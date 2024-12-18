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Введение

В последнее время стремительно развиваются технологии, а задачи оптимизации становятся еще более сложными, ученые и исследователи продолжают искать вдохновение в природе. Одним из ярких примеров такого подхода является Алгоритм Искусственного Племени (Artificial Tribe Algorithm, ATA), созданный учеными Т. Ченом, Ю. Ваном и Ц. Ли и опубликованный в 2012 году. Вдохновленный поведением племен, ATA использует два основных механизма — распространение и миграцию, позволяя адаптироваться к меняющимся условиям и находить оптимальные решения в самых разнообразных задачах. Представьте себе бескрайние просторы, где группы людей, как и их далекие предки, объединяются в поисках лучших ресурсов. Они мигрируют, обмениваются знаниями и опытом, создавая уникальные стратегии для решения сложных задач. Именно это поведение стало основой для создания ATA — алгоритма, который гармонично сочетает два ключевых механизма: распространение и миграцию.

Алгоритм Искусственного Племени представляет собой совершенно новый метод оптимизации, основанный на принципах бионических интеллектуальных алгоритмов. Он моделирует поведение природных племен, используя их способности к размножению и миграции для достижения оптимальных решений. В этом алгоритме племя состоит из индивидов, которые взаимодействуют друг с другом, чтобы найти глобальный оптимум.





Реализация алгоритма

Процесс работы алгоритма ATA начинается с установки параметров и случайной инициализации племени, после чего рассчитывается значение приспособленности. Далее увеличивается счетчик итераций, и оценивается текущая ситуация племени. Если ситуация благоприятна (разница в оптимальном значении приспособленности между поколениями больше заданного критерия), выполняется поведение размножения, где особи обмениваются информацией. В противном случае, используется поведение миграции, при котором индивиды перемещаются с учетом опыта как отдельной особи, так и всего племени. Миграция не может выполняться постоянно, чтобы избежать чрезмерной дисперсии. Затем вновь рассчитывается значение приспособленности и сравнивается с лучшими значениями, зарегистрированными для племени и каждого индивида. Если найдено лучшее решение, оно заносится в память. Проверяется, удовлетворяют ли условия завершения, и если они выполнены, итерация завершается. В противном случае, процесс возвращается к шагу оценки ситуации.

Включение глобальной информации в ATA придает вес историческому опыту племени, что помогает находить лучшие решения и улучшать способность поиска. Увеличение веса опыта племени способствует повышению эффективности алгоритма, ускоряя сходимость. Для этого ATA вводит глобальный инерционный вес, который усиливает поисковые способности и ускоряет процесс.

Основной инновацией ATA является наличие двойной системы поведения, которая адаптируется в зависимости от ситуации: размножение используется для углубленного исследования, когда прогресс хороший, а миграция активируется при застревании в локальных оптимумах, что способствует более глубокой исследовательской деятельности. Также важно сочетание индивидуального и социального обучения. Индивидуальная память (Xs) используется при миграции, а глобальная память (Xg) взвешивается по инерционному коэффициенту AT_w. При размножении партнеры выбираются случайным образом, что помогает улучшить разнообразие и ускорить поиск.

Система параметров в ATA проста, но эффективна. Она контролирует численность популяции (tribe_size), критерий переключения поведения (AT_criterion) и глобальное влияние на поиск (AT_w), что делает алгоритм гибким и мощным инструментом, который легко, как утверждают авторы, конкурирует с более сложными алгоритмами, особенно при работе с малыми размерами популяции.

Основные компоненты алгоритма включают поведение размножения, которое применяется при хорошем прогрессе, когда разница в приспособленности больше установленного критерия. В этом случае особи обмениваются частичной информацией. Поведение миграции используется при плохой ситуации, когда разница в приспособленности мала, и включает движение на основе индивидуального и глобального опыта, с учетом веса инерции для усиления глобального поиска. Критерий существования оценивает изменения лучшей приспособленности между итерациями: если изменения значительны, то используется размножение, если изменения незначительны, происходит миграция.

Алгоритм также включает систему обновления памяти, которая отслеживает лучшие позиции как для отдельных особей, так и для всего племени. Эти позиции обновляются, когда находятся новые лучшие решения.

Особенности проектирования ATA заключаются в простоте параметров, интеграции индивидуального и социального обучения, а также в самоадаптивном переключении между размножением и миграцией. Глобальный вес инерции улучшает способность поиска, ускоряя нахождение оптимальных решений.

Итак, правила индивидуального поведения можно описать следующим образом:

1. Распространение. Индивид использует информацию в популяции для формирования генетического материала будущих поколений. Если существующая ситуация в окружающей среде благоприятна, индивид случайным образом выбирает другого индивида из племени и скрещивается, чтобы возродить следующее поколение через обмен генетической информацией.

2. Миграция. Если существующая ситуация плохая (что указывает на то, что межпоколенческая разница в оптимальном значении приспособленности меньше существующего критерия), индивид перемещается, в соответствии со своим и племенным историческим опытом, для реализации миграции племени.

Визуально схематично ключевые фазы, происходящие в популяции алгоритма, можно представить как на рисунке 1.

Рисунок 1. Фазы перемещения индивидов в популяции алгоритма ATA

Напишем псевдокод алгоритма ATA:

// Алгоритм искусственного племени

// Основные параметры:

// размер_племени - размер популяции племени

// ATA_criterion - пороговое значение критерия существования

// ATA_w - глобальный вес инерции

// X - вектор позиции особи

// Xs - лучшая историческая позиция особи

// Xg - глобальная лучшая историческая позиция племени



Алгоритм ATA:

Инициализация:

Создать племя из tribe_size особей со случайными позициями X

Вычислить начальные значения пригодности для всех особей

Инициализировать Xs и Xg найденными лучшими позициями

итерация = 0



Пока (итерация < макс_итераций):

итерация = итерация + 1



// Проверить благоприятность ситуации для существования

разница = |текущая_лучшая_пригодность - предыдущая_лучшая_пригодность|



Если (разница > ATA_criterion):

// Хорошая ситуация - выполнить поведение размножения

Для каждой особи i:

// Выбрать случайного партнера j из племени

j = случайное (1, размер_племени) где j ≠ i



// Формулы размножения:

r1 = случайное (0,1)

Yi+1 = r1 * Yj + (1 - r1) * Xi // Новая позиция партнера

Xi+1 = r1 * Xi + (1- r1) * Yi // Новая позиция особи



Иначе:

// Плохая ситуация - выполнить поведение миграции

Для каждой особи i:

// Формула миграции:

r1 = случайное (0,1)

r2 = случайное (0,1)

Xi+1 = Xi + r1 * (Xs - Xi) + ATA_w * r2 * (Xg - Xi)



// Обновить значения пригодности и лучшие позиции

Для каждой особи i:

Вычислить новая_пригодность для Xi



Если новая_пригодность лучше, чем лучшая_пригодность_особи:

Обновить Xs для особи i



Если новая_пригодность лучше, чем глобальная_лучшая_пригодность:

Обновить Xg



Сохранить текущую_лучшую_пригодность для следующей итерации



Вернуть Xg как найденное лучшее решение

Рисунок 2. Логическая схема работы алгоритма ATA

Определим класс C_AO_ATA, который реализует алгоритм ATA. Кратко опишем его содержание:

Класс наследуется от базового класса C_AO

Содержит деструктор и конструктор

popSize = 50 (размер племени)

= 50 (размер племени) AT_criterion = 0.3 (критерий благоприятности обстановки)

= 0.3 (критерий благоприятности обстановки) AT_w = 1.46 (инерционный вес)

SetParams () - установка параметров из массива "params"

- установка параметров из массива "params" Init () - инициализация с диапазонами поиска

- инициализация с диапазонами поиска Moving () - реализация движения особей

- реализация движения особей Revision () - оценка и обновление решений

prevBestFitness - хранит предыдущее лучшее значение для сравнения

Наследование и основные члены:Конструктор инициализирует базовые параметры:Методы:Приватные члены:

Это базовый каркас алгоритма, где определены все необходимые параметры и методы для его работы.

class C_AO_ATA : public C_AO { public : ~C_AO_ATA () { } C_AO_ATA () { ao_name = "ATA" ; ao_desc = "Artificial Tribe Algorithm" ; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/16588" ; popSize = 50 ; AT_criterion = 0.3 ; AT_w = 1.46 ; ArrayResize ( params , 3 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "AT_criterion" ; params [ 1 ].val = AT_criterion; params [ 2 ].name = "AT_w" ; params [ 2 ].val = AT_w; } void SetParams () { popSize = ( int ) params [ 0 ].val; AT_criterion = params [ 1 ].val; AT_w = params [ 2 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); double AT_criterion; double AT_w; private : double prevBestFitness; };

Метод "Init" класса C_AO_ATA отвечает за инициализацию алгоритма. Разберем его по частям:

rangeMinP [] - массив минимальных значений для каждой размерности поиска

- массив минимальных значений для каждой размерности поиска rangeMaxP [] - массив максимальных значений

- массив максимальных значений rangeStepP [] - массив шагов дискретизации

- массив шагов дискретизации epochsP - количество эпох (по умолчанию 0)

Вызывает " StandardInit " из базового класса для инициализации стандартных параметров

" из базового класса для инициализации стандартных параметров Если " StandardInit " вернул " false ", метод прерывается

" вернул " ", метод прерывается Устанавливает "prevBestFitness" в "-DBL_MAX" (для задачи максимизации)

true в случае успешной инициализации

в случае успешной инициализации false если стандартная инициализация не удалась

Параметры метода:Основные действия:Возвращает:

Это минимальная реализация инициализации, которая подготавливает алгоритм к работе.

bool C_AO_ATA::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; prevBestFitness = -DBL_MAX; return true ; }

Метод "Moving ()" отвечает за перемещение особей племени и состоит из двух основных частей:

Случайно размещает все особи в пространстве поиска

приводит их позиции к допустимым дискретным значениям

помечает, что начальное размещение выполнено (revision = true)

каждая особь выбирает случайного партнера

они обмениваются информацией о своих позициях

формируют новые позиции на основе этого обмена

своей лучшей позиции

глобальной лучшей позиции

инерционного веса "AT_w"

Если это первый запуск (revision = false):Если это не первый запуск, вычисляет критерий текущей ситуации "" и, если ситуация хорошая (diff > AT_criterion):Если ситуация плохая (diff ≤ AT_criterion), каждая особь перемещается с учетом:

При любых перемещениях все новые позиции проверяются и приводятся к допустимым значениям в заданных диапазонах. Дополнительно можно отметить следующий нюанс, так как критерий оценки ситуации является внешним параметром и имеет безразмерную величину, то необходимо нормировать разницу текущей лучшей приспособленности и предыдущей на разницу между самой лучшей исторической приспособленностью и самой худшей: diff = (fB - prevBestFitness) / (fB - fW). Именно для этих целей в данном алгоритме отслеживается не только глобально лучшее решение, но и глобально худшее.

void C_AO_ATA::Moving () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true ; return ; } double diff = (fB - prevBestFitness) / (fB - fW); double Xi = 0.0 ; double Xi_1 = 0.0 ; double Yi = 0.0 ; double Yi_1 = 0.0 ; double Xs = 0.0 ; double Xg = 0.0 ; int p = 0 ; double r1 = 0.0 ; double r2 = 0.0 ; if (diff > AT_criterion) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { p = u.RNDminusOne (popSize); r1 = u.RNDprobab (); Xi = a [i].cP [c]; Yi = a [p].cP [c]; Xi_1 = r1 * Xi + ( 1.0 - r1) * Yi; Yi_1 = r1 * Yi + ( 1.0 - r1) * Xi; a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (Yi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } else { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { r1 = u.RNDprobab (); r2 = u.RNDprobab (); Xi = a [i].cP [c]; Xs = a [i].cB [c]; Xg = cB [c]; Xi_1 = Xi + r1 * (Xs - Xi) + AT_w * r2 * (Xg - Xi); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } }

Метод "Revision ()" отвечает за оценку и обновление лучших решений после перемещения особей. Вот что он делает:

проверяет, улучшено ли глобальное лучшее решение (fB)

обновляет худшее найденное решение (fW)

проверяет и обновляет личное лучшее решение каждой особи (a [i].fB)

сохраняет текущие позиции как предыдущие (в cP)

сохраняет предыдущее лучшее значение (prevBestFitness = tempB)

копирует координаты лучшей особи в глобальное лучшее решение (cB)

Для всех особей в племени:Если найдено новое лучшее решение (indB не равен -1):

По сути, это метод "ревизии" текущего состояния племени, где обновляются все важные показатели: глобальные лучшие/худшие значения, личные лучшие значения каждой особи и сохраняется история позиций.

void C_AO_ATA::Revision () { int indB = - 1 ; double tempB = fB; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; indB = i; } if (a [i].f < fW) { fW = a [i].f; } if (a [i].f > a [i].fB) { a [i].fB = a [i].f; ArrayCopy (a [i].cB, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); } ArrayCopy (a [i].cP, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); } if (indB != - 1 ) { prevBestFitness = tempB; ArrayCopy (cB, a [indB].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); } }

Переходим к результатам тестирования алгоритма ATA на испытательном стенде.

ATA|Artificial Tribe Algorithm|50.0|0.3|0.5|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.540711768815426

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.31409437631469717

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2512638813618161

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.40309649266442193

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2572536671383149

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.18349902023635473

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.24

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.13600000000000004

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09518461538461616

=============================

All score: 2.42110 (26.90%)

Как видно из распечатки результатов работы алгоритма и на визуализации, при таких показателях алгоритм, к сожалению, не способен попасть в нашу рейтинговую таблицу. На визуализации ниже заметны слабые возможности алгоритма выбираться из локальных ловушек, в которых ATA застревает. Алгоритму явно не хватает разнообразия в популяции решений, что ведет к ее вырождению.

ATAm на тестовой функции Hilly

Попробуем улучшить алгоритм ATA, сосредоточив внимание на недостатке разнообразия решений в популяции. Это важный аспект, поскольку разнообразие является ключевым для эффективного поиска в пространстве решений. В нашей модификации мы введем динамическую вероятность, которая будет зависеть от состояния приспособленности популяции.

Когда популяция сжимается в узком диапазоне пространства решений, это может привести к тому, что алгоритм застрянет в локальном оптимуме. Мы будем, как и в оригинальной версии алгоритма отслеживать разницу между текущим и предыдущим лучшими глобальными решениями, но при этом, если эта разница оказывается слишком малой, это будет сигналом о том, что популяция недостаточно разнообразна и, возможно, приближается к коллапсу решений.

Для предотвращения такой ситуации, мы будем с определенной вероятностью выбрасывать особей, которые находятся далеко от текущего глобального решения. Это будет происходить в пределах допустимых границ задачи, что обеспечит соблюдение условий задачи и предотвратит выход за ее рамки. Мы будем использовать нормальное распределение для определения того, насколько далеко от текущего глобального решения будут находиться выбрасываемые особи.

Интересно, что чем больше разница между текущим и предыдущим лучшими решениями (обозначена как "diff"), тем выше вероятность таких выбросов. Это позволит нам адаптивно реагировать на состояние популяции: когда она начинает застревать, мы будем более активно более активно использовать фазу миграции, что в свою очередь повысит шансы покинуть локальный оптимум и найти более оптимальные решения.

Таким образом, наша модификация алгоритма ATA будет способствовать не только поддержанию разнообразия решений, но и улучшению общей эффективности поиска в пространстве решений. Это может привести к более устойчивым результатам и более высокому качеству найденных решений.

void C_AO_ATAm::Moving () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true ; return ; } double diff = (fB - prevBestFitness) / (fB - fW); double Xi = 0.0 ; double Xi_1 = 0.0 ; double Yi = 0.0 ; double Yi_1 = 0.0 ; double Xs = 0.0 ; double Xg = 0.0 ; int p = 0 ; double r1 = 0.0 ; double r2 = 0.0 ; if (diff > AT_criterion) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { p = u.RNDminusOne (popSize); r1 = u.RNDprobab (); Xi = a [i].cP [c]; Yi = a [p].cP [c]; Xi_1 = r1 * Xi + ( 1.0 - r1) * Yi; Yi_1 = r1 * Yi + ( 1.0 - r1) * Xi; a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (Yi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } else { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { if (u.RNDprobab () < diff) { Xi_1 = u.GaussDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 1 ); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } else { r1 = u.RNDprobab (); r2 = u.RNDprobab (); Xi = a [i].cP [c]; Xs = a [i].cB [c]; Xg = cB [c]; Xi_1 = Xi + r1 * (Xs - Xi) + AT_w * r2 * (Xg - Xi); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } } }





Результаты тестов

Результаты работы модифицированной версии алгоритма ATAm:

ATAm|Artificial Tribe Algorithm M|50.0|0.9|0.8|

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5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7177133636761123

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.553035897955171

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.25234636879284034

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8249072382287125

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.5590392181296365

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2047284499286112

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.43999999999999995

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.18615384615384617

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09410769230769304

=============================

All score: 3.83203 (42.58%)

На этот раз результаты оказались значительно более перспективными и уже достойны внесения в рейтинговую таблицу, что позволит вытеснить очередного аутсайдера. Визуализация показывает гораздо более активное перемещение особей в популяции по пространству решений. Однако, возникла новая проблема: наблюдается значительный разброс результатов, и полностью избавиться от застревания в локальных оптимумах не удалось.

ATAm на тестовой функции Hilly

ATAm на тестовой функции Forest

ATAm на тестовой функции Megacity

Алгоритм искусственного племени разместился на 33-м месте в рейтинговой таблице.









Выводы

В данной статье мы подробно рассмотрели один из самых современных алгоритмов оптимизации — алгоритм ATA. Несмотря на то, что этот алгоритм не может похвастаться выдающимися результатами в сравнении с другими методами, его значимость заключается в том, что он вносит ценный вклад в наше понимание динамического управления состоянием популяции и методов анализа проблем, связанных с застреванием в локальных оптимумах.

Интерес к алгоритму ATA не ограничивается лишь его двумя основными фазами, которые сами по себе представляют небольшую ценность в качестве методов поиска решений. Куда более важным является подход, использующий динамический выбор фаз передвижения особей и контроль за состоянием популяции. Именно этот аспект позволяет более эффективно адаптировать алгоритм к изменяющимся условиям задачи и улучшать качество получаемых решений. Таким образом, изучение ATA открывает новые горизонты для дальнейших исследований в области алгоритмической оптимизации и может служить основой для разработки более совершенных методов.

Я также уверен, что к обсуждаемому алгоритму можно применить различные операторы, которые значительно повысят его эффективность. Например, использование операторов селекции, основанных на сортировке или кроссовере, может значительно улучшить результаты.

Однако стоит отметить, что в текущей версии алгоритма отсутствуют зависимости от качества решения, а также не хватает комбинаторных свойств, что ограничивает его возможности. Все эти аспекты представляют собой интересные направления для дальнейших исследований и улучшений, хотя и выходят за рамки данной статьи. Я был бы очень рад, если кто-то из читателей решит поэкспериментировать с предложенными изменениями и поделится своими версиями алгоритма в комментариях.

Рисунок 3. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам. Белым цветом подсвечены результаты больше или равные 0.99

Рисунок 4. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 - максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)

Плюсы и минусы алгоритма ATAm:

Плюсы:

Мало внешних параметров.

Простая реализация. Интересная идея динамического переключения стратегий поиска.



Минусы:

Большой разброс результатов.

Низкая точность сходимости. Склонность к застреванию.



К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.

Программы, используемые в статье