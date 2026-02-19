Разработка пользовательского индикатора матрицы эффективности торгового счёта

Введение

Многие трейдеры часто сталкиваются с проблемой чрезмерной торговли, недостаточной дисциплиной и принятием решений на эмоциональном уровне, особенно при торговле в соответствии со строгими правилами проп-трейдинговой фирмы или при управлении собственным капиталом. Искушение отыграть убытки, увеличить размер лотов после серии проигрышей или игнорировать дневные лимиты часто приводит к нарушению правил просадки и преждевременному обнулению счетов. Даже опытные трейдеры могут попасть в ловушку несоблюдения ежедневных пороговых значений риска, что приводит к нестабильной доходности и неспособности достичь долгосрочной прибыльности или пройти отбор для проп-трейдинга.

Матрица показателей эффективности счета представляет собой практическое решение, выступая в качестве встроенного менеджера рисков и наставника по вопросам дисциплины. Предоставляя трейдерам возможность устанавливать собственный ежедневный процент риска, всегда в пределах правил максимальной просадки, система в режиме реального времени автоматически отслеживает состояние счета, ежедневную прибыль/убыток и просадки. При достижении дневного порога риска индикатор закрывает все позиции и блокирует торговлю до начала следующей торговой сессии, исключая возможность торговли «из мести» или чрезмерной торговли «на эмоциях». Эта структура помогает трейдерам добиваться последовательности, защищать свой капитал и повышать шансы на успешное прохождение проверок со стороны проп-фирм или на стабильный рост личных счетов.





Планирование и логика

1. Настройка системы сохранения:

Баланс счета = 10 000 долларов США

Максимальная общая просадка (6%) = 600 долларов США

Максимальная суточная просадка (8%) = 800 долларов США

Ежедневный риск (1%) = 100 долларов США

Торговая операция может приносить убытки в размере не более 100 долларов в день. Это дает им 6 убыточных дней до достижения максимальной просадки, что находится в пределах допустимых значений, установленных инвестиционной компанией.

2. Умеренная настройка:

Баланс счета = 10 000 долларов США

Максимальная общая просадка (6%) = 600 долларов США

Максимальная дневная просадка (8%) = 800 долларов США

Ежедневный риск (2%) = 200 долларов США

Трейдер рискует 200 долларами в день. Теперь у них осталось около 3 дней до достижения максимальной просадки. Это позволяет торговать более агрессивно, но ограничивает свободу действий.

3. Агрессивная настройка (не рекомендуется):

Баланс счета = 10 000 долларов США

Максимальная общая просадка (6%) = 600 долларов США

Максимальная дневная просадка (8%) = 800 долларов США

Ежедневный риск (2%) = 200 долларов США

Один неудачный день может лишить вас 500 долларов, оставив очень мало места ниже максимального лимита просадки в 600 долларов. Такая схема практически гарантирует провал, если не контролировать риски.

Характеристики индикатора:

На панели управления отображаются показатели эффективности работы аккаунта.

Визуальный статус риска торговли

Прибыль/убыток (P/L) отображается на графике для открытых позиций.





Логика управления рисками





Начало работы



#property copyright "GIT under Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com/en/users/johnhlomohang/" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrDodgerBlue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrCrimson #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #include <Trade\Trade.mqh> input bool ShowDashboard = true ; input bool ShowProfit_Loss = true ; input color DashboardBGColor = clrWhiteSmoke ; input color TextColor = clrBlack ; input int DashboardX = 20 ; input int DashboardY = 20 ; input int DashboardWidth = 280 ; input int FontSize = 10 ; input bool TrackFromIndicatorStart = true ; input double DailyRiskPercent = 1.0 ; input double MaxDailyDrawdownPercent = 10.0 ; input double MaxOverallDrawdownPercent = 8.0 ; input bool EnableRiskManagement = true ; input ulong MagicNumber = 123456 ;

Начнем с раздела входных переменных, который позволяет трейдерам настраивать внешний вид и поведение индикатора. Они могут переключаться между отображением панели мониторинга, показом прибыли или убытка непосредственно на графике, а также настройкой визуальных свойств, таких как цвет фона, цвет текста, его положение и размер шрифта. Эти опции предоставляют трейдерам возможность гибко адаптировать визуальный интерфейс к своим личным предпочтениям, сохраняя при этом доступ к основным данным счета в режиме реального времени.

Самое важное, что параметры управления рисками превращают индикатор в нечто большее, чем просто инструмент визуализации. Трейдеры могут задавать свой ежедневный процент риска, максимальный ежедневный процент просадки и максимальный общий процент просадки, гарантируя тем самым, что система будет поддерживать дисциплину и предотвращать безрассудную торговлю. С помощью включения функции управления рисками индикатор может отслеживать сделки (с помощью идентификации «магическим числом») и отправлять оповещения при превышении лимитов. Эта возможность помогает трейдерам поддерживать стабильность, избегать чрезмерной торговли и соблюдать правила проверки сделок, установленным проп-фирмами или следовать стратегиям роста личного счета.

double BidBuffer[]; double AskBuffer[]; double currentProfit; double balance; double equity; double margin; double freeMargin; double marginLevel; int totalOrders; double totalProfit; double dailyProfit; datetime lastTradeTime; int winCount; int lossCount; double maxDrawdown; double maxDrawdownPercent; double initialBalance; double dailyHighEquity; double dailyLowEquity; double dailyStartEquity; bool tradingEnabled = true ; string riskStatus = "Trading Enabled" ; color riskStatusColor = clrGreen ; int totalClosedTrades; int closedWinCount; int closedLossCount; double totalGains; double totalLosses; double largestWin; double largestLoss; double averageWin; double averageLoss; double profitFactor; datetime lastHistoryUpdate; bool firstUpdate = true ;

В этом разделе кода определены глобальные переменные, которые индикатор использует для отслеживания эффективности, управления рисками и истории торгов по всем торговым сессиям. Первая группа переменных касается показателей эффективности работы счета, таких как текущая прибыль, остаток на счете, собственный капитал, маржа, свободная маржа и уровень маржи. Она также отслеживает количество открытых ордеров, общую прибыль, дневную прибыль, время последней сделки, а также количество выигрышных и проигрышных сделок. Кроме того, с их помощью отслеживают максимальную просадку стоимости активов как в абсолютном выражении, так и в процентах, что имеет решающее значение для оценки степени риска.

Вторая группа переменных выделена для управления рисками. Здесь код хранит исходный баланс на момент начала отслеживания, а также ежедневные максимальные, минимальные и начальные уровни собственного капитала. Эти показатели помогают измерять ежедневные колебания производительности и обеспечивать дисциплину, выявляя нарушения дневных или общих лимитов. Флаг tradingEnabled действует как главный переключатель: при превышении пороговых значений риска он отправляет оповещения. Визуальный элемент, реализованный с помощью строкового параметра riskStatus и параметра riskStatusColor, обеспечивает трейдеру четкую обратную связь на графике, показывая, например, сообщение «Торговля разрешена» зеленым цветом или предупреждения красным.

В заключительную группу входят переменные отслеживания эффективности для анализа закрытых сделок. Это включает в себя общее количество закрытых сделок, количество выигрышных и проигрышных сделок, совокупные прибыли и совокупные убытки, а также крупнейший зафиксированный выигрыш и крупнейший зафиксированный убыток. Кроме того, в ней рассчитываются средние значения выигрышей и проигрышей, а также профит-фактор (коэффициент прибыли), который является ключевым показателем эффективности, сравнивающим прибыли и убытки. Для обеспечения точности обновлений система отслеживает, когда история обновлялась в последний раз и является ли это первым обновлением с момента инициализации. Все вместе эти переменные дают трейдерам всестороннее представление об эффективности их торговли, что повышает согласованность результатов.

int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "ACCOUNT PERFORMANCE MATRIX" ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); currentProfit = 0.0 ; balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); equity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); if (TrackFromIndicatorStart) { initialBalance = balance; } else { initialBalance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); } dailyStartEquity = equity; dailyHighEquity = equity; dailyLowEquity = equity; lastHistoryUpdate = TimeCurrent (); LoadHistory(); if (ShowDashboard) { CreateDashboard(); } EventSetTimer ( 1 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Функция OnInit() инициализирует пользовательский индикатор, устанавливая его отображаемое имя, точность и подготавливая к использованию все переменные для отслеживания производительности. Она сбрасывает текущую прибыль, восстанавливает баланс и капитал счета, а также определяет начальный баланс в зависимости от того, хочет пользователь отслеживать результаты с момента установки индикатора или на протяжении всей истории счета. Кроме того, она устанавливает начальный уровень капитала на день, одновременно регистрируя максимальные и минимальные значения капитала для оценки внутридневной доходности. Исторические данные о сделках загружаются с помощью функции LoadHistory() для обеспечения контекста для расчетов, а если включена опция панели мониторинга, визуальная панель производительности создается с помощью функции CreateDashboard(). Наконец, эта функция активирует событие таймера с обновлением каждую одну секунду, чтобы обеспечить сохранение синхронизации всех показателей счета и визуальных инструментов панели управления с торговой активностью в реальном времени.

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 , - 1 ); EventKillTimer (); } void OnTimer () { UpdateAccountInfo(); if ( TimeCurrent () - lastHistoryUpdate >= 5 || firstUpdate) { LoadHistory(); lastHistoryUpdate = TimeCurrent (); firstUpdate = false ; } if (ShowDashboard) { UpdateDashboard(); } if (EnableRiskManagement) { CheckRiskManagement(); } } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (ShowProfit_Loss) { UpdatePriceBuffers(rates_total, BidBuffer, AskBuffer, time); } return (rates_total); } void UpdateAccountInfo() { balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); equity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); margin = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN ); freeMargin = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); marginLevel = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_LEVEL ); if (equity > dailyHighEquity) dailyHighEquity = equity; if (equity < dailyLowEquity) dailyLowEquity = equity; CalculateProfitMetrics(); CalculateTradeMetrics(); }

Функция OnDeinit() обеспечивает корректное завершение работы индикатора путем удаления всех созданных им объектов на графике и отключения события таймера для остановки фоновых обновлений. Это предотвращает загромождение графика после удаления индикатора и гарантирует, что никакие ненужные процессы не останутся активными. Функция OnTimer(), которая запускается каждую секунду, является центральной для функциональности индикатора: она непрерывно обновляет информацию об учетной записи, обновляет исторические данные о сделках каждые пять секунд (или при первом запуске) и управляет панелью мониторинга производительности, если она включена. Кроме того, она проверяет и обеспечивает соблюдение правил управления рисками, гарантируя, что при достижении пороговых значений риска трейдер получает оповещения в режиме реального времени.

Между тем, функция OnCalculate() интегрирует индикатор с обновлениями графика, гарантируя, что если отображение прибыли/убытка включено, то линии Bid и Ask обновляются через ценовые буферы. Функция UpdateAccountInfo() получает актуальные данные по счету, такие как баланс, капитал, маржа и свободная маржа, а также записывает ежедневные максимальные и минимальные значения капитала для точного отслеживания эффективности. Затем она вызывает вспомогательные функции, такие как CalculateProfitMetrics() и CalculateTradeMetrics(), для дальнейшего анализа производительности. Вместе эти функции создают самообновляющуюся, учитывающую риски панель мониторинга, которая предоставляет трейдерам полную информацию о состоянии их счета и активно способствует соблюдению дисциплины.

void UpdateAccountInfo() { balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); equity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); margin = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN ); freeMargin = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); marginLevel = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_LEVEL ); if (equity > dailyHighEquity) dailyHighEquity = equity; if (equity < dailyLowEquity) dailyLowEquity = equity; CalculateProfitMetrics(); CalculateTradeMetrics(); } void UpdatePriceBuffers( int rates_total, double &bidBuffer[], double &askBuffer[], const datetime &time[]) { double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); currentProfit = 0.0 ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionGetSymbol (i) == _Symbol ) { currentProfit += PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); } } if (ShowProfit_Loss && rates_total > 0 ) { for ( int i = 0 ; i < rates_total; i++) { bidBuffer[i] = bid; askBuffer[i] = ask; } int currentBar = rates_total - 1 ; datetime labelTime = (currentBar + 2 < rates_total) ? time[currentBar + 2 ] : time[currentBar] + PeriodSeconds () * 2 ; string plLabelText; color plColor; if (currentProfit >= 0 ) { plLabelText = "Profit: " + DoubleToString (currentProfit, 2 ); plColor = clrBlue ; } else { plLabelText = "Loss: " + DoubleToString (currentProfit, 2 ); plColor = clrRed ; } CreateOrUpdateLabel( "PLLabel" , plLabelText, labelTime, (bid + ask) / 2 , plColor, ANCHOR_RIGHT ); } }

Функция UpdateAccountInfo() отвечает за получение актуальных данных об учетной записи и отслеживание важных показателей производительности. Эта функция извлекает из торгового счета текущий баланс, капитал, маржу, свободную маржу и уровень маржи. Более того, она отслеживает внутридневные колебания цен на акции, обновляя дневные максимумы и минимумы цен акций всякий раз, когда достигается новый крайний уровень. После обновления исходных данных счета эта функция вызывает функции CalculateProfitMetrics() и CalculateTradeMetrics(), которые выполняют более глубокий анализ, такой как расчет прибыли, отслеживание выигрышных/проигрышных сделок и оценка эффективности. Это обеспечивает постоянное отображение на панели управления самых актуальных данных об учетной записи.



Функция UpdatePriceBuffers() ориентирована на визуализацию цен и прибылей/убытков. Сначала она получает текущие цены Bid и Ask, затем перебирает открытые позиции, чтобы рассчитать текущую прибыль для активного символа. Если включена визуализация прибылей/убытков, она заполняет буферы индикатора последними значениями Bid и Ask по всему графику и создает метку, расположенную немного правее текущего бара. Эта метка отображает либо прибыль (синий цвет), либо убыток (красный цвет) в зависимости от текущего результата сделки. Сочетая отслеживание эффективности счета с визуализацией цен и прибыли в реальном времени, эта функция предоставляет трейдерам как числовую, так и графическую обратную связь, что улучшает осведомленность о ситуации и облегчает принятие решений.

void CreateOrUpdateLabel( string name, string text, datetime time, double price, color clr, ENUM_ANCHOR_POINT anchor) { if ( ObjectFind ( 0 , name) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TEXT , 0 , time, price); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , anchor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , FontSize); } else { ObjectMove ( 0 , name, 0 , time, price); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , clr); } } void CalculateProfitMetrics() { totalProfit = equity - initialBalance; double drawdown = dailyHighEquity - equity; if (drawdown > maxDrawdown) { maxDrawdown = drawdown; double denominator = (dailyHighEquity == 0 ) ? 0.000001 : dailyHighEquity; maxDrawdownPercent = (drawdown / denominator) * 100 ; } }

Функция UpdateAccountInfo() отвечает за получение актуальных данных об учетной записи и отслеживание важных показателей производительности. Эта функция извлекает из торгового счета текущий баланс, капитал, маржу, свободную маржу и уровень маржи. Более того, она отслеживает внутридневные колебания цен на акции, обновляя дневные максимумы и минимумы цен акций всякий раз, когда достигается новый крайний уровень. После обновления исходных данных счета функция вызывает функции CalculateProfitMetrics() и CalculateTradeMetrics(), которые выполняют более углубленный анализ, такой как расчет прибыли, отслеживание выигрышных/проигрышных сделок и оценка эффективности. Это обеспечивает постоянное отображение на панели управления самых актуальных данных об учетной записи.<br0/>

Функция UpdatePriceBuffers() ориентирована на визуализацию цен и прибылей/убытков. Сначала она получает текущие цены Bid и Ask, затем перебирает открытые позиции, чтобы рассчитать текущую прибыль для активного символа. Если включена визуализация прибылей/убытков, она заполняет буферы индикатора последними значениями Bid и Ask по всему графику и создает метку, расположенную немного правее текущего бара. Эта метка отображает либо прибыль (синий цвет), либо убыток (красный цвет) в зависимости от текущего результата сделки. Сочетая отслеживание эффективности счета с визуализацией цен и прибыли в реальном времени, эта функция предоставляет трейдерам как числовую, так и графическую обратную связь, что улучшает осведомленность о ситуации и облегчает принятие решений.

void CalculateTradeMetrics() { totalOrders = PositionsTotal (); winCount = 0 ; lossCount = 0 ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket)) { double profit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if (profit > 0 ) winCount++; else if (profit < 0 ) lossCount++; } } } void LoadHistory() { datetime startDate = 0 ; if (TrackFromIndicatorStart) { startDate = TimeCurrent () - 86400 ; } HistorySelect (startDate, TimeCurrent ()); int totalHistory = HistoryDealsTotal (); int newClosedTrades = 0 ; int newClosedWinCount = 0 ; int newClosedLossCount = 0 ; double newTotalGains = 0 ; double newTotalLosses = 0 ; double newLargestWin = 0 ; double newLargestLoss = 0 ; for ( int i = 0 ; i < totalHistory; i++) { ulong ticket = HistoryDealGetTicket (i); if (ticket > 0 ) { long dealType = HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE ); if (dealType == DEAL_TYPE_BUY || dealType == DEAL_TYPE_SELL ) { double profit = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); if (profit != 0 ) { newClosedTrades++; if (profit > 0 ) { newClosedWinCount++; newTotalGains += profit; if (profit > newLargestWin) newLargestWin = profit; } else { newClosedLossCount++; newTotalLosses += MathAbs (profit); if (profit < newLargestLoss) newLargestLoss = profit; } } } } } totalClosedTrades = newClosedTrades; closedWinCount = newClosedWinCount; closedLossCount = newClosedLossCount; totalGains = newTotalGains; totalLosses = newTotalLosses; largestWin = newLargestWin; largestLoss = newLargestLoss; averageWin = (closedWinCount > 0 ) ? totalGains / closedWinCount : 0 ; averageLoss = (closedLossCount > 0 ) ? totalLosses / closedLossCount : 0 ; profitFactor = (totalLosses > 0 ) ? totalGains / totalLosses : (totalGains > 0 ) ? 1000 : 0 ; }

Функция CalcculateTradeMetrics() предоставляет актуальную информацию об открытых торговых позициях, подсчитывая, сколько из них в данный момент находятся в плюсе, а сколько — в минусе. Процесс начинается с получения общего количества открытых позиций, затем проходит цикл по каждой из них, проверяя значение прибыли или убытка. Если позиция прибыльная, она увеличивает счетчик выигрышей, а если убыточная, увеличивается счетчик проигрышей. Эта функция предоставляет трейдерам мгновенную обратную связь относительно качества открытых ими сделок, помогая оценить в режиме реального времени, соответствуют ли их позиции торговому плану.

Функция LoadHistory() позволяет глубже изучить историческую динамику, анализируя закрытые сделки в пределах указанного периода времени. Если отслеживание настроено с момента запуска индикатора, она загружает историю за последние 24 часа, чтобы гарантировать включение в нее недавних сделок. Затем система сканирует все исторические сделки, отфильтровывая только закрываемые сделки купли-продажи, игнорируя депозиты, снятия средств или записи. Для каждой закрытой сделки она регистрирует прибыль или убыток, обновляет данные о выигрышах и проигрышах, суммирует общие прибыли и убытки, а также отслеживает крупнейший отдельный выигрыш или проигрыш. Наконец, программа рассчитывает средние значения и профит-фактор — ключевой показатель, позволяющий сравнивать прибыли и убытки. Этот всесторонний анализ эффективности позволяет трейдерам выявлять закономерности в своем торговом поведении, оценивать прибыльность и в течение длительного времени поддерживать дисциплинированное управление рисками.

void CheckRiskManagement() { MqlDateTime today, lastCheck; TimeToStruct ( TimeCurrent (), today); TimeToStruct ( TimeCurrent (), lastCheck); static int lastDay = - 1 ; if (today.day != lastDay) { dailyStartEquity = equity; dailyHighEquity = equity; dailyLowEquity = equity; lastDay = today.day; if (!tradingEnabled) { tradingEnabled = true ; riskStatus = "Trading Enabled" ; riskStatusColor = clrGreen ; } } double dailyDrawdownPercent = 0 ; if (dailyHighEquity > 0 ) { dailyDrawdownPercent = (dailyHighEquity - equity) / dailyHighEquity * 100 ; } double overallDrawdownPercent = 0 ; if (initialBalance > 0 ) { overallDrawdownPercent = (initialBalance - equity) / initialBalance * 100 ; } double dailyRiskEquity = dailyStartEquity * ( 1 - DailyRiskPercent / 100 ); if (tradingEnabled) { if (equity <= dailyRiskEquity) { riskStatus = "Daily Risk Limit Reached" ; riskStatusColor = clrRed ; tradingEnabled = false ; Alert ( "Daily Risk Limit Reached, Consider Closing Open Positions!!!" ); } else if (dailyDrawdownPercent >= MaxDailyDrawdownPercent) { riskStatus = "Max Daily Drawdown Reached" ; riskStatusColor = clrRed ; tradingEnabled = false ; Alert ( "Max Daily Drawdown Reached!!!" ); } else if (overallDrawdownPercent >= MaxOverallDrawdownPercent) { riskStatus = "Max Overall Drawdown Reached" ; riskStatusColor = clrRed ; tradingEnabled = false ; Alert ( "Max Overall Drawdown Reached!!!" ); } } } void CreateDashboard() { ObjectCreate ( 0 , "DashboardBG" , OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_XDISTANCE , DashboardX); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_YDISTANCE , DashboardY); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_XSIZE , DashboardWidth); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_YSIZE , 320 ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_BGCOLOR , DashboardBGColor); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_BORDER_TYPE , BORDER_FLAT ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_BORDER_COLOR , clrGray ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_BACK , true ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_SELECTED , false ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); ObjectCreate ( 0 , "DashboardTitle" , OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardTitle" , OBJPROP_XDISTANCE , DashboardX + 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardTitle" , OBJPROP_YDISTANCE , DashboardY + 10 ); ObjectSetString ( 0 , "DashboardTitle" , OBJPROP_TEXT , "ACCOUNT PERFORMANCE MATRIX" ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardTitle" , OBJPROP_COLOR , TextColor); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardTitle" , OBJPROP_FONTSIZE , FontSize + 2 ); string trackingMode = TrackFromIndicatorStart ? "From Indicator Start" : "Overall Account" ; ObjectCreate ( 0 , "TrackingModeLabel" , OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "TrackingModeLabel" , OBJPROP_XDISTANCE , DashboardX + 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , "TrackingModeLabel" , OBJPROP_YDISTANCE , DashboardY + 30 ); ObjectSetString ( 0 , "TrackingModeLabel" , OBJPROP_TEXT , "Tracking: " + trackingMode); ObjectSetInteger ( 0 , "TrackingModeLabel" , OBJPROP_COLOR , clrDarkBlue ); ObjectSetInteger ( 0 , "TrackingModeLabel" , OBJPROP_FONTSIZE , FontSize); CreateDashboardLabel( "RiskStatusLabel" , "Trading Status: " , 50 , DashboardX, DashboardY); CreateDashboardLabel( "BalanceLabel" , "Balance: " , 70 , DashboardX, DashboardY); CreateDashboardLabel( "EquityLabel" , "Equity: " , 90 , DashboardX, DashboardY); CreateDashboardLabel( "DailyProfitLabel" , "Daily P/L: " , 110 , DashboardX, DashboardY); CreateDashboardLabel( "TotalProfitLabel" , "Total P/L: " , 130 , DashboardX, DashboardY); CreateDashboardLabel( "PositionsLabel" , "Open Positions: " , 150 , DashboardX, DashboardY); CreateDashboardLabel( "WinRateLabel" , "Win Rate: " , 170 , DashboardX, DashboardY); CreateDashboardLabel( "DailyRiskLabel" , "Daily Risk: " , 190 , DashboardX, DashboardY); CreateDashboardLabel( "DailyDrawdownLabel" , "Daily Drawdown: " , 210 , DashboardX, DashboardY); CreateDashboardLabel( "TotalDrawdownLabel" , "Total Drawdown: " , 230 , DashboardX, DashboardY); CreateDashboardLabel( "ProfitFactorLabel" , "Profit Factor: " , 250 , DashboardX, DashboardY); CreateDashboardLabel( "TradesLabel" , "Total Trades: " , 270 , DashboardX, DashboardY); CreateDashboardLabel( "AvgWinLossLabel" , "Avg Win/Loss: " , 290 , DashboardX, DashboardY); }

Функция CheckRiskManagement() — это механизм контроля, который обеспечивает соблюдение трейдерами своего плана управления рисками и не позволяют превышать лимиты счета. Затем программа рассчитывает ежедневный и общий проценты просадки, тщательно проверяя наличие деления на ноль во избежание ошибок. Функция сравнивает текущий остаток на счете с предварительно заданным трейдером дневным лимитом риска, максимальной дневной просадкой и максимальной общей просадкой. При превышении какого-либо из этих пороговых значений сообщение о состоянии станет красным, и сработают оповещения, предупреждающие трейдера. Такой подход не только помогает предотвратить катастрофические потери, но и прививает дисциплину, устраняя соблазн продолжать торговлю после достижения лимитных значений.

Функция CreateDashboard() создает экранный интерфейс, отображающий все отслеживаемые показатели на организованной и визуально понятной панели. Процесс начинается с создания фонового прямоугольника, оформленного заданными пользователем цветами, размерами и границами, который будет служить контейнером для всех данных об эффективности. Затем добавляются заголовок и метка режима отслеживания, чтобы указать, отслеживает панель мониторинга результаты с момента запуска индикатора или за всю историю учетной записи. Ниже, в структурированных строках, расположен ряд полей с соответствующими метками, таких как баланс, капитал, ежедневная и общая прибыль/убыток, процент выигрышей, просадки, профит-фактор и средний выигрыш/убыток. Эта визуальная панель мониторинга позволяет трейдерам мгновенно оценивать как состояние своего счета, так и уровень риска, не углубляясь в многочисленные отчеты, что делает ее мощным инструментом для поддержания ясности и дисциплины в торговле.

void CreateDashboardLabel( string name, string text, int yOffset, int x, int y) { ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XDISTANCE , x + 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YDISTANCE , y + yOffset); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , TextColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , FontSize); } void UpdateDashboard() { ObjectSetString ( 0 , "RiskStatusLabel" , OBJPROP_TEXT , "Trading Status: " + riskStatus); ObjectSetInteger ( 0 , "RiskStatusLabel" , OBJPROP_COLOR , riskStatusColor); UpdateDashboardLabel( "BalanceLabel" , "Balance: " + DoubleToString (balance, 2 )); UpdateDashboardLabel( "EquityLabel" , "Equity: " + DoubleToString (equity, 2 )); double dailyPL = equity - dailyStartEquity; string dailyPLText = "Daily P/L: " ; if (dailyPL >= 0 ) dailyPLText += "+" + DoubleToString (dailyPL, 2 ); else dailyPLText += DoubleToString (dailyPL, 2 ); UpdateDashboardLabel( "DailyProfitLabel" , dailyPLText); string totalPLText = "Total P/L: " ; if (totalProfit >= 0 ) totalPLText += "+" + DoubleToString (totalProfit, 2 ); else totalPLText += DoubleToString (totalProfit, 2 ); UpdateDashboardLabel( "TotalProfitLabel" , totalPLText); UpdateDashboardLabel( "PositionsLabel" , "Open Positions: " + IntegerToString (totalOrders)); int totalTrades = closedWinCount + closedLossCount; string winRateText = "Win Rate: " ; if (totalTrades > 0 ) { double winRate = ( double )closedWinCount / totalTrades * 100 ; winRateText += DoubleToString (winRate, 1 ) + "% (" + IntegerToString (closedWinCount) + "/" + IntegerToString (totalTrades) + ")" ; } else winRateText += "N/A" ; UpdateDashboardLabel( "WinRateLabel" , winRateText); double dailyRiskEquity = dailyStartEquity * ( 1 - DailyRiskPercent / 100 ); double dailyDrawdownPercent = 0 ; if (dailyHighEquity > 0 ) { dailyDrawdownPercent = (dailyHighEquity - equity) / dailyHighEquity * 100 ; } double overallDrawdownPercent = 0 ; if (initialBalance > 0 ) { overallDrawdownPercent = (initialBalance - equity) / initialBalance * 100 ; } UpdateDashboardLabel( "DailyRiskLabel" , "Daily Risk: " + DoubleToString (DailyRiskPercent, 1 ) + "% (" + DoubleToString (dailyRiskEquity, 2 ) + ")" ); string dailyDrawdownText = "Daily Drawdown: " + DoubleToString (dailyDrawdownPercent, 1 ) + "%" ; UpdateDashboardLabel( "DailyDrawdownLabel" , dailyDrawdownText); string totalDrawdownText = "Total Drawdown: " + DoubleToString (overallDrawdownPercent, 1 ) + "%" ; UpdateDashboardLabel( "TotalDrawdownLabel" , totalDrawdownText); UpdateDashboardLabel( "ProfitFactorLabel" , "Profit Factor: " + DoubleToString (profitFactor, 2 )); UpdateDashboardLabel( "TradesLabel" , "Total Trades: " + IntegerToString (totalClosedTrades)); UpdateDashboardLabel( "AvgWinLossLabel" , "Avg Win/Loss: " + DoubleToString (averageWin, 2 ) + "/" + DoubleToString ( MathAbs (averageLoss), 2 )); } void UpdateDashboardLabel( string name, string text) { ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); }

Функция CreateDashboardLabel() служит вспомогательным инструментом для быстрого создания полей с метками на панели мониторинга. Каждая метка создается с заданными именем, текстом и смещением позиции, и к ней применяется единообразный стиль, например размер и цвет шрифта. Это гарантирует, что все показатели на панели управления будут четко видны и отформатированы в едином стиле, предоставляя трейдерам упорядоченный обзор эффективности счета и состояния риска.

Функция UpdateDashboard() непрерывно обновляет панель мониторинга, отображая актуальные данные об учетных записях и показателях эффективности. Она обновляет все ключевые показатели, включая баланс, капитал, ежедневную и общую прибыль/убыток, открытые позиции, процент выигрышных сделок, просадки, ежедневный риск, профит-фактор, общее количество сделок и средний процент выигрышных/проигрышных сделок. Кроме того, эта функция использует цветовую кодировку для важной информации, такой как прибыль/убыток и статус сделки, обеспечивая мгновенную визуальную обратную связь. Постоянно отражая состояние счета в режиме реального времени, система помогает трейдерам принимать обоснованные решения, укрепляет дисциплину и предотвращает чрезмерную торговлю, четко отображая моменты достижения лимитов по рискам.

Демонстрационный индикатор:





Заключение

Резюмируя все сказанное выше: мы разработали собственный индикатор матрицы эффективности счета, который отслеживает как показатели торговой активности в реальном времени, так и исторические данные. Этот индикатор отслеживает ключевые показатели счета, такие как баланс, собственный капитал, маржа, открытые позиции, ежедневная и общая прибыль/убыток, процент выигрышных сделок, просадки, коэффициент прибыльности (профит-фактор) и среднее соотношение выигрышных и проигрышных сделок. Он включает в себя динамическую панель управления с визуальными метками и цветовыми оповещениями, предоставляющую трейдерам четкое и систематизированное представление о результатах работы их счета. В систему интегрированы правила управления рисками, обеспечивающие соблюдение ежедневных лимитов по рискам и максимальных просадок; при достижении этих лимитов система оповещает трейдера о текущей динамике счета.

В заключение скажем, что этот индикатор помогает трейдерам поддерживать дисциплину, избегать чрезмерной торговли и принимать более обоснованные решения, предоставляя прозрачный обзор состояния счета и степени подверженности риску. Четко указывая на приближение к пороговым значениям риска или их превышении, он стимулирует последовательное торговое поведение и способствует устойчивому росту. Независимо от того, готовится трейдер к сдаче экзамена в проп-трейдерской фирме или управляет личным торговым счетом, этот инструмент дает структурированные рекомендации по управлению рисками, оптимизации торговых решений и, в конечном итоге, повышению долгосрочной прибыльности.