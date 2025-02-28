Оптимизация хаотичной игрой — Chaos Game Optimization (CGO)

Содержание





Введение

Алгоритмы оптимизации играют стратегическую роль в решении сложных задач не только в различных областях современной науки, но и в трейдинге. С быстрым развитием технологий эти задачи становятся еще более сложными, а поиск лучшего решения — все более энергозатратным, поэтому возрастают и требования к алгоритмам оптимизации, их результативности при высокой экономичности работы. Одним из новейших и перспективных методов стал алгоритм Chaos Game Optimization (CGO), разработанный Сиамаком Талатахари и Мехди Азизи в 2020 году. Этот алгоритм основан на принципах теории хаоса и использует хаотические последовательности для генерации и улучшения решений.

Основная идея алгоритма заключается в использовании хаотических последовательностей для поиска глобальных оптимумов в сложных многомерных пространствах. Хаотические последовательности обладают определенными свойствами, которые, теоретически, позволяют им избегать локальных ловушек и находить качественные решения. В данной статье разберем основные принципы и этапы алгоритма Chaos Game Optimization, реализуем его в коде и проведем уже стандартные испытания на тестовых функциях, сделаем выводы о его работе.





Реализация алгоритма

Представьте себе группу из исследователей, каждый из которых пытается найти экстремум в многомерном лабиринте. В начале пути наши искатели разбрасываются по лабиринту случайным образом и находят свое первое пристанище в строго определенных границах пространства. Это их точка отсчета. Каждый искатель не действует в одиночку — он наблюдает за своими товарищами, и в каждый момент времени выбирает случайную группу соратников, вычисляет центр их расположения, словно находя точку равновесия между их позициями.

Это коллективная мудрость, усредненная опытом группы. А дальше начинается настоящая магия хаоса. Искатель может выбрать один из четырех путей для своего следующего шага. Каждый путь — это особая формула движения, где переплетаются три ключевые точки: его текущая позиция, лучшее найденное место всей группой и центр выбранной подгруппы. Эти точки смешиваются, и силу их влияния на дальнейшее перемещение определяет коэффициент α – проводник хаоса.

Коэффициент α сам по себе принимает разные воплощения, и каждый искатель, следуя правилам, может либо оттолкнуться от своей позиции, устремляясь к золотой середине между лучшим результатом и центром группы, либо начать от лучшей точки, исследуя пространство вокруг нее, а также может оттолкнуться от центра группы, или совершить совершенно случайный прыжок в неизведанное.

В конце каждого такого действа происходит сравнение результатов. Если кто-то из искателей находит место лучше прежнего рекорда, оно становится новым маяком для всей группы в их дальнейшем поиске.

В этом и заключается истинная красота алгоритма — в его способности превращать хаос в порядок, случайность в целенаправленное движение, неопределенность в прогресс и каждый шаг, каждое движение подчинено поиску решений между известным и неизведанным, между стабильностью и риском, между порядком и хаосом.

Рисунок 1. Типичные действия поискового агента в алгоритме CGO

Formula 1: текущая + α(β×лучшая - γ×средняя)

Formula 2: лучшая + α(β×средняя - γ×текущая)

Formula 3: средняя + α(β×лучшая - γ×текущая)

Random: случайная позиция

На рисунке 1 красная точка — текущий агент, для которого вычисляется новая позиция. Синие точки — группа случайно выбранных агентов в популяции в случайно выбранном количестве. Фиолетовая пунктирная окружность — средняя позиция группы. Золотая точка — лучшее найденное решение. Зеленые точки — возможные новые позиции агента по разным формулам:

Пунктирные линии показывают векторы влияния лучшего решения и средней позиции группы на движение текущего агента. Серый пунктирный прямоугольник обозначает границы области поиска.

Приступим к написанию псевдокода алгоритма.

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА: Задать размер популяции (по умолчанию 50 агентов)

Определить границы поиска для каждой координаты: минимальные значения (rangeMin) максимальные значения (rangeMax) шаг изменения (rangeStep)

Для каждого агента в популяции: сгенерировать случайные начальные координаты в заданных границах округлить координаты с учетом шага вычислить значение целевой функции

Определить лучшее начальное решение среди всех агентов ОСНОВНОЙ ЦИКЛ ОПТИМИЗАЦИИ: Для каждого агента в популяции: a) Выбрать случайную подгруппу агентов: размер подгруппы = случайное число от 1 до размера популяции

случайно выбрать агентов в подгруппу b) Вычислить среднюю позицию выбранной подгруппы: для каждой координаты: средняя_координата = сумма_координат_группы / размер_группы c) Сгенерировать коэффициенты для формул движения: α (альфа) = выбрать случайно один из способов: способ 1: случайное число от 0 до 1 способ 2: 2 × случайное(0,1) - 1 [получаем число от -1 до 1] способ 3: Ir × случайное(0,1) + 1 способ 4: Ir × случайное(0,1) + (1-Ir) где Ir = случайно 0 или 1

β (бета) = случайно 1 или 2

γ (гамма) = случайно 1 или 2 d) Выбрать случайно одну из четырех формул движения: Формула 1: новая_позиция = текущая + α(β×лучшая - γ×средняя)

Формула 2: новая_позиция = лучшая + α(β×средняя - γ×текущая)

Формула 3: новая_позиция = средняя + α(β×лучшая - γ×текущая)

Формула 4: новая_позиция = случайная позиция в границах поиска e) Применить выбранную формулу: для каждой координаты: вычислить новое значение по формуле проверить выход за границы поиска если вышли за границы, скорректировать до ближайшей границы округлить значение с учетом шага изменения

f) Вычислить значение целевой функции в новой позиции ОБНОВЛЕНИЕ ЛУЧШЕГО РЕШЕНИЯ: Для каждого агента: если значение целевой функции агента лучше текущего лучшего: обновить лучшее значение сохранить координаты нового лучшего решения

ПОВТОРЕНИЕ: Повторять шаги 2-3 пока не выполнится условие остановки: достигнуто максимальное число итераций или найдено решение требуемого качества или другой критерий остановки



Переходим к самой реализации алгоритма. Класс "C_AO_CGO" реализует алгоритм CGO и является производным от класса "C_AO", в нем наследуются свойства и методы базового класса.

Методы:

SetParams () — устанавливает значение "popSize" на основе данных в массиве параметров "params". Это важно для настройки алгоритма перед его использованием.

Init () — метод инициализации, принимает минимальные и максимальные значения диапазона, шаг изменения и количество эпох. Его цель — подготовить алгоритм к запуску, задавая границы поиска и другие параметры.

Moving () — описывает шаги, связанные с движением особей в процессе оптимизации. Его реализация обеспечивает логику альтернативных решений и их улучшение.

Revision () — отвечает за пересмотр текущих по популяции и глобально лучшего решения.

Приватные методы:

GetAlpha () — для получения параметра alpha, который используется для контроля стратегии, "интенсивности" и "разнообразия" поиска.

GenerateNewSolution () — для генерации нового решения на основе индекса (seedIndex) и среднего значения группы (meanGroup).

class C_AO_CGO : public C_AO { public : ~C_AO_CGO () { } C_AO_CGO () { ao_name = "CGO" ; ao_desc = "Chaos Game Optimization" ; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/17047" ; popSize = 25 ; ArrayResize (params, 1 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; } void SetParams () { popSize = ( int )params [ 0 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); private : double GetAlpha (); void GenerateNewSolution ( int seedIndex, double &meanGroup []); };

Метод "Init" класса "C_AO_CGO" отвечает за инициализацию параметров алгоритма оптимизации перед его запуском. Он принимает следующие аргументы: массивы, содержащий минимальные и максимальные значения для каждой переменной поиска, шаг изменения для каждой переменной, количество эпох (итераций) алгоритма.

bool C_AO_CGO::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; return true ; }

Метод "Moving" выполняет основную логику перемещения особей популяции решений в алгоритме CGO. Основная цель этого метода — обновить решения в популяции на основе правил, включая генерацию новых решений и усреднение результатов. Давайте подробно рассмотрим его основные части.

Первая часть, инициализация при первом вызове (если переменная "revision" равна "false"):

Запускается внешний цикл по всем элементам популяции (popSize) и для каждого элемента (индивидуума i):

Запускается внутренний цикл по координатам (coords):



Генерируется случайное значение для каждой координаты с помощью метода u.RNDfromCI (), который возвращает случайное значение в заданном диапазоне.



Это значение затем корректируется с помощью u.SeInDiSp (), что гарантирует, что значение остаётся в пределах диапазона, и округляет его к ближайшему шагу.

Устанавливается флаг "revision" в "true" для следующего вызова метода и выходим из метода.

Для каждого индивидуума популяции: Генерируется случайный размер группы "randGroupSize" от "1" до "popSize". Создается массив "meanGroup" для хранения среднего значения координат, размер которого соответствует количеству координат, устанавливается в "coords". Заполняется массив "randIndices", содержащий случайные индексы (индивидов), которые будут использованы для формирования группы. На каждой итерации добавляются случайные индексы в "randIndices", при этом индексы выбираются случайным образом.

Затем для каждой группы суммируются значения координат для каждого индивидуума из случайно выбранных индексов, и результат сохраняется в "meanGroup".



После суммирования, значение в "meanGroup" делится на количество индивидов в группе для получения среднего значения.



Генерируется новое решение для индивидуума "i" на основе среднего значения группы с помощью метода "GenerateNewSolution ()".

void C_AO_CGO::Moving () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true ; return ; } for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { int randGroupSize = u.RNDminusOne (popSize) + 1 ; double meanGroup []; ArrayResize (meanGroup, coords); ArrayInitialize (meanGroup, 0 ); int randIndices []; ArrayResize (randIndices, randGroupSize); for ( int j = 0 ; j < randGroupSize; j++) randIndices [j] = u.RNDminusOne (popSize); for ( int j = 0 ; j < randGroupSize; j++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { meanGroup [c] += a [randIndices [j]].c [c]; } } for ( int c = 0 ; c < coords; c++) meanGroup [c] /= randGroupSize; GenerateNewSolution (i, meanGroup); } }

(если переменная "revision" установлена в "true"):

Метод "Revision" выполняет обновление лучших решений в популяции. Проходит по всем индивидам в популяции циклом и для каждого индивидуума проверяет, если его значение функции приспособленности "f" больше текущего лучшего значения "fB", и если это так, обновляет "fB" новым значением "f" и копирует координаты c текущего индивидуума в массив "cB". Таким образом, метод "Revision" находит и обновляет лучшее известное решение в популяции на основе значений функции приспособленности.

void C_AO_CGO::Revision () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } }

Метод "GetAlpha" генерирует и возвращает случайное значение "alpha" в зависимости от случайных условий выбора.

Ir — случайное значение, равное "0" или "1".

Существует четыре возможных случая (имеющихся в "case"), в каждом из которых генерируется значение "alpha" по соответствующей формуле: Случай 0: Генерирует значение от 0 до 1. Случай 1: Генерирует значение от -1 до 1. Случай 2: Генерирует значение от 1 до 2, умножая его на "Ir" (0 или 1). Случай 3: Генерирует значение, которое зависит от "Ir" и имеет диапазон от 0 до 1, либо 1, в зависимости от значения "Ir".



double C_AO_CGO::GetAlpha () { int Ir = u.RNDminusOne ( 2 ); switch (u.RNDminusOne ( 4 )) { case 0 : return u.RNDfromCI ( 0 , 1 ); case 1 : return 2 * u.RNDfromCI ( 0 , 1 ) - 1 ; case 2 : return Ir * u.RNDfromCI ( 0 , 1 ) + 1 ; case 3 : return Ir * u.RNDfromCI ( 0 , 1 ) + ( 1 - Ir); } return 0 ; }

Отметим, что выражения, используемые для генерации числа "alpha" можно было бы использовать в более простом виде, но используется оригинальный вид, соответсвующий формулам авторов алгоритма.

Метод "GenerateNewSolution" отвечает за генерацию нового решения для заданного агента в популяции, основываясь на различных случайных параметрах.

alpha — значение, полученное вызовом метода "GetAlpha ()", используемое для влияния на новое положение.

beta и gamma — случайные значения (1 или 2).

formula — случайно выбирается одно из четырех возможных уравнений, по которым будет рассчитано новое положение.

newPos — переменная для хранения нового положения с использованием выбранной формулы.

В зависимости от значения "formula": Случай 0 : новое положение рассчитывается как текущее положение агента с добавлением комбинации координат из "cB" (лучшее решение по популяции) и "meanGroup". Случай 1 : новое положение рассчитывается с использованием координаты из "cB" и среднего значения "meanGroup". Случай 2 : новое положение определяется по среднему значению и координате текущего агента. Случай 3 : новое положение задается случайным образом в пределах заданного диапазона (rangeMin [c] и rangeMax [c]).



a [seedIndex].c [c] — соответсвующая координата агента обновляется с использованием метода "u.SeInDiSp ()", который учитывает минимальные значения, максимальные значения и шаги, чтобы гарантировать, что новое значение находится в допустимых пределах.

void C_AO_CGO::GenerateNewSolution ( int seedIndex, double &meanGroup []) { double alpha = GetAlpha (); int beta = u.RNDminusOne ( 2 ) + 1 ; int gamma = u.RNDminusOne ( 2 ) + 1 ; int formula = u.RNDminusOne ( 4 ); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double newPos = 0 ; switch (formula) { case 0 : newPos = a [seedIndex].c [c] + alpha * (beta * cB [c] - gamma * meanGroup [c]); break ; case 1 : newPos = cB [c] + alpha * (beta * meanGroup [c] - gamma * a [seedIndex].c [c]); break ; case 2 : newPos = meanGroup [c] + alpha * (beta * cB [c] - gamma * a [seedIndex].c [c]); break ; case 3 : newPos = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); break ; } a [seedIndex].c [c] = u.SeInDiSp (newPos, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } }

: для каждой координаты (от 0 до coords):

После проведенных испытаний я предпринял попытку улучшения сходимости алгоритма и решил сделать дополнение по сравнению с базовой версией алгоритма CGO. Основное отличие находится в начале обработки каждой координаты, перед применением основных формул движения:

double rnd = u.RNDprobab(); rnd *= rnd; int ind = ( int )u.Scale(rnd, 0.0 , 1.0 , 0 , popSize - 1 ); a[seedIndex].c [c] = a[ind].c [c];

Происходит копирование координаты из случайно выбранного агента, и выбор агента происходит не равномерно, а с квадратичным распределением вероятности (rnd *= rnd). Это создает "bias" в сторону выбора агентов с меньшими индексами (лучшие решения имеют большую вероятность быть выбранными). Случайное число возводим в квадрат, тем самым создаем неравномерное распределение, масштабируем в диапазон индексов популяции и затем копируем, до применения основных формул движения. Моя нацеленность на попытку ускорить конвергенцию в перспективных областях, к сожалению не принесла ожидаемого эффекта.

Вероятно, в следствие преждевременной конвергенции, за счет усиления эффекта быстро уменьшается разнообразие в популяции, что в данном алгоритме приводит еще к большему застреванию, возможно, что сама логика алгоритма препятствует этому. Ниже представлен участок кода, где были внесены изменения, кроме того, я предпринял еще несколько попыток улучшения, однако, заметного прогресса не было достигнуто, и я решил остаться при оригинальной версии алгоритма.

void C_AO_CGO::GenerateNewSolution ( int seedIndex, double &meanGroup []) { double alpha = GetAlpha (); int beta = u.RNDminusOne ( 2 ) + 1 ; int gamma = u.RNDminusOne ( 2 ) + 1 ; int formula = u.RNDminusOne ( 4 ); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double rnd = u.RNDprobab (); rnd *= rnd; int ind = ( int )u.Scale (rnd, 0.0 , 1.0 , 0 , popSize - 1 ); a [seedIndex].c [c] = a [ind].c [c]; double newPos = 0 ; switch (formula) { case 0 : newPos = a [seedIndex].c [c] + alpha * (beta * cB [c] - gamma * meanGroup [c]); break ; case 1 : newPos = cB [c] + alpha * (beta * meanGroup [c] - gamma * a [seedIndex].c [c]); break ; case 2 : newPos = meanGroup [c] + alpha * (beta * cB [c] - gamma * a [seedIndex].c [c]); break ; case 3 : newPos = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); break ; } a [seedIndex].c [c] = u.SeInDiSp (newPos, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } }





Результаты тестов

Как можно заметить ниже из результатов тестирования, что общее количество процентов, набранное алгоритмом, достаточно скромное, однако, если внимательно присмотреться, можно заметить интересную особенность этого алгоритма, которую я опишу ниже.

CGO|Chaos Game Optimization|50.0|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.5725597668122144

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3715760642098293

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.32017971142744234

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6117551660766816

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.619308424855028

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6216109945434442

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.3753846153846153

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.2192307692307692

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.19028461538461647

=============================

All score: 3.90189 (43.35%)

На визуализации работы алгоритма на тестовых функциях хорошо прослеживается формирование структур в группировании агентов, причем эти структуры разные на различных задачах. Но общее в характере работы алгоритма заключается в огромном разбросе результатов оптимизации.

CGO на тестовой функции Hilly

CGO на тестовой функции Forest

CGO на тестовой функции Megacity

По итогам тестирования алгоритм CGO занимает 38-ю позицию в рейтинговой таблице популяционных алгоритмов оптимизации.





Выводы

Проанализировав результаты работы алгоритма CGO, я пришёл к важным выводам. Алгоритм Chaos Game Optimization демонстрирует крайне интересное поведение. В целом, его эффективность можно оценить как ниже среднего, что подтверждается общим результатом в 43.35%. Однако наиболее примечательным является его поведение при масштабировании задачи, CGO показывает высокую эффективность именно на многомерных задачах — тестах с размерностью в 1000 переменных. Это нетипичное свойство для большинства метаэвристических алгоритмов, которые обычно страдают от "проклятия размерности" и теряют эффективность при увеличении числа переменных. CGO же, напротив, иногда даже превосходит свои результаты на 10-и и 50-и мерных задачах при работе с 1000-мерными задачами. Особенно ярко это проявляется на тестовой функции Forest, имеющей глобальный экстремум в одной "острой" точке.

Я полагаю, что этот феномен обусловлен самой природой алгоритма. Хаотическая основа CGO и разнообразие формул движения создают эффективный механизм исследования высокоразмерных пространств. Четыре различные стратегии обновления позиций, случайный выбор между ними и непредсказуемый коэффициент α, позволяют алгоритму решать задачи на сложных многомерных ландшафтах. Особенно хорошо алгоритм проявил себя на функциях типа Forest с результатами 0.61-0.62, что значительно выше его средних показателей.

Анализируя устройство алгоритма, я вижу, что его сила в высокой размерности связана с покоординатной обработкой. Вместо того, чтобы работать с полным вектором решения, CGO обновляет каждую координату независимо, что даёт ему преимущество при увеличении размерности. Кроме того, использование случайных групп и их средних позиций обеспечивает эффективный обмен информацией между агентами даже в высокоразмерных пространствах.

Я попробовал поворачивать поверхность функции Forest под различными углами, чтобы убедиться, что полученные интересные результаты не являются случайным совпадением особенностей логики алгоритма и соответствующей ему тестовой функции. Это было необходимо для того, чтобы исключить возможность случайного попадания в глобальный экстремум. Эксперименты с поворотом функции лишь подтвердили, что такие результаты неслучайны. Учитывая эту особенность работы CGO с функциями с острыми экстремумами, я рекомендую проводить многократные запуски оптимизации, если используется этот алгоритм. Данная рекомендация является особенно актуальной именно для этого алгоритма.

В целом, несмотря на средние общие показатели, уникальная способность CGO сохранять и даже повышать эффективность при увеличении размерности задачи делает его исключительно интересным алгоритмом для дальнейшего изучения и применения в сложных оптимизационных задачах.

Рисунок 2. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам

Рисунок 3. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 — максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)

Плюсы и минусы алгоритма CGO:

Плюсы:

Отсутствуют внешние параметры Хорошая сходимость на функциях высокой и средней размерности

Минусы:

Застревает в локальных экстремумах на задачах малой размерности.



К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.



Программы, используемые в статье