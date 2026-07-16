Теория графов: Применение алгоритма эвристического поиска A* в торговле

На реальных рынках цена формирует десятки локальных максимумов и минимумов, и быстро становится непонятно, какие из них представляют собой значимую структуру, а какие — шум. Трейдеры часто чувствуют "направление", но не могут преобразовать его в воспроизводимые правила: какие свинги важны, где проходит путь наименьшего сопротивления, какой целевой уровень реалистично достижим и какой уровень использовать для структурного стопа, чтобы он не был произвольным. Алгоритмический подход к решению этой задачи более строг: без графовой модели и числовой оценки пути невозможно последовательно фильтровать торговые сетапы и принимать воспроизводимые решения на каждом баре. В этой статье эта задача решается напрямую — мы преобразуем подтвержденные свинги в узлы графа, строим взвешенную карту (нормализованное по ATR расстояние, спред и штрафы за шум) и используем алгоритм A* для поиска оптимального пути для цены. В результате получается формальная, проверяемая структура для определения высоковероятных точек входа, структурных стопов и логичных целевых уровней для фиксации прибыли.

Эвристический советник A* работает как дискретный механизм принятия решений, а не как непрерывный индикатор. На каждом новом баре он сканирует историческое движение цен, чтобы определить ключевые максимумы и минимумы свингов, которые выступают в качестве узлов в графе. Эти узлы проверяются, чтобы убедиться, что цена еще не прошла через них. Затем советник соединяет узлы ребрами, каждое ребро имеет стоимость, основанную на нормализованном ценовом расстоянии, спреде и рыночном шуме. Это преобразует ценовой график в структурированную, взвешенную карту, по которой может перемещаться алгоритм A*.

Советник строит взвешенную карту непробитых свинговых точек. Каждое соединение имеет стоимость, основанную на расстоянии и рыночном трении.

После построения графа движок A* находит оптимальный путь от узла, ближайшего к текущей цене, к целевому уровню по направлению предполагаемого тренда. Он оценивает пути, используя как фактическую пройденную стоимость (G), так и предполагаемую оставшуюся стоимость (H), всегда расширяя наиболее эффективный вариант. Окончательный путь проверяется на качество. Он должен сохранять направленную согласованность движения, оставаться в пределах допустимых значений стоимости и не содержать препятствующих свингов противоположного направления. Если все условия выполнены, советник совершает сделку, используя конечный узел в качестве тейк-профита, а предыдущий противоположный свинг — в качестве стоп-лосса.

Сделками становятся только высококачественные пути, отвечающие строгим критериям, при этом стоп-лоссы привязаны к предыдущей структуре.

Настраиваемые модули и их функции в рамках архитектуры системы:

Для начала определим входные параметры, которые управляют работой советника A*. Для большей ясности и удобства использования мы сгруппируем их. Настройки обнаружения свингов определяют, как мы идентифицируем и фильтруем максимумы и минимумы свингов. Настройки модуля A* управляют расчетом стоимости пути с использованием спреда, шума и ATR. Раздел принятия решения о сделке определяет, когда путь достаточно силен для открытия сделки. Входные параметры управления рисками отвечают за определение размера позиции, лимитов спреда и идентификацию сделок. Наконец, настройки визуализации позволяют нам рисовать узлы, ребра и пути на графике с настраиваемыми цветами и размерами.

Здесь мы определяем основные структуры данных, которые представляют наш граф и логику A*. Структура SwingNode хранит ключевые рыночные точки, включая цену, время, тип (максимум или минимум) и валидность. Структура ребер соединяет эти узлы и назначает стоимость движения между ними. Структура AStarNode хранит значения, необходимые для поиска пути, такие как фактическая стоимость (g), оценочная стоимость (h), общая стоимость (f) и ссылка на родительский узел. Эти структуры позволяют нам моделировать движение цены в виде взвешенного графа, который может обрабатывать алгоритм A*.

Далее мы объявляем глобальные переменные для хранения узлов, ребер и состояний A*, а также результирующего наилучшего пути. Мы отслеживаем счетчики узлов, ребер и длину пути для эффективного управления памятью. Дополнительные переменные хранят значения времени и ATR для вычислений. Функция OnInit() подготавливает советника, устанавливая параметры сделки, такие как магическое число и тип исполнения. Она также изменяет размер всех массивов в соответствии с входными ограничениями и подтверждает инициализацию сообщением в логе.

void OnDeinit ( const int reason) { ClearVisualization(); Print ( "Heuristic A_Star EA removed." ); } void OnTick () { if (!IsNewBar()) return ; CachedATR = GetATR(); if (CachedATR <= 0 ) return ; double spreadPoints = ( double ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ); if (spreadPoints > InpMaxSpreadPoints) { Print ( "Spread too wide: " , spreadPoints, " points. Skipping." ); return ; } UpdateSwings(); BuildGraph(); RunAStar(); EvaluatePath(); DrawVisualization(); }

Функция OnDeinit() очищает все объекты графика, чтобы поддерживать чистоту рабочего пространства, и логирует удаление советника. В функции OnTick() мы гарантируем, что система запускается только один раз для каждого нового бара, чтобы повысить эффективность. Затем мы кэшируем значение ATR для единообразных вычислений и, прежде чем продолжить, проверяем, находится ли текущий спред в допустимых пределах.

Если все условия выполнены, мы последовательно выполняем весь конвейер обработки. Мы обнаруживаем и обновляем узлы свингов, строим структуру графа и запускаем алгоритм A* для поиска оптимального пути. Затем оцениваем путь, чтобы решить, следует ли совершать сделку. Наконец, мы отображаем узлы, ребра и выбранный путь на графике для визуализации и анализа.

void UpdateSwings() { NodeCount = 0 ; int totalBars = MathMin ( Bars ( _Symbol , _Period ) - InpSwingLookback - 1 , InpMaxNodes * 4 ); double currentPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); for ( int i = InpSwingLookback; i < totalBars && NodeCount < InpMaxNodes; i++) { bool isSwingHigh = IsSwingHigh(i, InpSwingLookback); bool isSwingLow = IsSwingLow(i, InpSwingLookback); if (!isSwingHigh && !isSwingLow) continue ; double nodePrice = isSwingHigh ? iHigh ( _Symbol , _Period , i) : iLow ( _Symbol , _Period , i); datetime nodeTime = iTime ( _Symbol , _Period , i); if (!IsNodeValid(nodePrice, isSwingHigh, i, currentPrice)) continue ; if (NodeCount > 0 ) { int prevIdx = NodeCount - 1 ; if (Nodes[prevIdx].isHigh == isSwingHigh && MathAbs (Nodes[prevIdx].price - nodePrice) < CachedATR * 0.3 ) continue ; } Nodes[NodeCount].price = nodePrice; Nodes[NodeCount].time = nodeTime; Nodes[NodeCount].isHigh = isSwingHigh; Nodes[NodeCount].isValid = true ; Nodes[NodeCount].barIndex = i; NodeCount++; } if (NodeCount > InpMaxNodes) NodeCount = InpMaxNodes; } bool IsSwingHigh( int bar, int n) { double h = iHigh ( _Symbol , _Period , bar); for ( int j = 1 ; j <= n; j++) { if ( iHigh ( _Symbol , _Period , bar - j) >= h) return false ; if ( iHigh ( _Symbol , _Period , bar + j) >= h) return false ; } return true ; } bool IsSwingLow( int bar, int n) { double l = iLow ( _Symbol , _Period , bar); for ( int j = 1 ; j <= n; j++) { if ( iLow ( _Symbol , _Period , bar - j) <= l) return false ; if ( iLow ( _Symbol , _Period , bar + j) <= l) return false ; } return true ; }

В этом разделе кода мы обрабатываем обнаружение свингов путем сканирования исторических данных о ценах и преобразования ключевых точек разворота в узлы графа. В начале функции UpdateSwings() мы сбрасываем счетчик узлов и ограничиваем количество анализируемых баров для поддержания эффективности. Для каждого бара в диапазоне мы проверяем, сформировал ли он максимум или минимум свинга по заданным условиям lookback-периода. Если обнаружен корректный свинг, мы извлекаем его цену и время. Затем мы применяем критически важный этап проверки, чтобы убедиться, что цена еще не прошла этот уровень, поскольку такие узлы больше не имеют значения для принятия будущих решений. Это позволяет поддерживать чистоту графа и концентрироваться на релевантной структуре.

Мы также применяем фильтр по интервалам, чтобы избежать слишком близкого расположения похожих свинговых точек, используя ATR в качестве динамического порогового значения. Если новый свинг слишком близок к предыдущему и того же типа, мы его игнорируем. После того, как узел проходит все проверки, мы сохраняем его данные, включая цену, время, тип и индекс бара. Вспомогательные функции IsSwingHigh() и IsSwingLow() гарантируют, что бар классифицируется как свинг только в том случае, если он выше или ниже заданного количества баров с обеих сторон. Это строгое условие помогает нам улавливать значимую структуру рынка, а не шум, что приводит к четко определенному набору узлов для модуля алгоритма A*.

bool IsNodeValid( double price, bool isHigh, int barIndex, double currentPrice) { for ( int b = barIndex - 1 ; b >= 0 ; b--) { if (isHigh) { if ( iClose ( _Symbol , _Period , b) > price) return false ; } else { if ( iClose ( _Symbol , _Period , b) < price) return false ; } } return true ; } void BuildGraph() { EdgeCount = 0 ; if (NodeCount < 2 ) return ; double spread = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) - SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double atr = CachedATR; for ( int i = 0 ; i < NodeCount; i++) { for ( int delta = - 1 ; delta <= 1 ; delta += 2 ) { int j = i + delta; if (j < 0 || j >= NodeCount) continue ; double edgeCost = CalculateEdgeCost(i, j, atr, spread); if (EdgeCount < ArraySize (Edges) - 1 ) { Edges[EdgeCount].from = i; Edges[EdgeCount].to = j; Edges[EdgeCount].cost = edgeCost; EdgeCount++; } } for ( int delta = - 2 ; delta <= 2 ; delta += 4 ) { int j = i + delta; if (j < 0 || j >= NodeCount) continue ; double edgeCost = CalculateEdgeCost(i, j, atr, spread) * 1.2 ; if (EdgeCount < ArraySize (Edges) - 1 ) { Edges[EdgeCount].from = i; Edges[EdgeCount].to = j; Edges[EdgeCount].cost = edgeCost; EdgeCount++; } } } }

В функции IsNodeValid() система проверяет, остается ли каждый узел свинга актуальным, прежде чем включить его в граф. Функция проверяет все свечи между формированием узла и текущим баром. Для свингового максимума, если цена закрытия поднимается выше этого уровня, узел считается пробитым и отклоняется. Для свингового минимума действует обратное правило: любое закрытие ниже уровня делает его недействительным. Этот процесс удаляет уровни, которые цена уже пробивала, гарантируя, что для дальнейшего анализа сохраняется только нетронутая и значимая структура.

В функции BuildGraph() акцент смещается на построение связей между валидными узлами. Процесс начинается с обнуления счетчика ребер и подтверждения наличия достаточного количества узлов для формирования графа. Каждый узел затем соединяется со своими ближайшими соседями, создавая простую и структурированную сеть путей. Дополнительные перекрестные соединения вводятся путем пропуска одного узла, что позволяет существовать альтернативным путям. Эти соединения имеют несколько более высокую стоимость, чтобы оставаться менее выгодными. Стоимость всех ребер рассчитывается с использованием ATR и спреда, что гарантирует, что граф отражает реальные рыночные условия и может эффективно использоваться алгоритмом A*.

double CalculateEdgeCost( int from, int to, double atr, double spread) { double priceDiff = MathAbs (Nodes[from].price - Nodes[to].price); double normalizedDist = (atr > 0 ) ? priceDiff / atr : priceDiff; double spreadCost = (atr > 0 ) ? spread / atr : 0 ; double noisePenalty = 0 ; if (Nodes[from].isHigh == Nodes[to].isHigh) noisePenalty = InpNoisePenalty; return normalizedDist + (InpSpreadPenalty * spreadCost) + noisePenalty; } double Heuristic( int current, int target) { double distance = MathAbs (Nodes[current].price - Nodes[target].price); return (CachedATR > 0 ) ? distance / CachedATR : distance; } void RunAStar() { PathLength = 0 ; if (NodeCount < 2 ) return ; int startNode = FindStartNode(); int goalNode = FindGoalNode(startNode); if (startNode < 0 || goalNode < 0 || startNode == goalNode) return ; ArrayResize (AStar, NodeCount); for ( int i = 0 ; i < NodeCount; i++) { AStar[i].index = i; AStar[i].g = 1 e18; AStar[i].h = 0 ; AStar[i].f = 1 e18; AStar[i].parent = - 1 ; AStar[i].inOpen = false ; AStar[i].inClosed = false ; } AStar[startNode].g = 0 ; AStar[startNode].h = Heuristic(startNode, goalNode); AStar[startNode].f = AStar[startNode].h; AStar[startNode].inOpen = true ; bool goalReached = false ; while ( true ) { int current = - 1 ; double bestF = 1 e18; for ( int i = 0 ; i < NodeCount; i++) { if (AStar[i].inOpen && AStar[i].f < bestF) { bestF = AStar[i].f; current = i; } } if (current < 0 ) break ; AStar[current].inOpen = false ; AStar[current].inClosed = true ; if (current == goalNode) { goalReached = true ; break ; } for ( int e = 0 ; e < EdgeCount; e++) { if (Edges[e].from != current) continue ; int neighbor = Edges[e].to; if (neighbor < 0 || neighbor >= NodeCount) continue ; if (AStar[neighbor].inClosed) continue ; double tentativeG = AStar[current].g + Edges[e].cost; if (tentativeG < AStar[neighbor].g) { AStar[neighbor].g = tentativeG; AStar[neighbor].h = Heuristic(neighbor, goalNode); AStar[neighbor].f = AStar[neighbor].g + AStar[neighbor].h; AStar[neighbor].parent = current; AStar[neighbor].inOpen = true ; } } } if (goalReached) { int temp[]; ArrayResize (temp, NodeCount); int len = 0 ; int cur = goalNode; while (cur != - 1 && len < NodeCount) { temp[len++] = cur; cur = AStar[cur].parent; } ArrayResize (BestPath, len); for ( int i = 0 ; i < len; i++) BestPath[i] = temp[len - 1 - i]; PathLength = len; } }

Функция CalculateEdgeCost() определяет, насколько дорого обходится перемещение цены между двумя узлами. Она начинает с измерения абсолютной разницы цен, а затем нормализует ее с использованием ATR для учета волатильности рынка. Добавляется стоимость спреда, отражающая реальные торговые условия, также масштабированная с помощью ATR. Далее функция применяет штраф за шум, когда два соединенных узла имеют один и тот же тип, например, "максимум к максимуму" или "минимум к минимуму", поскольку это часто отражает рваное или менее значимое движение. Итоговая стоимость объединяет все эти компоненты, создавая сбалансированный и реалистичный вес для каждого ребра в графе.

Затем функция Heuristic() вычисляет приблизительную стоимость от текущего узла до целевого узла. Она рассчитывает ценовое расстояние между двумя узлами и нормализует его, используя кэшированное значение ATR. Это обеспечивает согласованность эвристики с логикой расчета стоимости ребер и гарантирует, что расстояние оценивается относительно волатильности рынка. Благодаря этому алгоритм A* может принимать более обоснованные решения о том, какие пути, вероятно, будут эффективными, вместо того, чтобы полагаться только на разницу цен.

В функции RunAStar() система запускает процесс поиска пути A*. Она выбирает начальный узел, ближайший к текущей цене, и целевой узел на основе структуры рынка. Затем она итеративно расширяет узел с наименьшей стоимостью и обновляет родительские узлы и их стоимость до достижения цели, после чего восстанавливает окончательный путь. Этот путь представляет собой наиболее эффективный маршрут для движения цены в соответствии с определенной стоимостью и эвристической логикой.

int FindStartNode() { double currentPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); int best = - 1 ; double bestDist = 1 e18; for ( int i = 0 ; i < NodeCount; i++) { double d = MathAbs (Nodes[i].price - currentPrice); if (d < bestDist) { bestDist = d; best = i; } } return best; } int FindGoalNode( int startNode) { if (startNode < 0 ) return - 1 ; double currentPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double atr = CachedATR; int upCount = 0 , downCount = 0 ; for ( int i = 0 ; i < NodeCount; i++) { if (Nodes[i].price > currentPrice) upCount++; else downCount++; } bool biasUp = (upCount >= downCount); int bestGoal = - 1 ; double bestDist = 0 ; for ( int i = 0 ; i < NodeCount; i++) { if (i == startNode) continue ; bool isAbove = Nodes[i].price > currentPrice; if (isAbove != biasUp) continue ; double d = MathAbs (Nodes[i].price - currentPrice); if (d > bestDist && d < atr * 8.0 ) { bestDist = d; bestGoal = i; } } return bestGoal; }

В функции FindStartNode() мы определяем, где должен начаться поиск A*, находя узел, ближайший к текущей рыночной цене. Мы получаем текущую цену Bid и сравниваем ее со всеми сохраненными ценами узлов. Для каждого узла мы вычисляем абсолютное расстояние от текущей цены и отслеживаем наименьшее значение. Узел с наименьшим расстоянием выбирается в качестве отправной точки, поскольку он наилучшим образом отражает текущее положение рынка в структуре графа.

Далее в функции FindGoalNode() мы определяем, куда должен быть направлен процесс поиска пути. Сначала мы устанавливаем направленный уклон, подсчитывая, сколько узлов находится выше и ниже текущей цены. Если узлов выше больше, мы предполагаем направленность вверх; в противном случае — направленность вниз. Далее мы ищем подходящий целевой узел в этом направлении, игнорируя узлы на противоположной стороне. Среди подходящих кандидатов мы выбираем тот, который находится дальше всего от текущей цены, но все еще в разумном диапазоне, ограниченном значением, кратным ATR. Это гарантирует, что цель остается согласованной с выбранным направлением и при этом реалистично достижима в текущих рыночных условиях.

void EvaluatePath() { if (PathLength < 2 ) return ; int upMoves = 0 ; int downMoves = 0 ; double totalCost = 0 ; for ( int i = 1 ; i < PathLength; i++) { double priceDelta = Nodes[BestPath[i]].price - Nodes[BestPath[i- 1 ]].price; if (priceDelta > 0 ) upMoves++; else downMoves++; } int goalIdx = BestPath[PathLength - 1 ]; totalCost = AStar[goalIdx].g; double totalMoves = upMoves + downMoves; double upRatio = (totalMoves > 0 ) ? upMoves / totalMoves : 0.5 ; double downRatio = 1.0 - upRatio; bool hasOpposingNode = CheckOpposingNode(); int signal = 0 ; double currentPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double goalPrice = Nodes[goalIdx].price; bool pathGoesUp = goalPrice > currentPrice; bool pathGoesDown = goalPrice < currentPrice; if (pathGoesUp && upRatio >= InpMinPathScore && totalCost <= InpMaxPathCost && !hasOpposingNode) { signal = 1 ; } else if (pathGoesDown && downRatio >= InpMinPathScore && totalCost <= InpMaxPathCost && !hasOpposingNode) { signal = - 1 ; } if (signal == 0 ) return ; double atr = CachedATR; double slBuffer = atr * InpSLBufferATR; double tp = goalPrice; double sl = 0 ; if (PathLength >= 3 ) { int prevNode = FindOppositeSwingBeforeStart(BestPath[ 0 ]); if (prevNode >= 0 ) sl = Nodes[prevNode].price; } if (sl == 0 ) { sl = (signal == 1 ) ? currentPrice - (atr * 1.5 + slBuffer) : currentPrice + (atr * 1.5 + slBuffer); } else { sl = (signal == 1 ) ? sl - slBuffer : sl + slBuffer; } ExecuteTrade(signal, sl, tp); } bool CheckOpposingNode() { if (PathLength < 2 ) return false ; double currentPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double goalPrice = Nodes[BestPath[PathLength- 1 ]].price; bool goingUp = goalPrice > currentPrice; for ( int i = 1 ; i < PathLength - 1 ; i++) { int ni = BestPath[i]; if (goingUp && Nodes[ni].isHigh && Nodes[ni].price < goalPrice && Nodes[ni].price > currentPrice) return true ; if (!goingUp && !Nodes[ni].isHigh && Nodes[ni].price > goalPrice && Nodes[ni].price < currentPrice) return true ; } return false ; }

В функции EvaluatePath() мы преобразуем результат A* в конкретное торговое решение, анализируя структуру вычисленного пути. Сначала мы проверяем корректность пути, а затем измеряем его направленность, подсчитывая, сколько перемещений между последовательными узлами происходит вверх, а сколько — вниз. Также мы получаем общую стоимость пути из вычисления алгоритма A*, которая отражает эффективность или “дороговизну“ пути. На основе этого мы вычисляем коэффициенты направленности и проверяем, соответствует ли путь явному перевесу в сторону покупки или продажи. Мы также дополнительно проверяем путь на наличие каких-либо противодействующих структур, которые могут блокировать движение цены, гарантируя, что мы действуем только на чистых и направленных сетапах.

Как только путь проходит все условия, мы генерируем торговый сигнал и определяем уровни исполнения. Тейк-профит устанавливается в конечном узле пути, представляя собой прогнозируемое целевое значение рынка. Стоп-лосс определяется либо структурным свингом, противоположным точке входа, либо, если это невозможно, резервным вариантом на основе волатильности с использованием ATR и буфера. Это гарантирует защиту сделки даже при неясной структуре. Функция CheckOpposingNode() усиливает безопасность, сканируя путь на наличие конфликтующих свинговых точек, которые могут прервать движение цены. Если такой узел имеется на пути следования, сделка отклоняется, чтобы избежать некачественных или заблокированных торговых ситуаций.

int FindOppositeSwingBeforeStart( int startNodeIdx) { bool startIsHigh = Nodes[startNodeIdx].isHigh; for ( int i = startNodeIdx + 1 ; i < NodeCount; i++) { if (Nodes[i].isHigh != startIsHigh) return i; } return - 1 ; } void ExecuteTrade( int signal, double sl, double tp) { if (HasOpenPosition()) return ; double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (signal == 1 ) { if (sl >= ask || tp <= ask) { Print ( "BUY: Invalid SL/TP. SL=" , sl, " TP=" , tp, " Ask=" , ask); return ; } } else { if (sl <= bid || tp >= bid) { Print ( "SELL: Invalid SL/TP. SL=" , sl, " TP=" , tp, " Bid=" , bid); return ; } } double entryPrice = (signal == 1 ) ? ask : bid; double slDistance = MathAbs (entryPrice - sl); double lots = CalculateLotSize(slDistance); if (lots <= 0 ) return ; int digits = ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); sl = NormalizeDouble (sl, digits); tp = NormalizeDouble (tp, digits); bool result = false ; if (signal == 1 ) { result = trade.Buy(lots, _Symbol , ask, sl, tp, InpComment); Print ( "BUY executed. Lots=" , lots, " SL=" , sl, " TP=" , tp, " PathLen=" , PathLength); } else { result = trade.Sell(lots, _Symbol , bid, sl, tp, InpComment); Print ( "SELL executed. Lots=" , lots, " SL=" , sl, " TP=" , tp, " PathLen=" , PathLength); } if (!result) Print ( "Trade failed: " , trade.ResultRetcodeDescription()); } double CalculateLotSize( double slDistance) { if (slDistance <= 0 ) return 0 ; double balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); double riskAmount = balance * InpRiskPercent / 100.0 ; double tickSize = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); double tickValue = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); double minLot = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); double maxLot = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX ); double lotStep = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); if (tickSize <= 0 || tickValue <= 0 ) return minLot; double slInTicks = slDistance / tickSize; double lotSize = riskAmount / (slInTicks * tickValue); lotSize = MathFloor (lotSize / lotStep) * lotStep; lotSize = MathMax (minLot, MathMin (maxLot, lotSize)); return NormalizeDouble (lotSize, 2 ); }

В этом разделе кода мы сначала определяем структурно значимую точку опоры стоп-лосса, используя функцию FindOppositeSwingBeforeStart(). Эта функция начинает с выбранного начального узла и просматривает список узлов вперед, чтобы найти первый свинг противоположного типа. Если начальный узел представляет собой свинг-хай, мы ищем свинг-лоу, и наоборот. Это помогает нам привязать риск к значимой рыночной структуре, а не к произвольным ценовым уровням. Если противоположный свинг не найден, функция возвращает -1, указывая на необходимость использования резервного метода управления риском в дальнейшем.

Далее мы переходим к функции ExecuteTrade(), которая обрабатывает полный процесс исполнения сделки. Перед размещением любого ордера мы убеждаемся, что для этого советника нет открытой позиции. Мы проверяем, что уровни стоп-лосса и тейк-профита логически корректны относительно текущей рыночной цены. Далее мы вычисляем расстояние риска входа и передаем его в функцию определения размера лота для определения размера позиции на основе баланса счета и процента риска. После проверки и нормализации сделка исполняется с использованием ордера на покупку или продажу, а результат логируется для подтверждения или отладки.

Мы завершаем логику исполнения с помощью функции CalculateLotSize(), которая обеспечивает корректный расчет размера позиции с учетом риска. Эта функция преобразует расстояние стоп-лосса в тиках и рассчитывает, какой объем капитала рискуется в каждой сделке. Затем она определяет соответствующий размер лота на основе баланса счета, значения тика и размера тика. Результат корректируется в соответствии с ограничениями брокера, такими как минимальный размер лота, максимальный размер лота и шаг приращения лота. Это гарантирует, что каждая сделка соответствует правилам управления рисками, поддерживая при этом стабильную экспозицию в различных рыночных условиях.

bool IsNewBar() { datetime currentBar = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); if (currentBar == LastBarTime) return false ; LastBarTime = currentBar; return true ; } void ClearVisualization() { int total = ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i = total - 1 ; i >= 0 ; i--) { string name = ObjectName ( 0 , i); if ( StringFind (name, OBJ_PREFIX) == 0 ) ObjectDelete ( 0 , name); } } double GetATR() { int handle = iATR ( _Symbol , _Period , InpATRPeriod); if (handle == INVALID_HANDLE ) return 0 ; double buf[ 1 ]; if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 , buf) <= 0 ) return 0 ; IndicatorRelease (handle); return buf[ 0 ]; }

Здесь мы рассматриваем три вспомогательные функции, поддерживающие основной алгоритм A* советника. Функция IsNewBar() гарантирует, что вся обработка происходит только один раз для каждой новой свечи, сравнивая текущее время бара с ранее сохраненным значением. Это предотвращает избыточные вычисления и повышает эффективность системы. Функция ClearVisualization() удаляет все объекты графика, созданные советником, путем сканирования существующих объектов и удаления тех, которые соответствуют определенному префиксу, обеспечивая чистое состояние графика при удалении или перезапуске советника.

Мы также включили функцию GetATR(), которая извлекает значение среднего истинного диапазона (Average True Range) для текущего символа и таймфрейма. Это делается путем создания хэндла индикатора ATR, копирования последнего значения буфера, а затем освобождения хэндла во избежание утечек памяти. Значение ATR используется во всей системе для нормализации затрат, установки буферов и контроля чувствительности к риску. Вместе эти вспомогательные функции обеспечивают эффективную работу советника и поддерживают чистое визуальное окружение.

void DrawVisualization() { ClearVisualization(); if (NodeCount == 0 ) return ; if (InpDrawEdges) { for ( int e = 0 ; e < EdgeCount; e++) { int f = Edges[e].from; int t = Edges[e].to; if (f < 0 || f >= NodeCount || t < 0 || t >= NodeCount) continue ; string name = OBJ_PREFIX + "EDGE_" + IntegerToString (e); ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , Nodes[f].time, Nodes[f].price, Nodes[t].time, Nodes[t].price); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , InpEdgeColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_HIDDEN , true ); } } if (InpDrawPath && PathLength >= 2 ) { for ( int p = 0 ; p < PathLength - 1 ; p++) { int a = BestPath[p]; int b = BestPath[p + 1 ]; if (a < 0 || a >= NodeCount || b < 0 || b >= NodeCount) continue ; string name = OBJ_PREFIX + "PATH_" + IntegerToString (p); ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , Nodes[a].time, Nodes[a].price, Nodes[b].time, Nodes[b].price); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , InpPathColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , 3 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_HIDDEN , true ); } } if (InpDrawNodes) { for ( int i = 0 ; i < NodeCount; i++) { string name = OBJ_PREFIX + "NODE_" + IntegerToString (i); color col = Nodes[i].isHigh ? InpHighNodeColor : InpLowNodeColor; int arrow = Nodes[i].isHigh ? 217 : 218 ; ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_ARROW , 0 , Nodes[i].time, Nodes[i].price); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ARROWCODE , arrow); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , col); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , InpNodeSize); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_HIDDEN , true ); if (InpDrawPath) { for ( int p = 0 ; p < PathLength; p++) { if (BestPath[p] == i) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , InpPathColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , InpNodeSize + 2 ); break ; } } } } } ChartRedraw (); }

Данная функция реализует модуль визуализации для графического представления системы A* непосредственно на графике. Вначале она очищает все ранее нарисованные объекты, чтобы отображение оставалось актуальным и чистым. Затем она проверяет, существуют ли узлы, прежде чем продолжить. Если включена отрисовка ребер, мы отображаем все связи между узлами пунктирными линиями тренда, эффективно показывая полную структуру графа, представляющую рыночные взаимосвязи. Эти ребра рисуются первыми, поэтому они отображаются позади других элементов.

Затем мы отображаем оптимальный путь A*, соединяя последовательные узлы в наилучшем пути более толстыми сплошными линиями, чтобы выделить выбранный маршрут через структуру рынка. После этого мы рисуем все узлы свингов в виде стрелок, разных цветов и форм в зависимости от того, представляют ли они максимумы или минимумы. Если узел является частью оптимального пути, мы визуально выделяем его, изменяя его цвет и увеличивая размер. Такая многоуровневая визуализация позволяет нам четко различать исходную структуру рынка, полный граф и окончательный путь решения A*.

В завершение мы вызываем ChartRedraw(), которая заставляет платформу немедленно обновить график, чтобы все визуальные элементы отображались в реальном времени.



