Обсуждение статьи "Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 38): Торговля по скрытым дивергенциям RSI с фильтрами угла наклона"
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Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 38): Торговля по скрытым дивергенциям RSI с фильтрами угла наклона:
Стратегия скрытых дивергенций RSI предназначена для поиска возможностей продолжения тренда по характерным расхождениям между свинговыми точками цены и осциллятором индекса относительной силы (RSI), который отражает силу импульса в рамках действующего тренда. При скрытой бычьей дивергенции цена формирует более высокий минимум, а RSI — более низкий минимум. Это указывает на ослабление медвежьей коррекции и возможность возобновления восходящего тренда. При скрытой медвежьей дивергенции цена формирует более низкий максимум, а RSI — более высокий максимум, что свидетельствует об ослаблении бычьей коррекции и возможном продолжении нисходящего тренда.
Для повышения надёжности будем фильтровать дивергенции по углам наклона ценовой линии и линии RSI, подтверждая достаточную крутизну или пологость движения. Кроме того, применим порог допуска, чтобы промежуточные значения не пересекали линии модели. По подтверждённым сигналам советник будет открывать позиции: покупать при скрытой бычьей дивергенции и продавать при скрытой медвежьей. Для управления риском предусмотрены Stop Loss, Take Profit и трейлинг-стоп. Ниже показаны возможные примеры сетапов.
Сетап скрытой бычьей дивергенции:
Автор: Allan Munene Mutiiria