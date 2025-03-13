Создание самооптимизирующихся советников на языках MQL5 и Python

Разработчики алгоритмической торговли сталкиваются со значимой проблемой адаптации к постоянно и непредсказуемо меняющимся с течением времени рыночным условиям. По мере изменения этих условий должны меняться и используемые стратегии. Например, стратегия возврата к среднему значению может оказаться оптимальной, когда рынки демонстрируют волатильность в определенных пределах. Однако, когда рынки начинают устойчиво двигаться в одном направлении, более подходящей становится стратегия следования за трендом.



Зачастую мы, как разработчики, реализуем единственную торговую стратегию и пытаемся обеспечить ее универсальное применение во всех рыночных условиях. К сожалению, такой подход не может гарантировать постоянный успех. Как вариант, возможно также закодировать несколько торговых стратегий в одну программу, что позволит конечному пользователю по своему усмотрению выбирать наиболее подходящую стратегию вручную.



Поэтому очевидно, что необходимо создавать программы, способные самостоятельно выбирать и переключаться между различными стратегиями в зависимости от преобладающих на рынке условий. Чтобы добиться этого, понадобится количественный метод измерения силы трендов или возвратов к средним значениям на рынке. Оценив силу каждого изменения, наш советник потенциально может выбрать оптимальную стратегию, которой и будет следовать.



В статье показано, как можно грамотно достичь нашей цели с помощью матрицы перехода для моделирования поведения рынка и выбора, какую стратегию использовать — следования за рынком или возврата к среднему значению. Начнем с разработки глубокого понимания матриц переходов. Затем рассмотрим, как эти математические инструменты можно использовать для создания интеллектуальных торговых алгоритмов с улучшенными возможностями принятия решений.

Рис. 1. Фотография Андрея Маркова в молодости.

Марков работал над многими задачами, которые требовали от него моделирования совершенно случайных процессов вроде нашей проблемы с непредсказуемостью динамики рынка. Он формально описал структуру, известную сегодня как «цепь Маркова». Попробуем разобраться в ней интуитивно.

Представьте, что вы управляете предприятием общественного транспорта, которое больше 70 лет обеспечивает автобусное сообщение в Германии. Предприятие рассматривает расширение своего автобусного парка, а вы, как руководитель, должны решить, на какие маршруты следует направить дополнительные автобусы, а в какие направления нет смысла инвестировать.

Подход к задаче как к цепи Маркова мог бы упростить для менеджера процесс принятия решений. Представим, что следующая диаграмм отображает цепь Маркова для всех завершенных поездок, которые предприятие выполнило за свою 70-летнюю историю.

Рис. 2. Условная модель Маркова для транспортного предприятия и маршруты, случайно используемые его клиентами.



Проинтерпретируем приведенную выше цепь Маркова. Мы можем наблюдать, что 40% садящихся во Франкфурте пассажиров обычно сходят в Мюнхене, а остальные 60%, как правило, едут до Кельна. Среди пассажиров в Кельне 30% обычно возвращаются во Франкфурт, а 70% обычно направляются в Берлин. Модель наглядно отображает самые популярные маршруты, используемые клиентами.

Кроме того, обратите внимание: есть направления без прямого сообщения. Отсутствие сообщения между некими двумя городами означает, что за 70 лет существования компании никому из клиентов не возникло необходимости проехать из одного из них в другой напрямую. Поэтому вы, как руководитель, можете с уверенностью заключить, что добавление автобусов на маршрут «Франкфурт—Берлин» может оказаться не такими прибыльным по сравнению с другими популярными маршрутами, такими как «Франкфурт—Кельн».

Суть в том, что матрица перехода показывает различные возможности перехода из одного состояния в другое. По мнению Андрея Маркова, вероятность какого-либо состояния зависит только от его текущего состояния. Это помогает понять, как меняется система и какое следующее состояние она, вероятнее всего, перейдет. Прежде чем применить матрицы перехода к финансовым рынкам, сначала мы должны определить все возможные состояния, в которых может находиться рынок.

Один из эффективных способов определения состояний рынка — использование технических индикаторов. В приведенном ниже примере мы применили скользящую среднюю к символу из терминала MetaTrader 5. Можем определить состояния следующим образом: «Всякий раз при закрытии свечи выше скользящей средней состояние будет ВВЕРХ (1 на графике), а при ее закрытии ниже скользящей средней это будет состояние ВНИЗ (2 на графике)».

Рис.3. Схематическая диаграмма, показывающая состояние рынка как 1 или 2.



Мы можем построить цепь Маркова, чтобы смоделировать переход рынка от закрытия выше скользящей средней к закрытию ниже нее. Другими словами, цепь Маркова, моделирующая взаимосвязь между скользящей средней и ценой закрытия, могла бы ответить на такой вопрос, как: «Если одна свеча закрывается над скользящей средней, какова вероятность, что следующая свеча тоже закроется над скользящей средней?» Если такая вероятность превышает 0.5, такой рынок может подходить для стратегий следования за трендом. В противном случае более вероятно, что рынок подходит для стратегий возврата к среднему значению.

Для начала импортируем свои стандартные библиотеки на языке Python для связи с терминалом MetaTrader5 и проведения анализа данных.

Авторизация выполнена успешно

Теперь определим торговый объем.

EURUSD имеет минимальный объем: 0.01



Теперь нужно указать, какой объем данных из терминала MetaTrader5 нам понадобится.

После получения данных можем приступить к расчету матрицы переходов, чтобы увидеть, как будет развиваться рынок для EURUSD.



Рис. 4. Наш датафрейм в текущем формате.





Необходимо определить, на каком расстоянии друг от друга должны находиться интересующие нас свечи. В этом примере хочется найти ответ на вопрос: если текущая свеча закроется над скользящей средней, какова вероятность закрытия следующей свечи также над скользящей средней? Если интересуют вероятности переходов на более длительных временных горизонтах, именно этот параметр следует увеличить для удовлетворения потребностей вашей конкретной стратегии.

Рассчитать матрицу переходов легко:

Вместе проинтерпретируем матрицу переходов. Наша матрица сообщает, что при закрытии текущей свечи выше скользящей средней существует вероятность 88%, что следующая свеча тоже закроется выше скользящей средней, и 12% — что следующая свеча закроется ниже скользящей средней. Это надежный признак того, что тенденции на этом конкретном рынке не так часто меняются местами. Следовательно, на этом рынке будет удобно использовать стратегии следования за трендом.

Теперь, когда мы построили свою матрицу переходов, можно создать остальную часть алгоритма, который будет использовать эту матрицу для принятия решений относительно покупки или продажи определенной ценной бумаги.

Сначала определим функцию, которая будет извлекать текущие ценовые данные из терминала и рассчитывать значения технического индикатора.

Рис. 6. Сделка, которую выбрал наш торговый алгоритм.









Рис. 7. Сделка, которую наш торговый алгоритм выбрал на следующий день.

Символ

Первая переменная, которая влияет на нашу матрицу переходов, — очевидно, выбранный символ. Например, если мы оставим все остальные переменные без изменений и просто выберем новый символ, Boom 1000 Index, то вот как будет выглядеть матрица переходов.

Как вы можете заметить, когда мы выбрали в качестве символа EURUSD, вероятность наблюдать 2 свечи подряд над скользящей средней составляла 88%, но при том новом символе, который мы выбрали, то есть Boom 1000 Index, вероятность увидеть 2 свечи подряд над скользящей средней возросла до 93%. Поэтому выбранный символ оказывает на матрицу переходов несомненное влияние.

Напомним, что мы использовали технические индикаторы для более легкого определения состояний рынка относительно индикатора. Поэтому изменения периода скользящей средней существенно повлияют на матрицу переходов. Для простой иллюстрации этого вернемся к нашим исходным условиям моделирования EURUSD, на в этот раз единственным отличием будет использование периода 2, тогда как в первоначальном примере мы использовали период 20. Все прочие переменные останутся неизменными.

Обратите внимание, что вероятности переходов теперь стремятся к соотношению 50:50 в отношении движения в любом из двух направлений. Это в неявной форме говорит нам о том, что по мере увеличения периода скользящей средней наши вероятности переходов отступают от соотношения 50:50.

В обсуждении нас интересовала только взаимосвязь между свечами, следующими одна за другой. Однако по мере увеличения расстояния между рассматриваемыми свечами наша матрица переходов тоже меняется. Вернемся снова к начальным условиям, которые мы использовали для моделирования EURUSD. Однако на этот раз увеличим разрыв между 2 свечами до 100. Таким образом, все прочие переменные будут такими же, за исключение размера разрыва между 2 свечами.

Нет абсолютно «правильного» или «неправильного» способа проектирования цепи Маркова. Но для того чтобы ваше приложение соответствовало нашим рассуждениям, при построении цепей Маркова необходимо следовать описанному ниже шаблону разработки:

Приступим теперь к реализации стратегии с помощью MQL5 таким образом, чтобы можно было тщательно протестировать ее с использованием реальных рыночных данных.

Сначала загрузим необходимые библиотеки.

Далее определим входные параметры, которые конечный пользователь сможет редактировать.

Кроме того, везде в приложении нам понадобятся некоторые глобальные переменные.

Для нашего советника нужно задать функцию инициализации. Эта функция будет гарантировать, что пользователь передал допустимые входные данные и настроил технические индикаторы.

Кроме того, программе необходима процедура, которой нужно следовать при каждой ее деинициализации.

void OnDeinit ( const int reason) { IndicatorRelease (rsi_handler); IndicatorRelease (wpr_handler); IndicatorRelease (ma_handler); ExpertRemove (); }

Создадим также функцию для обновления технических индикаторов и получения текущих рыночных цен.

void update_technical_indicators( void ) { ask_price = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); bid_price = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); rsi_readings.CopyIndicatorBuffer(rsi_handler, 0 , 0 , 1 ); wpr_readings.CopyIndicatorBuffer(wpr_handler, 0 , 0 , 1 ); ma_readings.CopyIndicatorBuffer(ma_handler, 0 , 0 , 1 ); }

Не забывайте, что интерпретация показаний технических индикаторов всегда будет зависеть от поведения рынка, измеряемого матрицей переходов.

void find_entry( void ) { ulong max_arg = market_behavior.ArgMax(); if (max_arg == 0 ) { Comment ( "The observed transition matrix can only be generated by a bullish market" ); bullish_sentiment( 0 ); } else if (max_arg == 1 ) { Comment ( "The observed transition matrix can only be generated by a bearish market" ); bearish_sentiment( 0 ); } else if (max_arg == 2 ) { Comment ( "The observed transition matrix can only be generated by a trending market" ); bearish_sentiment( 0 ); bullish_sentiment( 0 ); } else if (max_arg == 3 ) { Comment ( "The observed transition matrix can only be generated by a mean reverting market" ); bearish_sentiment(- 1 ); bullish_sentiment(- 1 ); } }

Нужна функция для исполнения ордеров на покупку.

void bullish_sentiment( int f_flag) { if ( PositionsTotal () > 0 ) { return ; } if (f_flag == 0 ) { if ((rsi_readings[ 0 ] > 50 ) && (wpr_readings[ 0 ] > - 50 )) { Trade.Buy(trading_volume, _Symbol ,ask_price,(ask_price - sl_width),(ask_price + sl_width), "Transition Matrix Order" ); } } else if (f_flag == - 1 ) { if ((rsi_readings[ 0 ] < 50 ) && (wpr_readings[ 0 ] < - 50 )) { Trade.Buy(trading_volume, _Symbol ,ask_price,(ask_price - sl_width),(ask_price + sl_width), "Transition Matrix Order" ); } } }

Эта функция будет исполнять для нас ордера на продажу. Напомним, что если рынок возвращается к среднему значению, то мы будем интерпретировать индикаторы «противоположным» образом.



void bearish_sentiment( int f_flag) { if ( PositionsTotal () > 0 ) { return ; } if (f_flag == 0 ) { if ((rsi_readings[ 0 ] < 50 ) && (wpr_readings[ 0 ] < - 50 )) { Trade.Sell(trading_volume, _Symbol ,bid_price,(bid_price + sl_width),(bid_price - sl_width), "Transition Matrix Order" ); } } else if (f_flag == - 1 ) { if ((rsi_readings[ 0 ] > 50 ) && (wpr_readings[ 0 ] > - 50 )) { Trade.Sell(trading_volume, _Symbol ,bid_price,(bid_price + sl_width),(bid_price - sl_width), "Transition Matrix Order" ); } } }

Определим также функцию, которая обеспечит подготовку матрицы переходов и ее расчет в соответствии с описанной выше процедурой.

void initialize_transition_matrix( void ) { ma_readings.CopyIndicatorBuffer(ma_handler, 0 , 1 ,fetch); price_readings. CopyRates ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_CLOSE , 1 ,fetch); for ( int i = 0 ; i < fetch - look_ahead; i++) { if ((price_readings[i] > ma_readings[i]) && (price_readings[i + look_ahead] < ma_readings[i + look_ahead])) { up_and_down += 1 ; } else if ((price_readings[i] > ma_readings[i]) && (price_readings[i + look_ahead] > ma_readings[i + look_ahead])) { up_and_up += 1 ; } else if ((price_readings[i] < ma_readings[i]) && (price_readings[i + look_ahead] > ma_readings[i + look_ahead])) { down_and_up += 1 ; } else if ((price_readings[i] < ma_readings[i]) && (price_readings[i + look_ahead] < ma_readings[i + look_ahead])) { down_and_down += 1 ; } } Print ( "Up and up: " ,up_and_up, "

Up and down: " ,up_and_down, "

Down and up: " ,down_and_up, "

Down and down: " ,down_and_down); double sum_of_counts = up_and_up + up_and_down + down_and_up + down_and_down; Print ( "Sum of counts: " ,(sum_of_counts), "

Observations made: " ,total_count, "

Difference:[the difference should always be 0] " ,(total_count - sum_of_counts)); transition_matrix[ 0 ][ 0 ] = up_and_up / (up_and_up + up_and_down); transition_matrix[ 0 ][ 1 ] = down_and_up / (up_and_up + up_and_down); transition_matrix[ 1 ][ 0 ] = up_and_down / (down_and_up + down_and_down); transition_matrix[ 1 ][ 1 ] = down_and_down / (down_and_up + down_and_down); Print ( "Our transition Matrix" ); Print (transition_matrix); analyse_transition_matrix(); transition_matrix_initialized = true ; }

Кроме того, для интерпретации матрицы переходов понадобится вспомогательная функция.

void analyse_transition_matrix( void ) { if ((transition_matrix[ 0 ][ 0 ] > transition_matrix[ 1 ][ 0 ])&&(transition_matrix[ 0 ][ 1 ] > transition_matrix[ 1 ][ 1 ])) { market_behavior[ 0 ] = 1 ; } else if ((transition_matrix[ 0 ][ 1 ] > transition_matrix[ 1 ][ 0 ])&&(transition_matrix[ 1 ][ 1 ] > transition_matrix[ 1 ][ 0 ])) { market_behavior[ 1 ] = 1 ; } else if (transition_matrix.Trace() > 1 ) { market_behavior[ 2 ] = 1 ; } else if (transition_matrix.Trace() < 1 ) { market_behavior[ 3 ] = 1 ; } }

Обработчик OnTick обеспечит в соответствующие моменты вызов всех описанных выше функций.

void OnTick () { if (!transition_matrix_initialized) { initialize_transition_matrix(); } else { update_technical_indicators(); if ( PositionsTotal () == 0 ) { find_entry(); } } }

Рис. 12. Матрица переходов, рассчитанная на MQL5.

Рис. 13. Наш советник торгует парой AUDJPY.