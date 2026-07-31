Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 35): Разработка торговой системы на основе брейкер-блоков

Введение

В нашей предыдущей статье (Часть 34) мы разработали систему пробоя линии тренда на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5). Система определяла линии тренда поддержки и сопротивления по свинговым точкам и подтверждала их с помощью коэффициента детерминации R² как меры качества аппроксимации, после чего открывала сделки на пробое и динамически отображала объекты на графике. В Части 35 мы создадим торговую систему на основе брейкер-блоков, которая определяет диапазоны консолидации, использует свинговые точки для подтверждения брейкер-блоков и торговли на ретестах с настраиваемыми параметрами риска и визуальной индикацией на графике. Мы рассмотрим следующие темы:

В результате у вас будет готовая стратегия MQL5 для торговли на ретестах брейкер-блоков, готовая к дальнейшей настройке. Приступим!





Принцип работы стратегии на основе брейкер-блоков

Стратегия на основе брейкер-блоков определяет диапазоны консолидации, в которых цена движется в узком коридоре. После пробоя и импульсного движения формируются ордер-блоки; когда такие блоки инвалидируются, они превращаются в брейкер-блоки, которые можно использовать для торговли на ретесте. Стратегия использует возврат цены к этим зонам после существенного ухода от них и открывает сделки в направлении пробоя с заданными уровнями Stop Loss и Take Profit. Для наглядности зоны и сигналы отображаются на графике. Ниже показаны различные варианты брейкер-блоков.

Медвежий брейкер-блок:

Бычий брейкер-блок:

Сначала мы будем находить диапазоны консолидации по заданному количеству баров. Затем определим выход цены за границы диапазона и подтвердим импульсное движение по порогу, рассчитанному с использованием множителя. После этого реализуем подтверждение брейкер-блоков по свинговым точкам, открытие сделок при ретесте с настраиваемыми параметрами и динамическое отображение блоков, подписей и стрелок. Так мы получим систему для поиска и торговли возможностей, связанных с брейкер-блоками. Ниже приведена визуальная схема наших целей.





Реализация на MQL5

Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, затем панель «Навигатор», найдите папку Experts, нажмите «Создать» и следуйте указаниям мастера. После создания файла объявим входные параметры и глобальные переменные, которые будут использоваться во всей программе.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Trade/Trade.mqh> CTrade obj_Trade;

Начнём с подключения торговой библиотеки директивой «#include <Trade/Trade.mqh>». Она предоставляет встроенные средства для выполнения торговых операций. Затем создадим объект «obj_Trade» класса CTrade, чтобы советник мог программно открывать сделки на покупку и продажу. Благодаря этому торговые операции будут выполняться автоматически, без ручного вмешательства. Далее добавим входные параметры, с помощью которых пользователь сможет управлять поведением программы через пользовательский интерфейс (UI).

input double tradeLotSize = 0.01 ; input bool enableTrading = true ; input bool enableTrailingStop = true ; input double trailingStopPoints = 30 ; input double minProfitToTrail = 50 ; input int uniqueMagicNumber = 12345 ; input int consolidationBars = 7 ; input double maxConsolidationSpread = 50 ; input int barsToWaitAfterBreakout = 3 ; input double impulseMultiplier = 1.0 ; input double stopLossDistance = 1500 ; input double takeProfitDistance = 1500 ; input double moveAwayDistance = 50 ; input color bullishColor = clrGreen ; input color bearishColor = clrRed ; input color labelTextColor = clrBlack ; input bool enableSwingValidation = true ; input bool showSwingPoints = true ; input color swingLabelColor = clrWhite ; input int swingFontSize = 10 ;

Здесь мы объявляем входные параметры, определяющие поведение программы. Параметр «tradeLotSize» задаёт объём позиции. «enableTrading» и «enableTrailingStop» включают автоматическую торговлю и трейлинг-стоп, а «trailingStopPoints» и «minProfitToTrail» уточняют логику его работы. «uniqueMagicNumber» служит идентификатором сделок, а «consolidationBars» и «maxConsolidationSpread» используются для поиска консолидации. Назначение остальных параметров понятно из их названий и комментариев. Текстовые метки в коде сохранены на английском для единообразия объектов. В завершение объявим глобальные переменные для общего управления состоянием системы.

struct PriceAndIndex { double price; int index; }; PriceAndIndex rangeHighestHigh = { 0 , 0 }; PriceAndIndex rangeLowestLow = { 0 , 0 }; bool isBreakoutDetected = false ; double lastImpulseLow = 0.0 ; double lastImpulseHigh = 0.0 ; int breakoutBarNumber = - 1 ; datetime breakoutTimestamp = 0 ; string blockNames[]; datetime blockEndTimes[]; bool invalidatedStatus[]; string blockTypes[]; bool movedAwayStatus[]; bool retestedStatus[]; string blockLabels[]; datetime creationTimes[]; datetime invalidationTimes[]; double invalidationSwings[]; bool isBullishImpulse = false ; bool isBearishImpulse = false ; #define OB_Prefix "OB REC "

Здесь мы создаём структуры данных и переменные для отслеживания состояния системы. Сначала определяем структуру «PriceAndIndex», в которой хранятся значение цены — максимум или минимум — и соответствующий индекс бара. Это позволяет точно фиксировать границы диапазона консолидации. Затем инициализируем глобальные переменные. Экземпляры «rangeHighestHigh» и «rangeLowestLow» сохраняют наивысший максимум и наименьший минимум диапазона. Флаг «isBreakoutDetected» отмечает факт пробоя. Переменные «lastImpulseLow» и «lastImpulseHigh» хранят цены для последующей проверки импульса, а «breakoutBarNumber» и «breakoutTimestamp» — индекс и время пробоя. Массивы «blockNames», «blockEndTimes», «invalidatedStatus», «blockTypes», «movedAwayStatus», «retestedStatus», «blockLabels», «creationTimes», «invalidationTimes» и «invalidationSwings» используются для сопровождения объектов блоков, времени окончания блоков, статуса аннулирования, типа, ретеста и связанных свинговых точек.

Наконец, с помощью директивы #define задаём «OB_Prefix» со значением «OB REC », чтобы единообразно именовать объекты ордер-блоков. Теперь создадим вспомогательные функции для затемнения аннулированных ордер-блоков и обработчиков событий.

color DarkenColor( color colorValue, double factor = 0.8 ) { int red = int ((colorValue & 0xFF ) * factor); int green = int (((colorValue >> 8 ) & 0xFF ) * factor); int blue = int (((colorValue >> 16 ) & 0xFF ) * factor); return ( color )(red | (green << 8 ) | (blue << 16 )); } double high( int index) { return iHigh ( _Symbol , _Period , index); } double low( int index) { return iLow ( _Symbol , _Period , index); } double close( int index) { return iClose ( _Symbol , _Period , index); } datetime time( int index) { return iTime ( _Symbol , _Period , index); } int OnInit () { obj_Trade.SetExpertMagicNumber(uniqueMagicNumber); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , OB_Prefix); ChartRedraw ( 0 ); }

Продолжим вспомогательными функциями. Функция «DarkenColor» принимает цвет и необязательный коэффициент, по умолчанию равный 0,8. С помощью побитовых операций она извлекает красную, зелёную и синюю составляющие, умножает каждую на коэффициент, а затем объединяет компоненты с помощью побитовых сдвигов. В результате возвращается более тёмный цвет, позволяющий визуально отличать аннулированные блоки.

Далее создаём функции доступа «high», «low», «close» и «time». Для указанного индекса бара они возвращают максимум (iHigh), минимум («iLow»), цену закрытия («iClose») и время (iTime) на текущем символе и таймфрейме. В функции OnInit передаём «uniqueMagicNumber» методу «SetExpertMagicNumber» объекта «obj_Trade» и возвращаем INIT_SUCCEEDED, подтверждая успешную инициализацию. В функции OnDeinit вызываем ObjectsDeleteAll, чтобы удалить с графика все объекты с префиксом «OB_Prefix», а затем ChartRedraw для обновления графика. Теперь можно перейти к основному обработчику событий OnTick.

void OnTick () { static bool isNewBar = false ; int currentBarCount = iBars ( _Symbol , _Period ); static int previousBarCount = currentBarCount; if (previousBarCount == currentBarCount) { isNewBar = false ; } else { isNewBar = true ; previousBarCount = currentBarCount; } if (!isNewBar) return ; int startBarIndex = 1 ; int chartScale = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_SCALE ); int dynamicFontSize = 8 + (chartScale * 2 ); if (!isBreakoutDetected) { if (rangeHighestHigh.price == 0 && rangeLowestLow.price == 0 ) { bool isConsolidated = true ; for ( int i = startBarIndex; i < startBarIndex + consolidationBars - 1 ; i++) { if ( MathAbs (high(i) - high(i + 1 )) > maxConsolidationSpread * Point () || MathAbs (low(i) - low(i + 1 )) > maxConsolidationSpread * Point ()) { isConsolidated = false ; break ; } } if (isConsolidated) { rangeHighestHigh.price = high(startBarIndex); rangeHighestHigh.index = startBarIndex; for ( int i = startBarIndex + 1 ; i < startBarIndex + consolidationBars; i++) { if (high(i) > rangeHighestHigh.price) { rangeHighestHigh.price = high(i); rangeHighestHigh.index = i; } } rangeLowestLow.price = low(startBarIndex); rangeLowestLow.index = startBarIndex; for ( int i = startBarIndex + 1 ; i < startBarIndex + consolidationBars; i++) { if (low(i) < rangeLowestLow.price) { rangeLowestLow.price = low(i); rangeLowestLow.index = i; } } Print ( "Consolidation range established: Highest High = " , rangeHighestHigh.price, " at index " , rangeHighestHigh.index, " and Lowest Low = " , rangeLowestLow.price, " at index " , rangeLowestLow.index); } } else { double currentHigh = high( 1 ); double currentLow = low( 1 ); if (currentHigh <= rangeHighestHigh.price && currentLow >= rangeLowestLow.price) { Print ( "Range extended: High = " , currentHigh, ", Low = " , currentLow); } else { Print ( "No extension: Bar outside range." ); } } } }

Сначала реализуем поиск диапазонов консолидации. В функции OnTick сравниваем текущее количество баров, полученное через iBars, со статической переменной «previousBarCount». При появлении нового бара устанавливаем «isNewBar» в true и обновляем счётчик; в противном случае завершаем обработку. Затем получаем масштаб графика через ChartGetInteger с параметром CHART_SCALE и рассчитываем «dynamicFontSize» как 8 плюс удвоенное значение масштаба. Если пробой ещё не обнаружен и диапазон не задан, перебираем «consolidationBars», начиная с индекса 1. С помощью MathAbs проверяем, что разница между максимумами и минимумами соседних баров не превышает «maxConsolidationSpread * Point()». При превышении порога «isConsolidated» устанавливается в false.

Если консолидация подтверждена, записываем максимум и минимум бара «startBarIndex» в «rangeHighestHigh.price» и «rangeLowestLow.price», а затем перебираем «consolidationBars» и находим наивысший максимум и наименьший минимум вместе с их индексами. Информация о диапазоне выводится через Print. Если диапазон уже существует, проверяем, находятся ли максимум и минимум текущего бара внутри его границ. Теперь эти значения можно использовать для обнаружения пробоя, построения ордер-блоков и их дальнейшего сопровождения. Сначала ордер-блок должен быть аннулирован, и только после этого он может стать брейкер-блоком.

if (rangeHighestHigh.price > 0 && rangeLowestLow.price > 0 ) { double currentClosePrice = close( 1 ); if (currentClosePrice > rangeHighestHigh.price) { Print ( "Upward breakout at " , currentClosePrice, " > " , rangeHighestHigh.price); isBreakoutDetected = true ; } else if (currentClosePrice < rangeLowestLow.price) { Print ( "Downward breakout at " , currentClosePrice, " < " , rangeLowestLow.price); isBreakoutDetected = true ; } } if (isBreakoutDetected) { Print ( "Breakout detected. Resetting for the next range." ); breakoutBarNumber = 1 ; breakoutTimestamp = TimeCurrent (); lastImpulseHigh = rangeHighestHigh.price; lastImpulseLow = rangeLowestLow.price; isBreakoutDetected = false ; rangeHighestHigh.price = 0 ; rangeHighestHigh.index = 0 ; rangeLowestLow.price = 0 ; rangeLowestLow.index = 0 ; } if (breakoutBarNumber >= 0 && TimeCurrent () > breakoutTimestamp + barsToWaitAfterBreakout * PeriodSeconds ()) { double impulseRange = lastImpulseHigh - lastImpulseLow; double impulseThresholdPrice = impulseRange * impulseMultiplier; isBullishImpulse = false ; isBearishImpulse = false ; for ( int i = 1 ; i <= barsToWaitAfterBreakout; i++) { double closePrice = close(i); if (closePrice >= lastImpulseHigh + impulseThresholdPrice) { isBullishImpulse = true ; Print ( "Impulsive upward move: " , closePrice, " >= " , lastImpulseHigh + impulseThresholdPrice); break ; } else if (closePrice <= lastImpulseLow - impulseThresholdPrice) { isBearishImpulse = true ; Print ( "Impulsive downward move: " , closePrice, " <= " , lastImpulseLow - impulseThresholdPrice); break ; } } if (!isBullishImpulse && !isBearishImpulse) { Print ( "No impulsive movement detected." ); } bool isOrderBlockValid = isBearishImpulse || isBullishImpulse; if (isOrderBlockValid) { datetime blockStartTime = iTime ( _Symbol , _Period , consolidationBars + barsToWaitAfterBreakout + 1 ); double blockTopPrice = lastImpulseHigh; int visibleBarsOnChart = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_VISIBLE_BARS ); datetime blockEndTime = blockStartTime + (visibleBarsOnChart / 1 ) * PeriodSeconds (); double blockBottomPrice = lastImpulseLow; string blockName = OB_Prefix + "(" + TimeToString (blockStartTime) + ")" ; color blockColor = isBullishImpulse ? bullishColor : bearishColor; string blockLabel = isBullishImpulse ? "Bullish Order Block" : "Bearish Order Block" ; string blockType = isBullishImpulse ? "OB-bullish" : "OB-bearish" ; if ( ObjectFind ( 0 , blockName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , blockName, OBJ_RECTANGLE , 0 , blockStartTime, blockTopPrice, blockEndTime, blockBottomPrice); ObjectSetInteger ( 0 , blockName, OBJPROP_TIME , 0 , blockStartTime); ObjectSetDouble ( 0 , blockName, OBJPROP_PRICE , 0 , blockTopPrice); ObjectSetInteger ( 0 , blockName, OBJPROP_TIME , 1 , blockEndTime); ObjectSetDouble ( 0 , blockName, OBJPROP_PRICE , 1 , blockBottomPrice); ObjectSetInteger ( 0 , blockName, OBJPROP_FILL , true ); ObjectSetInteger ( 0 , blockName, OBJPROP_COLOR , blockColor); ObjectSetInteger ( 0 , blockName, OBJPROP_BACK , false ); datetime labelTime = blockStartTime + (blockEndTime - blockStartTime) / 2 ; double labelPrice = (blockTopPrice + blockBottomPrice) / 2 ; string labelObjectName = blockName + " Label" ; ObjectCreate ( 0 , labelObjectName, OBJ_TEXT , 0 , labelTime, labelPrice); ObjectSetString ( 0 , labelObjectName, OBJPROP_TEXT , blockLabel); ObjectSetInteger ( 0 , labelObjectName, OBJPROP_COLOR , labelTextColor); ObjectSetInteger ( 0 , labelObjectName, OBJPROP_FONTSIZE , dynamicFontSize); ObjectSetInteger ( 0 , labelObjectName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ChartRedraw ( 0 ); ArrayResize (blockNames, ArraySize (blockNames) + 1 ); blockNames[ ArraySize (blockNames) - 1 ] = blockName; ArrayResize (blockEndTimes, ArraySize (blockEndTimes) + 1 ); blockEndTimes[ ArraySize (blockEndTimes) - 1 ] = blockEndTime; ArrayResize (invalidatedStatus, ArraySize (invalidatedStatus) + 1 ); invalidatedStatus[ ArraySize (invalidatedStatus) - 1 ] = false ; ArrayResize (blockTypes, ArraySize (blockTypes) + 1 ); blockTypes[ ArraySize (blockTypes) - 1 ] = blockType; ArrayResize (movedAwayStatus, ArraySize (movedAwayStatus) + 1 ); movedAwayStatus[ ArraySize (movedAwayStatus) - 1 ] = false ; ArrayResize (retestedStatus, ArraySize (retestedStatus) + 1 ); retestedStatus[ ArraySize (retestedStatus) - 1 ] = false ; ArrayResize (blockLabels, ArraySize (blockLabels) + 1 ); blockLabels[ ArraySize (blockLabels) - 1 ] = labelObjectName; ArrayResize (creationTimes, ArraySize (creationTimes) + 1 ); creationTimes[ ArraySize (creationTimes) - 1 ] = time( 1 ); ArrayResize (invalidationTimes, ArraySize (invalidationTimes) + 1 ); invalidationTimes[ ArraySize (invalidationTimes) - 1 ] = 0 ; ArrayResize (invalidationSwings, ArraySize (invalidationSwings) + 1 ); invalidationSwings[ ArraySize (invalidationSwings) - 1 ] = 0.0 ; Print ( "Order Block created: " , blockName); } } breakoutBarNumber = - 1 ; breakoutTimestamp = 0 ; lastImpulseHigh = 0 ; lastImpulseLow = 0 ; isBullishImpulse = false ; isBearishImpulse = false ; }

Здесь реализована логика обнаружения пробоя и создания ордер-блока. Сначала проверяем, заданы ли обе границы диапазона, и получаем цену закрытия текущего бара через «close(1)». Если она выше «rangeHighestHigh.price», фиксируем пробой вверх; если ниже «rangeLowestLow.price» — пробой вниз. В обоих случаях устанавливаем «isBreakoutDetected» в true. После обнаружения пробоя записываем индекс бара и текущее время через TimeCurrent, сохраняем «lastImpulseHigh» и «lastImpulseLow», а затем очищаем границы диапазона и сбрасываем флаг пробоя.

Когда «breakoutBarNumber» неотрицателен и с момента пробоя прошло заданное число периодов, вычисляем диапазон импульса и порог «impulseRange * impulseMultiplier». Затем в пределах «barsToWaitAfterBreakout» проверяем цены закрытия. Закрытие выше «lastImpulseHigh + impulseThresholdPrice» подтверждает бычий импульс, а закрытие ниже «lastImpulseLow - impulseThresholdPrice» — медвежий.

Если импульс не найден, выводим соответствующее сообщение. При подтверждённом бычьем или медвежьем импульсе создаём прямоугольный ордер-блок через ObjectCreate (OBJ_RECTANGLE). Время начала берём из iTime, верхнюю и нижнюю границы — из «lastImpulseHigh» и «lastImpulseLow», а время окончания рассчитываем по количеству видимых баров через ChartGetInteger(CHART_VISIBLE_BARS). Затем задаём заливку и цвет блока, создаём центральную подпись и обновляем массивы состояния. В конце сбрасываем переменные пробоя. Таким образом система обнаруживает пробои и визуализирует соответствующие ордер-блоки. После компиляции получаем следующий результат.

Теперь, когда исходные ордер-блоки определяются, добавим логику их аннулирования при соответствующем пробое ценой. Подтверждать аннулирование будем с помощью свинговых точек, а цвет аннулированных блоков сделаем темнее.

for ( int j = ArraySize (blockNames) - 1 ; j >= 0 ; j--) { string currentBlockName = blockNames[j]; bool doesBlockExist = false ; double blockHigh = ObjectGetDouble ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_PRICE , 0 ); double blockLow = ObjectGetDouble ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_PRICE , 1 ); datetime blockStartTime = ( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_TIME , 0 ); datetime blockEndTime = ( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_TIME , 1 ); color blockCurrentColor = ( color ) ObjectGetInteger ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_COLOR ); if (time( 1 ) < blockEndTime) { doesBlockExist = true ; } if ( StringFind (blockTypes[j], "OB-" ) == 0 && !invalidatedStatus[j]) { bool invalidated = false ; string newBlockType = "" ; color invalidatedColor = clrNONE ; string newLabel = "" ; bool isForBullishBB = false ; double breakPrice = 0.0 ; int arrowCode = 0 ; int anchor = 0 ; if (blockTypes[j] == "OB-bearish" && close( 1 ) > blockHigh) { isForBullishBB = true ; breakPrice = blockHigh; arrowCode = 233 ; anchor = ANCHOR_BOTTOM ; newBlockType = "Invalidated-bearish" ; invalidatedColor = DarkenColor(bearishColor); newLabel = "Invalidated Bearish Order Block" ; } else if (blockTypes[j] == "OB-bullish" && close( 1 ) < blockLow) { isForBullishBB = false ; breakPrice = blockLow; arrowCode = 234 ; anchor = ANCHOR_TOP ; newBlockType = "Invalidated-bullish" ; invalidatedColor = DarkenColor(bullishColor); newLabel = "Invalidated Bullish Order Block" ; } else { continue ; } bool validSwingForInvalidation = true ; int swingShift = - 1 ; double swingPrice = 0.0 ; if (enableSwingValidation) { int creationShift = iBarShift ( _Symbol , _Period , creationTimes[j], false ); if (creationShift > 1 ) { double extreme = isForBullishBB ? blockLow : blockHigh; bool isBearishOB = isForBullishBB; if (isBearishOB) { double minLow = extreme; for ( int k = creationShift - 1 ; k > 1 ; k--) { if (low(k) < minLow) { minLow = low(k); swingShift = k; } } validSwingForInvalidation = minLow < extreme; swingPrice = minLow; } else { double maxHigh = extreme; for ( int k = creationShift - 1 ; k > 1 ; k--) { if (high(k) > maxHigh) { maxHigh = high(k); swingShift = k; } } validSwingForInvalidation = maxHigh > extreme; swingPrice = maxHigh; } } else { validSwingForInvalidation = false ; } } if (validSwingForInvalidation) { invalidated = true ; } if (invalidated) { ObjectSetInteger ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_COLOR , invalidatedColor); ObjectDelete ( 0 , blockLabels[j]); datetime labelTime = blockStartTime + (blockEndTime - blockStartTime) / 2 ; double labelPrice = (blockHigh + blockLow) / 2 ; string newLabelObjectName = currentBlockName + " Label" ; ObjectCreate ( 0 , newLabelObjectName, OBJ_TEXT , 0 , labelTime, labelPrice); ObjectSetString ( 0 , newLabelObjectName, OBJPROP_TEXT , newLabel); ObjectSetInteger ( 0 , newLabelObjectName, OBJPROP_COLOR , labelTextColor); ObjectSetInteger ( 0 , newLabelObjectName, OBJPROP_FONTSIZE , dynamicFontSize); ObjectSetInteger ( 0 , newLabelObjectName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); string arrowName = currentBlockName + "_break_arrow" ; if ( ObjectFind ( 0 , arrowName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , arrowName, OBJ_ARROW , 0 , time( 1 ), breakPrice); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , arrowCode); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_ANCHOR , anchor); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_COLOR , invalidatedColor); } if (enableSwingValidation && showSwingPoints && swingShift > 0 ) { string swingLabelName = currentBlockName + "_invalid_swing" ; if ( ObjectFind ( 0 , swingLabelName) < 0 ) { datetime swingTime = time(swingShift); ObjectCreate ( 0 , swingLabelName, OBJ_TEXT , 0 , swingTime, swingPrice); string swingText = isForBullishBB ? "LL" : "HH" ; ObjectSetString ( 0 , swingLabelName, OBJPROP_TEXT , swingText); ObjectSetInteger ( 0 , swingLabelName, OBJPROP_COLOR , swingLabelColor); ObjectSetInteger ( 0 , swingLabelName, OBJPROP_FONTSIZE , swingFontSize); ObjectSetInteger ( 0 , swingLabelName, OBJPROP_ANCHOR , isForBullishBB ? ANCHOR_LEFT_UPPER : ANCHOR_LEFT_LOWER ); } } ChartRedraw ( 0 ); invalidatedStatus[j] = true ; blockTypes[j] = newBlockType; movedAwayStatus[j] = false ; retestedStatus[j] = false ; blockLabels[j] = newLabelObjectName; invalidationTimes[j] = time( 1 ); invalidationSwings[j] = isForBullishBB ? high( 1 ) : low( 1 ); Print ( "Order Block invalidated: " , currentBlockName); } } if (!doesBlockExist) { ArrayRemove (blockNames, j, 1 ); ArrayRemove (blockEndTimes, j, 1 ); ArrayRemove (invalidatedStatus, j, 1 ); ArrayRemove (blockTypes, j, 1 ); ArrayRemove (movedAwayStatus, j, 1 ); ArrayRemove (retestedStatus, j, 1 ); ArrayRemove (blockLabels, j, 1 ); ArrayRemove (creationTimes, j, 1 ); ArrayRemove (invalidationTimes, j, 1 ); ArrayRemove (invalidationSwings, j, 1 ); Print ( "Removed expired block at index " , j); } }

Для сопровождения и аннулирования ордер-блоков перебираем массив «blockNames» в обратном порядке. Через ObjectGetDouble получаем верхнюю и нижнюю границы блока, а через ObjectGetInteger — время его начала и окончания. Блок считается существующим, пока время текущего бара не превышает время окончания. Для действующего ордер-блока проверяем условия аннулирования. Если цена закрытия пробивает вверх медвежий блок «OB-bearish», формируем бычий брейкер-блок и стрелку вверх с кодом 233 через «ObjectCreate» (OBJ_ARROW). Если цена пробивает вниз бычий блок «OB-bullish», формируем медвежий брейкер-блок и стрелку вниз с кодом 234. Цвет аннулированного блока затемняется функцией «DarkenColor». В MQL5 доступен большой набор кодов Wingdings, поэтому можно выбрать подходящие символы.

Если «enableSwingValidation» включён, дополнительно подтверждаем аннулирование по свинговым точкам. Для медвежьего блока ищем более низкий минимум, а для бычьего — более высокий максимум с момента создания блока, используя iBarShift и функции «low»/«high». При успешной проверке обновляем цвет и подпись блока через ObjectSetInteger и ObjectCreate (OBJ_TEXT). Если включён «showSwingPoints», создаём подпись «LL» или «HH» в координатах свинговой точки. После аннулирования обновляем «invalidatedStatus», «blockTypes» и «invalidationTimes», выводим сообщение и сбрасываем статус ретеста. Если объект блока больше не существует, удаляем связанные элементы из массивов с помощью ArrayRemove, после чего обновляем график функцией ChartRedraw. После компиляции получаем следующий результат.

После завершения аннулирования переходим к следующему шагу: отслеживаем возврат цены к аннулированным ордер-блокам и после ретеста отмечаем их как брейкер-блоки.

for ( int j = ArraySize (blockNames) - 1 ; j >= 0 ; j--) { if ( StringFind (blockTypes[j], "Invalidated-" ) != 0 ) continue ; string currentBlockName = blockNames[j]; double blockHigh = ObjectGetDouble ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_PRICE , 0 ); double blockLow = ObjectGetDouble ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_PRICE , 1 ); datetime blockStartTime = ( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_TIME , 0 ); datetime blockEndTime = ( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_TIME , 1 ); bool isForBullishBB = (blockTypes[j] == "Invalidated-bearish" ); datetime currentBarTime = time( 1 ); if (currentBarTime <= invalidationTimes[j]) continue ; if (!movedAwayStatus[j]) { if (isForBullishBB && close( 1 ) > blockHigh + moveAwayDistance * _Point ) { movedAwayStatus[j] = true ; Print ( "Moved away for bullish BB setup: " , currentBlockName); } else if (!isForBullishBB && close( 1 ) < blockLow - moveAwayDistance * _Point ) { movedAwayStatus[j] = true ; Print ( "Moved away for bearish BB setup: " , currentBlockName); } } if (movedAwayStatus[j] && !retestedStatus[j]) { bool retestCondition = false ; if (isForBullishBB && low( 1 ) <= blockHigh && close( 1 ) > blockHigh) { retestCondition = true ; } else if (!isForBullishBB && high( 1 ) >= blockLow && close( 1 ) < blockLow) { retestCondition = true ; } bool validSwingForRetest = true ; int swingShift = - 1 ; double swingPrice = 0.0 ; if (enableSwingValidation && retestCondition) { int invalidShift = iBarShift ( _Symbol , _Period , invalidationTimes[j], false ); if (invalidShift > 1 ) { double extreme = invalidationSwings[j]; if (isForBullishBB) { double maxHigh = extreme; for ( int k = invalidShift - 1 ; k > 1 ; k--) { if (high(k) > maxHigh) { maxHigh = high(k); swingShift = k; } } validSwingForRetest = maxHigh > extreme; swingPrice = maxHigh; } else { double minLow = extreme; for ( int k = invalidShift - 1 ; k > 1 ; k--) { if (low(k) < minLow) { minLow = low(k); swingShift = k; } } validSwingForRetest = minLow < extreme; swingPrice = minLow; } } else { validSwingForRetest = false ; } } } }

Для поиска ретестов перебираем «blockNames» в обратном порядке и выбираем элементы, в типе которых присутствует «Invalidated-». Верхнюю и нижнюю границы получаем через ObjectGetDouble, время начала и окончания — через ObjectGetInteger. Если время текущего бара не позже «invalidationTimes», переходим к следующему блоку. Пока цена ещё не отошла от блока, проверяем, превышает ли закрытие верхнюю границу на «moveAwayDistance * _Point» для бычьего сценария либо опускается ли ниже нижней границы на такое же расстояние для медвежьего. После выполнения условия устанавливаем «movedAwayStatus» в true.

Для блока, от которого цена уже отошла, но который ещё не тестировался повторно, бычий ретест фиксируется, когда минимум бара достигает «blockHigh», а закрытие остаётся выше него. Медвежий ретест фиксируется, когда максимум достигает «blockLow», а закрытие остаётся ниже. При включённой проверке свинговых точек через iBarShift определяем бар аннулирования и ищем более высокий максимум для бычьего сценария либо более низкий минимум для медвежьего. Результаты сохраняются в «validSwingForRetest» и «swingPrice». После этого можно подтвердить ретест, преобразовать блок в брейкер-блок, изменить его цвет и открыть позицию.

if (retestCondition && validSwingForRetest) { if (enableTrading) { double entryPrice = 0.0 ; double stopLossPrice = 0.0 ; double takeProfitPrice = 0.0 ; if (isForBullishBB) { entryPrice = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); stopLossPrice = entryPrice - stopLossDistance * _Point ; takeProfitPrice = entryPrice + takeProfitDistance * _Point ; obj_Trade.Buy(tradeLotSize, _Symbol , entryPrice, stopLossPrice, takeProfitPrice); Print ( "Buy trade on bullish BB retest: " , currentBlockName); } else { entryPrice = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); stopLossPrice = entryPrice + stopLossDistance * _Point ; takeProfitPrice = entryPrice - takeProfitDistance * _Point ; obj_Trade.Sell(tradeLotSize, _Symbol , entryPrice, stopLossPrice, takeProfitPrice); Print ( "Sell trade on bearish BB retest: " , currentBlockName); } } color bbColor = isForBullishBB ? clrBlueViolet : clrOrange ; ObjectSetInteger ( 0 , currentBlockName, OBJPROP_COLOR , bbColor); ObjectDelete ( 0 , blockLabels[j]); string newLabel = isForBullishBB ? "Bullish Breaker Block" : "Bearish Breaker Block" ; datetime labelTime = blockStartTime + (blockEndTime - blockStartTime) / 2 ; double labelPrice = (blockHigh + blockLow) / 2 ; string newLabelObjectName = currentBlockName + " Label" ; ObjectCreate ( 0 , newLabelObjectName, OBJ_TEXT , 0 , labelTime, labelPrice); ObjectSetString ( 0 , newLabelObjectName, OBJPROP_TEXT , newLabel); ObjectSetInteger ( 0 , newLabelObjectName, OBJPROP_COLOR , labelTextColor); ObjectSetInteger ( 0 , newLabelObjectName, OBJPROP_FONTSIZE , dynamicFontSize); ObjectSetInteger ( 0 , newLabelObjectName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); if (enableSwingValidation && showSwingPoints && swingShift > 0 ) { string swingLabelName = currentBlockName + "_retest_swing" ; if ( ObjectFind ( 0 , swingLabelName) < 0 ) { datetime swingTime = time(swingShift); ObjectCreate ( 0 , swingLabelName, OBJ_TEXT , 0 , swingTime, swingPrice); string swingText = isForBullishBB ? "HH" : "LL" ; ObjectSetString ( 0 , swingLabelName, OBJPROP_TEXT , swingText); ObjectSetInteger ( 0 , swingLabelName, OBJPROP_COLOR , swingLabelColor); ObjectSetInteger ( 0 , swingLabelName, OBJPROP_FONTSIZE , swingFontSize); ObjectSetInteger ( 0 , swingLabelName, OBJPROP_ANCHOR , isForBullishBB ? ANCHOR_LEFT_LOWER : ANCHOR_LEFT_UPPER ); } } ChartRedraw ( 0 ); blockTypes[j] = isForBullishBB ? "BB-bullish" : "BB-bearish" ; retestedStatus[j] = true ; blockLabels[j] = newLabelObjectName; Print ( "Converted to " , newLabel, ": " , currentBlockName); }

Наконец, реализуем торговую и графическую логику для брейкер-блоков, прошедших ретест. Если «retestCondition» и «validSwingForRetest» равны true и автоматическая торговля включена, открываем сделку. Для бычьего брейкер-блока получаем цену Ask через SymbolInfoDouble, рассчитываем Stop Loss ниже цены входа и Take Profit выше неё, после чего вызываем «obj_Trade.Buy». Для медвежьего блока используем цену Bid, размещаем Stop Loss выше, Take Profit ниже и вызываем «obj_Trade.Sell».

Затем изменяем внешний вид блока: для бычьего сценария устанавливаем цвет clrBlueViolet, для медвежьего — «clrOrange» через ObjectSetInteger. Старую подпись удаляем функцией ObjectDelete и создаём новый объект OBJ_TEXT с текстом «Bullish Breaker Block» или «Bearish Breaker Block» в центре блока. Если включено отображение свинговых точек, добавляем подпись «HH» или «LL» через ObjectCreate. В завершение обновляем «blockTypes» до «BB-bullish» или «BB-bearish», устанавливаем «retestedStatus» в true, сохраняем имя подписи и перерисовываем график. После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что система обнаруживает и отображает брейкер-блоки, а также открывает по ним сделки. Осталось добавить трейлинг-стоп, чтобы максимизировать прибыль. Вынесем эту логику в отдельную функцию.

void applyTrailingStop( double trailingPoints, CTrade &trade_object, int magicNo = 0 ) { double buyStopLoss = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - trailingPoints * _Point , _Digits ); double sellStopLoss = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + trailingPoints * _Point , _Digits ); for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket > 0 && PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol && (magicNo == 0 || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magicNo)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY && buyStopLoss > PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ) && (buyStopLoss > PositionGetDouble ( POSITION_SL ) || PositionGetDouble ( POSITION_SL ) == 0 )) { trade_object.PositionModify(ticket, buyStopLoss, PositionGetDouble ( POSITION_TP )); } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL && sellStopLoss < PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ) && (sellStopLoss < PositionGetDouble ( POSITION_SL ) || PositionGetDouble ( POSITION_SL ) == 0 )) { trade_object.PositionModify(ticket, sellStopLoss, PositionGetDouble ( POSITION_TP )); } } } } void OnTick () { if (enableTrailingStop) { applyTrailingStop(trailingStopPoints, obj_Trade, uniqueMagicNumber); } }

Здесь реализуем трейлинг-стоп и подключаем его к событийной логике. Функция «applyTrailingStop» рассчитывает новый Stop Loss для покупки как текущую цену Bid (SymbolInfoDouble с SYMBOL_BID) минус «trailingPoints * _Point», а для продажи — как цену Ask плюс «trailingPoints * _Point». Оба значения нормализуются функцией NormalizeDouble с учётом количества знаков символа. Затем в обратном порядке перебираем открытые позиции через PositionsTotal, получаем тикет функцией PositionGetTicket и проверяем соответствие символу и значению «magicNo» с помощью PositionGetString и «PositionGetInteger».

Для позиции на покупку (POSITION_TYPE_BUY) новый «buyStopLoss» должен быть выше цены открытия (PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)) и выше текущего Stop Loss либо применяться при его отсутствии. Для позиции на продажу «sellStopLoss» должен быть ниже цены открытия и ниже текущего Stop Loss либо применяться при его отсутствии. Изменение выполняется методом «trade_object.PositionModify». Затем в функции OnTick проверяем «enableTrailingStop» и на каждом тике вызываем «applyTrailingStop» с параметрами «trailingStopPoints», «obj_Trade» и «uniqueMagicNumber». После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что трейлинг-стоп начинает работать после движения цены в прибыльную сторону. Ниже приведён единый тест для медвежьих и бычьих брейкер-блоков.

Из визуализации видно, что программа проверяет все условия входа и при их подтверждении открывает соответствующую позицию с заданными параметрами. Таким образом поставленная задача выполнена. Остаётся провести бэктест программы, это рассматривается в следующем разделе.





Бэктестирование

После тщательного тестирования получены следующие результаты.

График бэктестирования:

Отчёт о тестировании:





Заключение

В результате мы создали на MQL5 торговую систему на основе брейкер-блоков. Она определяет диапазоны консолидации, использует свинговые точки для подтверждения брейкер-блоков и открывает сделки при ретесте с настраиваемыми параметрами риска и трейлинг-стопом. Ордер-блоки и брейкер-блоки отображаются на графике с динамическими подписями и стрелками, что повышает ясность при принятии торговых решений.

Предупреждение: статья предназначена исключительно для образовательных целей. Торговля связана со значительными финансовыми рисками, а волатильность рынка может привести к убыткам. Перед использованием программы на реальном счёте необходимо провести тщательное бэктестирование и соблюдать строгий риск-менеджмент.

Эта стратегия позволяет находить возможности для торговли на ретестах брейкер-блоков и её можно дальше совершенствовать по мере развития вашей торговой практики. Успешной торговли!