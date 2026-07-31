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Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 35): Разработка торговой системы на основе брейкер-блоков

Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 35): Разработка торговой системы на основе брейкер-блоков

MetaTrader 5Трейдинг |
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Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria

Введение

В нашей предыдущей статье (Часть 34) мы разработали систему пробоя линии тренда на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5). Система определяла линии тренда поддержки и сопротивления по свинговым точкам и подтверждала их с помощью коэффициента детерминации R² как меры качества аппроксимации, после чего открывала сделки на пробое и динамически отображала объекты на графике. В Части 35 мы создадим торговую систему на основе брейкер-блоков, которая определяет диапазоны консолидации, использует свинговые точки для подтверждения брейкер-блоков и торговли на ретестах с настраиваемыми параметрами риска и визуальной индикацией на графике. Мы рассмотрим следующие темы:

  1. Принцип работы стратегии на основе брейкер-блоков
  2. Реализация на MQL5
  3. Бэктестирование
  4. Заключение

В результате у вас будет готовая стратегия MQL5 для торговли на ретестах брейкер-блоков, готовая к дальнейшей настройке. Приступим!


Принцип работы стратегии на основе брейкер-блоков

Стратегия на основе брейкер-блоков определяет диапазоны консолидации, в которых цена движется в узком коридоре. После пробоя и импульсного движения формируются ордер-блоки; когда такие блоки инвалидируются, они превращаются в брейкер-блоки, которые можно использовать для торговли на ретесте. Стратегия использует возврат цены к этим зонам после существенного ухода от них и открывает сделки в направлении пробоя с заданными уровнями Stop Loss и Take Profit. Для наглядности зоны и сигналы отображаются на графике. Ниже показаны различные варианты брейкер-блоков.

Медвежий брейкер-блок:

МЕДВЕЖИЙ БРЕЙКЕР-БЛОК

Бычий брейкер-блок:

БЫЧИЙ БРЕЙКЕР-БЛОК

Сначала мы будем находить диапазоны консолидации по заданному количеству баров. Затем определим выход цены за границы диапазона и подтвердим импульсное движение по порогу, рассчитанному с использованием множителя. После этого реализуем подтверждение брейкер-блоков по свинговым точкам, открытие сделок при ретесте с настраиваемыми параметрами и динамическое отображение блоков, подписей и стрелок. Так мы получим систему для поиска и торговли возможностей, связанных с брейкер-блоками. Ниже приведена визуальная схема наших целей.

СХЕМА СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ БРЕЙКЕР-БЛОКОВ


Реализация на MQL5

Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, затем панель «Навигатор», найдите папку Experts, нажмите «Создать» и следуйте указаниям мастера. После создания файла объявим входные параметры и глобальные переменные, которые будут использоваться во всей программе.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                    Breaker Block Strategy EA.mq5 |
//|                           Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. |
//|                                   https://t.me/Forex_Algo_Trader |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan"
#property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader"
#property version "1.00"
#property strict

#include <Trade/Trade.mqh>                         //--- Подключаем торговую библиотеку для управления позициями
CTrade obj_Trade;                                  //--- Создаём торговый объект для выполнения ордеров

Начнём с подключения торговой библиотеки директивой «#include <Trade/Trade.mqh>». Она предоставляет встроенные средства для выполнения торговых операций. Затем создадим объект «obj_Trade» класса CTrade, чтобы советник мог программно открывать сделки на покупку и продажу. Благодаря этому торговые операции будут выполняться автоматически, без ручного вмешательства. Далее добавим входные параметры, с помощью которых пользователь сможет управлять поведением программы через пользовательский интерфейс (UI).

//+------------------------------------------------------------------+
//| Входные параметры |
//+------------------------------------------------------------------+
input double tradeLotSize = 0.01;                  // Объём каждой позиции в лотах
input bool   enableTrading = true;                 // Включение или отключение автоматической торговли
input bool   enableTrailingStop = true;            // Включение или отключение трейлинг-стопа
input double trailingStopPoints = 30;              // Расстояние трейлинг-стопа в пунктах
input double minProfitToTrail = 50;                // Минимальная прибыль в пунктах для запуска трейлинг-стопа
input int    uniqueMagicNumber = 12345;            // Уникальный идентификатор сделок советника
input int    consolidationBars = 7;                // Количество баров для поиска диапазона консолидации
input double maxConsolidationSpread = 50;          // Максимально допустимый разброс цен в пунктах для консолидации
input int    barsToWaitAfterBreakout = 3;          // Количество баров после пробоя до проверки импульса
input double impulseMultiplier = 1.0;              // Множитель для обнаружения импульсного движения цены
input double stopLossDistance = 1500;              // Расстояние Stop Loss от точки входа в пунктах
input double takeProfitDistance = 1500;            // Расстояние Take Profit от точки входа в пунктах
input double moveAwayDistance = 50;                // Расстояние отхода цены после аннулирования, в пунктах
input color  bullishColor = clrGreen;              // Основной цвет бычьих ордер-блоков и брейкер-блоков
input color  bearishColor = clrRed;                // Основной цвет медвежьих ордер-блоков и брейкер-блоков
input color  labelTextColor = clrBlack;            // Цвет текстовых подписей блоков
input bool   enableSwingValidation = true;         // Включение проверки аннулирования блока по свинговым точкам
input bool   showSwingPoints = true;               // Отображение подписей свинговых точек при включённой проверке
input color  swingLabelColor = clrWhite;           // Цвет подписей свинговых точек
input int    swingFontSize = 10;                   // Размер шрифта подписей свинговых точек

Здесь мы объявляем входные параметры, определяющие поведение программы. Параметр «tradeLotSize» задаёт объём позиции. «enableTrading» и «enableTrailingStop» включают автоматическую торговлю и трейлинг-стоп, а «trailingStopPoints» и «minProfitToTrail» уточняют логику его работы. «uniqueMagicNumber» служит идентификатором сделок, а «consolidationBars» и «maxConsolidationSpread» используются для поиска консолидации. Назначение остальных параметров понятно из их названий и комментариев. Текстовые метки в коде сохранены на английском для единообразия объектов. В завершение объявим глобальные переменные для общего управления состоянием системы.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Структура для цены и индекса                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
struct PriceAndIndex {                             //--- Определяем структуру для хранения цены и индекса
   double price;                                   //--- Сохраняем значение цены — максимум или минимум
   int    index;                                   //--- Сохраняем индекс бара, соответствующий цене
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Глобальные переменные для отслеживания состояния рынка           |
//+------------------------------------------------------------------+
PriceAndIndex rangeHighestHigh = {0, 0};           //--- Отслеживаем наивысший максимум диапазона консолидации
PriceAndIndex rangeLowestLow = {0, 0};             //--- Отслеживаем наименьший минимум диапазона консолидации
bool   isBreakoutDetected = false;                 //--- Флаг обнаружения пробоя
double lastImpulseLow = 0.0;                       //--- Сохраняем минимальную цену после пробоя для проверки импульса
double lastImpulseHigh = 0.0;                      //--- Сохраняем максимальную цену после пробоя для проверки импульса
int    breakoutBarNumber = -1;                     //--- Сохраняем индекс бара пробоя
datetime breakoutTimestamp = 0;                    //--- Сохраняем время пробоя
string   blockNames[];                             //--- Сохраняем имена объектов блоков
datetime blockEndTimes[];                          //--- Сохраняем время окончания блоков
bool     invalidatedStatus[];                      //--- Отслеживаем статус аннулирования блоков
string   blockTypes[];                             //--- Отслеживаем типы блоков (OB/BB, бычий/медвежий)
bool     movedAwayStatus[];                        //--- Отслеживаем, отошла ли цена после аннулирования
bool     retestedStatus[];                         //--- Отслеживаем, прошёл ли блок ретест
string   blockLabels[];                            //--- Сохраняем имена объектов подписей блоков
datetime creationTimes[];                          //--- Сохраняем время создания блоков
datetime invalidationTimes[];                      //--- Сохраняем время аннулирования блоков
double   invalidationSwings[];                     //--- Сохраняем свинговый максимум или минимум при аннулировании
bool     isBullishImpulse = false;                 //--- Флаг бычьего импульсного движения
bool     isBearishImpulse = false;                 //--- Флаг медвежьего импульсного движения
#define OB_Prefix "OB REC "                        //--- Задаём префикс имён ордер-блоков

Здесь мы создаём структуры данных и переменные для отслеживания состояния системы. Сначала определяем структуру «PriceAndIndex», в которой хранятся значение цены — максимум или минимум — и соответствующий индекс бара. Это позволяет точно фиксировать границы диапазона консолидации. Затем инициализируем глобальные переменные. Экземпляры «rangeHighestHigh» и «rangeLowestLow» сохраняют наивысший максимум и наименьший минимум диапазона. Флаг «isBreakoutDetected» отмечает факт пробоя. Переменные «lastImpulseLow» и «lastImpulseHigh» хранят цены для последующей проверки импульса, а «breakoutBarNumber» и «breakoutTimestamp» — индекс и время пробоя. Массивы «blockNames», «blockEndTimes», «invalidatedStatus», «blockTypes», «movedAwayStatus», «retestedStatus», «blockLabels», «creationTimes», «invalidationTimes» и «invalidationSwings» используются для сопровождения объектов блоков, времени окончания блоков, статуса аннулирования, типа, ретеста и связанных свинговых точек.

Наконец, с помощью директивы #define задаём «OB_Prefix» со значением «OB REC », чтобы единообразно именовать объекты ордер-блоков. Теперь создадим вспомогательные функции для затемнения аннулированных ордер-блоков и обработчиков событий.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Затемнение цвета с заданным коэффициентом                        |
//+------------------------------------------------------------------+
color DarkenColor(color colorValue, double factor = 0.8) {
   int red = int((colorValue & 0xFF) * factor);          //--- Извлекаем и затемняем красную составляющую
   int green = int(((colorValue >> 8) & 0xFF) * factor); //--- Извлекаем и затемняем зелёную составляющую
   int blue = int(((colorValue >> 16) & 0xFF) * factor); //--- Извлекаем и затемняем синюю составляющую
   return (color)(red | (green << 8) | (blue << 16));    //--- Объединяем компоненты в единое значение цвета
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функции доступа к ценовым данным                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
double high(int index) {
   return iHigh(_Symbol, _Period, index);         //--- Возвращаем максимум для заданного индекса
}
double low(int index) {
   return iLow(_Symbol, _Period, index);          //--- Возвращаем минимум для заданного индекса
}
double close(int index) {
   return iClose(_Symbol, _Period, index);        //--- Возвращаем цену закрытия для заданного индекса
}
datetime time(int index) {
   return iTime(_Symbol, _Period, index);         //--- Возвращаем время для заданного индекса
}


//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция инициализации советника                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
   obj_Trade.SetExpertMagicNumber(uniqueMagicNumber); //--- Задаём магический номер для идентификации сделок
   return(INIT_SUCCEEDED);                            //--- Возвращаем успешный результат инициализации
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция деинициализации советника                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason) {
   ObjectsDeleteAll(0, OB_Prefix);                //--- Удаляем все объекты с префиксом OB
   ChartRedraw(0);                                //--- Перерисовываем график после удаления объектов
}

Продолжим вспомогательными функциями. Функция «DarkenColor» принимает цвет и необязательный коэффициент, по умолчанию равный 0,8. С помощью побитовых операций она извлекает красную, зелёную и синюю составляющие, умножает каждую на коэффициент, а затем объединяет компоненты с помощью побитовых сдвигов. В результате возвращается более тёмный цвет, позволяющий визуально отличать аннулированные блоки.

Далее создаём функции доступа «high», «low», «close» и «time». Для указанного индекса бара они возвращают максимум (iHigh), минимум («iLow»), цену закрытия («iClose») и время (iTime) на текущем символе и таймфрейме. В функции OnInit передаём «uniqueMagicNumber» методу «SetExpertMagicNumber» объекта «obj_Trade» и возвращаем INIT_SUCCEEDED, подтверждая успешную инициализацию. В функции OnDeinit вызываем ObjectsDeleteAll, чтобы удалить с графика все объекты с префиксом «OB_Prefix», а затем ChartRedraw для обновления графика. Теперь можно перейти к основному обработчику событий OnTick.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция обработки тика советника                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick() {
   static bool isNewBar = false;                  //--- Отслеживаем состояние нового бара
   int currentBarCount = iBars(_Symbol, _Period); //--- Получаем текущее количество баров
   static int previousBarCount = currentBarCount; //--- Сохраняем предыдущее количество баров
   if (previousBarCount == currentBarCount) {     //--- Проверяем отсутствие нового бара
      isNewBar = false;                           //--- Задаём флаг отсутствия нового бара
   } else {                                       //--- Обнаружен новый бар
      isNewBar = true;                            //--- Задаём флаг нового бара
      previousBarCount = currentBarCount;         //--- Обновляем предыдущее количество баров
   }
   if (!isNewBar) return;                         //--- Выходим, если новый бар не появился
   int startBarIndex = 1;                         //--- Задаём начальный индекс анализа
   int chartScale = (int)ChartGetInteger(0, CHART_SCALE); //--- Получаем масштаб графика
   int dynamicFontSize = 8 + (chartScale * 2);    //--- Рассчитываем динамический размер шрифта
   if (!isBreakoutDetected) {                     //--- Проверяем отсутствие обнаруженного пробоя
      if (rangeHighestHigh.price == 0 && rangeLowestLow.price == 0) { //--- Проверяем задан ли диапазон
         bool isConsolidated = true;              //--- Предполагаем наличие консолидации
         for (int i = startBarIndex; i < startBarIndex + consolidationBars - 1; i++) { //--- Перебираем бары консолидации
            if (MathAbs(high(i) - high(i + 1)) > maxConsolidationSpread * Point() || MathAbs(low(i) - low(i + 1)) > maxConsolidationSpread * Point()) { //--- Проверяем допустимый разброс
               isConsolidated = false;            //--- Отмечаем как отсутствие консолидации
               break;                             //--- Выходим из цикла
            }
         }
         if (isConsolidated) {                    //--- Подтверждаем наличие консолидации
            rangeHighestHigh.price = high(startBarIndex); //--- Задаём начальный максимум
            rangeHighestHigh.index = startBarIndex; //--- Задаём индекс максимума
            for (int i = startBarIndex + 1; i < startBarIndex + consolidationBars; i++) { //--- Находим наивысший максимум
               if (high(i) > rangeHighestHigh.price) { //--- Проверяем более высокий максимум
                  rangeHighestHigh.price = high(i); //--- Обновляем наивысший максимум
                  rangeHighestHigh.index = i;    //--- Обновляем индекс максимума
               }
            }
            rangeLowestLow.price = low(startBarIndex); //--- Задаём начальный минимум
            rangeLowestLow.index = startBarIndex; //--- Задаём индекс минимума
            for (int i = startBarIndex + 1; i < startBarIndex + consolidationBars; i++) { //--- Находим наименьший минимум
               if (low(i) < rangeLowestLow.price) { //--- Проверяем более низкий минимум
                  rangeLowestLow.price = low(i);  //--- Обновляем наименьший минимум
                  rangeLowestLow.index = i;       //--- Обновляем индекс минимума
               }
            }
            Print("Consolidation range established: Highest High = ", rangeHighestHigh.price, " at index ", rangeHighestHigh.index, " and Lowest Low = ", rangeLowestLow.price, " at index ", rangeLowestLow.index); //--- Выводим в журнал данные диапазона
         }
      } else {                                    //--- Диапазон уже задан
         double currentHigh = high(1);            //--- Получаем текущий максимум
         double currentLow = low(1);              //--- Получаем текущий минимум
         if (currentHigh <= rangeHighestHigh.price && currentLow >= rangeLowestLow.price) { //--- Проверяем нахождение цены внутри диапазона
            Print("Range extended: High = ", currentHigh, ", Low = ", currentLow); //--- Выводим в журнал, что бар остаётся в пределах диапазона
         } else {                                 //--- Бар вышел за пределы диапазона
            Print("No extension: Bar outside range."); //--- Выводим в журнал, что бар вышел за пределы диапазона
         }
      }
   }
}

Сначала реализуем поиск диапазонов консолидации. В функции OnTick сравниваем текущее количество баров, полученное через iBars, со статической переменной «previousBarCount». При появлении нового бара устанавливаем «isNewBar» в true и обновляем счётчик; в противном случае завершаем обработку. Затем получаем масштаб графика через ChartGetInteger с параметром CHART_SCALE и рассчитываем «dynamicFontSize» как 8 плюс удвоенное значение масштаба. Если пробой ещё не обнаружен и диапазон не задан, перебираем «consolidationBars», начиная с индекса 1. С помощью MathAbs проверяем, что разница между максимумами и минимумами соседних баров не превышает «maxConsolidationSpread * Point()». При превышении порога «isConsolidated» устанавливается в false.

Если консолидация подтверждена, записываем максимум и минимум бара «startBarIndex» в «rangeHighestHigh.price» и «rangeLowestLow.price», а затем перебираем «consolidationBars» и находим наивысший максимум и наименьший минимум вместе с их индексами. Информация о диапазоне выводится через Print. Если диапазон уже существует, проверяем, находятся ли максимум и минимум текущего бара внутри его границ. Теперь эти значения можно использовать для обнаружения пробоя, построения ордер-блоков и их дальнейшего сопровождения. Сначала ордер-блок должен быть аннулирован, и только после этого он может стать брейкер-блоком.

if (rangeHighestHigh.price > 0 && rangeLowestLow.price > 0) { //--- Проверяем задан ли диапазон
   double currentClosePrice = close(1);        //--- Получаем текущую цену закрытия
   if (currentClosePrice > rangeHighestHigh.price) { //--- Проверяем пробой вверх
      Print("Upward breakout at ", currentClosePrice, " > ", rangeHighestHigh.price); //--- Выводим в журнал пробой
      isBreakoutDetected = true;               //--- Задаём флаг пробоя
   } else if (currentClosePrice < rangeLowestLow.price) { //--- Проверяем пробой вниз
      Print("Downward breakout at ", currentClosePrice, " < ", rangeLowestLow.price); //--- Выводим в журнал пробой
      isBreakoutDetected = true;               //--- Задаём флаг пробоя
   }
}
if (isBreakoutDetected) {                      //--- Обрабатываем пробой
   Print("Breakout detected. Resetting for the next range."); //--- Выводим в журнал сброс состояния
   breakoutBarNumber = 1;                      //--- Задаём индекс бара пробоя
   breakoutTimestamp = TimeCurrent();          //--- Задаём время пробоя
   lastImpulseHigh = rangeHighestHigh.price;   //--- Сохраняем максимум для проверки импульса
   lastImpulseLow = rangeLowestLow.price;      //--- Сохраняем минимум для проверки импульса
   isBreakoutDetected = false;                 //--- Сбрасываем флаг пробоя
   rangeHighestHigh.price = 0;                 //--- Очищаем наивысший максимум
   rangeHighestHigh.index = 0;                 //--- Очищаем индекс максимума
   rangeLowestLow.price = 0;                   //--- Очищаем наименьший минимум
   rangeLowestLow.index = 0;                   //--- Очищаем индекс минимума
}
if (breakoutBarNumber >= 0 && TimeCurrent() > breakoutTimestamp + barsToWaitAfterBreakout * PeriodSeconds()) { //--- Проверяем временное окно проверки импульса
   double impulseRange = lastImpulseHigh - lastImpulseLow; //--- Рассчитываем диапазон импульса
   double impulseThresholdPrice = impulseRange * impulseMultiplier; //--- Рассчитываем порог импульса
   isBullishImpulse = false;                   //--- Сбрасываем флаг бычьего импульса
   isBearishImpulse = false;                   //--- Сбрасываем флаг медвежьего импульса
   for (int i = 1; i <= barsToWaitAfterBreakout; i++) { //--- Проверяем бары для проверки импульса
      double closePrice = close(i);            //--- Получаем цену закрытия
      if (closePrice >= lastImpulseHigh + impulseThresholdPrice) { //--- Проверяем бычий импульс
         isBullishImpulse = true;              //--- Задаём флаг бычьего импульса
         Print("Impulsive upward move: ", closePrice, " >= ", lastImpulseHigh + impulseThresholdPrice); //--- Выводим в журнал бычий импульс
         break;                                //--- Выходим из цикла
      } else if (closePrice <= lastImpulseLow - impulseThresholdPrice) { //--- Проверяем медвежий импульс
         isBearishImpulse = true;              //--- Задаём флаг медвежьего импульса
         Print("Impulsive downward move: ", closePrice, " <= ", lastImpulseLow - impulseThresholdPrice); //--- Выводим в журнал медвежий импульс
         break;                                //--- Выходим из цикла
      }
   }
   if (!isBullishImpulse && !isBearishImpulse) { //--- Проверяем отсутствие импульса
      Print("No impulsive movement detected."); //--- Выводим в журнал отсутствие импульса
   }
   bool isOrderBlockValid = isBearishImpulse || isBullishImpulse; //--- Проверяем ордер-блок
   if (isOrderBlockValid) {                    //--- Проверяем действующий ордер-блок
      datetime blockStartTime = iTime(_Symbol, _Period, consolidationBars + barsToWaitAfterBreakout + 1); //--- Задаём время начала блока
      double blockTopPrice = lastImpulseHigh;  //--- Задаём верхнюю границу блока
      int visibleBarsOnChart = (int)ChartGetInteger(0, CHART_VISIBLE_BARS); //--- Получаем количество видимых баров
      datetime blockEndTime = blockStartTime + (visibleBarsOnChart / 1) * PeriodSeconds(); //--- Задаём время окончания блока
      double blockBottomPrice = lastImpulseLow; //--- Задаём нижнюю границу блока
      string blockName = OB_Prefix + "(" + TimeToString(blockStartTime) + ")"; //--- Формируем имя блока
      color blockColor = isBullishImpulse ? bullishColor : bearishColor; //--- Задаём цвет блока
      string blockLabel = isBullishImpulse ? "Bullish Order Block" : "Bearish Order Block"; //--- Задаём подпись блока
      string blockType = isBullishImpulse ? "OB-bullish" : "OB-bearish"; //--- Задаём тип блока
      if (ObjectFind(0, blockName) < 0) {      //--- Проверяем существование блока
         ObjectCreate(0, blockName, OBJ_RECTANGLE, 0, blockStartTime, blockTopPrice, blockEndTime, blockBottomPrice); //--- Создаём прямоугольник блока
         ObjectSetInteger(0, blockName, OBJPROP_TIME, 0, blockStartTime); //--- Задаём время начала
         ObjectSetDouble(0, blockName, OBJPROP_PRICE, 0, blockTopPrice); //--- Задаём верхнюю цену
         ObjectSetInteger(0, blockName, OBJPROP_TIME, 1, blockEndTime); //--- Задаём время окончания
         ObjectSetDouble(0, blockName, OBJPROP_PRICE, 1, blockBottomPrice); //--- Задаём нижнюю цену
         ObjectSetInteger(0, blockName, OBJPROP_FILL, true); //--- Включаем заливку
         ObjectSetInteger(0, blockName, OBJPROP_COLOR, blockColor); //--- Задаём цвет блока
         ObjectSetInteger(0, blockName, OBJPROP_BACK, false); //--- Задаём отображение на переднем плане
         datetime labelTime = blockStartTime + (blockEndTime - blockStartTime) / 2; //--- Рассчитываем время подписи
         double labelPrice = (blockTopPrice + blockBottomPrice) / 2; //--- Рассчитываем цену подписи
         string labelObjectName = blockName + " Label"; //--- Формируем имя подписи
         ObjectCreate(0, labelObjectName, OBJ_TEXT, 0, labelTime, labelPrice); //--- Создаём подпись
         ObjectSetString(0, labelObjectName, OBJPROP_TEXT, blockLabel); //--- Задаём текст подписи
         ObjectSetInteger(0, labelObjectName, OBJPROP_COLOR, labelTextColor); //--- Задаём цвет подписи
         ObjectSetInteger(0, labelObjectName, OBJPROP_FONTSIZE, dynamicFontSize); //--- Задаём размер шрифта подписи
         ObjectSetInteger(0, labelObjectName, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_CENTER); //--- Задаём точку привязки подписи
         ChartRedraw(0);                       //--- Перерисовываем график
         ArrayResize(blockNames, ArraySize(blockNames) + 1); //--- Изменяем размер массива имён блоков
         blockNames[ArraySize(blockNames) - 1] = blockName; //--- Добавляем имя блока
         ArrayResize(blockEndTimes, ArraySize(blockEndTimes) + 1); //--- Изменяем размер массива времени окончания
         blockEndTimes[ArraySize(blockEndTimes) - 1] = blockEndTime; //--- Добавляем время окончания
         ArrayResize(invalidatedStatus, ArraySize(invalidatedStatus) + 1); //--- Изменяем размер массива статусов аннулирования
         invalidatedStatus[ArraySize(invalidatedStatus) - 1] = false; //--- Устанавливаем статус аннулирования
         ArrayResize(blockTypes, ArraySize(blockTypes) + 1); //--- Изменяем размер массива типов блоков
         blockTypes[ArraySize(blockTypes) - 1] = blockType; //--- Добавляем тип блока
         ArrayResize(movedAwayStatus, ArraySize(movedAwayStatus) + 1); //--- Изменяем размер массива статусов отхода цены
         movedAwayStatus[ArraySize(movedAwayStatus) - 1] = false; //--- Устанавливаем статус отхода цены
         ArrayResize(retestedStatus, ArraySize(retestedStatus) + 1); //--- Изменяем размер массива статусов ретеста
         retestedStatus[ArraySize(retestedStatus) - 1] = false; //--- Устанавливаем статус ретеста
         ArrayResize(blockLabels, ArraySize(blockLabels) + 1); //--- Изменяем размер массива подписей блоков
         blockLabels[ArraySize(blockLabels) - 1] = labelObjectName; //--- Добавляем имя подписи
         ArrayResize(creationTimes, ArraySize(creationTimes) + 1); //--- Изменяем размер массива времени создания
         creationTimes[ArraySize(creationTimes) - 1] = time(1); //--- Задаём время создания
         ArrayResize(invalidationTimes, ArraySize(invalidationTimes) + 1); //--- Изменяем размер массива времени аннулирования
         invalidationTimes[ArraySize(invalidationTimes) - 1] = 0; //--- Сохраняем время аннулирования
         ArrayResize(invalidationSwings, ArraySize(invalidationSwings) + 1); //--- Изменяем размер массива свинговых точек аннулирования
         invalidationSwings[ArraySize(invalidationSwings) - 1] = 0.0; //--- Сохраняем свинговую точку аннулирования
         Print("Order Block created: ", blockName); //--- Выводим в журнал создание блока
      }
   }
   breakoutBarNumber = -1;                     //--- Сбрасываем бар пробоя
   breakoutTimestamp = 0;                      //--- Сбрасываем время пробоя
   lastImpulseHigh = 0;                        //--- Сбрасываем максимум импульса
   lastImpulseLow = 0;                         //--- Сбрасываем минимум импульса
   isBullishImpulse = false;                   //--- Сбрасываем бычий импульс
   isBearishImpulse = false;                   //--- Сбрасываем медвежий импульс
}

Здесь реализована логика обнаружения пробоя и создания ордер-блока. Сначала проверяем, заданы ли обе границы диапазона, и получаем цену закрытия текущего бара через «close(1)». Если она выше «rangeHighestHigh.price», фиксируем пробой вверх; если ниже «rangeLowestLow.price» — пробой вниз. В обоих случаях устанавливаем «isBreakoutDetected» в true. После обнаружения пробоя записываем индекс бара и текущее время через TimeCurrent, сохраняем «lastImpulseHigh» и «lastImpulseLow», а затем очищаем границы диапазона и сбрасываем флаг пробоя.

Когда «breakoutBarNumber» неотрицателен и с момента пробоя прошло заданное число периодов, вычисляем диапазон импульса и порог «impulseRange * impulseMultiplier». Затем в пределах «barsToWaitAfterBreakout» проверяем цены закрытия. Закрытие выше «lastImpulseHigh + impulseThresholdPrice» подтверждает бычий импульс, а закрытие ниже «lastImpulseLow - impulseThresholdPrice» — медвежий.

Если импульс не найден, выводим соответствующее сообщение. При подтверждённом бычьем или медвежьем импульсе создаём прямоугольный ордер-блок через ObjectCreate (OBJ_RECTANGLE). Время начала берём из iTime, верхнюю и нижнюю границы — из «lastImpulseHigh» и «lastImpulseLow», а время окончания рассчитываем по количеству видимых баров через ChartGetInteger(CHART_VISIBLE_BARS). Затем задаём заливку и цвет блока, создаём центральную подпись и обновляем массивы состояния. В конце сбрасываем переменные пробоя. Таким образом система обнаруживает пробои и визуализирует соответствующие ордер-блоки. После компиляции получаем следующий результат.

ПЕРВИЧНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ОРДЕР-БЛОКОВ

Теперь, когда исходные ордер-блоки определяются, добавим логику их аннулирования при соответствующем пробое ценой. Подтверждать аннулирование будем с помощью свинговых точек, а цвет аннулированных блоков сделаем темнее.

for (int j = ArraySize(blockNames) - 1; j >= 0; j--) { //--- Перебираем блоки
   string currentBlockName = blockNames[j];    //--- Получаем имя текущего блока
   bool doesBlockExist = false;                //--- Инициализируем флаг существования блока
   double blockHigh = ObjectGetDouble(0, currentBlockName, OBJPROP_PRICE, 0); //--- Получаем верхнюю границу блока
   double blockLow = ObjectGetDouble(0, currentBlockName, OBJPROP_PRICE, 1); //--- Получаем нижнюю границу блока
   datetime blockStartTime = (datetime)ObjectGetInteger(0, currentBlockName, OBJPROP_TIME, 0); //--- Получаем начало блока
   datetime blockEndTime = (datetime)ObjectGetInteger(0, currentBlockName, OBJPROP_TIME, 1); //--- Получаем окончание блока
   color blockCurrentColor = (color)ObjectGetInteger(0, currentBlockName, OBJPROP_COLOR); //--- Получаем цвет блока
   if (time(1) < blockEndTime) {               //--- Проверяем, остаётся ли блок актуальным
      doesBlockExist = true;                   //--- Задаём флаг существования блока
   }
   if (StringFind(blockTypes[j], "OB-") == 0 && !invalidatedStatus[j]) { //--- Проверяем действующий ордер-блок
      bool invalidated = false;                //--- Инициализируем флаг аннулирования
      string newBlockType = "";                //--- Инициализируем новый тип блока
      color invalidatedColor = clrNONE;        //--- Инициализируем цвет аннулированного блока
      string newLabel = "";                    //--- Инициализируем новую подпись
      bool isForBullishBB = false;             //--- Инициализируем флаг бычьего брейкер-блока
      double breakPrice = 0.0;                 //--- Инициализируем цену пробоя
      int arrowCode = 0;                       //--- Инициализируем код стрелки
      int anchor = 0;                          //--- Инициализируем точку привязки
      if (blockTypes[j] == "OB-bearish" && close(1) > blockHigh) { //--- Проверяем аннулирование медвежьего блока
         isForBullishBB = true;                //--- Задаём бычий брейкер-блок
         breakPrice = blockHigh;               //--- Задаём цену пробоя
         arrowCode = 233;                      //--- Задаём стрелку вверх
         anchor = ANCHOR_BOTTOM;               //--- Задаём нижнюю точку привязки
         newBlockType = "Invalidated-bearish"; //--- Устанавливаем тип аннулированного блока
         invalidatedColor = DarkenColor(bearishColor); //--- Затемняем медвежий цвет
         newLabel = "Invalidated Bearish Order Block"; //--- Устанавливаем подпись аннулированного блока
      } else if (blockTypes[j] == "OB-bullish" && close(1) < blockLow) { //--- Проверяем аннулирование бычьего блока
         isForBullishBB = false;               //--- Задаём медвежий брейкер-блок
         breakPrice = blockLow;                //--- Задаём цену пробоя
         arrowCode = 234;                      //--- Задаём стрелку вниз
         anchor = ANCHOR_TOP;                  //--- Задаём верхнюю точку привязки
         newBlockType = "Invalidated-bullish"; //--- Устанавливаем тип аннулированного блока
         invalidatedColor = DarkenColor(bullishColor); //--- Затемняем бычий цвет
         newLabel = "Invalidated Bullish Order Block"; //--- Устанавливаем подпись аннулированного блока
      } else {                                 //--- Аннулирование не произошло
         continue;                             //--- Переходим к следующему блоку
      }
      bool validSwingForInvalidation = true;   //--- Предполагаем наличие допустимой свинговой точки
      int swingShift = -1;                     //--- Инициализируем сдвиг свинговой точки
      double swingPrice = 0.0;                 //--- Инициализируем цену свинговой точки
      if (enableSwingValidation) {             //--- Проверяем, включена ли валидация по свинговым точкам
         int creationShift = iBarShift(_Symbol, _Period, creationTimes[j], false); //--- Получаем сдвиг бара создания
         if (creationShift > 1) {              //--- Проверяем, достаточно ли баров
            double extreme = isForBullishBB ? blockLow : blockHigh; //--- Задаём экстремальную цену
            bool isBearishOB = isForBullishBB; //--- Задаём флаг медвежьего ордер-блока
            if (isBearishOB) {                 //--- Обрабатываем медвежий ордер-блок
               double minLow = extreme;        //--- Инициализируем минимальное значение
               for (int k = creationShift - 1; k > 1; k--) { //--- Находим более низкий минимум
                  if (low(k) < minLow) {       //--- Проверяем более низкий минимум
                     minLow = low(k);          //--- Обновляем минимальное значение
                     swingShift = k;           //--- Обновляем сдвиг свинговой точки
                  }
               }
               validSwingForInvalidation = minLow < extreme; //--- Проверяем свинговую точку
               swingPrice = minLow;            //--- Задаём цену свинговой точки
            } else {                           //--- Обрабатываем бычий ордер-блок
               double maxHigh = extreme;       //--- Инициализируем максимальное значение
               for (int k = creationShift - 1; k > 1; k--) { //--- Находим более высокий максимум
                  if (high(k) > maxHigh) {     //--- Проверяем более высокий максимум
                     maxHigh = high(k);        //--- Обновляем максимальное значение
                     swingShift = k;           //--- Обновляем сдвиг свинговой точки
                  }
               }
               validSwingForInvalidation = maxHigh > extreme; //--- Проверяем свинговую точку
               swingPrice = maxHigh;           //--- Задаём цену свинговой точки
            }
         } else {                              //--- Недостаточно баров
            validSwingForInvalidation = false; //--- Считаем свинговую точку недействительной
         }
      }
      if (validSwingForInvalidation) {        //--- Подтверждаем проверку свинговой точки
         invalidated = true;                  //--- Устанавливаем флаг аннулирования
      }
      if (invalidated) {                      //--- Обрабатываем аннулирование
         ObjectSetInteger(0, currentBlockName, OBJPROP_COLOR, invalidatedColor); //--- Обновляем цвет блока
         ObjectDelete(0, blockLabels[j]);     //--- Удаляем старую подпись
         datetime labelTime = blockStartTime + (blockEndTime - blockStartTime) / 2; //--- Рассчитываем время новой подписи
         double labelPrice = (blockHigh + blockLow) / 2; //--- Рассчитываем цену новой подписи
         string newLabelObjectName = currentBlockName + " Label"; //--- Формируем имя новой подписи
         ObjectCreate(0, newLabelObjectName, OBJ_TEXT, 0, labelTime, labelPrice); //--- Создаём новую подпись
         ObjectSetString(0, newLabelObjectName, OBJPROP_TEXT, newLabel); //--- Задаём текст подписи
         ObjectSetInteger(0, newLabelObjectName, OBJPROP_COLOR, labelTextColor); //--- Задаём цвет подписи
         ObjectSetInteger(0, newLabelObjectName, OBJPROP_FONTSIZE, dynamicFontSize); //--- Задаём размер шрифта подписи
         ObjectSetInteger(0, newLabelObjectName, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_CENTER); //--- Задаём точку привязки подписи
         string arrowName = currentBlockName + "_break_arrow"; //--- Формируем имя стрелки
         if (ObjectFind(0, arrowName) < 0) {  //--- Проверяем существование стрелки
            ObjectCreate(0, arrowName, OBJ_ARROW, 0, time(1), breakPrice); //--- Создаём стрелку пробоя
            ObjectSetInteger(0, arrowName, OBJPROP_ARROWCODE, arrowCode); //--- Задаём код стрелки
            ObjectSetInteger(0, arrowName, OBJPROP_ANCHOR, anchor); //--- Задаём точку привязки стрелки
            ObjectSetInteger(0, arrowName, OBJPROP_COLOR, invalidatedColor); //--- Задаём цвет стрелки
         }
         if (enableSwingValidation && showSwingPoints && swingShift > 0) { //--- Проверяем отображение свинговых точек
            string swingLabelName = currentBlockName + "_invalid_swing"; //--- Формируем имя подписи свинговой точки
            if (ObjectFind(0, swingLabelName) < 0) { //--- Проверяем существование подписи свинговой точки
               datetime swingTime = time(swingShift); //--- Получаем время свинговой точки
               ObjectCreate(0, swingLabelName, OBJ_TEXT, 0, swingTime, swingPrice); //--- Создаём подпись свинговой точки
               string swingText = isForBullishBB ? "LL" : "HH"; //--- Задаём текст свинговой точки
               ObjectSetString(0, swingLabelName, OBJPROP_TEXT, swingText); //--- Задаём текст подписи свинговой точки
               ObjectSetInteger(0, swingLabelName, OBJPROP_COLOR, swingLabelColor); //--- Задаём цвет подписи свинговой точки
               ObjectSetInteger(0, swingLabelName, OBJPROP_FONTSIZE, swingFontSize); //--- Задаём размер шрифта подписи свинговой точки
               ObjectSetInteger(0, swingLabelName, OBJPROP_ANCHOR, isForBullishBB ? ANCHOR_LEFT_UPPER : ANCHOR_LEFT_LOWER); //--- Задаём точку привязки подписи свинговой точки
            }
         }
         ChartRedraw(0);                       //--- Перерисовываем график
         invalidatedStatus[j] = true;          //--- Устанавливаем статус аннулирования
         blockTypes[j] = newBlockType;         //--- Обновляем тип блока
         movedAwayStatus[j] = false;           //--- Сбрасываем статус отхода цены
         retestedStatus[j] = false;            //--- Сбрасываем статус ретеста
         blockLabels[j] = newLabelObjectName;  //--- Обновляем имя подписи
         invalidationTimes[j] = time(1);       //--- Сохраняем время аннулирования
         invalidationSwings[j] = isForBullishBB ? high(1) : low(1); //--- Сохраняем свинговую точку аннулирования
         Print("Order Block invalidated: ", currentBlockName); //--- Записываем аннулирование в журнал
      }
   }
   if (!doesBlockExist) {                     //--- Проверяем, истёк ли срок действия блока
      ArrayRemove(blockNames, j, 1);          //--- Удаляем имя блока
      ArrayRemove(blockEndTimes, j, 1);       //--- Удаляем время окончания
      ArrayRemove(invalidatedStatus, j, 1);   //--- Удаляем статус аннулирования
      ArrayRemove(blockTypes, j, 1);          //--- Удаляем тип блока
      ArrayRemove(movedAwayStatus, j, 1);     //--- Удаляем статус отхода цены
      ArrayRemove(retestedStatus, j, 1);      //--- Удаляем статус ретеста
      ArrayRemove(blockLabels, j, 1);         //--- Удаляем имя подписи
      ArrayRemove(creationTimes, j, 1);       //--- Удаляем время создания
      ArrayRemove(invalidationTimes, j, 1);   //--- Удаляем время аннулирования
      ArrayRemove(invalidationSwings, j, 1);  //--- Удаляем свинговую точку аннулирования
      Print("Removed expired block at index ", j); //--- Выводим в журнал удаление блока
   }
}

Для сопровождения и аннулирования ордер-блоков перебираем массив «blockNames» в обратном порядке. Через ObjectGetDouble получаем верхнюю и нижнюю границы блока, а через ObjectGetInteger — время его начала и окончания. Блок считается существующим, пока время текущего бара не превышает время окончания. Для действующего ордер-блока проверяем условия аннулирования. Если цена закрытия пробивает вверх медвежий блок «OB-bearish», формируем бычий брейкер-блок и стрелку вверх с кодом 233 через «ObjectCreate» (OBJ_ARROW). Если цена пробивает вниз бычий блок «OB-bullish», формируем медвежий брейкер-блок и стрелку вниз с кодом 234. Цвет аннулированного блока затемняется функцией «DarkenColor». В MQL5 доступен большой набор кодов Wingdings, поэтому можно выбрать подходящие символы.

MQL5 WINGDINGS

Если «enableSwingValidation» включён, дополнительно подтверждаем аннулирование по свинговым точкам. Для медвежьего блока ищем более низкий минимум, а для бычьего — более высокий максимум с момента создания блока, используя iBarShift и функции «low»/«high». При успешной проверке обновляем цвет и подпись блока через ObjectSetInteger и ObjectCreate (OBJ_TEXT). Если включён «showSwingPoints», создаём подпись «LL» или «HH» в координатах свинговой точки. После аннулирования обновляем «invalidatedStatus», «blockTypes» и «invalidationTimes», выводим сообщение и сбрасываем статус ретеста. Если объект блока больше не существует, удаляем связанные элементы из массивов с помощью ArrayRemove, после чего обновляем график функцией ChartRedraw. После компиляции получаем следующий результат.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ОРДЕР-БЛОКИ

После завершения аннулирования переходим к следующему шагу: отслеживаем возврат цены к аннулированным ордер-блокам и после ретеста отмечаем их как брейкер-блоки.

for (int j = ArraySize(blockNames) - 1; j >= 0; j--) { //--- Перебираем аннулированные блоки
   if (StringFind(blockTypes[j], "Invalidated-") != 0) continue; //--- Пропускаем действующие блоки
   string currentBlockName = blockNames[j];    //--- Получаем имя текущего блока
   double blockHigh = ObjectGetDouble(0, currentBlockName, OBJPROP_PRICE, 0); //--- Получаем верхнюю границу блока
   double blockLow = ObjectGetDouble(0, currentBlockName, OBJPROP_PRICE, 1); //--- Получаем нижнюю границу блока
   datetime blockStartTime = (datetime)ObjectGetInteger(0, currentBlockName, OBJPROP_TIME, 0); //--- Получаем начало блока
   datetime blockEndTime = (datetime)ObjectGetInteger(0, currentBlockName, OBJPROP_TIME, 1); //--- Получаем окончание блока
   bool isForBullishBB = (blockTypes[j] == "Invalidated-bearish"); //--- Проверяем бычий ли это брейкер-блок
   datetime currentBarTime = time(1);          //--- Получаем время текущего бара
   if (currentBarTime <= invalidationTimes[j]) continue; //--- Пропускаем блок, если это тот же бар или более ранний бар
   if (!movedAwayStatus[j]) {                  //--- Проверяем отошла ли цена от блока
      if (isForBullishBB && close(1) > blockHigh + moveAwayDistance * _Point) { //--- Проверяем отход цены вверх
         movedAwayStatus[j] = true;           //--- Устанавливаем статус отхода цены
         Print("Moved away for bullish BB setup: ", currentBlockName); //--- Выводим в журнал отход цены
      } else if (!isForBullishBB && close(1) < blockLow - moveAwayDistance * _Point) { //--- Проверяем отход цены вниз
         movedAwayStatus[j] = true;           //--- Устанавливаем статус отхода цены
         Print("Moved away for bearish BB setup: ", currentBlockName); //--- Выводим в журнал отход цены
      }
   }
   if (movedAwayStatus[j] && !retestedStatus[j]) { //--- Проверяем условия ретеста
      bool retestCondition = false;            //--- Инициализируем условие ретеста
      if (isForBullishBB && low(1) <= blockHigh && close(1) > blockHigh) { //--- Проверяем бычий ретест
         retestCondition = true;               //--- Задаём условие ретеста
      } else if (!isForBullishBB && high(1) >= blockLow && close(1) < blockLow) { //--- Проверяем медвежий ретест
         retestCondition = true;               //--- Задаём условие ретеста
      }
      bool validSwingForRetest = true;         //--- Предполагаем наличие допустимой свинговой точки
      int swingShift = -1;                     //--- Инициализируем сдвиг свинговой точки
      double swingPrice = 0.0;                 //--- Инициализируем цену свинговой точки
      if (enableSwingValidation && retestCondition) { //--- Проверяем, включена ли валидация по свинговым точкам
         int invalidShift = iBarShift(_Symbol, _Period, invalidationTimes[j], false); //--- Получаем сдвиг бара аннулирования
         if (invalidShift > 1) {               //--- Проверяем, достаточно ли баров
            double extreme = invalidationSwings[j]; //--- Получаем свинговую точку аннулирования
            if (isForBullishBB) {              //--- Обрабатываем бычий брейкер-блок
               double maxHigh = extreme;       //--- Инициализируем максимальное значение
               for (int k = invalidShift - 1; k > 1; k--) { //--- Находим более высокий максимум
                  if (high(k) > maxHigh) {     //--- Проверяем более высокий максимум
                     maxHigh = high(k);        //--- Обновляем максимальное значение
                     swingShift = k;           //--- Обновляем сдвиг свинговой точки
                  }
               }
               validSwingForRetest = maxHigh > extreme; //--- Проверяем свинговую точку
               swingPrice = maxHigh;           //--- Задаём цену свинговой точки
            } else {                           //--- Обрабатываем медвежий брейкер-блок
               double minLow = extreme;        //--- Инициализируем минимальное значение
               for (int k = invalidShift - 1; k > 1; k--) { //--- Находим более низкий минимум
                  if (low(k) < minLow) {       //--- Проверяем более низкий минимум
                     minLow = low(k);          //--- Обновляем минимальное значение
                     swingShift = k;           //--- Обновляем сдвиг свинговой точки
                  }
               }
               validSwingForRetest = minLow < extreme; //--- Проверяем свинговую точку
               swingPrice = minLow;            //--- Задаём цену свинговой точки
            }
         } else {                              //--- Недостаточно баров
            validSwingForRetest = false;       //--- Считаем свинговую точку недействительной
         }
      }
   }
}

Для поиска ретестов перебираем «blockNames» в обратном порядке и выбираем элементы, в типе которых присутствует «Invalidated-». Верхнюю и нижнюю границы получаем через ObjectGetDouble, время начала и окончания — через ObjectGetInteger. Если время текущего бара не позже «invalidationTimes», переходим к следующему блоку. Пока цена ещё не отошла от блока, проверяем, превышает ли закрытие верхнюю границу на «moveAwayDistance * _Point» для бычьего сценария либо опускается ли ниже нижней границы на такое же расстояние для медвежьего. После выполнения условия устанавливаем «movedAwayStatus» в true.

Для блока, от которого цена уже отошла, но который ещё не тестировался повторно, бычий ретест фиксируется, когда минимум бара достигает «blockHigh», а закрытие остаётся выше него. Медвежий ретест фиксируется, когда максимум достигает «blockLow», а закрытие остаётся ниже. При включённой проверке свинговых точек через iBarShift определяем бар аннулирования и ищем более высокий максимум для бычьего сценария либо более низкий минимум для медвежьего. Результаты сохраняются в «validSwingForRetest» и «swingPrice». После этого можно подтвердить ретест, преобразовать блок в брейкер-блок, изменить его цвет и открыть позицию.

if (retestCondition && validSwingForRetest) { //--- Подтверждаем ретест и свинговую точку
   if (enableTrading) {                  //--- Проверяем включена ли торговля
      double entryPrice = 0.0;           //--- Инициализируем цену входа
      double stopLossPrice = 0.0;        //--- Инициализируем Stop Loss
      double takeProfitPrice = 0.0;      //--- Инициализируем Take Profit
      if (isForBullishBB) {              //--- Обрабатываем сделку на покупку
         entryPrice = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK), _Digits); //--- Задаём цену входа по Ask
         stopLossPrice = entryPrice - stopLossDistance * _Point; //--- Задаём Stop Loss
         takeProfitPrice = entryPrice + takeProfitDistance * _Point; //--- Задаём Take Profit
         obj_Trade.Buy(tradeLotSize, _Symbol, entryPrice, stopLossPrice, takeProfitPrice); //--- Выполняем сделку на покупку
         Print("Buy trade on bullish BB retest: ", currentBlockName); //--- Выводим в журнал сделку на покупку
      } else {                           //--- Обрабатываем сделку на продажу
         entryPrice = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID), _Digits); //--- Задаём цену входа по Bid
         stopLossPrice = entryPrice + stopLossDistance * _Point; //--- Задаём Stop Loss
         takeProfitPrice = entryPrice - takeProfitDistance * _Point; //--- Задаём Take Profit
         obj_Trade.Sell(tradeLotSize, _Symbol, entryPrice, stopLossPrice, takeProfitPrice); //--- Выполняем сделку на продажу
         Print("Sell trade on bearish BB retest: ", currentBlockName); //--- Выводим в журнал сделку на продажу
      }
   }
   color bbColor = isForBullishBB ? clrBlueViolet : clrOrange; //--- Задаём цвет брейкер-блока
   ObjectSetInteger(0, currentBlockName, OBJPROP_COLOR, bbColor); //--- Обновляем цвет блока
   ObjectDelete(0, blockLabels[j]);     //--- Удаляем старую подпись
   string newLabel = isForBullishBB ? "Bullish Breaker Block" : "Bearish Breaker Block"; //--- Задаём новую подпись
   datetime labelTime = blockStartTime + (blockEndTime - blockStartTime) / 2; //--- Рассчитываем время подписи
   double labelPrice = (blockHigh + blockLow) / 2; //--- Рассчитываем цену подписи
   string newLabelObjectName = currentBlockName + " Label"; //--- Формируем имя новой подписи
   ObjectCreate(0, newLabelObjectName, OBJ_TEXT, 0, labelTime, labelPrice); //--- Создаём новую подпись
   ObjectSetString(0, newLabelObjectName, OBJPROP_TEXT, newLabel); //--- Задаём текст подписи
   ObjectSetInteger(0, newLabelObjectName, OBJPROP_COLOR, labelTextColor); //--- Задаём цвет подписи
   ObjectSetInteger(0, newLabelObjectName, OBJPROP_FONTSIZE, dynamicFontSize); //--- Задаём размер шрифта подписи
   ObjectSetInteger(0, newLabelObjectName, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_CENTER); //--- Задаём точку привязки подписи
   if (enableSwingValidation && showSwingPoints && swingShift > 0) { //--- Проверяем отображение свинговых точек
      string swingLabelName = currentBlockName + "_retest_swing"; //--- Формируем имя подписи свинговой точки
      if (ObjectFind(0, swingLabelName) < 0) { //--- Проверяем существование подписи свинговой точки
         datetime swingTime = time(swingShift); //--- Получаем время свинговой точки
         ObjectCreate(0, swingLabelName, OBJ_TEXT, 0, swingTime, swingPrice); //--- Создаём подпись свинговой точки
         string swingText = isForBullishBB ? "HH" : "LL"; //--- Задаём текст свинговой точки
         ObjectSetString(0, swingLabelName, OBJPROP_TEXT, swingText); //--- Задаём текст подписи свинговой точки
         ObjectSetInteger(0, swingLabelName, OBJPROP_COLOR, swingLabelColor); //--- Задаём цвет подписи свинговой точки
         ObjectSetInteger(0, swingLabelName, OBJPROP_FONTSIZE, swingFontSize); //--- Задаём размер шрифта подписи свинговой точки
         ObjectSetInteger(0, swingLabelName, OBJPROP_ANCHOR, isForBullishBB ? ANCHOR_LEFT_LOWER : ANCHOR_LEFT_UPPER); //--- Задаём точку привязки подписи свинговой точки
      }
   }
   ChartRedraw(0);                       //--- Перерисовываем график
   blockTypes[j] = isForBullishBB ? "BB-bullish" : "BB-bearish"; //--- Обновляем тип блока
   retestedStatus[j] = true;             //--- Устанавливаем статус ретеста
   blockLabels[j] = newLabelObjectName;  //--- Обновляем имя подписи
   Print("Converted to ", newLabel, ": ", currentBlockName); //--- Выводим в журнал преобразование блока
}

Наконец, реализуем торговую и графическую логику для брейкер-блоков, прошедших ретест. Если «retestCondition» и «validSwingForRetest» равны true и автоматическая торговля включена, открываем сделку. Для бычьего брейкер-блока получаем цену Ask через SymbolInfoDouble, рассчитываем Stop Loss ниже цены входа и Take Profit выше неё, после чего вызываем «obj_Trade.Buy». Для медвежьего блока используем цену Bid, размещаем Stop Loss выше, Take Profit ниже и вызываем «obj_Trade.Sell».

Затем изменяем внешний вид блока: для бычьего сценария устанавливаем цвет clrBlueViolet, для медвежьего — «clrOrange» через ObjectSetInteger. Старую подпись удаляем функцией ObjectDelete и создаём новый объект OBJ_TEXT с текстом «Bullish Breaker Block» или «Bearish Breaker Block» в центре блока. Если включено отображение свинговых точек, добавляем подпись «HH» или «LL» через ObjectCreate. В завершение обновляем «blockTypes» до «BB-bullish» или «BB-bearish», устанавливаем «retestedStatus» в true, сохраняем имя подписи и перерисовываем график. После компиляции получаем следующий результат.

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ БРЕЙКЕР-БЛОКИ

На изображении видно, что система обнаруживает и отображает брейкер-блоки, а также открывает по ним сделки. Осталось добавить трейлинг-стоп, чтобы максимизировать прибыль. Вынесем эту логику в отдельную функцию.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Применение трейлинг-стопа к открытым позициям                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void applyTrailingStop(double trailingPoints, CTrade &trade_object, int magicNo = 0) {
   double buyStopLoss = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) - trailingPoints * _Point, _Digits); //--- Рассчитываем Stop Loss для покупки
   double sellStopLoss = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) + trailingPoints * _Point, _Digits); //--- Рассчитываем Stop Loss для продажи
   for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Перебираем открытые позиции
      ulong ticket = PositionGetTicket(i);         //--- Получаем тикет позиции
      if (ticket > 0 && PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == _Symbol && (magicNo == 0 || PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == magicNo)) { //--- Проверяем позицию
         if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY && buyStopLoss > PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN) && (buyStopLoss > PositionGetDouble(POSITION_SL) || PositionGetDouble(POSITION_SL) == 0)) { //--- Проверяем условия трейлинг-стопа для покупки
            trade_object.PositionModify(ticket, buyStopLoss, PositionGetDouble(POSITION_TP)); //--- Обновляем Stop Loss для покупки
         } else if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL && sellStopLoss < PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN) && (sellStopLoss < PositionGetDouble(POSITION_SL) || PositionGetDouble(POSITION_SL) == 0)) { //--- Проверяем условия трейлинг-стопа для продажи
            trade_object.PositionModify(ticket, sellStopLoss, PositionGetDouble(POSITION_TP)); //--- Обновляем Stop Loss для продажи
         }
      }
   }
}

//--- Вызываем функцию на каждом тике

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция обработки тика советника                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick() {
   if (enableTrailingStop) {                      //--- Проверяем включён ли трейлинг-стоп
      applyTrailingStop(trailingStopPoints, obj_Trade, uniqueMagicNumber); //--- Применяем трейлинг-стоп
   }

   //--- 

}

Здесь реализуем трейлинг-стоп и подключаем его к событийной логике. Функция «applyTrailingStop» рассчитывает новый Stop Loss для покупки как текущую цену Bid (SymbolInfoDouble с SYMBOL_BID) минус «trailingPoints * _Point», а для продажи — как цену Ask плюс «trailingPoints * _Point». Оба значения нормализуются функцией NormalizeDouble с учётом количества знаков символа. Затем в обратном порядке перебираем открытые позиции через PositionsTotal, получаем тикет функцией PositionGetTicket и проверяем соответствие символу и значению «magicNo» с помощью PositionGetString и «PositionGetInteger».

Для позиции на покупку (POSITION_TYPE_BUY) новый «buyStopLoss» должен быть выше цены открытия (PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)) и выше текущего Stop Loss либо применяться при его отсутствии. Для позиции на продажу «sellStopLoss» должен быть ниже цены открытия и ниже текущего Stop Loss либо применяться при его отсутствии. Изменение выполняется методом «trade_object.PositionModify». Затем в функции OnTick проверяем «enableTrailingStop» и на каждом тике вызываем «applyTrailingStop» с параметрами «trailingStopPoints», «obj_Trade» и «uniqueMagicNumber». После компиляции получаем следующий результат.

ТРЕЙЛИНГ-СТОП ВКЛЮЧЕН

На изображении видно, что трейлинг-стоп начинает работать после движения цены в прибыльную сторону. Ниже приведён единый тест для медвежьих и бычьих брейкер-блоков.

СВОДНАЯ АНИМАЦИЯ БРЕЙКЕР-БЛОКОВ

Из визуализации видно, что программа проверяет все условия входа и при их подтверждении открывает соответствующую позицию с заданными параметрами. Таким образом поставленная задача выполнена. Остаётся провести бэктест программы, это рассматривается в следующем разделе.


Бэктестирование

После тщательного тестирования получены следующие результаты.

График бэктестирования:

ГРАФИК

Отчёт о тестировании:

ОТЧЁТ


Заключение

В результате мы создали на MQL5 торговую систему на основе брейкер-блоков. Она определяет диапазоны консолидации, использует свинговые точки для подтверждения брейкер-блоков и открывает сделки при ретесте с настраиваемыми параметрами риска и трейлинг-стопом. Ордер-блоки и брейкер-блоки отображаются на графике с динамическими подписями и стрелками, что повышает ясность при принятии торговых решений.

Предупреждение: статья предназначена исключительно для образовательных целей. Торговля связана со значительными финансовыми рисками, а волатильность рынка может привести к убыткам. Перед использованием программы на реальном счёте необходимо провести тщательное бэктестирование и соблюдать строгий риск-менеджмент.

Эта стратегия позволяет находить возможности для торговли на ретестах брейкер-блоков и её можно дальше совершенствовать по мере развития вашей торговой практики. Успешной торговли!

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/19638

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Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria
  • https://forexalgo-trader.com/

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    Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (2)
    hiteshdaoya
    hiteshdaoya | 27 нояб. 2025 в 08:06
    Здравствуйте,

    . Я попробовал добавить общий файл, но он не отображается — то есть на графике ничего не происходит, и сделки не открываются. Прошу помочь с процессом исполнения.

    Заранее благодарю.
    Alexey Volchanskiy
    Alexey Volchanskiy | 2 авг. 2026 в 20:13
    Зачем публиковать тут разный отстой? Про стратегию можно сказать одно - псевдотрейдер зарабатывает клепанием статеек из серии:
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