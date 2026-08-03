Обсуждение статьи "Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 38): Торговля по скрытым дивергенциям RSI с фильтрами угла наклона"

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Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 38): Торговля по скрытым дивергенциям RSI с фильтрами угла наклона:

В этой статье мы создадим советник на MQL5, который определяет скрытые дивергенции RSI по свинговым точкам с заданным параметром силы, ограничением по количеству баров между свинговыми точками, допуском и фильтрами угла наклона ценовой линии и линии RSI. Советник открывает позиции на покупку и продажу по подтверждённым сигналам с фиксированным размером лота, уровнями Stop Loss и Take Profit, заданными в пипсах (в исходной статье — pips; в коде расчёт выполняется через _Point), а также опциональным трейлинг-стопом для управления риском.

Стратегия скрытых дивергенций RSI предназначена для поиска возможностей продолжения тренда по характерным расхождениям между свинговыми точками цены и осциллятором индекса относительной силы (RSI), который отражает силу импульса в рамках действующего тренда. При скрытой бычьей дивергенции цена формирует более высокий минимум, а RSI — более низкий минимум. Это указывает на ослабление медвежьей коррекции и возможность возобновления восходящего тренда. При скрытой медвежьей дивергенции цена формирует более низкий максимум, а RSI — более высокий максимум, что свидетельствует об ослаблении бычьей коррекции и возможном продолжении нисходящего тренда.

Для повышения надёжности будем фильтровать дивергенции по углам наклона ценовой линии и линии RSI, подтверждая достаточную крутизну или пологость движения. Кроме того, применим порог допуска, чтобы промежуточные значения не пересекали линии модели. По подтверждённым сигналам советник будет открывать позиции: покупать при скрытой бычьей дивергенции и продавать при скрытой медвежьей. Для управления риском предусмотрены Stop Loss, Take Profit и трейлинг-стоп. Ниже показаны возможные примеры сетапов.

Сетап скрытой бычьей дивергенции:

СКРЫТАЯ БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ RSI


Автор: Allan Munene Mutiiria

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