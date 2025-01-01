- Object Types
- Object Properties
- Methods of Object Binding
- Chart Corner
- Visibility of Objects
- Levels of Elliott Wave
- Gann Objects
- Web Colors
- Wingdings
Web Colors
The following color constants are defined for the color type:
|
clrBlack
|
clrDarkGreen
|
clrDarkSlateGray
|
clrOlive
|
clrGreen
|
clrTeal
|
clrNavy
|
clrPurple
|
clrMaroon
|
clrIndigo
|
clrMidnightBlue
|
clrDarkBlue
|
clrDarkOliveGreen
|
clrSaddleBrown
|
clrForestGreen
|
clrOliveDrab
|
clrSeaGreen
|
clrDarkGoldenrod
|
clrDarkSlateBlue
|
clrSienna
|
clrMediumBlue
|
clrBrown
|
clrDarkTurquoise
|
clrDimGray
|
clrLightSeaGreen
|
clrDarkViolet
|
clrFireBrick
|
clrMediumVioletRed
|
clrMediumSeaGreen
|
clrChocolate
|
clrCrimson
|
clrSteelBlue
|
clrGoldenrod
|
clrMediumSpringGreen
|
clrLawnGreen
|
clrCadetBlue
|
clrDarkOrchid
|
clrYellowGreen
|
clrLimeGreen
|
clrOrangeRed
|
clrDarkOrange
|
clrOrange
|
clrGold
|
clrYellow
|
clrChartreuse
|
clrLime
|
clrSpringGreen
|
clrAqua
|
clrDeepSkyBlue
|
clrBlue
|
clrMagenta
|
clrRed
|
clrGray
|
clrSlateGray
|
clrPeru
|
clrBlueViolet
|
clrLightSlateGray
|
clrDeepPink
|
clrMediumTurquoise
|
clrDodgerBlue
|
clrTurquoise
|
clrRoyalBlue
|
clrSlateBlue
|
clrDarkKhaki
|
clrIndianRed
|
clrMediumOrchid
|
clrGreenYellow
|
clrMediumAquamarine
|
clrDarkSeaGreen
|
clrTomato
|
clrRosyBrown
|
clrOrchid
|
clrMediumPurple
|
clrPaleVioletRed
|
clrCoral
|
clrCornflowerBlue
|
clrDarkGray
|
clrSandyBrown
|
clrMediumSlateBlue
|
clrTan
|
clrDarkSalmon
|
clrBurlyWood
|
clrHotPink
|
clrSalmon
|
clrViolet
|
clrLightCoral
|
clrSkyBlue
|
clrLightSalmon
|
clrPlum
|
clrKhaki
|
clrLightGreen
|
clrAquamarine
|
clrSilver
|
clrLightSkyBlue
|
clrLightSteelBlue
|
clrLightBlue
|
clrPaleGreen
|
clrThistle
|
clrPowderBlue
|
clrPaleGoldenrod
|
clrPaleTurquoise
|
clrLightGray
|
clrWheat
|
clrNavajoWhite
|
clrMoccasin
|
clrLightPink
|
clrGainsboro
|
clrPeachPuff
|
clrPink
|
clrBisque
|
clrLightGoldenrod
|
clrBlanchedAlmond
|
clrLemonChiffon
|
clrBeige
|
clrAntiqueWhite
|
clrPapayaWhip
|
clrCornsilk
|
clrLightYellow
|
clrLightCyan
|
clrLinen
|
clrLavender
|
clrMistyRose
|
clrOldLace
|
clrWhiteSmoke
|
clrSeashell
|
clrIvory
|
clrHoneydew
|
clrAliceBlue
|
clrLavenderBlush
|
clrMintCream
|
clrSnow
|
clrWhite
|
|
|
|
Color can be set to an object using the ObjectSetInteger() function. For setting color to custom indicators the PlotIndexSetInteger() function is used. For getting color values there are similar functions ObjectGetInteger() and PlotIndexGetInteger().
Example:
//---- indicator settings