Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 8): Интеграция объёма для углублённого анализа рыночного профиля (Market Profile)

Введение

В нашей предыдущей статье (Часть 7), мы разработали гибридный Time Price Opportunity индикатор рыночного профиля (TPO) в MetaQuotes Language 5 (MQL5), который поддерживал несколько таймфреймов сессий, включая внутридневные, дневные, недельные, месячные и фиксированные периоды с учётом часового пояса, дискретизировал цены по сетке, отслеживал данные сессии по максимумам, минимумам, ценам открытия и закрытия, рассчитывал точку контроля (POC) и область стоимости по количеству TPO, а также отрисовывал профиль на графике с настраиваемыми цветами для детального анализа структуры сессий.

В части 8 мы расширяем этот индикатор за счёт интеграции объёма, чтобы получить более глубокие сведения из рыночного профиля, включая расчёты точки контроля по объёму, области стоимости и средневзвешенной по объёму цены с вариантами подсветки. Это обновление добавляет расширенные возможности: определение начального баланса, линии продления ключевых уровней, режим split-профиля, альтернативные TPO-символы в виде квадратов или кругов, линии границ, фоновые прямоугольники для фиксированных диапазонов и динамические метки объёма, сохраняя гибкость работы на разных таймфреймах. Мы рассмотрим следующие темы:

К концу статьи у вас будет расширенный индикатор MQL5 для гибридных рыночных профилей Time Price Opportunity с расширенным анализом на основе объёма, готовый к дальнейшей настройке. Приступим!





Интеграция объёма и расширенных возможностей в гибридные рыночные TPO-профили

Интеграция данных объёма в гибридные Time Price Opportunity рыночные профили (TPO) расширяет традиционный анализ цены и времени за счёт учёта торгового объёма на каждом ценовом уровне. Это позволяет определять точку контроля по объёму (volume-based POC), то есть уровень, где прошёл наибольший объём, и корректировать область стоимости так, чтобы она отражала реальное участие рынка, а не только время, проведённое ценой на уровне. Такое улучшение позволяет оценить степень убеждённости участников рынка и то, насколько движение подтверждено объёмом: например, позволяет отличать высокообъёмные зоны справедливой цены (fair value), которые могут выступать поддержкой или сопротивлением, от низкообъёмных областей, указывающих на слабый интерес или возможные пробои. При этом такие элементы, как средневзвешенная по объёму цена (VWAP), дают динамический ориентир для оценки внутридневного направления рынка.

Мы расширим базовое управление сессиями накоплением объёма на каждом ценовом уровне, добавим опциональный расчёт объёмной точки контроля и средневзвешенной по объёму цены (VWAP), определим начальный баланс по ранним периодам, добавим отрисовку линий продолжения для ключевых уровней, таких как максимум, минимум, границы области стоимости и срединный уровень, включим варианты символов и способы обозначения цен открытия, а также включим режим split-профиля с отступами для более понятного отображения букв. Всё это будет поддерживать фоны фиксированных диапазонов и метки объёма для полной визуализации профиля. Ниже кратко показано визуальное представление наших целей.





Реализация в MQL5

Чтобы начать реализацию улучшений, сначала расширим перечисления, входные параметры и глобальные переменные индикатора для поддержки новых показателей объёма.

#property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 0 #property indicator_plots 0 enum MarketProfileTimeframe { INTRADAY, DAILY, WEEKLY, MONTHLY, FIXED }; enum TpoCharacterType { SQUARE, CIRCLE, ALPHABETIC }; enum MidpointAlgorithm { HIGH_LOW_MID, TPO_COUNT_BASED }; enum MarkPeriodOpens { NONE, SWAP_CASE, USE_ZERO }; enum TextSize { TINY, SMALL, NORMAL }; sinput group "Settings" input double ticksPerTpoLetter = 10 ; input bool highlightVolumeProfilePoc = true ; input bool useVolumeProfilePocForValueArea = true ; input bool highlightSessionVwap = false ; input bool showExtensionLines = false ; input bool splitProfile = false ; sinput group "Time" input MarketProfileTimeframe profileTimeframe = DAILY; input string timezone = "Exchange" ; input string dailySessionRange = "0830-1500" ; input int intradayProfileLengthMinutes = 60 ; input datetime fixedTimeRangeStart = D'2026.02.01 08:30' ; input datetime fixedTimeRangeEnd = D'2026.02.02 15:00' ; input bool renderVolumes = true ; sinput group "Rendering" input TpoCharacterType tpoCharacterType = SQUARE; input int valueAreaPercent = 70 ; input int initialBalancePeriods = 2 ; input int initialBalanceLineWidth = 2 ; input int priceMarkerWidth = 2 ; input int priceMarkerLength = 1 ; input TextSize textSize = NORMAL; input MarkPeriodOpens markPeriodOpens = NONE; input MidpointAlgorithm midpointAlgorithm = HIGH_LOW_MID; sinput group "Colors" input color defaultTpoColor = clrGray ; input color singlePrintColor = 0xd56a6a ; input color valueAreaColor = clrBlack ; input color pointOfControlColor = 0x3f7cff ; input color volumeProfilePocColor = 0x87c74c ; input color openColor = clrDodgerBlue ; input color closeColor = clrRed ; input color initialBalanceHighlightColor = clrDodgerBlue ; input color initialBalanceBackgroundColor = 0x606D79 ; input color sessionVwapColor = 0xFF9925 ; input color pocExtensionColor = 0x87c74c ; input color valueAreaHighExtensionColor = clrBlack ; input color valueAreaLowExtensionColor = clrBlack ; input color highExtensionColor = clrRed ; input color lowExtensionColor = clrGreen ; input color midpointExtensionColor = 0x7649ff ; input color fixedRangeBackgroundColor = 0x3179f5 ; #define MAX_BARS_BACK 5000 #define TPO_CHARACTERS_STRING "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz" struct TpoPriceLevel { double price; string tpoString; int tpoCount; double volume; }; struct ProfileSessionData { datetime startTime; datetime endTime; double sessionOpen; double sessionClose; double sessionHigh; double sessionLow; double initialBalanceHigh; double initialBalanceLow; double vwap; int pointOfControlIndex; int volumeProfilePocIndex; TpoPriceLevel levels[]; int periodCount; double periodHighs[]; double periodLows[]; double periodOpens[]; double volumeProfilePrices[]; double volumeProfileVolumes[]; }; string objectPrefix = "HTMP_" ; ProfileSessionData sessions[]; int activeSessionIndex = - 1 ; double tpoPriceGridStep = 0 ; string tpoCharacterSet[]; datetime previousBarTime = 0 ; datetime lastCompletedBarTime = 0 ; bool isNewSession = false ; int labelFontSize = 10 ; int maxSessionHistory = 20 ; int timezoneOffsetSeconds = 0 ;

Мы начинаем реализацию с определения дополнительных перечислений для расширения параметров настройки улучшенного гибридного рыночного профиля Time Price Opportunity. Перечисление "TpoCharacterType" предлагает варианты вроде "SQUARE" для блочных символов, "CIRCLE" для отображения точками и "ALPHABETIC" для буквенной маркировки, чтобы подстроиться под разные визуальные предпочтения вместо единственного ранее доступного варианта меток. Далее "MidpointAlgorithm" задаёт алгоритмы расчёта срединного уровня, например "HIGH_LOW_MID" на основе диапазона сессии или "TPO_COUNT_BASED" с использованием накопленного количества Time Price Opportunity. Мы добавляем "MarkPeriodOpens" с вариантами "NONE" для отключения маркировки, "SWAP_CASE" для смены регистра букв на открытиях и "USE_ZERO" для обозначения их символом нуля. Наконец, "TextSize" позволяет масштабировать текст с настройками "TINY", "SMALL" и "NORMAL".

Мы расширяем пользовательские входные параметры, сгруппированные по разделам, добавляя новые настройки: "highlightVolumeProfilePoc" и "useVolumeProfilePocForValueArea" для включения возможностей точки контроля по объёму, "highlightSessionVwap" для выделения средневзвешенной по объёму цены (VWAP), "showExtensionLines" для проекции ключевых уровней и "splitProfile" для раздельного отображения буквенного профиля. В группе времени добавляется "renderVolumes" для управления метками объёма в фиксированном диапазоне. В разделе отрисовки мы добавляем выбор типа TPO-символов, периоды начального баланса и ширину линии, размеры ценовых маркеров, размер текста, маркировку открытия периода и метод расчёта срединного уровня. Группа цветов расширяется входными параметрами для точки контроля объёмного профиля, маркеров открытия, подсветки и фона начального баланса, сессионной средневзвешенной по объёму цены (VWAP), различных линий продолжения и фонов фиксированного диапазона.

Мы обновляем структуры для поддержки интеграции объёма: "TpoPriceLevel" теперь включает поле объёма наряду с ценой, строкой Time Price Opportunity и счётчиком; "ProfileSessionData" добавляет максимум и минимум начального баланса, средневзвешенную цену, индекс точки контроля объёмного профиля, массивы максимумов и минимумов периодов, а также отдельные массивы цен и объёмов объёмного профиля. Соответственно корректируются глобальные переменные: вводится флаг "isNewSession", а "labelFontSize" будет задаваться динамически позже. При этом сохраняются такие элементы, как префикс объектов, массив сессий, активный индекс, шаг сетки, набор символов, временные метки, лимит истории и смещение часового пояса. Далее обновим обработчик инициализации, задав размер шрифта следующим образом. Для наглядности мы выделили конкретные изменённые строки.

int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "Hybrid TPO Market Profile" ); tpoPriceGridStep = ticksPerTpoLetter * _Point ; ArrayResize (tpoCharacterSet, 52 ); for ( int i = 0 ; i < 52 ; i++) { tpoCharacterSet[i] = StringSubstr (TPO_CHARACTERS_STRING, i, 1 ); } switch (textSize) { case TINY: labelFontSize = 7 ; break ; case SMALL: labelFontSize = 9 ; break ; case NORMAL: labelFontSize = 11 ; break ; } if (timezone != "Exchange" ) { string tzString = StringSubstr (timezone, 3 ); int offset = ( int ) StringToInteger (tzString); timezoneOffsetSeconds = offset * 3600 ; } ArrayResize (sessions, 0 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Настройка размера шрифта здесь позволит нам адаптировать размер текста для лучшей читаемости на разных графиках. Далее мы изменим функцию создания сессии, чтобы она работала с новыми массивами хранения и удаляла устаревшие объекты для более удобного управления.

void DeleteSessionObjects( datetime sessionTime) { string sessionString = IntegerToString (sessionTime); int total = ObjectsTotal ( 0 , 0 , - 1 ); for ( int i = total - 1 ; i >= 0 ; i--) { string name = ObjectName ( 0 , i, 0 , - 1 ); if ( StringFind (name, objectPrefix) == 0 && StringFind (name, sessionString) > 0 ) ObjectDelete ( 0 , name); } } int CreateNewSession() { int size = ArraySize (sessions); if (size >= maxSessionHistory) { DeleteSessionObjects(sessions[ 0 ].startTime); for ( int i = 0 ; i < size - 1 ; i++) { sessions[i] = sessions[i + 1 ]; } ArrayResize (sessions, size - 1 ); size = size - 1 ; } ArrayResize (sessions, size + 1 ); int newIndex = size; sessions[newIndex].startTime = 0 ; sessions[newIndex].endTime = 0 ; sessions[newIndex].sessionOpen = 0 ; sessions[newIndex].sessionClose = 0 ; sessions[newIndex].sessionHigh = 0 ; sessions[newIndex].sessionLow = 0 ; sessions[newIndex].initialBalanceHigh = 0 ; sessions[newIndex].initialBalanceLow = 0 ; sessions[newIndex].vwap = 0 ; sessions[newIndex].pointOfControlIndex = - 1 ; sessions[newIndex].volumeProfilePocIndex = - 1 ; sessions[newIndex].periodCount = 0 ; ArrayResize (sessions[newIndex].levels, 0 ); ArrayResize (sessions[newIndex].periodHighs, 0 ); ArrayResize (sessions[newIndex].periodLows, 0 ); ArrayResize (sessions[newIndex].periodOpens, 0 ); ArrayResize (sessions[newIndex].volumeProfilePrices, 0 ); ArrayResize (sessions[newIndex].volumeProfileVolumes, 0 ); return newIndex; }

Сначала мы вводим функцию "DeleteSessionObjects" для удаления объектов графика, связанных с конкретной сессией, преобразуя время сессии в строку с помощью IntegerToString, затем перебираем все объекты в обратном порядке, полученные через ObjectsTotal, получаем их имена с помощью ObjectName, и удаляем те, которые начинаются с нужного префикса и содержат строку сессии, что проверяется функцией StringFind.

Затем мы расширяем функцию "CreateNewSession" для управления новыми профилями, получая текущий размер массива сессий с помощью ArraySize; если достигнут лимит истории, мы вызываем "DeleteSessionObjects" для времени начала самой старой сессии, чтобы очистить визуальные элементы, сдвигаем оставшиеся сессии вперёд и уменьшаем размер массива. После этого расширяем массив для новой записи, инициализируем её поля, включая новые элементы вроде начального баланса, максимумов и минимумов, средневзвешенной по объёму цены (VWAP), индекса точки контроля объёмного профиля, а также сбрасываем счётчики и индексы. Дополнительно изменяем размеры массивов максимумов и минимумов периодов, цен и объёмов объёмного профиля, после чего возвращаем новый индекс. Теперь нам понадобятся вспомогательные функции для изменения регистра букв, которые будут использоваться при маркировке открытий периодов.

string ConvertToUpperCase( string str) { string result = str; StringToUpper (result); return result; } string ConvertToLowerCase( string str) { string result = str; StringToLower (result); return result; } bool IsUpperCaseCharacter( string character) { return character == ConvertToUpperCase(character) && character != ConvertToLowerCase(character); }

Здесь мы добавляем вспомогательные функции для работы с регистром строк, чтобы поддержать такие возможности, как обозначение цен открытия периодов сменой регистра. Функция "ConvertToUpperCase" копирует входную строку и применяет StringToUpper для полного преобразования в верхний регистр перед возвратом результата. Аналогично "ConvertToLowerCase" дублирует строку и использует StringToLower для полного преобразования в нижний регистр. Чтобы определить регистр, "IsUpperCaseCharacter" проверяет, совпадает ли отдельный символ со своей версией в верхнем регистре через "ConvertToUpperCase" и отличается ли от формы в нижнем регистре через "ConvertToLowerCase"; для заглавных букв функция возвращает true. Далее мы изменим способ добавления TPO-символов к уровням, поскольку теперь доступны варианты с точками и квадратами.

void AddTpoCharacterToLevel( int sessionIndex, int levelIndex, int periodIndex) { if (sessionIndex < 0 || sessionIndex >= ArraySize (sessions)) return ; if (levelIndex < 0 || levelIndex >= ArraySize (sessions[sessionIndex].levels)) return ; string tpoCharacter = "" ; switch (tpoCharacterType) { case SQUARE: tpoCharacter = "■" ; break ; case CIRCLE: tpoCharacter = "●" ; break ; case ALPHABETIC: tpoCharacter = tpoCharacterSet[periodIndex % 52 ]; if (markPeriodOpens != NONE && periodIndex < ArraySize (sessions[sessionIndex].periodOpens)) { double periodOpen = sessions[sessionIndex].periodOpens[periodIndex]; double levelPrice = sessions[sessionIndex].levels[levelIndex].price; if ( MathAbs (levelPrice - periodOpen) < tpoPriceGridStep / 2 ) { if (markPeriodOpens == SWAP_CASE) { if (IsUpperCaseCharacter(tpoCharacter)) tpoCharacter = ConvertToLowerCase(tpoCharacter); else tpoCharacter = ConvertToUpperCase(tpoCharacter); } else if (markPeriodOpens == USE_ZERO) { tpoCharacter = "0" ; } } } break ; } sessions[sessionIndex].levels[levelIndex].tpoString += tpoCharacter; sessions[sessionIndex].levels[levelIndex].tpoCount++; }

Здесь мы расширяем функцию "AddTpoCharacterToLevel", добавляя настраиваемые представления Time Price Opportunity и маркировку открытия. Сначала проверяем индексы сессии и уровня с помощью ArraySize и выходим раньше, если они недействительны. Мы инициализируем пустую строку TPO-символа, затем используем switch по перечислению "tpoCharacterType": для "SQUARE" или "CIRCLE" задаём фиксированные символы вроде квадрата или точки; для "ALPHABETIC" выбираем символ из набора по индексу периода с остатком от деления на 52. Для символов мы решили использовать жёстко заданные варианты, потому что они отображались лучше, чем символы из Wingdings, хотя при необходимости их всё равно можно использовать для большей гибкости.

Если выбран буквенный режим, "markPeriodOpens" не равен "NONE" и размер массива открытий периодов допустим, мы сравниваем цену уровня с ценой открытия периода с помощью MathAbs в пределах допуска в половину шага сетки. Если есть совпадение, применяем "SWAP_CASE", проверяя символ через "IsUpperCaseCharacter" и переключая регистр через "ConvertToLowerCase" или "ConvertToUpperCase", либо задаём ноль для "USE_ZERO". В конце добавляем символ к строке уровня и увеличиваем счётчик Time Price Opportunity для построения профиля. Теперь определим ещё одну вспомогательную функцию, которая добавляет пробелы в TPO-строки для разделения профилей, если эта возможность включена. Это создаёт split-профиль с более понятным разделением периодов при использовании букв.

void PadLevelsForSplitProfile( int sessionIndex) { if (!splitProfile || tpoCharacterType != ALPHABETIC) return ; if (sessionIndex < 0 || sessionIndex >= ArraySize (sessions)) return ; int periodCount = sessions[sessionIndex].periodCount; int levelCount = ArraySize (sessions[sessionIndex].levels); for ( int i = 0 ; i < levelCount; i++) { int currentLength = StringLen (sessions[sessionIndex].levels[i].tpoString); if (currentLength < periodCount) { for ( int j = currentLength; j < periodCount; j++) { sessions[sessionIndex].levels[i].tpoString += " " ; } } } }

Мы вводим функцию "PadLevelsForSplitProfile" для подготовки буквенных строк Time Price Opportunity к разделённому отображению профиля. Она сразу завершается, если режим split-профиля отключён, выбран небуквенный тип символов или индекс сессии выходит за допустимые границы массива sessions. Мы получаем количество периодов и уровней, затем проходим по каждому уровню, проверяя текущую длину строки с помощью StringLen; если она меньше количества периодов, дополняем её пробелами во внутреннем цикле, чтобы выровнять все строки до одинаковой длины и обеспечить постоянные интервалы для визуального разделения в отрисованном профиле. Далее нам нужно построить функцию, которая создаёт объёмный профиль по уровням и находит POC на основе объёма.

void BuildVolumeProfileAndFindPoc( int sessionIndex) { if (!highlightVolumeProfilePoc) { if (sessionIndex >= 0 && sessionIndex < ArraySize (sessions)) sessions[sessionIndex].volumeProfilePocIndex = - 1 ; return ; } if (sessionIndex < 0 || sessionIndex >= ArraySize (sessions)) return ; if (sessions[sessionIndex].startTime == 0 ) return ; ENUM_TIMEFRAMES lowerTimeframe = PERIOD_M1 ; int currentTimeframeSeconds = PeriodSeconds ( _Period ); if (currentTimeframeSeconds < 30 * 60 ) { lowerTimeframe = PERIOD_M1 ; } else if (currentTimeframeSeconds < 60 * 60 ) { lowerTimeframe = PERIOD_M3 ; } else if (currentTimeframeSeconds == 60 * 60 ) { lowerTimeframe = PERIOD_M10 ; } else { lowerTimeframe = PERIOD_H1 ; } if ( PeriodSeconds ( _Period ) <= 60 ) { int size = ArraySize (sessions[sessionIndex].levels); for ( int i = 0 ; i < size; i++) { int volumeProfileIndex = - 1 ; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (sessions[sessionIndex].volumeProfilePrices); j++) { if ( MathAbs (sessions[sessionIndex].volumeProfilePrices[j] - sessions[sessionIndex].levels[i].price) < _Point / 2 ) { volumeProfileIndex = j; break ; } } if (volumeProfileIndex == - 1 ) { int volumeProfileSize = ArraySize (sessions[sessionIndex].volumeProfilePrices); ArrayResize (sessions[sessionIndex].volumeProfilePrices, volumeProfileSize + 1 ); ArrayResize (sessions[sessionIndex].volumeProfileVolumes, volumeProfileSize + 1 ); sessions[sessionIndex].volumeProfilePrices[volumeProfileSize] = sessions[sessionIndex].levels[i].price; sessions[sessionIndex].volumeProfileVolumes[volumeProfileSize] = sessions[sessionIndex].levels[i].volume; } else { sessions[sessionIndex].volumeProfileVolumes[volumeProfileIndex] += sessions[sessionIndex].levels[i].volume; } } } else { datetime sessionEnd = (sessions[sessionIndex].endTime > 0 ) ? sessions[sessionIndex].endTime : TimeCurrent (); int startBar = iBarShift ( _Symbol , lowerTimeframe, sessions[sessionIndex].startTime); int endBar = iBarShift ( _Symbol , lowerTimeframe, sessionEnd); if (startBar < 0 || endBar < 0 ) return ; int barCount = startBar - endBar + 1 ; if (barCount <= 0 ) return ; double highs[], lows[]; long volumes[]; ArraySetAsSeries (highs, true ); ArraySetAsSeries (lows, true ); ArraySetAsSeries (volumes, true ); if ( CopyHigh ( _Symbol , lowerTimeframe, endBar, barCount, highs) <= 0 ) return ; if ( CopyLow ( _Symbol , lowerTimeframe, endBar, barCount, lows) <= 0 ) return ; if ( CopyTickVolume ( _Symbol , lowerTimeframe, endBar, barCount, volumes) <= 0 ) return ; for ( int i = 0 ; i < barCount; i++) { double quantizedHigh = QuantizePriceToGrid(highs[i]); double quantizedLow = QuantizePriceToGrid(lows[i]); int priceCount = ( int ) MathMax ( 1 , (quantizedHigh - quantizedLow) / tpoPriceGridStep + 1 ); double volumePerLevel = ( double )volumes[i] / priceCount; for ( double price = quantizedLow; price <= quantizedHigh; price += tpoPriceGridStep) { int volumeProfileIndex = - 1 ; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (sessions[sessionIndex].volumeProfilePrices); j++) { if ( MathAbs (sessions[sessionIndex].volumeProfilePrices[j] - price) < _Point / 2 ) { volumeProfileIndex = j; break ; } } if (volumeProfileIndex == - 1 ) { int volumeProfileSize = ArraySize (sessions[sessionIndex].volumeProfilePrices); ArrayResize (sessions[sessionIndex].volumeProfilePrices, volumeProfileSize + 1 ); ArrayResize (sessions[sessionIndex].volumeProfileVolumes, volumeProfileSize + 1 ); sessions[sessionIndex].volumeProfilePrices[volumeProfileSize] = price; sessions[sessionIndex].volumeProfileVolumes[volumeProfileSize] = volumePerLevel; } else { sessions[sessionIndex].volumeProfileVolumes[volumeProfileIndex] += volumePerLevel; } } } } double maxVolume = 0 ; double volumeProfilePocPrice = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (sessions[sessionIndex].volumeProfileVolumes); i++) { if (sessions[sessionIndex].volumeProfileVolumes[i] > maxVolume) { maxVolume = sessions[sessionIndex].volumeProfileVolumes[i]; volumeProfilePocPrice = sessions[sessionIndex].volumeProfilePrices[i]; } } sessions[sessionIndex].volumeProfilePocIndex = - 1 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (sessions[sessionIndex].levels); i++) { if ( MathAbs (sessions[sessionIndex].levels[i].price - volumeProfilePocPrice) < tpoPriceGridStep / 2 ) { sessions[sessionIndex].volumeProfilePocIndex = i; break ; } } }

Мы реализуем функцию "BuildVolumeProfileAndFindPoc" для построения отдельного объёмного профиля и подсветки точки контроля по объёму. Сначала проверяем, включена ли функция через "highlightVolumeProfilePoc"; если нет, сбрасываем индекс для сессий с корректным индексом и сразу завершаем функцию. После проверки индекса сессии через "ArraySize" и наличия времени начала мы динамически выбираем более низкий таймфрейм с помощью PeriodSeconds на текущем периоде: устанавливаем его в PERIOD_M1 для периодов меньше 30 минут, "PERIOD_M3" для периодов меньше часа, "PERIOD_M10" ровно для часа или "PERIOD_H1" в остальных случаях, чтобы получить более детальные данные для точного распределения объёма. Если текущий период составляет 60 секунд или меньше, мы проходим по существующим уровням, ищем совпадающие цены в массивах объёмного профиля с MathAbs и допуском в половину пункта; если совпадение не найдено, расширяем массивы с помощью ArrayResize и добавляем цену и объём либо накапливаем объём при совпадении.

Для старших таймфреймов мы определяем конец сессии как заданное время окончания или текущее время из TimeCurrent, получаем индексы начального и конечного баров через iBarShift на младшем таймфрейме и, если они допустимы и количество положительное, объявляем массивы максимумов, минимумов и объёмов и задаём их как series-массивы. Данные копируются с помощью CopyHigh, "CopyLow" и CopyTickVolume начиная с конечного бара, после чего мы перебираем бары: дискретизируем максимум и минимум через "QuantizePriceToGrid", рассчитываем ценовые шаги, гарантируя минимум один шаг, равномерно распределяем объём бара по уровням и проходим по диапазону цен, чтобы аналогично добавить или накопить значения в массивах объёмного профиля с проверкой допуска.

Чтобы определить объёмную точку контроля, мы инициализируем максимальные объём и цену нулём, просматриваем массив объёмов и обновляем максимальное значение, сбрасываем индекс и сопоставляем цену максимального объёма с ближайшим индексом уровня в пределах допуска, сохраняя его при обнаружении. Это позволяет использовать подсветку на основе объёма при отрисовке. Теперь мы можем вычислить VWAP по объёмам ценовых уровней — то есть среднюю цену, взвешенную объёмом торгов.

void CalculateSessionVwap( int sessionIndex) { if (!highlightSessionVwap) return ; if (sessionIndex < 0 || sessionIndex >= ArraySize (sessions)) return ; double sumPriceVolume = 0 ; double sumVolume = 0 ; int size = ArraySize (sessions[sessionIndex].levels); for ( int i = 0 ; i < size; i++) { sumPriceVolume += sessions[sessionIndex].levels[i].price * sessions[sessionIndex].levels[i].volume; sumVolume += sessions[sessionIndex].levels[i].volume; } if (sumVolume > 0 ) sessions[sessionIndex].vwap = sumPriceVolume / sumVolume; }

Чтобы определить средневзвешенную по объёму цену для сессии, мы реализуем функцию "CalculateSessionVwap", которая сразу завершается, если условие не выполнено или индекс сессии выходит за допустимые границы. Мы задаём накопители для суммы произведений цены на объём и общего объёма, затем проходим по уровням, умножая каждую цену на её объём и добавляя результат к сумме произведений, а объёмы — к общей сумме. Если общий объём больше нуля, вычисляем и сохраняем средневзвешенную цену в поле vwap сессии как сумму произведений, делённую на сумму объёмов. То есть фактически это средняя цена, взвешенная по объёму торгов. Теперь у нас есть все вспомогательные функции для расчётов; осталось заняться визуальной отрисовкой данных. Сначала добавим функцию для подсветки открывающего TPO-символа в буквенном режиме. Это как подсветить стартовую букву прожектором — необязательно, но помогает быстрее визуально её найти.

void RenderOpenTpoHighlight( int sessionIndex, int openLevelIndex, string &displayStrings[]) { if (tpoCharacterType != ALPHABETIC) return ; if (sessionIndex < 0 || sessionIndex >= ArraySize (sessions)) return ; if (openLevelIndex < 0 || openLevelIndex >= ArraySize (sessions[sessionIndex].levels)) return ; string fullString = displayStrings[openLevelIndex]; if ( StringLen (fullString) == 0 ) return ; string openCharacter = StringSubstr (fullString, 0 , 1 ); string remainingCharacters = StringSubstr (fullString, 1 ); string objectName = objectPrefix + "OpenTPO_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime); int barIndex = iBarShift ( _Symbol , _Period , sessions[sessionIndex].startTime); if (barIndex < 0 ) return ; datetime labelTime = iTime ( _Symbol , _Period , barIndex); int x, y; ChartTimePriceToXY ( 0 , 0 , labelTime, sessions[sessionIndex].levels[openLevelIndex].price, x, y); if ( ObjectFind ( 0 , objectName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , objectName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); } ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_XDISTANCE , x); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_YDISTANCE , y); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_COLOR , openColor); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_FONTSIZE , labelFontSize); ObjectSetString ( 0 , objectName, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetString ( 0 , objectName, OBJPROP_TEXT , openCharacter); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_HIDDEN , true ); if ( StringLen (remainingCharacters) > 0 ) { displayStrings[openLevelIndex] = " " + remainingCharacters; } else { displayStrings[openLevelIndex] = " " ; } }

Здесь мы добавляем функцию "RenderOpenTpoHighlight" для визуального выделения открывающего символа Time Price Opportunity в буквенном режиме. Она сразу завершается, если выбран небуквенный тип символов либо индексы сессии и уровня открытия выходят за допустимые границы массивов. Мы получаем строку отображения для уровня открытия и выходим, если она пустая, согласно StringLen, затем извлекаем первый символ как маркер открытия с помощью StringSubstr, а остальную часть строки — как оставшуюся. Имя объекта формируется из префикса и времени начала сессии через IntegerToString, затем мы получаем индекс бара через "iBarShift" и завершаем функцию, если индекс некорректен. Получаем время метки через "iTime", преобразуем время и цену в координаты с помощью ChartTimePriceToXY, и если объект отсутствует по "ObjectFind", создаём метку с помощью ObjectCreate и OBJ_LABEL.

Мы задаём её позицию, угол размещения, точку привязки, цвет маркера открытия, заданный во входных параметрах, динамический размер шрифта, шрифт Arial, текст символа открытия и свойства недоступности выбора/скрытия через ObjectSetInteger и "ObjectSetString". В конце обновляем строку отображения: добавляем пробел перед оставшимися символами, если они есть, или задаём один пробел в противном случае, чтобы сохранить выравнивание при отрисовке профиля. Далее мы отрисуем линии границ профиля, линии начального баланса и продления ключевых уровней.

void RenderProfileBorderLine( int sessionIndex, int barIndex) { if (sessionIndex < 0 || sessionIndex >= ArraySize (sessions)) return ; if (sessions[sessionIndex].sessionHigh == 0 || sessions[sessionIndex].sessionLow == 0 ) return ; datetime startTime = iTime ( _Symbol , _Period , barIndex); color backgroundEdgeColor = 0x606D79 ; color initialBalanceEdgeColor = initialBalanceHighlightColor; if (initialBalancePeriods > 0 && sessions[sessionIndex].initialBalanceHigh > 0 && sessions[sessionIndex].initialBalanceLow > 0 ) { string edge1Name = objectPrefix + "Edge1_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime); if ( ObjectFind ( 0 , edge1Name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , edge1Name, OBJ_TREND , 0 , startTime, sessions[sessionIndex].sessionLow, startTime, sessions[sessionIndex].initialBalanceLow); ObjectSetInteger ( 0 , edge1Name, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , edge1Name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , edge1Name, OBJPROP_HIDDEN , true ); } ObjectSetDouble ( 0 , edge1Name, OBJPROP_PRICE , 0 , sessions[sessionIndex].sessionLow); ObjectSetDouble ( 0 , edge1Name, OBJPROP_PRICE , 1 , sessions[sessionIndex].initialBalanceLow); ObjectSetInteger ( 0 , edge1Name, OBJPROP_COLOR , backgroundEdgeColor); ObjectSetInteger ( 0 , edge1Name, OBJPROP_WIDTH , 3 ); ObjectSetInteger ( 0 , edge1Name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); string edge2Name = objectPrefix + "Edge2_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime); if ( ObjectFind ( 0 , edge2Name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , edge2Name, OBJ_TREND , 0 , startTime, sessions[sessionIndex].initialBalanceLow, startTime, sessions[sessionIndex].initialBalanceHigh); ObjectSetInteger ( 0 , edge2Name, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , edge2Name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , edge2Name, OBJPROP_HIDDEN , true ); } ObjectSetDouble ( 0 , edge2Name, OBJPROP_PRICE , 0 , sessions[sessionIndex].initialBalanceLow); ObjectSetDouble ( 0 , edge2Name, OBJPROP_PRICE , 1 , sessions[sessionIndex].initialBalanceHigh); ObjectSetInteger ( 0 , edge2Name, OBJPROP_COLOR , initialBalanceEdgeColor); ObjectSetInteger ( 0 , edge2Name, OBJPROP_WIDTH , 3 ); ObjectSetInteger ( 0 , edge2Name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); string edge3Name = objectPrefix + "Edge3_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime); if ( ObjectFind ( 0 , edge3Name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , edge3Name, OBJ_TREND , 0 , startTime, sessions[sessionIndex].initialBalanceHigh, startTime, sessions[sessionIndex].sessionHigh); ObjectSetInteger ( 0 , edge3Name, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , edge3Name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , edge3Name, OBJPROP_HIDDEN , true ); } ObjectSetDouble ( 0 , edge3Name, OBJPROP_PRICE , 0 , sessions[sessionIndex].initialBalanceHigh); ObjectSetDouble ( 0 , edge3Name, OBJPROP_PRICE , 1 , sessions[sessionIndex].sessionHigh); ObjectSetInteger ( 0 , edge3Name, OBJPROP_COLOR , backgroundEdgeColor); ObjectSetInteger ( 0 , edge3Name, OBJPROP_WIDTH , 3 ); ObjectSetInteger ( 0 , edge3Name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); } else { string edgeName = objectPrefix + "Edge_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime); if ( ObjectFind ( 0 , edgeName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , edgeName, OBJ_TREND , 0 , startTime, sessions[sessionIndex].sessionLow, startTime, sessions[sessionIndex].sessionHigh); ObjectSetInteger ( 0 , edgeName, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , edgeName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , edgeName, OBJPROP_HIDDEN , true ); } ObjectSetDouble ( 0 , edgeName, OBJPROP_PRICE , 0 , sessions[sessionIndex].sessionLow); ObjectSetDouble ( 0 , edgeName, OBJPROP_PRICE , 1 , sessions[sessionIndex].sessionHigh); ObjectSetInteger ( 0 , edgeName, OBJPROP_COLOR , backgroundEdgeColor); ObjectSetInteger ( 0 , edgeName, OBJPROP_WIDTH , 3 ); ObjectSetInteger ( 0 , edgeName, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); } } void RenderInitialBalanceLines( int sessionIndex, int barIndex) { if (sessionIndex < 0 || sessionIndex >= ArraySize (sessions)) return ; if (sessions[sessionIndex].initialBalanceHigh == 0 || sessions[sessionIndex].initialBalanceLow == 0 ) return ; datetime startTime = iTime ( _Symbol , _Period , barIndex); string initialBalanceHighName = objectPrefix + "IB_High_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime); if ( ObjectFind ( 0 , initialBalanceHighName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , initialBalanceHighName, OBJ_TREND , 0 , startTime, sessions[sessionIndex].initialBalanceHigh, startTime, sessions[sessionIndex].initialBalanceHigh); ObjectSetInteger ( 0 , initialBalanceHighName, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , initialBalanceHighName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , initialBalanceHighName, OBJPROP_HIDDEN , true ); } ObjectSetInteger ( 0 , initialBalanceHighName, OBJPROP_COLOR , initialBalanceHighlightColor); ObjectSetInteger ( 0 , initialBalanceHighName, OBJPROP_WIDTH , initialBalanceLineWidth); string initialBalanceLowName = objectPrefix + "IB_Low_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime); if ( ObjectFind ( 0 , initialBalanceLowName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , initialBalanceLowName, OBJ_TREND , 0 , startTime, sessions[sessionIndex].initialBalanceLow, startTime, sessions[sessionIndex].initialBalanceLow); ObjectSetInteger ( 0 , initialBalanceLowName, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , initialBalanceLowName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , initialBalanceLowName, OBJPROP_HIDDEN , true ); } ObjectSetInteger ( 0 , initialBalanceLowName, OBJPROP_COLOR , initialBalanceHighlightColor); ObjectSetInteger ( 0 , initialBalanceLowName, OBJPROP_WIDTH , initialBalanceLineWidth); } void RenderKeyLevelExtensions( int sessionIndex, int barIndex, int valueAreaUpperIndex, int valueAreaLowerIndex) { if (sessionIndex < 0 || sessionIndex >= ArraySize (sessions)) return ; if ( ArraySize (sessions[sessionIndex].levels) == 0 ) return ; datetime startTime = iTime ( _Symbol , _Period , barIndex); bool isCurrentSession = (sessionIndex == ArraySize (sessions) - 1 ); datetime endTime; bool rayRight; if (isCurrentSession) { endTime = startTime + PeriodSeconds ( _Period ) * 100 ; rayRight = true ; } else { if (sessionIndex + 1 < ArraySize (sessions)) { int nextBarIndex = iBarShift ( _Symbol , _Period , sessions[sessionIndex + 1 ].startTime); endTime = iTime ( _Symbol , _Period , nextBarIndex); } else { endTime = startTime + PeriodSeconds ( _Period ) * 100 ; } rayRight = false ; } if (sessions[sessionIndex].volumeProfilePocIndex >= 0 && sessions[sessionIndex].volumeProfilePocIndex < ArraySize (sessions[sessionIndex].levels)) { double pocPrice = sessions[sessionIndex].levels[sessions[sessionIndex].volumeProfilePocIndex].price; string pocExtensionName = objectPrefix + "POC_Ext_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime); if ( ObjectFind ( 0 , pocExtensionName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , pocExtensionName, OBJ_TREND , 0 , startTime, pocPrice, endTime, pocPrice); ObjectSetInteger ( 0 , pocExtensionName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , pocExtensionName, OBJPROP_HIDDEN , true ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , pocExtensionName, OBJPROP_TIME , 0 , startTime); ObjectSetDouble ( 0 , pocExtensionName, OBJPROP_PRICE , 0 , pocPrice); ObjectSetInteger ( 0 , pocExtensionName, OBJPROP_TIME , 1 , endTime); ObjectSetDouble ( 0 , pocExtensionName, OBJPROP_PRICE , 1 , pocPrice); } ObjectSetInteger ( 0 , pocExtensionName, OBJPROP_RAY_RIGHT , rayRight); ObjectSetInteger ( 0 , pocExtensionName, OBJPROP_COLOR , pocExtensionColor); ObjectSetInteger ( 0 , pocExtensionName, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , pocExtensionName, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); } if (valueAreaUpperIndex >= 0 && valueAreaUpperIndex < ArraySize (sessions[sessionIndex].levels)) { double valueAreaHighPrice = sessions[sessionIndex].levels[valueAreaUpperIndex].price; string valueAreaHighExtensionName = objectPrefix + "VAH_Ext_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime); if ( ObjectFind ( 0 , valueAreaHighExtensionName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , valueAreaHighExtensionName, OBJ_TREND , 0 , startTime, valueAreaHighPrice, endTime, valueAreaHighPrice); ObjectSetInteger ( 0 , valueAreaHighExtensionName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , valueAreaHighExtensionName, OBJPROP_HIDDEN , true ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , valueAreaHighExtensionName, OBJPROP_TIME , 0 , startTime); ObjectSetDouble ( 0 , valueAreaHighExtensionName, OBJPROP_PRICE , 0 , valueAreaHighPrice); ObjectSetInteger ( 0 , valueAreaHighExtensionName, OBJPROP_TIME , 1 , endTime); ObjectSetDouble ( 0 , valueAreaHighExtensionName, OBJPROP_PRICE , 1 , valueAreaHighPrice); } ObjectSetInteger ( 0 , valueAreaHighExtensionName, OBJPROP_RAY_RIGHT , rayRight); ObjectSetInteger ( 0 , valueAreaHighExtensionName, OBJPROP_COLOR , valueAreaHighExtensionColor); ObjectSetInteger ( 0 , valueAreaHighExtensionName, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , valueAreaHighExtensionName, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); } if (valueAreaLowerIndex >= 0 && valueAreaLowerIndex < ArraySize (sessions[sessionIndex].levels)) { double valueAreaLowPrice = sessions[sessionIndex].levels[valueAreaLowerIndex].price; string valueAreaLowExtensionName = objectPrefix + "VAL_Ext_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime); if ( ObjectFind ( 0 , valueAreaLowExtensionName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , valueAreaLowExtensionName, OBJ_TREND , 0 , startTime, valueAreaLowPrice, endTime, valueAreaLowPrice); ObjectSetInteger ( 0 , valueAreaLowExtensionName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , valueAreaLowExtensionName, OBJPROP_HIDDEN , true ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , valueAreaLowExtensionName, OBJPROP_TIME , 0 , startTime); ObjectSetDouble ( 0 , valueAreaLowExtensionName, OBJPROP_PRICE , 0 , valueAreaLowPrice); ObjectSetInteger ( 0 , valueAreaLowExtensionName, OBJPROP_TIME , 1 , endTime); ObjectSetDouble ( 0 , valueAreaLowExtensionName, OBJPROP_PRICE , 1 , valueAreaLowPrice); } ObjectSetInteger ( 0 , valueAreaLowExtensionName, OBJPROP_RAY_RIGHT , rayRight); ObjectSetInteger ( 0 , valueAreaLowExtensionName, OBJPROP_COLOR , valueAreaLowExtensionColor); ObjectSetInteger ( 0 , valueAreaLowExtensionName, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , valueAreaLowExtensionName, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); } string highExtensionName = objectPrefix + "High_Ext_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime); if ( ObjectFind ( 0 , highExtensionName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , highExtensionName, OBJ_TREND , 0 , startTime, sessions[sessionIndex].sessionHigh, endTime, sessions[sessionIndex].sessionHigh); ObjectSetInteger ( 0 , highExtensionName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , highExtensionName, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 , highExtensionName, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , highExtensionName, OBJPROP_TIME , 0 , startTime); ObjectSetDouble ( 0 , highExtensionName, OBJPROP_PRICE , 0 , sessions[sessionIndex].sessionHigh); ObjectSetInteger ( 0 , highExtensionName, OBJPROP_TIME , 1 , endTime); ObjectSetDouble ( 0 , highExtensionName, OBJPROP_PRICE , 1 , sessions[sessionIndex].sessionHigh); } ObjectSetInteger ( 0 , highExtensionName, OBJPROP_RAY_RIGHT , rayRight); ObjectSetInteger ( 0 , highExtensionName, OBJPROP_COLOR , highExtensionColor); ObjectSetInteger ( 0 , highExtensionName, OBJPROP_WIDTH , 1 ); string lowExtensionName = objectPrefix + "Low_Ext_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime); if ( ObjectFind ( 0 , lowExtensionName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , lowExtensionName, OBJ_TREND , 0 , startTime, sessions[sessionIndex].sessionLow, endTime, sessions[sessionIndex].sessionLow); ObjectSetInteger ( 0 , lowExtensionName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , lowExtensionName, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 , lowExtensionName, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , lowExtensionName, OBJPROP_TIME , 0 , startTime); ObjectSetDouble ( 0 , lowExtensionName, OBJPROP_PRICE , 0 , sessions[sessionIndex].sessionLow); ObjectSetInteger ( 0 , lowExtensionName, OBJPROP_TIME , 1 , endTime); ObjectSetDouble ( 0 , lowExtensionName, OBJPROP_PRICE , 1 , sessions[sessionIndex].sessionLow); } ObjectSetInteger ( 0 , lowExtensionName, OBJPROP_RAY_RIGHT , rayRight); ObjectSetInteger ( 0 , lowExtensionName, OBJPROP_COLOR , lowExtensionColor); ObjectSetInteger ( 0 , lowExtensionName, OBJPROP_WIDTH , 1 ); double midpointPrice = 0 ; if (midpointAlgorithm == HIGH_LOW_MID) { midpointPrice = sessions[sessionIndex].sessionHigh - (sessions[sessionIndex].sessionHigh - sessions[sessionIndex].sessionLow) / 2 ; } else { int totalTpoCount = GetTotalTpoCount(sessionIndex); int targetTpoCount = totalTpoCount / 2 ; int currentTpoCount = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (sessions[sessionIndex].levels); i++) { currentTpoCount += sessions[sessionIndex].levels[i].tpoCount; if (currentTpoCount >= targetTpoCount) { midpointPrice = sessions[sessionIndex].levels[i].price; break ; } } } if (midpointPrice > 0 ) { string midpointExtensionName = objectPrefix + "Mid_Ext_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime); if ( ObjectFind ( 0 , midpointExtensionName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , midpointExtensionName, OBJ_TREND , 0 , startTime, midpointPrice, endTime, midpointPrice); ObjectSetInteger ( 0 , midpointExtensionName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , midpointExtensionName, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 , midpointExtensionName, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , midpointExtensionName, OBJPROP_TIME , 0 , startTime); ObjectSetDouble ( 0 , midpointExtensionName, OBJPROP_PRICE , 0 , midpointPrice); ObjectSetInteger ( 0 , midpointExtensionName, OBJPROP_TIME , 1 , endTime); ObjectSetDouble ( 0 , midpointExtensionName, OBJPROP_PRICE , 1 , midpointPrice); } ObjectSetInteger ( 0 , midpointExtensionName, OBJPROP_RAY_RIGHT , rayRight); ObjectSetInteger ( 0 , midpointExtensionName, OBJPROP_COLOR , midpointExtensionColor); ObjectSetInteger ( 0 , midpointExtensionName, OBJPROP_WIDTH , 1 ); } }

Мы вводим функцию "RenderProfileBorderLine" для отрисовки вертикальных граничных линий, обозначающих ценовой диапазон сессии на графике. Сначала проверяется индекс сессии и наличие максимумов и минимумов цены. Мы получаем время начала с помощью iTime и задаём цвета для фоновых краёв и подсветки начального баланса. Если периоды начального баланса положительны и значения заданы, создаём или обновляем три сегмента трендовых линий через "ObjectCreate" с OBJ_TREND: первый — от минимума сессии до минимума начального баланса фоновым цветом, второй — от минимума до максимума начального баланса цветом подсветки, третий — от максимума начального баланса до максимума сессии фоновым цветом. Каждый настраивается через ObjectFind, "ObjectSetDouble" для цен, ObjectSetInteger для отключения луча, запрета выбора, скрытия, сплошного стиля и ширины 3. Если начального баланса нет, рисуется одна трендовая линия от минимума до максимума фоновым цветом с теми же свойствами.

Далее функция "RenderInitialBalanceLines" визуализирует диапазон начального баланса, если значения доступны: получает время начала и создаёт или обновляет две горизонтальные трендовые линии для максимума и минимума через ObjectCreate с "OBJ_TREND" в тех же координатах, задавая отсутствие луча, запрет выбора, скрытие, входной цвет подсветки и ширину линии.

Для проекции важных уровней вперёд мы реализуем функцию "RenderKeyLevelExtensions". Сначала она проверяет допустимость данных и получает время начала, затем определяет, является ли сессия текущей: для неё устанавливается расширенное время окончания с включённым лучом, а для прошлых сессий используется начало следующей сессии без луча. В расчётах применяются PeriodSeconds, "TimeCurrent" и "iBarShift". Для точки контроля объёмного профиля, если она допустима, рисуется сплошная линия на её цене с заданным цветом продления и шириной 2. Аналогично для верхней и нижней границ области стоимости, если индексы в диапазоне, создаются пунктирные линии с соответствующими цветами и шириной 1.

Мы всегда добавляем пунктирные продолжения максимумов и минимумов сессии цветами, указанными во входных параметрах. Срединный уровень рассчитывается на основе перечисления "midpointAlgorithm" — либо как простой срединный уровень, либо через накопление количества Time Price Opportunity с помощью "GetTotalTpoCount" для поиска уровня половины объёма TPO. Если значение положительное, отрисовывается пунктирная линия цветом срединного уровня. Всё это выполняется через "ObjectSetInteger" для времени, ObjectSetDouble для цен, луча, стиля и других свойств после проверки или создания объекта тем же способом, что и для остальных линий. Далее нужно определить логику отображения чисел объёма рядом с уровнями в фиксированном режиме, окрашенных по интенсивности, то есть показать, насколько активно шла торговля на каждом ценовом уровне.

void RenderFixedRangeVolumeLabels( int sessionIndex, int barIndex) { if (sessionIndex < 0 || sessionIndex >= ArraySize (sessions)) return ; if ( ArraySize (sessions[sessionIndex].volumeProfilePrices) == 0 ) return ; double maxVolume = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (sessions[sessionIndex].volumeProfileVolumes); i++) { if (sessions[sessionIndex].volumeProfileVolumes[i] > maxVolume) maxVolume = sessions[sessionIndex].volumeProfileVolumes[i]; } if (maxVolume == 0 ) return ; datetime labelTime = iTime ( _Symbol , _Period , barIndex); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (sessions[sessionIndex].volumeProfilePrices); i++) { double price = sessions[sessionIndex].volumeProfilePrices[i]; double volumeValue = sessions[sessionIndex].volumeProfileVolumes[i]; double ratio = volumeValue / maxVolume; color volumeColor; int percent = ( int )( 100 * ratio); if (percent <= 8 ) { volumeColor = singlePrintColor; } else { int transparency = ( int ) MathMax ( 0 , 80 - percent); volumeColor = ApplyTransparencyToColor(valueAreaColor, transparency); } string objectName = objectPrefix + "Vol_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime) + "_" + IntegerToString (i); int x, y; ChartTimePriceToXY ( 0 , 0 , labelTime, price, x, y); if ( ObjectFind ( 0 , objectName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , objectName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); } ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_XDISTANCE , x - 50 ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_YDISTANCE , y); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_RIGHT ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_COLOR , volumeColor); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_FONTSIZE , labelFontSize); ObjectSetString ( 0 , objectName, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetString ( 0 , objectName, OBJPROP_TEXT , IntegerToString (( int ) MathRound (volumeValue))); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_HIDDEN , true ); } } color ApplyTransparencyToColor( color baseColor, int transparency) { int red = ( int )(baseColor & 0xFF ); int green = ( int )((baseColor >> 8 ) & 0xFF ); int blue = ( int )((baseColor >> 16 ) & 0xFF ); transparency = ( int ) MathMin ( 100 , MathMax ( 0 , transparency)); int alpha = 255 - (transparency * 255 / 100 ); return ( color )((alpha << 24 ) | (blue << 16 ) | (green << 8 ) | red); }

Мы реализуем функцию "RenderFixedRangeVolumeLabels" для отображения значений объёма в виде меток рядом с профилем в режиме фиксированного таймфрейма. Сначала проверяется индекс сессии и наличие цен объёмного профиля. Максимальный объём определяется проходом по массиву объёмов с обновлением наибольшего значения; если он равен нулю, функция выходит, чтобы избежать проблем с делением. После получения времени метки через iTime мы проходим по каждой записи объёмного профиля: рассчитываем отношение к максимуму, получаем процент и задаём цвет метки — используем цвет single print для 8% или меньше либо применяем прозрачность к цвету области стоимости через "ApplyTransparencyToColor" для более высоких значений. Прозрачность меняется обратно пропорционально от 0 до 80 в зависимости от процента через функцию MathMax.

Для каждой записи строится уникальное имя объекта из префикса, времени начала и индекса через IntegerToString, затем время и цена преобразуются в координаты через "ChartTimePriceToXY". Если метка отсутствует по ObjectFind, она создаётся с помощью "ObjectCreate" и "OBJ_LABEL" и настраивается со смещением X влево, верхним левым углом, правой точкой привязки, вычисленным цветом, динамическим размером шрифта, шрифтом Arial, округлённым текстом объёма из MathRound и "IntegerToString", а также свойствами недоступности выбора и скрытия, заданными функциями "ObjectSetInteger" и "ObjectSetString".

Для поддержки переменной прозрачности визуальных элементов мы определяем функцию "ApplyTransparencyToColor", извлекая красную, зелёную и синюю составляющие базового цвета с помощью битового AND и сдвигов. Входная прозрачность ограничивается диапазоном от 0 до 100 с помощью MathMin и "MathMax"; затем вычисляется альфа-канал как 255 минус масштабированный процент, и возвращается новый цвет с альфа-каналом, сдвинутым на 24 бита влево и объединённым через OR с расположением синего, зелёного и красного компонентов. Наконец, мы можем нарисовать цветной фоновый прямоугольник для фиксированных таймфреймов, чтобы визуально отделить профили фиксированного диапазона на графике.

void RenderFixedRangeBackgroundRectangle( int sessionIndex) { if (profileTimeframe != FIXED) return ; if (sessionIndex < 0 || sessionIndex >= ArraySize (sessions)) return ; string objectName = objectPrefix + "FixedBG_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime); if ( ObjectFind ( 0 , objectName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , objectName, OBJ_RECTANGLE , 0 , sessions[sessionIndex].startTime, sessions[sessionIndex].sessionHigh, sessions[sessionIndex].endTime > 0 ? sessions[sessionIndex].endTime : TimeCurrent (), sessions[sessionIndex].sessionLow); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_BACK , true ); } ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_COLOR , fixedRangeBackgroundColor); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_FILL , true ); }

Мы добавляем функцию "RenderFixedRangeBackgroundRectangle" для отрисовки залитого фона профилей фиксированного таймфрейма, улучшая визуальное разделение на графике. Функция сразу завершается, если таймфрейм не равен "FIXED" или индекс сессии выходит за допустимые границы массива. Имя объекта формируется из префикса и времени начала сессии через IntegerToString, затем, если по ObjectFind объект отсутствует, создаётся прямоугольник с помощью ObjectCreate и OBJ_RECTANGLE от времени начала на максимуме сессии до времени окончания (с возвратом к TimeCurrent если время окончания равно нулю) на минимуме сессии. Он задаётся как недоступный для выбора, скрытый и отрисовываемый позади других элементов. В любом случае применяем входной цвет фона фиксированного диапазона и включаем сплошную заливку через ObjectSetInteger чтобы получить цветную подложку для диапазона профиля. Теперь мы можем вызвать эти функции в основной функции отрисовки профиля, которая выполняет основную работу, а затем вызывать всю логику в обработчике расчёта по тикам.

void RenderSessionProfile( int sessionIndex) { if (sessionIndex < 0 || sessionIndex >= ArraySize (sessions)) return ; int size = ArraySize (sessions[sessionIndex].levels); if (size == 0 || sessions[sessionIndex].startTime == 0 ) return ; int barIndex = iBarShift ( _Symbol , _Period , sessions[sessionIndex].startTime); if (barIndex < 0 ) return ; PadLevelsForSplitProfile(sessionIndex); SortPriceLevelsDescending(sessionIndex); CalculatePointOfControl(sessionIndex); BuildVolumeProfileAndFindPoc(sessionIndex); int totalTpoCount = GetTotalTpoCount(sessionIndex); int pointOfControlIndex = (useVolumeProfilePocForValueArea && sessions[sessionIndex].volumeProfilePocIndex >= 0 ) ? sessions[sessionIndex].volumeProfilePocIndex : sessions[sessionIndex].pointOfControlIndex; int valueAreaUpperIndex = pointOfControlIndex; int valueAreaLowerIndex = pointOfControlIndex; if (pointOfControlIndex >= 0 ) { int targetTpoCount = ( int )(totalTpoCount * valueAreaPercent / 100.0 ); int currentTpoCount = sessions[sessionIndex].levels[pointOfControlIndex].tpoCount; while (currentTpoCount < targetTpoCount && (valueAreaUpperIndex > 0 || valueAreaLowerIndex < size - 1 )) { int upperTpoCount = (valueAreaUpperIndex > 0 ) ? sessions[sessionIndex].levels[valueAreaUpperIndex - 1 ].tpoCount : 0 ; int lowerTpoCount = (valueAreaLowerIndex < size - 1 ) ? sessions[sessionIndex].levels[valueAreaLowerIndex + 1 ].tpoCount : 0 ; if (upperTpoCount >= lowerTpoCount && valueAreaUpperIndex > 0 ) { valueAreaUpperIndex--; currentTpoCount += upperTpoCount; } else if (valueAreaLowerIndex < size - 1 ) { valueAreaLowerIndex++; currentTpoCount += lowerTpoCount; } else if (valueAreaUpperIndex > 0 ) { valueAreaUpperIndex--; currentTpoCount += upperTpoCount; } else { break ; } } } string displayStrings[]; ArrayResize (displayStrings, size); for ( int i = 0 ; i < size; i++) { displayStrings[i] = sessions[sessionIndex].levels[i].tpoString; } int openLevelIndex = - 1 ; int closeLevelIndex = - 1 ; if (tpoCharacterType == ALPHABETIC) { double openPrice = sessions[sessionIndex].sessionOpen; double closePrice = sessions[sessionIndex].sessionClose; for ( int i = 0 ; i < size; i++) { if (openLevelIndex < 0 && MathAbs (sessions[sessionIndex].levels[i].price - openPrice) < tpoPriceGridStep / 2 ) openLevelIndex = i; if (closeLevelIndex < 0 && MathAbs (sessions[sessionIndex].levels[i].price - closePrice) < tpoPriceGridStep / 2 ) closeLevelIndex = i; } RenderOpenTpoHighlight(sessionIndex, openLevelIndex, displayStrings); RenderCloseTpoHighlight(sessionIndex, closeLevelIndex, displayStrings); } for ( int i = 0 ; i < size; i++) { string objectName = objectPrefix + "TPO_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime) + "_" + IntegerToString (i); color textColor = defaultTpoColor; if (sessions[sessionIndex].levels[i].tpoCount == 1 ) { textColor = singlePrintColor; } if (i >= valueAreaUpperIndex && i <= valueAreaLowerIndex) { textColor = valueAreaColor; } if (i == sessions[sessionIndex].pointOfControlIndex && sessions[sessionIndex].volumeProfilePocIndex != sessions[sessionIndex].pointOfControlIndex) { textColor = pointOfControlColor; } if (highlightVolumeProfilePoc && i == sessions[sessionIndex].volumeProfilePocIndex) { textColor = volumeProfilePocColor; } if (highlightSessionVwap && MathAbs (sessions[sessionIndex].levels[i].price - sessions[sessionIndex].vwap) < tpoPriceGridStep / 2 ) { textColor = sessionVwapColor; } if ( ObjectFind ( 0 , objectName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , objectName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_XDISTANCE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_YDISTANCE , 0 ); } datetime labelTime = iTime ( _Symbol , _Period , barIndex); int x, y; ChartTimePriceToXY ( 0 , 0 , labelTime, sessions[sessionIndex].levels[i].price, x, y); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_XDISTANCE , x); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_YDISTANCE , y); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_COLOR , textColor); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_FONTSIZE , labelFontSize); ObjectSetString ( 0 , objectName, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetString ( 0 , objectName, OBJPROP_TEXT , displayStrings[i]); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_HIDDEN , true ); } RenderOpenCloseMarkers(sessionIndex, barIndex); RenderProfileBorderLine(sessionIndex, barIndex); if (initialBalancePeriods > 0 ) RenderInitialBalanceLines(sessionIndex, barIndex); if (showExtensionLines) RenderKeyLevelExtensions(sessionIndex, barIndex, valueAreaUpperIndex, valueAreaLowerIndex); if (profileTimeframe == FIXED && renderVolumes) RenderFixedRangeVolumeLabels(sessionIndex, barIndex); RenderFixedRangeBackgroundRectangle(sessionIndex); }

Здесь мы расширяем функцию "RenderSessionProfile", добавляя расширенные возможности отрисовки рыночного профиля. Сначала выполняются проверки индекса и данных: функция сразу завершается, если индекс некорректен, уровни отсутствуют или не задано время начала, после чего получает индекс бара через функцию iBarShift. Мы подготавливаем профиль, вызывая "PadLevelsForSplitProfile" для выравнивания в режиме разделения, сортируем уровни по убыванию через "SortPriceLevelsDescending", рассчитываем точку контроля Time Price Opportunity с помощью "CalculatePointOfControl" и строим объёмный профиль для поиска его точки контроля через "BuildVolumeProfileAndFindPoc".

После получения общего количества Time Price Opportunity через "GetTotalTpoCount" мы условно выбираем индекс точки контроля: если "useVolumeProfilePocForValueArea" равно true и точка контроля по объёму существует, используем её; иначе возвращаемся к TPO-точке контроля. Затем инициализируем и расширяем индексы области стоимости вокруг неё, накапливая счётчики в цикле и выбирая соседний уровень с большим количеством Time Price Opportunities до достижения цели на основе "valueAreaPercent". Для подготовки визуального отображения изменяем размер и копируем строки Time Price Opportunity в массив отображения через ArrayResize. Если выбран буквенный режим, находим индексы уровней открытия и закрытия проходом по уровням с MathAbs и допуском в половину шага сетки, а затем отрисовываем подсветки, вызывая "RenderOpenTpoHighlight" и "RenderCloseTpoHighlight".

В основном цикле отрисовки для каждого уровня мы формируем уникальное имя объекта, начинаем с цвета по умолчанию и переопределяем его для одиночных принтов, диапазона области стоимости, отдельной точки контроля Time Price Opportunity, выделенной объёмной точки контроля или совпадения закрытия со средневзвешенной ценой в пределах допуска. Если объекта нет по "ObjectFind", создаём или обновляем метки с помощью "ObjectCreate" и "OBJ_LABEL", преобразуем время и цену в координаты через ChartTimePriceToXY после получения времени метки из "iTime" и применяем позицию, угол размещения, точку привязки, цвет, размер шрифта, шрифт, отображаемый текст и свойства недоступности выбора/скрытия.

Наконец, мы добавляем вспомогательные элементы, вызывая "RenderOpenCloseMarkers", "RenderProfileBorderLine", "RenderInitialBalanceLines", если заданы периоды, "RenderKeyLevelExtensions" с индексами области стоимости, если включены продления, "RenderFixedRangeVolumeLabels" для фиксированных таймфреймов с объёмами и "RenderFixedRangeBackgroundRectangle" для фонов. Теперь осталось обновить обработчик расчёта по тикам, чтобы сохранять H/L/O каждого периода, рассчитывать IB при попадании в заданные периоды, добавлять объём к уровням и вызывать VWAP для всего расчёта.

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (rates_total < 2 ) return 0 ; datetime currentBarTime = time[rates_total - 1 ]; bool isNewBar = (currentBarTime != lastCompletedBarTime); if (IsNewSessionStarted(currentBarTime, previousBarTime) || previousBarTime == 0 ) { if (activeSessionIndex >= 0 && activeSessionIndex < ArraySize (sessions)) { sessions[activeSessionIndex].endTime = previousBarTime; RenderSessionProfile(activeSessionIndex); } activeSessionIndex = CreateNewSession(); sessions[activeSessionIndex].startTime = currentBarTime; sessions[activeSessionIndex].sessionOpen = open[rates_total - 1 ]; sessions[activeSessionIndex].sessionHigh = high[rates_total - 1 ]; sessions[activeSessionIndex].sessionLow = low[rates_total - 1 ]; lastCompletedBarTime = currentBarTime; } previousBarTime = currentBarTime; if (isNewBar && IsBarEligibleForProcessing(currentBarTime) && activeSessionIndex >= 0 ) { sessions[activeSessionIndex].sessionHigh = MathMax (sessions[activeSessionIndex].sessionHigh, high[rates_total - 1 ]); sessions[activeSessionIndex].sessionLow = MathMin (sessions[activeSessionIndex].sessionLow, low[rates_total - 1 ]); sessions[activeSessionIndex].sessionClose = close[rates_total - 1 ]; int periodIndex = sessions[activeSessionIndex].periodCount; ArrayResize (sessions[activeSessionIndex].periodHighs, periodIndex + 1 ); ArrayResize (sessions[activeSessionIndex].periodLows, periodIndex + 1 ); ArrayResize (sessions[activeSessionIndex].periodOpens, periodIndex + 1 ); sessions[activeSessionIndex].periodHighs[periodIndex] = high[rates_total - 1 ]; sessions[activeSessionIndex].periodLows[periodIndex] = low[rates_total - 1 ]; sessions[activeSessionIndex].periodOpens[periodIndex] = open[rates_total - 1 ]; sessions[activeSessionIndex].periodCount++; if (periodIndex < initialBalancePeriods) { if (periodIndex == 0 ) { sessions[activeSessionIndex].initialBalanceHigh = high[rates_total - 1 ]; sessions[activeSessionIndex].initialBalanceLow = low[rates_total - 1 ]; } else { sessions[activeSessionIndex].initialBalanceHigh = MathMax (sessions[activeSessionIndex].initialBalanceHigh, high[rates_total - 1 ]); sessions[activeSessionIndex].initialBalanceLow = MathMin (sessions[activeSessionIndex].initialBalanceLow, low[rates_total - 1 ]); } } double quantizedHigh = QuantizePriceToGrid(high[rates_total - 1 ]); double quantizedLow = QuantizePriceToGrid(low[rates_total - 1 ]); for ( double price = quantizedLow; price <= quantizedHigh; price += tpoPriceGridStep) { int levelIndex = GetOrCreatePriceLevel(activeSessionIndex, price); if (levelIndex >= 0 ) { AddTpoCharacterToLevel(activeSessionIndex, levelIndex, periodIndex); sessions[activeSessionIndex].levels[levelIndex].volume += ( double )tick_volume[rates_total - 1 ] / MathMax ( 1 , (quantizedHigh - quantizedLow) / tpoPriceGridStep + 1 ); } } CalculateSessionVwap(activeSessionIndex); lastCompletedBarTime = currentBarTime; } if (IsBarEligibleForProcessing(currentBarTime) && activeSessionIndex >= 0 ) { sessions[activeSessionIndex].sessionClose = close[rates_total - 1 ]; sessions[activeSessionIndex].sessionHigh = MathMax (sessions[activeSessionIndex].sessionHigh, high[rates_total - 1 ]); sessions[activeSessionIndex].sessionLow = MathMin (sessions[activeSessionIndex].sessionLow, low[rates_total - 1 ]); } for ( int i = 0 ; i < ArraySize (sessions); i++) { RenderSessionProfile(i); } return rates_total; }

В обработчике события OnCalculate мы обновляем логику для интеграции новых возможностей, таких как отслеживание начального баланса и накопление объёма при обработке данных. Сначала возвращаем ноль, если доступно недостаточно ценовых данных. Мы извлекаем время текущего бара и проверяем появление нового бара; затем, если начинается новая сессия по "IsNewSessionStarted" или предыдущего времени нет, фиксируем время окончания активной сессии и отрисовываем её через "RenderSessionProfile", если она допустима по границам через ArraySize, создаём новую с помощью "CreateNewSession", инициализируем основные поля по текущему бару и обновляем время последнего завершённого бара так же, как в предыдущей версии.

После установки предыдущего времени бара, если появился новый подходящий бар по "IsBarEligibleForProcessing" и активная сессия существует, мы обновляем экстремумы сессии с помощью MathMax и MathMin плюс цену закрытия, изменяем размеры массивов и сохраняем максимумы, минимумы и цены открытия периодов, увеличиваем счётчик периодов и, если период находится в пределах "initialBalancePeriods", задаём или обновляем максимум и минимум начального баланса на основе индекса периода. Мы дискретизируем максимум и минимум бара, проходим по диапазону, получая или создавая уровни через "GetOrCreatePriceLevel", добавляем символы Time Price Opportunity через "AddTpoCharacterToLevel" и накапливаем объём пропорционально, используя тиковый объём, делённый на количество ценовых шагов, где минимум один шаг гарантируется через "MathMax". Затем рассчитываем средневзвешенную цену через "CalculateSessionVwap" и обновляем время последнего завершённого бара. Если бар подходит для обработки, обновляем закрытие, максимум и минимум сессии для данных в реальном времени, после чего отрисовываем все сессии в цикле и возвращаем общее количество баров. После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что мы обновили индикатор, добавив логику профиля на основе объёма и улучшенную визуализацию, благодаря чему он стал гибридной версией; тем самым мы достигли поставленных целей. Осталось выполнить бэктестинг программы, что рассматривается в следующем разделе.





Бэктестинг

Мы провели тестирование, и ниже представлена итоговая визуализация в виде одной анимированной картинки в формате Graphics Interchange Format (GIF).





Заключение

В заключение мы улучшили гибридный Time Price Opportunity индикатор рыночного профиля (TPO) в MQL5 за счёт интеграции данных объёма для расчёта точки контроля по объёму, области стоимости и средневзвешенной по объёму цены с настраиваемой подсветкой. Система добавляет расширенные возможности: определение начального баланса, линии продления ключевых уровней, режим split-профиля, альтернативные TPO-символы в виде квадратов или кругов, линии границ, фоны фиксированных диапазонов и динамические метки объёма для комплексного визуального анализа профиля на разных таймфреймах. С этим обновлённым гибридным индикатором рыночного профиля Time Price Opportunity вы сможете глубже анализировать структуру рынка и динамику объёма, а также продолжить его оптимизацию в своей торговой практике. Удачной торговли!