Эко-эволюционный алгоритм — Eco-inspired Evolutionary Algorithm (ECO)

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Введение

В данной статье познакомимся с алгоритмом оптимизации, также решением, подсмотренным у природы. Eco-inspired Evolutionary Algorithm — это метаэвристический метод оптимизации, который использует экологические концепции (местообитание, взаимоотношения видов, экологическая сукцессия) для моделирования поиска решений. Он был предложен в начале 2010‑х годов как расширение идей эволюционных алгоритмов, но с акцентом на экологические процессы.

Природа всегда служила неисчерпаемым источником вдохновения для разработки вычислительных моделей и парадигм. Эволюционные вычисления и роевой интеллект предлагают широкий спектр стратегий оптимизации, основанных на наблюдении за природными процессами: эволюцией видов, поведением социальных групп, динамикой иммунной системы, стратегиями поиска пищи и экологическими взаимоотношениями различных популяций.

Однако до недавнего времени такие фундаментальные экологические концепции, как хабитаты (среды обитания), экологические взаимоотношения и экологическая сукцессия, оставались практически неисследованными в контексте оптимизации. Алгоритм Eco-inspired Evolutionary Algorithm, предложенный Rafael Stubs Parpinelli и Heitor Silvério Lopes в 2011 году, заполняет этот пробел, предлагая принципиально новый взгляд на построение кооперативных алгоритмов поиска.





Реализация алгоритма

В основе ECO лежит экологическая метафора, в которой множество популяций кандидатных решений сосуществуют, взаимодействуют и коэволюционируют друг с другом:

Экологический концепт

Вычислительная интерпретация

Хабитат

Кластер популяций, расположенных в одной области пространства поиска

Популяция Группа кандидатных решений, эволюционирующих по единой стратегии Центроид

Точка концентрации особей популяции, определяющая её "регион обитания"

Intra-habitat отношения Спаривание между особями популяций внутри одного хабитата Inter-habitat отношения Миграция лучших особей между хабитатами Экологическая сукцессия Итеративный процесс формирования хабитатов и установления связей

Множественные популяции. В отличие от классических эволюционных алгоритмов с единственной популяцией, ECO оперирует несколькими независимыми популяциями, каждая из которых эволюционирует согласно собственной стратегии поиска. Это обеспечивает естественное разделение между интенсификацией (exploiation) и диверсификацией (exploration).

Динамическое формирование хабитатов. На каждой итерации алгоритм вычисляет центроиды популяций и группирует близкие популяции в хабитаты на основе порогового расстояния "ρ". Это позволяет системе самоорганизовываться и адаптироваться к ландшафту целевой функции.

Двухуровневое взаимодействие. "Intra-habitat" взаимодействия (спаривание) усиливают локальный поиск в перспективных регионах, в то время как "inter-habitat" взаимодействия (миграции) обеспечивают обмен генетическим материалом между удалёнными областями пространства поиска.

Коэволюция. Популяции не изолированы друг от друга - они образуют единую экосистему, где успех одной популяции влияет на эволюцию соседних. Это создаёт положительную обратную связь, направляющую поиск к глобальному оптимуму.

Структура алгоритма. Основной цикл ECO (экологическая сукцессия) состоит из следующих этапов:

1. Инициализация популяций в случайных регионах пространства поиска

2. ПОКА не выполнен критерий останова:

2.1. Эволюционный период — каждая популяция независимо эволюционирует.

2.2. Вычисление центроидов популяций.

2.3. Формирование хабитатов на основе близости центроидов.

2.4. Intra-habitat взаимодействия - спаривание между смежными популяциями.

2.5. Inter-habitat взаимодействия - миграция лучших особей между хабитатами.

3. Возврат лучшего найденного решения.

Представьте природную экосистему: на обширной территории обитают несколько стай животных. Каждая стая занимает свой участок — хабитат. Внутри хабитата стаи взаимодействуют друг с другом, обмениваясь особями. Иногда самые сильные особи мигрируют в далёкие хабитаты, принося туда свои гены. Со временем все стаи концентрируются в местах с лучшими условиями для жизни. Именно эту модель воспроизводит алгоритм ECO для поиска оптимальных решений.

Особь — одно кандидатное решение задачи. Например, если мы оптимизируем два параметра торговой стратегии (период скользящей средней и уровень стоп-лосса), то особь — это конкретная пара значений (20, 50).

Популяция — группа особей, живущих рядом и эволюционирующих вместе. Популяция характеризуется своим центром — средним положением всех особей.

Хабитат — объединение близких популяций. Если центры двух популяций находятся недалеко друг от друга, они образуют общий хабитат и начинают обмениваться особями.

Пример: поиск вершины горы. Допустим, пять групп альпинистов ищут высочайшую точку горного массива. Каждая группа стартует в случайном месте:

Высота

▲

│ ∧ ∧∧

│ ╱ ╲ ∧∧ ╱ ╲

│ ╱ ╲ ╱ ╲ ╱ ╲

│ ╱ ╲╱ ╲ ╱ ╲

│╱ ╲╱ ╲

└──────────────────────────────► Позиция

G1 G2 G3 G4 G5

G1-G5 — стартовые позиции групп

Шаг 1: Локальный поиск. Каждая группа исследует свою окрестность, поднимаясь выше.

Шаг 2: Определение хабитатов. Группы G1 и G2 оказались близко — они образуют хабитат. Группы G4 и G5 тоже рядом — другой хабитат. Группа G3 пока одна.

Шаг 3: Обмен внутри хабитата. G1 и G2 делятся информацией о найденных маршрутах. Лучший альпинист из G1 показывает путь участнику из G2.

Шаг 4: Миграция между хабитатами. Лучший альпинист из Хабитата1 отправляется в Хабитат2, принося знания о перспективных направлениях.

Результат: через несколько итераций все группы концентрируются вокруг главной вершины.

Структура алгоритма. Алгоритм работает циклически, повторяя пять основных шагов:

Шаг 1: Эволюция популяций. Каждая особь пытается улучшить свою позицию двумя способами:

случайное исследование — смещение относительно случайного соседа,

притяжение к лидеру — движение к лучшей особи популяции.

Пример для особи с позицией (3, 4): сосед находится в (5, 2), а лидер находится в (7, 8). Случайное смещение: (3,4) - (5,2) = (-2, 2), умножаем на случайный коэффициент. Притяжение к лидеру: (7,8) - (3,4) = (4, 4), умножаем на малый коэффициент. Новая позиция = текущая + смещение + притяжение

Лучшая особь популяции не изменяется — это гарантирует сохранение достигнутого результата.

Шаг 2: Вычисление центроидов. Центроид — это "центр масс" популяции, среднее положение всех особей. Популяция из 4 особей:

5 ┤ ●(2,5)

4 ┤ ●(1,4)

3 ┤ ◉(2,3) ← центроид

2 ┤ ●(3,2)

1 ┤●(1,1)

└─────────────

0 1 2 3 4 5

Центроид = ((1+2+3+1)/4, (1+5+2+4)/4) = (1.75, 3.0) ≈ (2, 3). Центроид показывает, где "живёт" популяция в пространстве поиска.

Шаг 3: Формирование хабитатов. Популяции, чьи центроиды находятся близко друг к другу, объединяются в хабитат. "Близость" определяется порогом "ρ": 5 популяций с центроидами:

Расстояния: P0-P1 = 1.5 (близко); P0-P2 = 3.0 (далеко); P3-P4 = 4.0 (далеко). При пороге "ρ", дающем расстояние 2.0: Хабитат A: {P0, P1} - близкие популяции, Хабитат B: {P2} - одиночная, Хабитат C: {P3} - одиночная, Хабитат D: {P4} - одиночная.

Шаг 4: Спаривание внутри хабитатов. Популяции одного хабитата обмениваются генетическим материалом: Хабитат A содержит популяции P0 и P1.

1. Из P0 выбираем сильную особь (турнирный отбор). Берём 3 случайных особи, выбираем лучшую → Родитель 1: (4, 6).

2. Из P1 аналогично выбираем: → Родитель 2: (8, 2).

3. Создаём потомка (кроссовер): x: между 4 и 8 → случайно выбираем 5.5; y: между 2 и 6 → случайно выбираем 4.0 → Потомок: (5.5, 4.0). Это для равномерного кроссовера, но в нашей реализации будет использоваться uniform crossover (для каждой координаты случайно выбирается один из родителей), а не арифметическое среднее. Потомок (5.5, 4.0) возможен только если для "x" взяли среднее.

4. Потомок заменяет слабую особь в P1. Это усиливает поиск в перспективных регионах.

Шаг 5: Миграция между хабитатами. Лучшие особи путешествуют между хабитатами, распространяя хорошие решения:

Хабитат A Хабитат B

┌─────────────┐ ┌─────────────┐

│ P0: лучшая │ │ P2 │

│ (3, 7) │ ─────────────► │ ? │

│ ★ │ миграция │ ★ │

└─────────────┘ └─────────────┘

Лучшая особь из P0 копируется в P2, заменяя случайную (не лучшую) особь. Миграция предотвращает изоляцию хабитатов и ускоряет распространение найденных решений.

Динамика системы. В начале работы популяции разбросаны по всему пространству поиска - много изолированных хабитатов. По мере оптимизации популяции сходятся к лучшим регионам - хабитаты укрупняются:

Итерация 1: 6 хабитатов (исследование); Итерация 25: 3 хабитата (переход); Итерация 50: 1 хабитат (эксплуатация). Это иллюстративный пример, в реальности зависит от функции и параметра "ρ".

Рисунок 1. Иллюстрация работы алгоритма ECO

Иллюстрация показывает: левая часть — Search Space: 3 хабитата (H₀, H₁, H₂) как цветные области, 6 субпопуляций (Sp₀-Sp₅) с агентами (фиолетовые точки). Лучшие особи выделены красным цветом. Пунктирные линии — смежность между популяциями (dist ≤ ρ). Зелёные стрелки — спаривание внутри хабитата. Красные стрелки — миграции между хабитатами. Правая часть — Algorithm Flow: 6 шагов алгоритма с формулами.

Напишем реализацию алгоритма ECO.

Структура "S_ECO_Coord". Вспомогательная структура для хранения одной координаты центроида. Массив "centroids" хранит центроиды всех субпопуляций в плоском виде размером [numPops × coords], где каждый элемент — одна координата одного центроида.

struct S_ECO_Coord { double v; };

Класс "C_AO_ECOi", основной класс алгоритма, который наследуется от базового класса "C_AO". Этот класс реализует эволюционный алгоритм, вдохновленный экологическими взаимодействиями. Алгоритм разбивает популяцию на подпопуляции, которые имитируют отдельные экосистемы. Эти подпопуляции взаимодействуют друг с другом как на локальном, так и на глобальном уровне, что способствует поиску оптимального решения.

Метод "SetParams" обновляет внутренние параметры алгоритма ECOi на основе значений, хранящихся в массиве "params". Этот метод обычно вызывается после изменений параметров извне.

class C_AO_ECOi : public C_AO { public : ~C_AO_ECOi () { } C_AO_ECOi () { ao_name = "ECOi" ; ao_desc = "Eco-inspired Evolutionary Algorithm" ; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/20608" ; popSize = 100 ; numPops = 50 ; evoStep = 1 ; rho = 0.3 ; tournSize = 8 ; ArrayResize (params, 5 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "numPops" ; params [ 1 ].val = numPops; params [ 2 ].name = "evoStep" ; params [ 2 ].val = evoStep; params [ 3 ].name = "rho" ; params [ 3 ].val = rho; params [ 4 ].name = "tournSize" ; params [ 4 ].val = tournSize; } void SetParams () { popSize = ( int )params [ 0 ].val; numPops = ( int )params [ 1 ].val; evoStep = ( int )params [ 2 ].val; rho = params [ 3 ].val; tournSize = ( int )params [ 4 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP); void Moving (); void Revision (); int numPops; int evoStep; double rho; int tournSize; private : int evoCounter; int subPopSize; S_ECO_Coord centroids []; int habitat []; int numHabitats; bool adjacency []; int uniqueHab []; double maxDist; void CalculateCentroids (); void BuildAdjacencyMatrix (); void FormHabitats (); void IntraHabitatMating (); void InterHabitatMigration (); void EvolutivePeriod (); int TournamentSelect ( int popIdx); void Crossover ( int parent1, int parent2, int childIdx); double EuclideanDistanceNorm ( int pop1, int pop2); int GetBestInPopulation ( int popIdx); int GetRandomInPopulation ( int popIdx, int excludeIdx); void BoundaryControl ( int idx); int GetPopStart ( int popIdx); int GetPopEnd ( int popIdx); };

Метод "Init" — инициализация алгоритма перед запуском оптимизации. Метод вызывает "StandardInit" базового класса для инициализации общих структур. Сбрасывается счётчик эволюционного периода, корректируется "numPops", если оно превышает "popSize" или меньше 1. Вычисляется subPopSize = popSize / numPops. Выделяется память под массивы: centroids, habitat, adjacency, uniqueHab. Вычисляется "maxDist" — длина диагонали пространства поиска для нормализации расстояний. Инициализируются хабитаты: каждая субпопуляция изначально образует свой хабитат.

bool C_AO_ECOi::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; evoCounter = 0 ; if (numPops > popSize) numPops = popSize; if (numPops < 1 ) numPops = 1 ; subPopSize = popSize / numPops; if (subPopSize < 1 ) subPopSize = 1 ; ArrayResize (centroids, numPops * coords); ArrayResize (habitat, numPops); ArrayResize (adjacency, numPops * numPops); ArrayResize (uniqueHab, numPops); maxDist = 0.0 ; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double width = rangeMax [c] - rangeMin [c]; maxDist += width * width; } maxDist = MathSqrt (maxDist); if (maxDist < 1 e- 10 ) maxDist = 1.0 ; for ( int p = 0 ; p < numPops; p++) { habitat [p] = p; } numHabitats = numPops; return true ; }

Метод "Moving". Назначение: основной метод, выполняющий один шаг алгоритма. Вызывается на каждой итерации и управляет процессом поиска. Первая итерация (отсутствие ревизии). Метод инициализирует всю популяцию случайными значениями, распределенными по нормальному закону вокруг случайных центров в пределах заданных диапазонов.

Последующие итерации: инкрементирует счетчик эволюционных итераций (evoCounter). Вызывает метод "EvolutivePeriod" для проведения локального поиска внутри каждой субпопуляции. После завершения эволюционного периода (достижение evoStep): вызывается "CalculateCentroids" для определения центров каждой субпопуляции, "BuildAdjacencyMatrix" — для построения матрицы смежности на основе расстояний между центроидами, "FormHabitats" — для формирования экологических местообитаний на основе матрицы смежности, "IntraHabitatMating" — для проведения обмена генетической информацией (скрещивания) между соседними популяциями в пределах одного местообитания, и "InterHabitatMigration" — для выполнения "великих миграций" (переноса лучших особей между разными местообитаниями).

Сбрасывается счетчик эволюционных итераций (evoCounter) в ноль.

void C_AO_ECOi::Moving () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double center = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.GaussDistribution (center, rangeMin [c], rangeMax [c], 2.0 ); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true ; return ; } evoCounter++; EvolutivePeriod (); if (evoCounter >= evoStep) { CalculateCentroids (); BuildAdjacencyMatrix (); FormHabitats (); IntraHabitatMating (); InterHabitatMigration (); evoCounter = 0 ; } }

Метод "EvolutivePeriod". Назначение: эволюционный период — локальный поиск внутри каждой субпопуляции. Реализует ABC-подобную стратегию (фаза employed bee). Метод перебирает каждую особь в общей популяции и случайным образом выбирает одну из координат для изменения, определяет, к какой субпопуляции принадлежит данная особь, выбирает другую случайную особь из той же субпопуляции. Генерирует новую позицию для текущей особи, используя формулу, схожую с ABC: x_new = x_i + phi * (x_i - x_k), где "phi" - случайный коэффициент. Применяет новую позицию к особи и выполняет контроль границ (BoundaryControl).

Примечание: жадная селекция (сравнение с предыдущим значением) не выполняется — фитнес пересчитывается внешним кодом после "Moving".

void C_AO_ECOi::EvolutivePeriod () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { int dim = u.RNDminusOne (coords); int popIdx = i / subPopSize; if (popIdx >= numPops) popIdx = numPops - 1 ; int otherIdx = GetRandomInPopulation (popIdx, i); double phi = u.RNDfromCI (- 1.0 , 1.0 ); double newVal = a [i].c [dim] + phi * (a [i].c [dim] - a [otherIdx].c [dim]); a [i].c [dim] = newVal; BoundaryControl (i); } }

Метод "CalculateCentroids". Назначение: вычисление центроидов (геометрических центров) для каждой субпопуляции. Формула (Equation 1 из статьи): C = Σxi / Pop. Логика работы для каждой субпопуляции: инициализируются координаты центроида нулями, суммируются координаты всех особей в данной субпопуляции, затем делится полученная сумма на количество особей в субпопуляции, чтобы получить среднее значение (центроид).

Результат: заполненный массив "centroids".

void C_AO_ECOi::CalculateCentroids () { for ( int p = 0 ; p < numPops; p++) { int startIdx = GetPopStart (p); int endIdx = GetPopEnd (p); int count = endIdx - startIdx; if (count < 1 ) count = 1 ; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { centroids [p * coords + c].v = 0.0 ; } for ( int i = startIdx; i < endIdx; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { centroids [p * coords + c].v += a [i].c [c]; } } for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { centroids [p * coords + c].v /= count; } } }

Метод "BuildAdjacencyMatrix". Осуществляется построение матрицы смежности субпопуляций на основе расстояния между их центроидами. Критерий смежности: две субпопуляции смежны, если нормализованное евклидово расстояние между их центроидами ≤ ρ (rho).

Логика работы метода для каждой пары субпопуляций: вычисляется нормализованное евклидово расстояние между их центроидами, используя метод "EuclideanDistanceNorm", если расстояние меньше или равно заданному порогу "rho", устанавливается соответствующий элемент матрицы смежности в "true" (что означает, что они соседние), иначе в "false". Результат: заполненная матрица "adjacency".

void C_AO_ECOi::BuildAdjacencyMatrix () { for ( int i = 0 ; i < numPops; i++) { for ( int j = 0 ; j < numPops; j++) { if (i == j) { adjacency [i * numPops + j] = false ; } else { double dist = EuclideanDistanceNorm (i, j); adjacency [i * numPops + j] = (dist <= rho); } } } }

Метод "EuclideanDistanceNorm" — вычисление нормализованного евклидова расстояния между центроидами двух субпопуляций. Параметры: pop1, pop2 — индексы субпопуляций. Метод возвращает расстояние в диапазоне [0, 1], где 1 — максимально возможное расстояние (диагональ пространства).

Формула: dist = sqrt(Σ(c1[i] - c2[i])²) / maxDist. Делится полученное расстояние на максимальное возможное расстояние (maxDist) для нормализации.

double C_AO_ECOi::EuclideanDistanceNorm ( int pop1, int pop2) { double dist = 0.0 ; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double diff = centroids [pop1 * coords + c].v - centroids [pop2 * coords + c].v; dist += diff * diff; } dist = MathSqrt (dist); return dist / maxDist; }

Метод "FormHabitats". Формирование хабитатов — групп смежных субпопуляций. Алгоритм: Union-Find (объединение множеств) на основе матрицы смежности.

Изначально каждая субпопуляция считается отдельным местообитанием. Используя матрицу смежности, субпопуляции, которые являются соседними (находятся друг к другу в пределах rho), объединяются в одно местообитание. Это делается путем последовательного слияния местообитаний. После формирования всех местообитаний, собирается список уникальных индексов местообитаний (uniqueHab) и подсчитывается их общее количество (numHabitats).

Результат: habitat — индекс хабитата для каждой субпопуляции, uniqueHab — список уникальных индексов хабитатов и numHabitats — количество хабитатов.

void C_AO_ECOi::FormHabitats () { for ( int p = 0 ; p < numPops; p++) { habitat [p] = p; } for ( int i = 0 ; i < numPops; i++) { for ( int j = i + 1 ; j < numPops; j++) { if (adjacency [i * numPops + j]) { int oldHab = habitat [j]; int newHab = habitat [i]; if (oldHab != newHab) { for ( int p = 0 ; p < numPops; p++) { if (habitat [p] == oldHab) { habitat [p] = newHab; } } } } } } numHabitats = 0 ; for ( int p = 0 ; p < numPops; p++) { int h = habitat [p]; bool found = false ; for ( int k = 0 ; k < numHabitats; k++) { if (uniqueHab [k] == h) { found = true ; break ; } } if (!found) { uniqueHab [numHabitats] = h; numHabitats++; } } }

Метод "IntraHabitatMating". Внутрихабитатное спаривание — обмен генетическим материалом между смежными субпопуляциями одного хабитата. Экологическая аналогия: репродуктивные связи между популяциями в пределах одного местообитания. Перебираются все пары субпопуляций. Если две субпопуляции находятся в одном местообитании и являются соседними (согласно матрице смежности), тогда с использованием турнирного отбора (TournamentSelect) выбираются два родителя из этих двух субпопуляций. Выбирается случайная особь в одной из субпопуляций (исключая лучшую особь), которая будет заменена потомком. Выполняется скрещивание (Crossover) двух родителей для создания потомка. Потомок заменяет выбранную особь в целевой субпопуляции.

void C_AO_ECOi::IntraHabitatMating () { for ( int p = 0 ; p < numPops; p++) { for ( int q = p + 1 ; q < numPops; q++) { if (habitat [p] == habitat [q] && adjacency [p * numPops + q]) { int parent1 = TournamentSelect (p); int parent2 = TournamentSelect (q); int bestQ = GetBestInPopulation (q); int childIdx = GetRandomInPopulation (q, bestQ); Crossover (parent1, parent2, childIdx); } } } }

Метод "InterHabitatMigration". Назначение: межхабитатная миграция — перенос лучших решений между хабитатами. Экологическая аналогия: "Великие миграции" — лучшие особи мигрируют в другие местообитания. Для каждого местообитания выбирается случайная субпопуляция из данного местообитания, находится лучшая особь в этой субпопуляции (GetBestInPopulation), выбирается случайное другое местообитание (отличное от исходного), далее выбирается случайная субпопуляция в целевом местообитании. Выбирается случайная особь в целевой субпопуляции (исключая лучшую) для замены. Лучшая особь из исходной субпопуляции копируется на место выбранной, для замены особи в целевой субпопуляции.

Примечание: фитнес мигрировавшего агента будет пересчитан внешним кодом.

void C_AO_ECOi::InterHabitatMigration () { if (numHabitats < 2 ) return ; for ( int hIdx = 0 ; hIdx < numHabitats; hIdx++) { int srcHab = uniqueHab [hIdx]; int popsInHab []; ArrayResize (popsInHab, 0 ); for ( int p = 0 ; p < numPops; p++) { if (habitat [p] == srcHab) { int size = ArraySize (popsInHab); ArrayResize (popsInHab, size + 1 ); popsInHab [size] = p; } } if ( ArraySize (popsInHab) == 0 ) continue ; int srcPopIdx = popsInHab [u.RNDminusOne ( ArraySize (popsInHab))]; int bestIdx = GetBestInPopulation (srcPopIdx); int destHabIdx = u.RNDminusOne (numHabitats); int attempts = 0 ; while (uniqueHab [destHabIdx] == srcHab && attempts < numHabitats) { destHabIdx = (destHabIdx + 1 ) % numHabitats; attempts++; } if (uniqueHab [destHabIdx] == srcHab) continue ; int destHab = uniqueHab [destHabIdx]; int popsInDestHab []; ArrayResize (popsInDestHab, 0 ); for ( int p = 0 ; p < numPops; p++) { if (habitat [p] == destHab) { int size = ArraySize (popsInDestHab); ArrayResize (popsInDestHab, size + 1 ); popsInDestHab [size] = p; } } if ( ArraySize (popsInDestHab) == 0 ) continue ; int destPopIdx = popsInDestHab [u.RNDminusOne ( ArraySize (popsInDestHab))]; int bestDest = GetBestInPopulation (destPopIdx); int targetIdx = GetRandomInPopulation (destPopIdx, bestDest); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [targetIdx].c [c] = a [bestIdx].c [c]; } } }

Метод "TournamentSelect". Турнирная селекция — выбор агента с лучшим фитнесом среди случайной выборки.

Параметр: "popIdx" — индекс субпопуляции. Метод выполняет турнирный отбор внутри одной субпопуляции. Случайным образом выбирает "tournSize" особей из указанной субпопуляции. Возвращается индекс особи с наилучшей приспособленностью (наибольшим значением "f") среди выбранных.

int C_AO_ECOi::TournamentSelect ( int popIdx) { int startIdx = GetPopStart (popIdx); int endIdx = GetPopEnd (popIdx); int popCount = endIdx - startIdx; if (popCount <= 0 ) return startIdx; int bestIdx = startIdx + u.RNDminusOne (popCount); double bestFit = a [bestIdx].f; for ( int t = 1 ; t < tournSize && t < popCount; t++) { int idx = startIdx + u.RNDminusOne (popCount); if (a [idx].f > bestFit) { bestFit = a [idx].f; bestIdx = idx; } } return bestIdx; }

Метод "Crossover". Назначение: равномерный (uniform) кроссовер двух родителей. Метод реализует равномерное скрещивание между двумя родителями для создания потомка. Для каждой координаты потомка с вероятностью 0.5 выбирается соответствующая координата от первого родителя. В противном случае выбирается координата от второго родителя. После создания потомка выполняется контроль границ (BoundaryControl).

void C_AO_ECOi::Crossover ( int parent1, int parent2, int childIdx) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { if (u.RNDbool ()) { a [childIdx].c [c] = a [parent1].c [c]; } else { a [childIdx].c [c] = a [parent2].c [c]; } } BoundaryControl (childIdx); }

Метод "GetBestInPopulation". Описание: находит и возвращает индекс лучшей особи в указанной субпопуляции. Перебирает всех особей в заданной субпопуляции и находит ту, у которой значение приспособленности (f) наибольшее.

int C_AO_ECOi::GetBestInPopulation ( int popIdx) { int startIdx = GetPopStart (popIdx); int endIdx = GetPopEnd (popIdx); int bestIdx = startIdx; double bestFit = a [startIdx].f; for ( int i = startIdx + 1 ; i < endIdx; i++) { if (a [i].f > bestFit) { bestFit = a [i].f; bestIdx = i; } } return bestIdx; }

Метод "GetRandomInPopulation". Назначение: выбор случайного агента из субпопуляции, исключая указанный индекс. Параметры: popIdx —индекс субпопуляции, excludeIdx — индекс агента, который нужно исключить. Метод возвращает индекс случайной особи из указанной субпопуляции, с возможностью исключить определенную особь.

Выбирает случайную особь из субпопуляции, если выбранная особь совпадает с исключаемой (excludeIdx), происходит повторный выбор (с ограничением попыток), чтобы избежать возвращения исключенной особи.

int C_AO_ECOi::GetRandomInPopulation ( int popIdx, int excludeIdx) { int startIdx = GetPopStart (popIdx); int endIdx = GetPopEnd (popIdx); int popCount = endIdx - startIdx; if (popCount <= 1 ) return startIdx; int idx = startIdx + u.RNDminusOne (popCount); int attempts = 0 ; while (idx == excludeIdx && attempts < 10 ) { idx = startIdx + u.RNDminusOne (popCount); attempts++; } return idx; }

Метод "GetPopStart". Вычисление границ субпопуляции в общем массиве агентов. Возвращается индекс первого агента субпопуляции.

int C_AO_ECOi::GetPopStart ( int popIdx) { int start = popIdx * subPopSize; if (start >= popSize) start = popSize - 1 ; return start; }

Метод "GetPopEnd". Возвращается индекс после последнего агента субпопуляции. Для последней субпопуляции end = popSize (получает "остаток" агентов).

int C_AO_ECOi::GetPopEnd ( int popIdx) { int end = (popIdx + 1 ) * subPopSize; if (end > popSize) end = popSize; if (popIdx == numPops - 1 ) end = popSize; return end; }

Метод "BoundaryControl". Назначение: контроль границ — возврат координат агента в допустимый диапазон. Для каждой координаты особи, если координата выходит за пределы допустимого диапазона (min, max), применяется механизм отражающих границ (отражение от границы), если отражение не помогло (координата все еще вне диапазона после нескольких попыток), устанавливается случайное значение в пределах допустимого диапазона.

Результат дополнительно обрабатывается методом "SeInDiSp", который корректирует значение с учетом шага (rangeStep).

void C_AO_ECOi::BoundaryControl ( int idx) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double val = a [idx].c [c]; double min = rangeMin [c]; double max = rangeMax [c]; int iter = 0 ; while ((val < min || val > max) && iter < 10 ) { if (val < min) val = min + (min - val); if (val > max) val = max - (val - max); iter++; } if (val < min || val > max) { val = u.RNDfromCI (min, max); } a [idx].c [c] = u.SeInDiSp (val, min, max, rangeStep [c]); } }

Метод "Revision" находит глобально лучшую особь среди всей популяции и обновляет лучшую найденную ранее (если текущая лучше). Перебирает всех особей в общей популяции. Сравнивает приспособленность текущей лучшей особи (fB) с приспособленностью найденной на данной итерации.

Если найдена новая лучшая особь, ее приспособленность и координаты сохраняются.

void C_AO_ECOi::Revision () { int bestIdx = 0 ; double bestFit = a [ 0 ].f; for ( int i = 1 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > bestFit) { bestFit = a [i].f; bestIdx = i; } } if (bestFit > fB) { fB = bestFit; ArrayCopy (cB, a [bestIdx].c, 0 , 0 , coords); } }





Результаты тестов

Алгоритм ECOi (Eco-inspired Evolutionary Algorithm) показал результат 48% на тестовом наборе функций. Это значение находится на границе попадания в таблицу лучших алгоритмов оптимизации — совсем немного не хватило для включения в рейтинг.

Алгоритм использует разнообразные механизмы: ABC-подобный локальный поиск, формирование хабитатов, внутрихабитатное спаривание с турнирной селекцией и кроссовером, межхабитатные миграции. Такое разнообразие обеспечивает баланс между эксплуатацией и исследованием.

Концепция хабитатов позволяет динамически группировать субпопуляции по близости их центроидов, что теоретически должно способствовать эффективному обмену информацией между перспективными регионами.

Адаптивная структура популяции. Разбиение на субпопуляции с динамическим формированием хабитатов создаёт естественную нишевую структуру, потенциально полезную для мультимодальных задач.

ECOi|Eco-inspired Evolutionary Algorithm|100.0|50.0|1.0|0.3|8.0|

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5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.8454991049506774

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.5348563688609891

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.29261342860799167

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5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8820344476464197

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.46479689499361054

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.19211609956835546

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5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.6553846153846152

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.348

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.12630769230769343

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All score: 4.34161 (48.24%)

Визуализация работы алгоритма ECO на наших тестовых функциях и, как пример, на стандартных тестовых функциях, которые можно выбрать из предложенного списка функций в программе.

ECOi на тестовой функции Hilly

ECOi на тестовой функции Forest

ECOi на тестовой функции Megacity

ECOi на тестовой функции Shaffer

ECOi на тестовой функции GoldsteinPrice

Алгоритма ECO представлен ознакомительно в рейтинговой таблице лучших популяционных методов оптимизации.





Выводы

Возможная причина недостаточно высоких результатов, которые ожидались: избыточная сложность алгоритма. Множество взаимодействующих операторов (эволюционный период, вычисление центроидов, формирование хабитатов, спаривание, миграции) создаёт значительные вычислительные накладные расходы. При ограниченном бюджете вычислений фитнес-функции часть ресурсов тратится на "организационные" операции вместо непосредственного поиска.

Слабый локальный поиск. ABC-подобная формула x_new = x + φ·(x - x_other) модифицирует только одно измерение за итерацию. Для функций с сильными межпараметрическими зависимостями это может быть недостаточно эффективно.

Потеря хороших решений. При кроссовере и миграции потомок заменяет случайного агента (не худшего), что может приводить к потере неплохих решений. Отсутствие жадной селекции в эволюционном периоде также может замедлять сходимость.

Чувствительность к параметрам. Порог близости "ρ" критически влияет на формирование хабитатов. При неоптимальном значении либо все популяции объединяются в один хабитат (теряется разнообразие), либо остаются изолированными (теряется обмен информацией).

Редкие экологические взаимодействия. Спаривание и миграции происходят только каждые evoStep итераций. Если этот период слишком длинный, полезная информация распространяется медленно; если слишком короткий — популяции не успевают локально сойтись.



Алгоритм ECO демонстрирует интересный подход к оптимизации, вдохновлённый экологическими концепциями. Результат 48% — вполне приемлемый, особенно учитывая оригинальность идеи. Однако сложность архитектуры с множеством операторов не трансформировалась в пропорционально высокую эффективность. Возможно, некоторое упрощение алгоритма (меньше операторов, но более агрессивных) или усиление локального поиска могли бы улучшить результаты. Также стоит отметить, что экологическая метафора лучше подходит для задач с явной мультимодальной структурой, где концепция хабитатов может проявить свои преимущества в полной мере.

Рисунок 2. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам

Рисунок 3. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 — максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)

Плюсы и минусы алгоритма ECO:

Плюсы:

Хорошая сходимость на функциях высокой и средней размерности (не самые худшие результаты в таблице).

Минусы:

На задачах малой размерности низкая сходимость. Много внешних параметров. Много различных операторов модификации решений, что усложняет отладку и настройку алгоритма.

К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.



Программы, используемые в статье