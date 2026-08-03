Обсуждение статьи "Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 37): Поиск дивергенций и конвергенций RSI с визуализацией на графике"

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Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 37): Поиск дивергенций и конвергенций RSI с визуализацией на графике:

В этой статье мы создадим советник на MQL5, который определяет обычные дивергенции RSI по свинговым точкам с заданным параметром силы, ограничениями по числу баров и допуском. Он открывает позиции по бычьим и медвежьим сигналам с фиксированным объёмом позиции, уровнями Stop Loss и Take Profit в пунктах (pips) и опциональным трейлинг-стопом. На графике отображаются цветные линии и подписи свинговых точек, чтобы лучше видеть логику работы стратегии.

Стратегия обычных дивергенций RSI направлена на поиск возможных разворотов тренда по расхождениям между поведением цены и осциллятором индекса относительной силы (RSI), который измеряет рыночный моментум. При бычьей дивергенции цена формирует более низкий минимум, а RSI — более высокий минимум, что указывает на ослабление нисходящего импульса и вероятный разворот вверх. При медвежьей дивергенции цена формирует более высокий максимум, а RSI — более низкий максимум, что указывает на ослабление восходящего импульса и возможный разворот вниз.

Для поиска этих моделей используются подтверждённые свинговые точки, определяемые по заданному числу баров. Чтобы считать дивергенцию «чистой», вводится допуск: промежуточные значения RSI не должны пересекать линию между двумя опорными точками. При обнаружении бычьей дивергенции открываем длинную позицию на закрытии подтверждающего бара, а при медвежьей дивергенции открываем короткую позицию на закрытии подтверждающего бара. Для управления риском используются заранее заданные уровни Stop Loss и Take Profit, а также динамический трейлинг-стоп. Ниже показаны возможные варианты сетапов.

Сетап бычьей дивергенции:

ОБЫЧНАЯ БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ


Автор: Allan Munene Mutiiria

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