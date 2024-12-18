Алгоритм Искусственного Племени (Artificial Tribe Algorithm, ATA)
Содержание
Введение
В последнее время стремительно развиваются технологии, а задачи оптимизации становятся еще более сложными, ученые и исследователи продолжают искать вдохновение в природе. Одним из ярких примеров такого подхода является Алгоритм Искусственного Племени (Artificial Tribe Algorithm, ATA), созданный учеными Т. Ченом, Ю. Ваном и Ц. Ли и опубликованный в 2012 году. Вдохновленный поведением племен, ATA использует два основных механизма — распространение и миграцию, позволяя адаптироваться к меняющимся условиям и находить оптимальные решения в самых разнообразных задачах. Представьте себе бескрайние просторы, где группы людей, как и их далекие предки, объединяются в поисках лучших ресурсов. Они мигрируют, обмениваются знаниями и опытом, создавая уникальные стратегии для решения сложных задач. Именно это поведение стало основой для создания ATA — алгоритма, который гармонично сочетает два ключевых механизма: распространение и миграцию.
Алгоритм Искусственного Племени представляет собой совершенно новый метод оптимизации, основанный на принципах бионических интеллектуальных алгоритмов. Он моделирует поведение природных племен, используя их способности к размножению и миграции для достижения оптимальных решений. В этом алгоритме племя состоит из индивидов, которые взаимодействуют друг с другом, чтобы найти глобальный оптимум.
Реализация алгоритма
Процесс работы алгоритма ATA начинается с установки параметров и случайной инициализации племени, после чего рассчитывается значение приспособленности. Далее увеличивается счетчик итераций, и оценивается текущая ситуация племени. Если ситуация благоприятна (разница в оптимальном значении приспособленности между поколениями больше заданного критерия), выполняется поведение размножения, где особи обмениваются информацией. В противном случае, используется поведение миграции, при котором индивиды перемещаются с учетом опыта как отдельной особи, так и всего племени. Миграция не может выполняться постоянно, чтобы избежать чрезмерной дисперсии. Затем вновь рассчитывается значение приспособленности и сравнивается с лучшими значениями, зарегистрированными для племени и каждого индивида. Если найдено лучшее решение, оно заносится в память. Проверяется, удовлетворяют ли условия завершения, и если они выполнены, итерация завершается. В противном случае, процесс возвращается к шагу оценки ситуации.
Включение глобальной информации в ATA придает вес историческому опыту племени, что помогает находить лучшие решения и улучшать способность поиска. Увеличение веса опыта племени способствует повышению эффективности алгоритма, ускоряя сходимость. Для этого ATA вводит глобальный инерционный вес, который усиливает поисковые способности и ускоряет процесс.
Основной инновацией ATA является наличие двойной системы поведения, которая адаптируется в зависимости от ситуации: размножение используется для углубленного исследования, когда прогресс хороший, а миграция активируется при застревании в локальных оптимумах, что способствует более глубокой исследовательской деятельности. Также важно сочетание индивидуального и социального обучения. Индивидуальная память (Xs) используется при миграции, а глобальная память (Xg) взвешивается по инерционному коэффициенту AT_w. При размножении партнеры выбираются случайным образом, что помогает улучшить разнообразие и ускорить поиск.
Система параметров в ATA проста, но эффективна. Она контролирует численность популяции (tribe_size), критерий переключения поведения (AT_criterion) и глобальное влияние на поиск (AT_w), что делает алгоритм гибким и мощным инструментом, который легко, как утверждают авторы, конкурирует с более сложными алгоритмами, особенно при работе с малыми размерами популяции.
Основные компоненты алгоритма включают поведение размножения, которое применяется при хорошем прогрессе, когда разница в приспособленности больше установленного критерия. В этом случае особи обмениваются частичной информацией. Поведение миграции используется при плохой ситуации, когда разница в приспособленности мала, и включает движение на основе индивидуального и глобального опыта, с учетом веса инерции для усиления глобального поиска. Критерий существования оценивает изменения лучшей приспособленности между итерациями: если изменения значительны, то используется размножение, если изменения незначительны, происходит миграция.
Алгоритм также включает систему обновления памяти, которая отслеживает лучшие позиции как для отдельных особей, так и для всего племени. Эти позиции обновляются, когда находятся новые лучшие решения.
Особенности проектирования ATA заключаются в простоте параметров, интеграции индивидуального и социального обучения, а также в самоадаптивном переключении между размножением и миграцией. Глобальный вес инерции улучшает способность поиска, ускоряя нахождение оптимальных решений.
Итак, правила индивидуального поведения можно описать следующим образом:
1. Распространение. Индивид использует информацию в популяции для формирования генетического материала будущих поколений. Если существующая ситуация в окружающей среде благоприятна, индивид случайным образом выбирает другого индивида из племени и скрещивается, чтобы возродить следующее поколение через обмен генетической информацией.
2. Миграция. Если существующая ситуация плохая (что указывает на то, что межпоколенческая разница в оптимальном значении приспособленности меньше существующего критерия), индивид перемещается, в соответствии со своим и племенным историческим опытом, для реализации миграции племени.
Визуально схематично ключевые фазы, происходящие в популяции алгоритма, можно представить как на рисунке 1.
Рисунок 1. Фазы перемещения индивидов в популяции алгоритма ATA
Напишем псевдокод алгоритма ATA:
// Основные параметры:
// размер_племени - размер популяции племени
// ATA_criterion - пороговое значение критерия существования
// ATA_w - глобальный вес инерции
// X - вектор позиции особи
// Xs - лучшая историческая позиция особи
// Xg - глобальная лучшая историческая позиция племени
Алгоритм ATA:
Инициализация:
Создать племя из tribe_size особей со случайными позициями X
Вычислить начальные значения пригодности для всех особей
Инициализировать Xs и Xg найденными лучшими позициями
итерация = 0
Пока (итерация < макс_итераций):
итерация = итерация + 1
// Проверить благоприятность ситуации для существования
разница = |текущая_лучшая_пригодность - предыдущая_лучшая_пригодность|
Если (разница > ATA_criterion):
// Хорошая ситуация - выполнить поведение размножения
Для каждой особи i:
// Выбрать случайного партнера j из племени
j = случайное (1, размер_племени) где j ≠ i
// Формулы размножения:
r1 = случайное (0,1)
Yi+1 = r1 * Yj + (1 - r1) * Xi // Новая позиция партнера
Xi+1 = r1 * Xi + (1- r1) * Yi // Новая позиция особи
Иначе:
// Плохая ситуация - выполнить поведение миграции
Для каждой особи i:
// Формула миграции:
r1 = случайное (0,1)
r2 = случайное (0,1)
Xi+1 = Xi + r1 * (Xs - Xi) + ATA_w * r2 * (Xg - Xi)
// Обновить значения пригодности и лучшие позиции
Для каждой особи i:
Вычислить новая_пригодность для Xi
Если новая_пригодность лучше, чем лучшая_пригодность_особи:
Обновить Xs для особи i
Если новая_пригодность лучше, чем глобальная_лучшая_пригодность:
Обновить Xg
Сохранить текущую_лучшую_пригодность для следующей итерации
Вернуть Xg как найденное лучшее решение
Рисунок 2. Логическая схема работы алгоритма ATA
Определим класс C_AO_ATA, который реализует алгоритм ATA. Кратко опишем его содержание:Наследование и основные члены:
- Класс наследуется от базового класса C_AO
- Содержит деструктор и конструктор
- popSize = 50 (размер племени)
- AT_criterion = 0.3 (критерий благоприятности обстановки)
- AT_w = 1.46 (инерционный вес)
- SetParams () - установка параметров из массива "params"
- Init () - инициализация с диапазонами поиска
- Moving () - реализация движения особей
- Revision () - оценка и обновление решений
- prevBestFitness - хранит предыдущее лучшее значение для сравнения
Это базовый каркас алгоритма, где определены все необходимые параметры и методы для его работы.
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_ATA : public C_AO { public: //-------------------------------------------------------------------- ~C_AO_ATA () { } C_AO_ATA () { ao_name = "ATA"; ao_desc = "Artificial Tribe Algorithm"; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/16588"; popSize = 50; // Размер популяции AT_criterion = 0.3; // Критерий оценки текущей ситуации AT_w = 1.46; // Глобальный инерционный вес ArrayResize (params, 3); // Инициализация параметров params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; params [1].name = "AT_criterion"; params [1].val = AT_criterion; params [2].name = "AT_w"; params [2].val = AT_w; } void SetParams () // Метод для установки параметров { popSize = (int)params [0].val; AT_criterion = params [1].val; AT_w = params [2].val; } bool Init (const double &rangeMinP [], // Минимальный диапазон поиска const double &rangeMaxP [], // Максимальный диапазон поиска const double &rangeStepP [], // Шаг поиска const int epochsP = 0); // Количество эпох void Moving (); // Метод перемещения void Revision (); // Метод ревизии //---------------------------------------------------------------------------- double AT_criterion; // Критерий оценки текущей ситуации double AT_w; // Глобальный инерционный вес private: //------------------------------------------------------------------- double prevBestFitness; //Предыдущее лучшее решение }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Метод "Init" класса C_AO_ATA отвечает за инициализацию алгоритма. Разберем его по частям:Параметры метода:
- rangeMinP [] - массив минимальных значений для каждой размерности поиска
- rangeMaxP [] - массив максимальных значений
- rangeStepP [] - массив шагов дискретизации
- epochsP - количество эпох (по умолчанию 0)
- Вызывает "StandardInit" из базового класса для инициализации стандартных параметров
- Если "StandardInit" вернул "false", метод прерывается
- Устанавливает "prevBestFitness" в "-DBL_MAX" (для задачи максимизации)
- true в случае успешной инициализации
- false если стандартная инициализация не удалась
Это минимальная реализация инициализации, которая подготавливает алгоритм к работе.
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— bool C_AO_ATA::Init (const double &rangeMinP [], // Минимальный диапазон поиска const double &rangeMaxP [], // Максимальный диапазон поиска const double &rangeStepP [], // Шаг поиска const int epochsP = 0) // Количество эпох { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; // Инициализация стандартных параметров //---------------------------------------------------------------------------- prevBestFitness = -DBL_MAX; return true; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Метод "Moving ()" отвечает за перемещение особей племени и состоит из двух основных частей:Если это первый запуск (revision = false):
- Случайно размещает все особи в пространстве поиска
- приводит их позиции к допустимым дискретным значениям
- помечает, что начальное размещение выполнено (revision = true)
- каждая особь выбирает случайного партнера
- они обмениваются информацией о своих позициях
- формируют новые позиции на основе этого обмена
- своей лучшей позиции
- глобальной лучшей позиции
- инерционного веса "AT_w"
При любых перемещениях все новые позиции проверяются и приводятся к допустимым значениям в заданных диапазонах. Дополнительно можно отметить следующий нюанс, так как критерий оценки ситуации является внешним параметром и имеет безразмерную величину, то необходимо нормировать разницу текущей лучшей приспособленности и предыдущей на разницу между самой лучшей исторической приспособленностью и самой худшей: diff = (fB - prevBestFitness) / (fB - fW). Именно для этих целей в данном алгоритме отслеживается не только глобально лучшее решение, но и глобально худшее.
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_ATA::Moving () { // Начальное случайное позиционирование if (!revision) // Если еще не было ревизии { for (int i = 0; i < popSize; i++) // Для каждой частицы { for (int c = 0; c < coords; c++) // Для каждой координаты { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); // Генерация случайной позиции a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); // Приведение к дискретным значениям } } revision = true; // Установка флага ревизии return; // Выход из метода } //---------------------------------------------------------------------------- // Проверка критерия существования double diff = (fB - prevBestFitness) / (fB - fW); double Xi = 0.0; double Xi_1 = 0.0; double Yi = 0.0; double Yi_1 = 0.0; double Xs = 0.0; double Xg = 0.0; int p = 0; double r1 = 0.0; double r2 = 0.0; if (diff > AT_criterion) { // Поведение распространения (хорошая ситуация) for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { p = u.RNDminusOne (popSize); r1 = u.RNDprobab (); Xi = a [i].cP [c]; Yi = a [p].cP [c]; Xi_1 = r1 * Xi + (1.0 - r1) * Yi; Yi_1 = r1 * Yi + (1.0 - r1) * Xi; a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (Yi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } else { // Поведение миграции (плохая ситуация) for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { r1 = u.RNDprobab (); r2 = u.RNDprobab (); Xi = a [i].cP [c]; Xs = a [i].cB [c]; Xg = cB [c]; Xi_1 = Xi + r1 * (Xs - Xi) + AT_w * r2 * (Xg - Xi); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Метод "Revision ()" отвечает за оценку и обновление лучших решений после перемещения особей. Вот что он делает:Для всех особей в племени:
- проверяет, улучшено ли глобальное лучшее решение (fB)
- обновляет худшее найденное решение (fW)
- проверяет и обновляет личное лучшее решение каждой особи (a [i].fB)
- сохраняет текущие позиции как предыдущие (в cP)
- сохраняет предыдущее лучшее значение (prevBestFitness = tempB)
- копирует координаты лучшей особи в глобальное лучшее решение (cB)
По сути, это метод "ревизии" текущего состояния племени, где обновляются все важные показатели: глобальные лучшие/худшие значения, личные лучшие значения каждой особи и сохраняется история позиций.
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_ATA::Revision () { //---------------------------------------------------------------------------- int indB = -1; // Индекс лучшей частицы double tempB = fB; for (int i = 0; i < popSize; i++) // Для каждой частицы { if (a [i].f > fB) // Если значение функции лучше, чем текущее лучшее { fB = a [i].f; // Обновление лучшего значения функции indB = i; // Сохранение индекса лучшей частицы } if (a [i].f < fW) // Если значение функции хуже, чем текущее худшее { fW = a [i].f; // Обновление худшего значения функции } if (a [i].f > a [i].fB) { a [i].fB = a [i].f; ArrayCopy (a [i].cB, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } ArrayCopy (a [i].cP, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } if (indB != -1) { prevBestFitness = tempB; ArrayCopy (cB, a [indB].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); // Копирование координат лучшей частицы } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Переходим к результатам тестирования алгоритма ATA на испытательном стенде.
ATA|Artificial Tribe Algorithm|50.0|0.3|0.5|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.540711768815426
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.31409437631469717
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2512638813618161
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.40309649266442193
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2572536671383149
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.18349902023635473
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.24
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.13600000000000004
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09518461538461616
=============================
All score: 2.42110 (26.90%)
Как видно из распечатки результатов работы алгоритма и на визуализации, при таких показателях алгоритм, к сожалению, не способен попасть в нашу рейтинговую таблицу. На визуализации ниже заметны слабые возможности алгоритма выбираться из локальных ловушек, в которых ATA застревает. Алгоритму явно не хватает разнообразия в популяции решений, что ведет к ее вырождению.
ATAm на тестовой функции Hilly
Попробуем улучшить алгоритм ATA, сосредоточив внимание на недостатке разнообразия решений в популяции. Это важный аспект, поскольку разнообразие является ключевым для эффективного поиска в пространстве решений. В нашей модификации мы введем динамическую вероятность, которая будет зависеть от состояния приспособленности популяции.
Когда популяция сжимается в узком диапазоне пространства решений, это может привести к тому, что алгоритм застрянет в локальном оптимуме. Мы будем, как и в оригинальной версии алгоритма отслеживать разницу между текущим и предыдущим лучшими глобальными решениями, но при этом, если эта разница оказывается слишком малой, это будет сигналом о том, что популяция недостаточно разнообразна и, возможно, приближается к коллапсу решений.
Для предотвращения такой ситуации, мы будем с определенной вероятностью выбрасывать особей, которые находятся далеко от текущего глобального решения. Это будет происходить в пределах допустимых границ задачи, что обеспечит соблюдение условий задачи и предотвратит выход за ее рамки. Мы будем использовать нормальное распределение для определения того, насколько далеко от текущего глобального решения будут находиться выбрасываемые особи.
Интересно, что чем больше разница между текущим и предыдущим лучшими решениями (обозначена как "diff"), тем выше вероятность таких выбросов. Это позволит нам адаптивно реагировать на состояние популяции: когда она начинает застревать, мы будем более активно более активно использовать фазу миграции, что в свою очередь повысит шансы покинуть локальный оптимум и найти более оптимальные решения.
Таким образом, наша модификация алгоритма ATA будет способствовать не только поддержанию разнообразия решений, но и улучшению общей эффективности поиска в пространстве решений. Это может привести к более устойчивым результатам и более высокому качеству найденных решений.
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_ATAm::Moving () { // Начальное случайное позиционирование if (!revision) // Если еще не было ревизии { for (int i = 0; i < popSize; i++) // Для каждой частицы { for (int c = 0; c < coords; c++) // Для каждой координаты { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); // Генерация случайной позиции a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); // Приведение к дискретным значениям } } revision = true; // Установка флага ревизии return; // Выход из метода } //---------------------------------------------------------------------------- // Проверка критерия существования double diff = (fB - prevBestFitness) / (fB - fW); double Xi = 0.0; double Xi_1 = 0.0; double Yi = 0.0; double Yi_1 = 0.0; double Xs = 0.0; double Xg = 0.0; int p = 0; double r1 = 0.0; double r2 = 0.0; if (diff > AT_criterion) { // Поведение распространения (хорошая ситуация) for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { p = u.RNDminusOne (popSize); r1 = u.RNDprobab (); Xi = a [i].cP [c]; Yi = a [p].cP [c]; Xi_1 = r1 * Xi + (1.0 - r1) * Yi; Yi_1 = r1 * Yi + (1.0 - r1) * Xi; a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (Yi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } else { // Поведение миграции (плохая ситуация) for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int c = 0; c < coords; c++) { if (u.RNDprobab () < diff) { Xi_1 = u.GaussDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 1); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } else { r1 = u.RNDprobab (); r2 = u.RNDprobab (); Xi = a [i].cP [c]; Xs = a [i].cB [c]; Xg = cB [c]; Xi_1 = Xi + r1 * (Xs - Xi) + AT_w * r2 * (Xg - Xi); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Результаты тестов
Результаты работы модифицированной версии алгоритма ATAm:
ATAm|Artificial Tribe Algorithm M|50.0|0.9|0.8|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7177133636761123
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.553035897955171
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.25234636879284034
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8249072382287125
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.5590392181296365
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2047284499286112
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.43999999999999995
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.18615384615384617
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09410769230769304
=============================
All score: 3.83203 (42.58%)
На этот раз результаты оказались значительно более перспективными и уже достойны внесения в рейтинговую таблицу, что позволит вытеснить очередного аутсайдера. Визуализация показывает гораздо более активное перемещение особей в популяции по пространству решений. Однако, возникла новая проблема: наблюдается значительный разброс результатов, и полностью избавиться от застревания в локальных оптимумах не удалось.
ATAm на тестовой функции Hilly
ATAm на тестовой функции Forest
ATAm на тестовой функции Megacity
Алгоритм искусственного племени разместился на 33-м месте в рейтинговой таблице.
|№
|AO
|Description
|Hilly
|Hilly final
|Forest
|Forest final
|Megacity (discrete)
|Megacity final
|Final result
|% of MAX
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|across neighbourhood search
|0,94948
|0,84776
|0,43857
|2,23581
|1,00000
|0,92334
|0,39988
|2,32323
|0,70923
|0,63477
|0,23091
|1,57491
|6,134
|68,15
|2
|CLA
|code lock algorithm (joo)
|0,95345
|0,87107
|0,37590
|2,20042
|0,98942
|0,91709
|0,31642
|2,22294
|0,79692
|0,69385
|0,19303
|1,68380
|6,107
|67,86
|3
|AMOm
|animal migration ptimization M
|0,90358
|0,84317
|0,46284
|2,20959
|0,99001
|0,92436
|0,46598
|2,38034
|0,56769
|0,59132
|0,23773
|1,39675
|5,987
|66,52
|4
|(P+O)ES
|(P+O) evolution strategies
|0,92256
|0,88101
|0,40021
|2,20379
|0,97750
|0,87490
|0,31945
|2,17185
|0,67385
|0,62985
|0,18634
|1,49003
|5,866
|65,17
|5
|CTA
|comet tail algorithm (joo)
|0,95346
|0,86319
|0,27770
|2,09435
|0,99794
|0,85740
|0,33949
|2,19484
|0,88769
|0,56431
|0,10512
|1,55712
|5,846
|64,96
|6
|SDSm
|stochastic diffusion search M
|0,93066
|0,85445
|0,39476
|2,17988
|0,99983
|0,89244
|0,19619
|2,08846
|0,72333
|0,61100
|0,10670
|1,44103
|5,709
|63,44
|7
|AAm
|archery algorithm M
|0,91744
|0,70876
|0,42160
|2,04780
|0,92527
|0,75802
|0,35328
|2,03657
|0,67385
|0,55200
|0,23738
|1,46323
|5,548
|61,64
|8
|ESG
|evolution of social groups (joo)
|0,99906
|0,79654
|0,35056
|2,14616
|1,00000
|0,82863
|0,13102
|1,95965
|0,82333
|0,55300
|0,04725
|1,42358
|5,529
|61,44
|9
|SIA
|simulated isotropic annealing (joo)
|0,95784
|0,84264
|0,41465
|2,21513
|0,98239
|0,79586
|0,20507
|1,98332
|0,68667
|0,49300
|0,09053
|1,27020
|5,469
|60,76
|10
|ACS
|artificial cooperative search
|0,75547
|0,74744
|0,30407
|1,80698
|1,00000
|0,88861
|0,22413
|2,11274
|0,69077
|0,48185
|0,13322
|1,30583
|5,226
|58,06
|11
|ASO
|anarchy society optimization
|0,84872
|0,74646
|0,31465
|1,90983
|0,96148
|0,79150
|0,23803
|1,99101
|0,57077
|0,54062
|0,16614
|1,27752
|5,178
|57,54
|12
|AOSm
|atomic orbital search M
|0,80232
|0,70449
|0,31021
|1,81702
|0,85660
|0,69451
|0,21996
|1,77107
|0,74615
|0,52862
|0,14358
|1,41835
|5,006
|55,63
|13
|TSEA
|turtle shell evolution algorithm (joo)
|0,96798
|0,64480
|0,29672
|1,90949
|0,99449
|0,61981
|0,22708
|1,84139
|0,69077
|0,42646
|0,13598
|1,25322
|5,004
|55,60
|14
|DE
|differential evolution
|0,95044
|0,61674
|0,30308
|1,87026
|0,95317
|0,78896
|0,16652
|1,90865
|0,78667
|0,36033
|0,02953
|1,17653
|4,955
|55,06
|15
|CRO
|chemical reaction optimisation
|0,94629
|0,66112
|0,29853
|1,90593
|0,87906
|0,58422
|0,21146
|1,67473
|0,75846
|0,42646
|0,12686
|1,31178
|4,892
|54,36
|16
|BSA
|bird swarm algorithm
|0,89306
|0,64900
|0,26250
|1,80455
|0,92420
|0,71121
|0,24939
|1,88479
|0,69385
|0,32615
|0,10012
|1,12012
|4,809
|53,44
|17
|HS
|harmony search
|0,86509
|0,68782
|0,32527
|1,87818
|0,99999
|0,68002
|0,09590
|1,77592
|0,62000
|0,42267
|0,05458
|1,09725
|4,751
|52,79
|18
|SSG
|saplings sowing and growing
|0,77839
|0,64925
|0,39543
|1,82308
|0,85973
|0,62467
|0,17429
|1,65869
|0,64667
|0,44133
|0,10598
|1,19398
|4,676
|51,95
|19
|BCOm
|bacterial chemotaxis optimization M
|0,75953
|0,62268
|0,31483
|1,69704
|0,89378
|0,61339
|0,22542
|1,73259
|0,65385
|0,42092
|0,14435
|1,21912
|4,649
|51,65
|20
|ABO
|african buffalo optimization
|0,83337
|0,62247
|0,29964
|1,75548
|0,92170
|0,58618
|0,19723
|1,70511
|0,61000
|0,43154
|0,13225
|1,17378
|4,634
|51,49
|21
|(PO)ES
|(PO) evolution strategies
|0,79025
|0,62647
|0,42935
|1,84606
|0,87616
|0,60943
|0,19591
|1,68151
|0,59000
|0,37933
|0,11322
|1,08255
|4,610
|51,22
|22
|TSm
|tabu search M
|0,87795
|0,61431
|0,29104
|1,78330
|0,92885
|0,51844
|0,19054
|1,63783
|0,61077
|0,38215
|0,12157
|1,11449
|4,536
|50,40
|23
|BSO
|brain storm optimization
|0,93736
|0,57616
|0,29688
|1,81041
|0,93131
|0,55866
|0,23537
|1,72534
|0,55231
|0,29077
|0,11914
|0,96222
|4,498
|49,98
|24
|WOAm
|wale optimization algorithm M
|0,84521
|0,56298
|0,26263
|1,67081
|0,93100
|0,52278
|0,16365
|1,61743
|0,66308
|0,41138
|0,11357
|1,18803
|4,476
|49,74
|25
|AEFA
|artificial electric field algorithm
|0,87700
|0,61753
|0,25235
|1,74688
|0,92729
|0,72698
|0,18064
|1,83490
|0,66615
|0,11631
|0,09508
|0,87754
|4,459
|49,55
|26
|AEO
|artificial ecosystem-based optimization algorithm
|0,91380
|0,46713
|0,26470
|1,64563
|0,90223
|0,43705
|0,21400
|1,55327
|0,66154
|0,30800
|0,28563
|1,25517
|4,454
|49,49
|27
|ACOm
|ant colony optimization M
|0,88190
|0,66127
|0,30377
|1,84693
|0,85873
|0,58680
|0,15051
|1,59604
|0,59667
|0,37333
|0,02472
|0,99472
|4,438
|49,31
|28
|BFO-GA
|bacterial foraging optimization - ga
|0,89150
|0,55111
|0,31529
|1,75790
|0,96982
|0,39612
|0,06305
|1,42899
|0,72667
|0,27500
|0,03525
|1,03692
|4,224
|46,93
|29
|SOA
|simple optimization algorithm
|0,91520
|0,46976
|0,27089
|1,65585
|0,89675
|0,37401
|0,16984
|1,44060
|0,69538
|0,28031
|0,10852
|1,08422
|4,181
|46,45
|30
|ABHA
|artificial bee hive algorithm
|0,84131
|0,54227
|0,26304
|1,64663
|0,87858
|0,47779
|0,17181
|1,52818
|0,50923
|0,33877
|0,10397
|0,95197
|4,127
|45,85
|31
|ACMO
|atmospheric cloud model optimization
|0,90321
|0,48546
|0,30403
|1,69270
|0,80268
|0,37857
|0,19178
|1,37303
|0,62308
|0,24400
|0,10795
|0,97503
|4,041
|44,90
|32
|ADAMm
|adaptive moment estimation M
|0,88635
|0,44766
|0,26613
|1,60014
|0,84497
|0,38493
|0,16889
|1,39880
|0,66154
|0,27046
|0,10594
|1,03794
|4,037
|44,85
|33
|ATAm
|artificial tribe algorithm M
|0,71771
|0,55304
|0,25235
|1,52310
|0,82491
|0,55904
|0,20473
|1,58867
|0,44000
|0,18615
|0,09411
|0,72026
|3,832
|42,58
|34
|ASHA
|artificial showering algorithm
|0,89686
|0,40433
|0,25617
|1,55737
|0,80360
|0,35526
|0,19160
|1,35046
|0,47692
|0,18123
|0,09774
|0,75589
|3,664
|40,71
|35
|ASBO
|adaptive social behavior optimization
|0,76331
|0,49253
|0,32619
|1,58202
|0,79546
|0,40035
|0,26097
|1,45677
|0,26462
|0,17169
|0,18200
|0,61831
|3,657
|40,63
|36
|MEC
|mind evolutionary computation
|0,69533
|0,53376
|0,32661
|1,55569
|0,72464
|0,33036
|0,07198
|1,12698
|0,52500
|0,22000
|0,04198
|0,78698
|3,470
|38,55
|37
|IWO
|invasive weed optimization
|0,72679
|0,52256
|0,33123
|1,58058
|0,70756
|0,33955
|0,07484
|1,12196
|0,42333
|0,23067
|0,04617
|0,70017
|3,403
|37,81
|38
|Micro-AIS
|micro artificial immune system
|0,79547
|0,51922
|0,30861
|1,62330
|0,72956
|0,36879
|0,09398
|1,19233
|0,37667
|0,15867
|0,02802
|0,56335
|3,379
|37,54
|39
|COAm
|cuckoo optimization algorithm M
|0,75820
|0,48652
|0,31369
|1,55841
|0,74054
|0,28051
|0,05599
|1,07704
|0,50500
|0,17467
|0,03380
|0,71347
|3,349
|37,21
|40
|SDOm
|spiral dynamics optimization M
|0,74601
|0,44623
|0,29687
|1,48912
|0,70204
|0,34678
|0,10944
|1,15826
|0,42833
|0,16767
|0,03663
|0,63263
|3,280
|36,44
|41
|NMm
|Nelder-Mead method M
|0,73807
|0,50598
|0,31342
|1,55747
|0,63674
|0,28302
|0,08221
|1,00197
|0,44667
|0,18667
|0,04028
|0,67362
|3,233
|35,92
|42
|FAm
|firefly algorithm M
|0,58634
|0,47228
|0,32276
|1,38138
|0,68467
|0,37439
|0,10908
|1,16814
|0,28667
|0,16467
|0,04722
|0,49855
|3,048
|33,87
|43
|GSA
|gravitational search algorithm
|0,64757
|0,49197
|0,30062
|1,44016
|0,53962
|0,36353
|0,09945
|1,00260
|0,32667
|0,12200
|0,01917
|0,46783
|2,911
|32,34
|44
|BFO
|bacterial foraging optimization
|0,61171
|0,43270
|0,31318
|1,35759
|0,54410
|0,21511
|0,05676
|0,81597
|0,42167
|0,13800
|0,03195
|0,59162
|2,765
|30,72
|45
|ABC
|artificial bee colony
|0,63377
|0,42402
|0,30892
|1,36671
|0,55103
|0,21874
|0,05623
|0,82600
|0,34000
|0,14200
|0,03102
|0,51302
|2,706
|30,06
Выводы
В данной статье мы подробно рассмотрели один из самых современных алгоритмов оптимизации — алгоритм ATA. Несмотря на то, что этот алгоритм не может похвастаться выдающимися результатами в сравнении с другими методами, его значимость заключается в том, что он вносит ценный вклад в наше понимание динамического управления состоянием популяции и методов анализа проблем, связанных с застреванием в локальных оптимумах.
Интерес к алгоритму ATA не ограничивается лишь его двумя основными фазами, которые сами по себе представляют небольшую ценность в качестве методов поиска решений. Куда более важным является подход, использующий динамический выбор фаз передвижения особей и контроль за состоянием популяции. Именно этот аспект позволяет более эффективно адаптировать алгоритм к изменяющимся условиям задачи и улучшать качество получаемых решений. Таким образом, изучение ATA открывает новые горизонты для дальнейших исследований в области алгоритмической оптимизации и может служить основой для разработки более совершенных методов.
Я также уверен, что к обсуждаемому алгоритму можно применить различные операторы, которые значительно повысят его эффективность. Например, использование операторов селекции, основанных на сортировке или кроссовере, может значительно улучшить результаты.
Однако стоит отметить, что в текущей версии алгоритма отсутствуют зависимости от качества решения, а также не хватает комбинаторных свойств, что ограничивает его возможности. Все эти аспекты представляют собой интересные направления для дальнейших исследований и улучшений, хотя и выходят за рамки данной статьи. Я был бы очень рад, если кто-то из читателей решит поэкспериментировать с предложенными изменениями и поделится своими версиями алгоритма в комментариях.
Рисунок 3. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам. Белым цветом подсвечены результаты больше или равные 0.99
Рисунок 4. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 - максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)
Плюсы и минусы алгоритма ATAm:
Плюсы:
- Мало внешних параметров.
- Простая реализация.
- Интересная идея динамического переключения стратегий поиска.
Минусы:
- Большой разброс результатов.
- Низкая точность сходимости.
- Склонность к застреванию.
К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.
Программы, используемые в статье
|#
|Имя
|Тип
|Описание
|1
|#C_AO.mqh
|Включаемый файл
|Родительский класс популяционных алгоритмов оптимизации
|2
|#C_AO_enum.mqh
|Включаемый файл
|Перечисление популяционных алгоритмов оптимизации
|3
|TestFunctions.mqh
|Включаемый файл
|Библиотека тестовых функций
|4
|TestStandFunctions.mqh
|Включаемый файл
|Библиотека функций тестового стенда
|5
|Utilities.mqh
|Включаемый файл
|Библиотека вспомогательных функций
|6
|CalculationTestResults.mqh
|Включаемый файл
|Скрипт для расчета результатов в сравнительную таблицу
|7
|Testing AOs.mq5
|Скрипт
|Единый испытательный стенд для всех популяционных алгоритмов оптимизации
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|Скрипт
|Простой пример использования популяционных алгоритмов оптимизации без визуализации
|9
|Test_AO_ATAm.mq5
|Скрипт
|Испытательный стенд для ATAm
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.
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