Оптимизация хаотичной игрой — Chaos Game Optimization (CGO)
Содержание
Введение
Алгоритмы оптимизации играют стратегическую роль в решении сложных задач не только в различных областях современной науки, но и в трейдинге. С быстрым развитием технологий эти задачи становятся еще более сложными, а поиск лучшего решения — все более энергозатратным, поэтому возрастают и требования к алгоритмам оптимизации, их результативности при высокой экономичности работы. Одним из новейших и перспективных методов стал алгоритм Chaos Game Optimization (CGO), разработанный Сиамаком Талатахари и Мехди Азизи в 2020 году. Этот алгоритм основан на принципах теории хаоса и использует хаотические последовательности для генерации и улучшения решений.
Основная идея алгоритма заключается в использовании хаотических последовательностей для поиска глобальных оптимумов в сложных многомерных пространствах. Хаотические последовательности обладают определенными свойствами, которые, теоретически, позволяют им избегать локальных ловушек и находить качественные решения. В данной статье разберем основные принципы и этапы алгоритма Chaos Game Optimization, реализуем его в коде и проведем уже стандартные испытания на тестовых функциях, сделаем выводы о его работе.
Реализация алгоритма
Представьте себе группу из исследователей, каждый из которых пытается найти экстремум в многомерном лабиринте. В начале пути наши искатели разбрасываются по лабиринту случайным образом и находят свое первое пристанище в строго определенных границах пространства. Это их точка отсчета. Каждый искатель не действует в одиночку — он наблюдает за своими товарищами, и в каждый момент времени выбирает случайную группу соратников, вычисляет центр их расположения, словно находя точку равновесия между их позициями.
Это коллективная мудрость, усредненная опытом группы. А дальше начинается настоящая магия хаоса. Искатель может выбрать один из четырех путей для своего следующего шага. Каждый путь — это особая формула движения, где переплетаются три ключевые точки: его текущая позиция, лучшее найденное место всей группой и центр выбранной подгруппы. Эти точки смешиваются, и силу их влияния на дальнейшее перемещение определяет коэффициент α – проводник хаоса.
Коэффициент α сам по себе принимает разные воплощения, и каждый искатель, следуя правилам, может либо оттолкнуться от своей позиции, устремляясь к золотой середине между лучшим результатом и центром группы, либо начать от лучшей точки, исследуя пространство вокруг нее, а также может оттолкнуться от центра группы, или совершить совершенно случайный прыжок в неизведанное.
В конце каждого такого действа происходит сравнение результатов. Если кто-то из искателей находит место лучше прежнего рекорда, оно становится новым маяком для всей группы в их дальнейшем поиске.
В этом и заключается истинная красота алгоритма — в его способности превращать хаос в порядок, случайность в целенаправленное движение, неопределенность в прогресс и каждый шаг, каждое движение подчинено поиску решений между известным и неизведанным, между стабильностью и риском, между порядком и хаосом.
Рисунок 1. Типичные действия поискового агента в алгоритме CGOНа рисунке 1 красная точка — текущий агент, для которого вычисляется новая позиция. Синие точки — группа случайно выбранных агентов в популяции в случайно выбранном количестве. Фиолетовая пунктирная окружность — средняя позиция группы. Золотая точка — лучшее найденное решение. Зеленые точки — возможные новые позиции агента по разным формулам:
- Formula 1: текущая + α(β×лучшая - γ×средняя)
- Formula 2: лучшая + α(β×средняя - γ×текущая)
- Formula 3: средняя + α(β×лучшая - γ×текущая)
- Random: случайная позиция
Пунктирные линии показывают векторы влияния лучшего решения и средней позиции группы на движение текущего агента. Серый пунктирный прямоугольник обозначает границы области поиска.
Приступим к написанию псевдокода алгоритма.
- Задать размер популяции (по умолчанию 50 агентов)
- Определить границы поиска для каждой координаты:
- минимальные значения (rangeMin)
- максимальные значения (rangeMax)
- шаг изменения (rangeStep)
- Для каждого агента в популяции:
- сгенерировать случайные начальные координаты в заданных границах
- округлить координаты с учетом шага
- вычислить значение целевой функции
- Определить лучшее начальное решение среди всех агентов
- Для каждого агента в популяции:
- размер подгруппы = случайное число от 1 до размера популяции
- случайно выбрать агентов в подгруппу
- для каждой координаты: средняя_координата = сумма_координат_группы / размер_группы
- α (альфа) = выбрать случайно один из способов:
- способ 1: случайное число от 0 до 1
- способ 2: 2 × случайное(0,1) - 1 [получаем число от -1 до 1]
- способ 3: Ir × случайное(0,1) + 1
- способ 4: Ir × случайное(0,1) + (1-Ir) где Ir = случайно 0 или 1
- β (бета) = случайно 1 или 2
- γ (гамма) = случайно 1 или 2
- Формула 1: новая_позиция = текущая + α(β×лучшая - γ×средняя)
- Формула 2: новая_позиция = лучшая + α(β×средняя - γ×текущая)
- Формула 3: новая_позиция = средняя + α(β×лучшая - γ×текущая)
- Формула 4: новая_позиция = случайная позиция в границах поиска
- для каждой координаты:
- вычислить новое значение по формуле
- проверить выход за границы поиска
- если вышли за границы, скорректировать до ближайшей границы
- округлить значение с учетом шага изменения
- Для каждого агента:
- если значение целевой функции агента лучше текущего лучшего:
- обновить лучшее значение
- сохранить координаты нового лучшего решения
- если значение целевой функции агента лучше текущего лучшего:
- Повторять шаги 2-3 пока не выполнится условие остановки:
- достигнуто максимальное число итераций
- или найдено решение требуемого качества
- или другой критерий остановки
Переходим к самой реализации алгоритма. Класс "C_AO_CGO" реализует алгоритм CGO и является производным от класса "C_AO", в нем наследуются свойства и методы базового класса.
Методы:
- SetParams () — устанавливает значение "popSize" на основе данных в массиве параметров "params". Это важно для настройки алгоритма перед его использованием.
- Init () — метод инициализации, принимает минимальные и максимальные значения диапазона, шаг изменения и количество эпох. Его цель — подготовить алгоритм к запуску, задавая границы поиска и другие параметры.
- Moving () — описывает шаги, связанные с движением особей в процессе оптимизации. Его реализация обеспечивает логику альтернативных решений и их улучшение.
- Revision () — отвечает за пересмотр текущих по популяции и глобально лучшего решения.
Приватные методы:
- GetAlpha () — для получения параметра alpha, который используется для контроля стратегии, "интенсивности" и "разнообразия" поиска.
- GenerateNewSolution () — для генерации нового решения на основе индекса (seedIndex) и среднего значения группы (meanGroup).
class C_AO_CGO : public C_AO { public: //-------------------------------------------------------------------- ~C_AO_CGO () { } C_AO_CGO () { ao_name = "CGO"; ao_desc = "Chaos Game Optimization"; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/17047"; popSize = 25; ArrayResize (params, 1); params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; } void SetParams () { popSize = (int)params [0].val; } bool Init (const double &rangeMinP [], // минимальные значения const double &rangeMaxP [], // максимальные значения const double &rangeStepP [], // шаг изменения const int epochsP = 0); // количество эпох void Moving (); void Revision (); private: //------------------------------------------------------------------- double GetAlpha (); void GenerateNewSolution (int seedIndex, double &meanGroup []); }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Метод "Init" класса "C_AO_CGO" отвечает за инициализацию параметров алгоритма оптимизации перед его запуском. Он принимает следующие аргументы: массивы, содержащий минимальные и максимальные значения для каждой переменной поиска, шаг изменения для каждой переменной, количество эпох (итераций) алгоритма.
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— bool C_AO_CGO::Init (const double &rangeMinP [], // минимальные значения const double &rangeMaxP [], // максимальные значения const double &rangeStepP [], // шаг изменения const int epochsP = 0) // количество эпох { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; return true; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Метод "Moving" выполняет основную логику перемещения особей популяции решений в алгоритме CGO. Основная цель этого метода — обновить решения в популяции на основе правил, включая генерацию новых решений и усреднение результатов. Давайте подробно рассмотрим его основные части.
Первая часть, инициализация при первом вызове (если переменная "revision" равна "false"):
- Запускается внешний цикл по всем элементам популяции (popSize) и для каждого элемента (индивидуума i):
- Запускается внутренний цикл по координатам (coords):
- Генерируется случайное значение для каждой координаты с помощью метода u.RNDfromCI (), который возвращает случайное значение в заданном диапазоне.
- Это значение затем корректируется с помощью u.SeInDiSp (), что гарантирует, что значение остаётся в пределах диапазона, и округляет его к ближайшему шагу.
- Устанавливается флаг "revision" в "true" для следующего вызова метода и выходим из метода.
- Для каждого индивидуума популяции:
- Генерируется случайный размер группы "randGroupSize" от "1" до "popSize".
- Создается массив "meanGroup" для хранения среднего значения координат, размер которого соответствует количеству координат, устанавливается в "coords".
- Заполняется массив "randIndices", содержащий случайные индексы (индивидов), которые будут использованы для формирования группы.
- На каждой итерации добавляются случайные индексы в "randIndices", при этом индексы выбираются случайным образом.
- Затем для каждой группы суммируются значения координат для каждого индивидуума из случайно выбранных индексов, и результат сохраняется в "meanGroup".
- После суммирования, значение в "meanGroup" делится на количество индивидов в группе для получения среднего значения.
- Генерируется новое решение для индивидуума "i" на основе среднего значения группы с помощью метода "GenerateNewSolution ()".
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_CGO::Moving () { //---------------------------------------------------------------------------- if (!revision) { for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true; return; } //---------------------------------------------------------------------------- for (int i = 0; i < popSize; i++) { int randGroupSize = u.RNDminusOne (popSize) + 1; double meanGroup []; ArrayResize (meanGroup, coords); ArrayInitialize (meanGroup, 0); int randIndices []; ArrayResize (randIndices, randGroupSize); for (int j = 0; j < randGroupSize; j++) randIndices [j] = u.RNDminusOne (popSize); for (int j = 0; j < randGroupSize; j++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { meanGroup [c] += a [randIndices [j]].c [c]; } } for (int c = 0; c < coords; c++) meanGroup [c] /= randGroupSize; GenerateNewSolution (i, meanGroup); } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Метод "Revision" выполняет обновление лучших решений в популяции. Проходит по всем индивидам в популяции циклом и для каждого индивидуума проверяет, если его значение функции приспособленности "f" больше текущего лучшего значения "fB", и если это так, обновляет "fB" новым значением "f" и копирует координаты c текущего индивидуума в массив "cB". Таким образом, метод "Revision" находит и обновляет лучшее известное решение в популяции на основе значений функции приспособленности.
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_CGO::Revision () { for (int i = 0; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Метод "GetAlpha" генерирует и возвращает случайное значение "alpha" в зависимости от случайных условий выбора.
- Ir — случайное значение, равное "0" или "1".
- Существует четыре возможных случая (имеющихся в "case"), в каждом из которых генерируется значение "alpha" по соответствующей формуле:
- Случай 0: Генерирует значение от 0 до 1.
- Случай 1: Генерирует значение от -1 до 1.
- Случай 2: Генерирует значение от 1 до 2, умножая его на "Ir" (0 или 1).
- Случай 3: Генерирует значение, которое зависит от "Ir" и имеет диапазон от 0 до 1, либо 1, в зависимости от значения "Ir".
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— double C_AO_CGO::GetAlpha () { int Ir = u.RNDminusOne (2); switch (u.RNDminusOne (4)) { case 0: return u.RNDfromCI (0, 1); case 1: return 2 * u.RNDfromCI (0, 1) - 1; case 2: return Ir * u.RNDfromCI (0, 1) + 1; case 3: return Ir * u.RNDfromCI (0, 1) + (1 - Ir); } return 0; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Метод "GenerateNewSolution" отвечает за генерацию нового решения для заданного агента в популяции, основываясь на различных случайных параметрах.Инициализация параметров:
- alpha — значение, полученное вызовом метода "GetAlpha ()", используемое для влияния на новое положение.
- beta и gamma — случайные значения (1 или 2).
- formula — случайно выбирается одно из четырех возможных уравнений, по которым будет рассчитано новое положение.
- newPos — переменная для хранения нового положения с использованием выбранной формулы.
- В зависимости от значения "formula":
- Случай 0: новое положение рассчитывается как текущее положение агента с добавлением комбинации координат из "cB" (лучшее решение по популяции) и "meanGroup".
- Случай 1: новое положение рассчитывается с использованием координаты из "cB" и среднего значения "meanGroup".
- Случай 2: новое положение определяется по среднему значению и координате текущего агента.
- Случай 3: новое положение задается случайным образом в пределах заданного диапазона (rangeMin [c] и rangeMax [c]).
- a [seedIndex].c [c] — соответсвующая координата агента обновляется с использованием метода "u.SeInDiSp ()", который учитывает минимальные значения, максимальные значения и шаги, чтобы гарантировать, что новое значение находится в допустимых пределах.
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_CGO::GenerateNewSolution (int seedIndex, double &meanGroup []) { double alpha = GetAlpha (); int beta = u.RNDminusOne (2) + 1; int gamma = u.RNDminusOne (2) + 1; int formula = u.RNDminusOne (4); for (int c = 0; c < coords; c++) { double newPos = 0; switch (formula) { case 0: newPos = a [seedIndex].c [c] + alpha * (beta * cB [c] - gamma * meanGroup [c]); break; case 1: newPos = cB [c] + alpha * (beta * meanGroup [c] - gamma * a [seedIndex].c [c]); break; case 2: newPos = meanGroup [c] + alpha * (beta * cB [c] - gamma * a [seedIndex].c [c]); break; case 3: newPos = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); break; } a [seedIndex].c [c] = u.SeInDiSp (newPos, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
После проведенных испытаний я предпринял попытку улучшения сходимости алгоритма и решил сделать дополнение по сравнению с базовой версией алгоритма CGO. Основное отличие находится в начале обработки каждой координаты, перед применением основных формул движения:
double rnd = u.RNDprobab(); // Получаем случайное число от 0.0 до 1.0 rnd *= rnd; // Возводим его в квадрат int ind = (int)u.Scale(rnd, 0.0, 1.0, 0, popSize - 1); // Масштабируем в индекс a[seedIndex].c [c] = a[ind].c [c]; // Копируем координату из другого агента с полученным индексом
Происходит копирование координаты из случайно выбранного агента, и выбор агента происходит не равномерно, а с квадратичным распределением вероятности (rnd *= rnd). Это создает "bias" в сторону выбора агентов с меньшими индексами (лучшие решения имеют большую вероятность быть выбранными). Случайное число возводим в квадрат, тем самым создаем неравномерное распределение, масштабируем в диапазон индексов популяции и затем копируем, до применения основных формул движения. Моя нацеленность на попытку ускорить конвергенцию в перспективных областях, к сожалению не принесла ожидаемого эффекта.
Вероятно, в следствие преждевременной конвергенции, за счет усиления эффекта быстро уменьшается разнообразие в популяции, что в данном алгоритме приводит еще к большему застреванию, возможно, что сама логика алгоритма препятствует этому. Ниже представлен участок кода, где были внесены изменения, кроме того, я предпринял еще несколько попыток улучшения, однако, заметного прогресса не было достигнуто, и я решил остаться при оригинальной версии алгоритма.
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_CGO::GenerateNewSolution (int seedIndex, double &meanGroup []) { double alpha = GetAlpha (); int beta = u.RNDminusOne (2) + 1; int gamma = u.RNDminusOne (2) + 1; int formula = u.RNDminusOne (4); for (int c = 0; c < coords; c++) { double rnd = u.RNDprobab (); rnd *= rnd; int ind = (int)u.Scale (rnd, 0.0, 1.0, 0, popSize - 1); a [seedIndex].c [c] = a [ind].c [c]; double newPos = 0; switch (formula) { case 0: newPos = a [seedIndex].c [c] + alpha * (beta * cB [c] - gamma * meanGroup [c]); break; case 1: newPos = cB [c] + alpha * (beta * meanGroup [c] - gamma * a [seedIndex].c [c]); break; case 2: newPos = meanGroup [c] + alpha * (beta * cB [c] - gamma * a [seedIndex].c [c]); break; case 3: newPos = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); break; } a [seedIndex].c [c] = u.SeInDiSp (newPos, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Результаты тестов
Как можно заметить ниже из результатов тестирования, что общее количество процентов, набранное алгоритмом, достаточно скромное, однако, если внимательно присмотреться, можно заметить интересную особенность этого алгоритма, которую я опишу ниже.
CGO|Chaos Game Optimization|50.0|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.5725597668122144
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3715760642098293
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.32017971142744234
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6117551660766816
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.619308424855028
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6216109945434442
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.3753846153846153
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.2192307692307692
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.19028461538461647
=============================
All score: 3.90189 (43.35%)
На визуализации работы алгоритма на тестовых функциях хорошо прослеживается формирование структур в группировании агентов, причем эти структуры разные на различных задачах. Но общее в характере работы алгоритма заключается в огромном разбросе результатов оптимизации.
CGO на тестовой функции Hilly
CGO на тестовой функции Forest
CGO на тестовой функции Megacity
По итогам тестирования алгоритм CGO занимает 38-ю позицию в рейтинговой таблице популяционных алгоритмов оптимизации.
|№
|AO
|Description
|Hilly
|Hilly final
|Forest
|Forest final
|Megacity (discrete)
|Megacity final
|Final result
|% of MAX
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|across neighbourhood search
|0,94948
|0,84776
|0,43857
|2,23581
|1,00000
|0,92334
|0,39988
|2,32323
|0,70923
|0,63477
|0,23091
|1,57491
|6,134
|68,15
|2
|CLA
|code lock algorithm (joo)
|0,95345
|0,87107
|0,37590
|2,20042
|0,98942
|0,91709
|0,31642
|2,22294
|0,79692
|0,69385
|0,19303
|1,68380
|6,107
|67,86
|3
|AMOm
|animal migration ptimization M
|0,90358
|0,84317
|0,46284
|2,20959
|0,99001
|0,92436
|0,46598
|2,38034
|0,56769
|0,59132
|0,23773
|1,39675
|5,987
|66,52
|4
|(P+O)ES
|(P+O) evolution strategies
|0,92256
|0,88101
|0,40021
|2,20379
|0,97750
|0,87490
|0,31945
|2,17185
|0,67385
|0,62985
|0,18634
|1,49003
|5,866
|65,17
|5
|CTA
|comet tail algorithm (joo)
|0,95346
|0,86319
|0,27770
|2,09435
|0,99794
|0,85740
|0,33949
|2,19484
|0,88769
|0,56431
|0,10512
|1,55712
|5,846
|64,96
|6
|TETA
|time evolution travel algorithm (joo)
|0,91362
|0,82349
|0,31990
|2,05701
|0,97096
|0,89532
|0,29324
|2,15952
|0,73462
|0,68569
|0,16021
|1,58052
|5,797
|64,41
|7
|SDSm
|stochastic diffusion search M
|0,93066
|0,85445
|0,39476
|2,17988
|0,99983
|0,89244
|0,19619
|2,08846
|0,72333
|0,61100
|0,10670
|1,44103
|5,709
|63,44
|8
|AAm
|archery algorithm M
|0,91744
|0,70876
|0,42160
|2,04780
|0,92527
|0,75802
|0,35328
|2,03657
|0,67385
|0,55200
|0,23738
|1,46323
|5,548
|61,64
|9
|ESG
|evolution of social groups (joo)
|0,99906
|0,79654
|0,35056
|2,14616
|1,00000
|0,82863
|0,13102
|1,95965
|0,82333
|0,55300
|0,04725
|1,42358
|5,529
|61,44
|10
|SIA
|simulated isotropic annealing (joo)
|0,95784
|0,84264
|0,41465
|2,21513
|0,98239
|0,79586
|0,20507
|1,98332
|0,68667
|0,49300
|0,09053
|1,27020
|5,469
|60,76
|11
|ACS
|artificial cooperative search
|0,75547
|0,74744
|0,30407
|1,80698
|1,00000
|0,88861
|0,22413
|2,11274
|0,69077
|0,48185
|0,13322
|1,30583
|5,226
|58,06
|12
|DA
|dialectical algorithm
|0,86183
|0,70033
|0,33724
|1,89940
|0,98163
|0,72772
|0,28718
|1,99653
|0,70308
|0,45292
|0,16367
|1,31967
|5,216
|57,95
|13
|BHAm
|black hole algorithm M
|0,75236
|0,76675
|0,34583
|1,86493
|0,93593
|0,80152
|0,27177
|2,00923
|0,65077
|0,51646
|0,15472
|1,32195
|5,196
|57,73
|14
|ASO
|anarchy society optimization
|0,84872
|0,74646
|0,31465
|1,90983
|0,96148
|0,79150
|0,23803
|1,99101
|0,57077
|0,54062
|0,16614
|1,27752
|5,178
|57,54
|15
|RFO
|royal flush optimization (joo)
|0,83361
|0,73742
|0,34629
|1,91733
|0,89424
|0,73824
|0,24098
|1,87346
|0,63154
|0,50292
|0,16421
|1,29867
|5,089
|56,55
|16
|AOSm
|atomic orbital search M
|0,80232
|0,70449
|0,31021
|1,81702
|0,85660
|0,69451
|0,21996
|1,77107
|0,74615
|0,52862
|0,14358
|1,41835
|5,006
|55,63
|17
|TSEA
|turtle shell evolution algorithm (joo)
|0,96798
|0,64480
|0,29672
|1,90949
|0,99449
|0,61981
|0,22708
|1,84139
|0,69077
|0,42646
|0,13598
|1,25322
|5,004
|55,60
|18
|DE
|differential evolution
|0,95044
|0,61674
|0,30308
|1,87026
|0,95317
|0,78896
|0,16652
|1,90865
|0,78667
|0,36033
|0,02953
|1,17653
|4,955
|55,06
|19
|CRO
|chemical reaction optimisation
|0,94629
|0,66112
|0,29853
|1,90593
|0,87906
|0,58422
|0,21146
|1,67473
|0,75846
|0,42646
|0,12686
|1,31178
|4,892
|54,36
|20
|BIO
|blood inheritance optimization (joo)
|0,81568
|0,65336
|0,30877
|1,77781
|0,89937
|0,65319
|0,21760
|1,77016
|0,67846
|0,47631
|0,13902
|1,29378
|4,842
|53,80
|21
|BSA
|bird swarm algorithm
|0,89306
|0,64900
|0,26250
|1,80455
|0,92420
|0,71121
|0,24939
|1,88479
|0,69385
|0,32615
|0,10012
|1,12012
|4,809
|53,44
|22
|HS
|harmony search
|0,86509
|0,68782
|0,32527
|1,87818
|0,99999
|0,68002
|0,09590
|1,77592
|0,62000
|0,42267
|0,05458
|1,09725
|4,751
|52,79
|23
|SSG
|saplings sowing and growing
|0,77839
|0,64925
|0,39543
|1,82308
|0,85973
|0,62467
|0,17429
|1,65869
|0,64667
|0,44133
|0,10598
|1,19398
|4,676
|51,95
|24
|BCOm
|bacterial chemotaxis optimization M
|0,75953
|0,62268
|0,31483
|1,69704
|0,89378
|0,61339
|0,22542
|1,73259
|0,65385
|0,42092
|0,14435
|1,21912
|4,649
|51,65
|25
|ABO
|african buffalo optimization
|0,83337
|0,62247
|0,29964
|1,75548
|0,92170
|0,58618
|0,19723
|1,70511
|0,61000
|0,43154
|0,13225
|1,17378
|4,634
|51,49
|26
|(PO)ES
|(PO) evolution strategies
|0,79025
|0,62647
|0,42935
|1,84606
|0,87616
|0,60943
|0,19591
|1,68151
|0,59000
|0,37933
|0,11322
|1,08255
|4,610
|51,22
|27
|TSm
|tabu search M
|0,87795
|0,61431
|0,29104
|1,78330
|0,92885
|0,51844
|0,19054
|1,63783
|0,61077
|0,38215
|0,12157
|1,11449
|4,536
|50,40
|28
|BSO
|brain storm optimization
|0,93736
|0,57616
|0,29688
|1,81041
|0,93131
|0,55866
|0,23537
|1,72534
|0,55231
|0,29077
|0,11914
|0,96222
|4,498
|49,98
|29
|WOAm
|wale optimization algorithm M
|0,84521
|0,56298
|0,26263
|1,67081
|0,93100
|0,52278
|0,16365
|1,61743
|0,66308
|0,41138
|0,11357
|1,18803
|4,476
|49,74
|30
|AEFA
|artificial electric field algorithm
|0,87700
|0,61753
|0,25235
|1,74688
|0,92729
|0,72698
|0,18064
|1,83490
|0,66615
|0,11631
|0,09508
|0,87754
|4,459
|49,55
|31
|AEO
|artificial ecosystem-based optimization algorithm
|0,91380
|0,46713
|0,26470
|1,64563
|0,90223
|0,43705
|0,21400
|1,55327
|0,66154
|0,30800
|0,28563
|1,25517
|4,454
|49,49
|32
|ACOm
|ant colony optimization M
|0,88190
|0,66127
|0,30377
|1,84693
|0,85873
|0,58680
|0,15051
|1,59604
|0,59667
|0,37333
|0,02472
|0,99472
|4,438
|49,31
|33
|BFO-GA
|bacterial foraging optimization - ga
|0,89150
|0,55111
|0,31529
|1,75790
|0,96982
|0,39612
|0,06305
|1,42899
|0,72667
|0,27500
|0,03525
|1,03692
|4,224
|46,93
|34
|SOA
|simple optimization algorithm
|0,91520
|0,46976
|0,27089
|1,65585
|0,89675
|0,37401
|0,16984
|1,44060
|0,69538
|0,28031
|0,10852
|1,08422
|4,181
|46,45
|35
|ABHA
|artificial bee hive algorithm
|0,84131
|0,54227
|0,26304
|1,64663
|0,87858
|0,47779
|0,17181
|1,52818
|0,50923
|0,33877
|0,10397
|0,95197
|4,127
|45,85
|36
|ACMO
|atmospheric cloud model optimization
|0,90321
|0,48546
|0,30403
|1,69270
|0,80268
|0,37857
|0,19178
|1,37303
|0,62308
|0,24400
|0,10795
|0,97503
|4,041
|44,90
|37
|ADAMm
|adaptive moment estimation M
|0,88635
|0,44766
|0,26613
|1,60014
|0,84497
|0,38493
|0,16889
|1,39880
|0,66154
|0,27046
|0,10594
|1,03794
|4,037
|44,85
|38
|CGO
|chaos game optimization
|0,57256
|0,37158
|0,32018
|1,26432
|0,61176
|0,61931
|0,62161
|1,85267
|0,37538
|0,21923
|0,19028
|0,78490
|3,902
|43,35
|39
|ATAm
|artificial tribe algorithm M
|0,71771
|0,55304
|0,25235
|1,52310
|0,82491
|0,55904
|0,20473
|1,58867
|0,44000
|0,18615
|0,09411
|0,72026
|3,832
|42,58
|40
|ASHA
|artificial showering algorithm
|0,89686
|0,40433
|0,25617
|1,55737
|0,80360
|0,35526
|0,19160
|1,35046
|0,47692
|0,18123
|0,09774
|0,75589
|3,664
|40,71
|41
|ASBO
|adaptive social behavior optimization
|0,76331
|0,49253
|0,32619
|1,58202
|0,79546
|0,40035
|0,26097
|1,45677
|0,26462
|0,17169
|0,18200
|0,61831
|3,657
|40,63
|42
|MEC
|mind evolutionary computation
|0,69533
|0,53376
|0,32661
|1,55569
|0,72464
|0,33036
|0,07198
|1,12698
|0,52500
|0,22000
|0,04198
|0,78698
|3,470
|38,55
|43
|CSA
|circle search algorithm
|0,66560
|0,45317
|0,29126
|1,41003
|0,68797
|0,41397
|0,20525
|1,30719
|0,37538
|0,23631
|0,10646
|0,71815
|3,435
|38,17
|44
|IWO
|invasive weed optimization
|0,72679
|0,52256
|0,33123
|1,58058
|0,70756
|0,33955
|0,07484
|1,12196
|0,42333
|0,23067
|0,04617
|0,70017
|3,403
|37,81
|45
|Micro-AIS
|micro artificial immune system
|0,79547
|0,51922
|0,30861
|1,62330
|0,72956
|0,36879
|0,09398
|1,19233
|0,37667
|0,15867
|0,02802
|0,56335
|3,379
|37,54
|RW
|random walk
|0,48754
|0,32159
|0,25781
|1,06694
|0,37554
|0,21944
|0,15877
|0,75375
|0,27969
|0,14917
|0,09847
|0,52734
|2,348
|26,09
Выводы
Проанализировав результаты работы алгоритма CGO, я пришёл к важным выводам. Алгоритм Chaos Game Optimization демонстрирует крайне интересное поведение. В целом, его эффективность можно оценить как ниже среднего, что подтверждается общим результатом в 43.35%. Однако наиболее примечательным является его поведение при масштабировании задачи, CGO показывает высокую эффективность именно на многомерных задачах — тестах с размерностью в 1000 переменных. Это нетипичное свойство для большинства метаэвристических алгоритмов, которые обычно страдают от "проклятия размерности" и теряют эффективность при увеличении числа переменных. CGO же, напротив, иногда даже превосходит свои результаты на 10-и и 50-и мерных задачах при работе с 1000-мерными задачами. Особенно ярко это проявляется на тестовой функции Forest, имеющей глобальный экстремум в одной "острой" точке.
Я полагаю, что этот феномен обусловлен самой природой алгоритма. Хаотическая основа CGO и разнообразие формул движения создают эффективный механизм исследования высокоразмерных пространств. Четыре различные стратегии обновления позиций, случайный выбор между ними и непредсказуемый коэффициент α, позволяют алгоритму решать задачи на сложных многомерных ландшафтах. Особенно хорошо алгоритм проявил себя на функциях типа Forest с результатами 0.61-0.62, что значительно выше его средних показателей.
Анализируя устройство алгоритма, я вижу, что его сила в высокой размерности связана с покоординатной обработкой. Вместо того, чтобы работать с полным вектором решения, CGO обновляет каждую координату независимо, что даёт ему преимущество при увеличении размерности. Кроме того, использование случайных групп и их средних позиций обеспечивает эффективный обмен информацией между агентами даже в высокоразмерных пространствах.
Я попробовал поворачивать поверхность функции Forest под различными углами, чтобы убедиться, что полученные интересные результаты не являются случайным совпадением особенностей логики алгоритма и соответствующей ему тестовой функции. Это было необходимо для того, чтобы исключить возможность случайного попадания в глобальный экстремум. Эксперименты с поворотом функции лишь подтвердили, что такие результаты неслучайны. Учитывая эту особенность работы CGO с функциями с острыми экстремумами, я рекомендую проводить многократные запуски оптимизации, если используется этот алгоритм. Данная рекомендация является особенно актуальной именно для этого алгоритма.
В целом, несмотря на средние общие показатели, уникальная способность CGO сохранять и даже повышать эффективность при увеличении размерности задачи делает его исключительно интересным алгоритмом для дальнейшего изучения и применения в сложных оптимизационных задачах.
Рисунок 2. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам
Рисунок 3. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 — максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)
Плюсы и минусы алгоритма CGO:
Плюсы:
- Отсутствуют внешние параметры
- Хорошая сходимость на функциях высокой и средней размерности
Минусы:
- Застревает в локальных экстремумах на задачах малой размерности.
К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.
Программы, используемые в статье
|#
|Имя
|Тип
|Описание
|1
|#C_AO.mqh
|Включаемый файл
|Родительский класс популяционных алгоритмов
оптимизации
|2
|#C_AO_enum.mqh
|Включаемый файл
|Перечисление популяционных алгоритмов оптимизации
|3
|TestFunctions.mqh
|Включаемый файл
|Библиотека тестовых функций
|4
|TestStandFunctions.mqh
|Включаемый файл
|Библиотека функций тестового стенда
|5
|Utilities.mqh
|Включаемый файл
|Библиотека вспомогательных функций
|6
|CalculationTestResults.mqh
|Включаемый файл
|Скрипт для расчета результатов в сравнительную таблицу
|7
|Testing AOs.mq5
|Скрипт
|Единый испытательный стенд для всех популяционных алгоритмов оптимизации
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|Скрипт
|Простой пример использования популяционных алгоритмов оптимизации без визуализации
|9
|Test_AO_CGO.mq5
|Скрипт
|Испытательный стенд для CGO
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования