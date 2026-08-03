Обсуждение статьи "Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 37): Поиск дивергенций и конвергенций RSI с визуализацией на графике"
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Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 37): Поиск дивергенций и конвергенций RSI с визуализацией на графике:
Стратегия обычных дивергенций RSI направлена на поиск возможных разворотов тренда по расхождениям между поведением цены и осциллятором индекса относительной силы (RSI), который измеряет рыночный моментум. При бычьей дивергенции цена формирует более низкий минимум, а RSI — более высокий минимум, что указывает на ослабление нисходящего импульса и вероятный разворот вверх. При медвежьей дивергенции цена формирует более высокий максимум, а RSI — более низкий максимум, что указывает на ослабление восходящего импульса и возможный разворот вниз.
Для поиска этих моделей используются подтверждённые свинговые точки, определяемые по заданному числу баров. Чтобы считать дивергенцию «чистой», вводится допуск: промежуточные значения RSI не должны пересекать линию между двумя опорными точками. При обнаружении бычьей дивергенции открываем длинную позицию на закрытии подтверждающего бара, а при медвежьей дивергенции открываем короткую позицию на закрытии подтверждающего бара. Для управления риском используются заранее заданные уровни Stop Loss и Take Profit, а также динамический трейлинг-стоп. Ниже показаны возможные варианты сетапов.
Сетап бычьей дивергенции:
Автор: Allan Munene Mutiiria