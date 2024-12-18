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Алгоритм Искусственного Племени (Artificial Tribe Algorithm, ATA)

Алгоритм Искусственного Племени (Artificial Tribe Algorithm, ATA)

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Andrey Dik
Andrey Dik

Содержание

  1. Введение
  2. Реализация алгоритма
  3. Результаты тестов


Введение

В последнее время стремительно развиваются технологии, а задачи оптимизации становятся еще более сложными, ученые и исследователи продолжают искать вдохновение в природе. Одним из ярких примеров такого подхода является Алгоритм Искусственного Племени (Artificial Tribe Algorithm, ATA), созданный учеными Т. Ченом, Ю. Ваном и Ц. Ли и опубликованный в 2012 году. Вдохновленный поведением племен, ATA использует два основных механизма — распространение и миграцию, позволяя адаптироваться к меняющимся условиям и находить оптимальные решения в самых разнообразных задачах. Представьте себе бескрайние просторы, где группы людей, как и их далекие предки, объединяются в поисках лучших ресурсов. Они мигрируют, обмениваются знаниями и опытом, создавая уникальные стратегии для решения сложных задач. Именно это поведение стало основой для создания ATA — алгоритма, который гармонично сочетает два ключевых механизма: распространение и миграцию.

Алгоритм Искусственного Племени представляет собой совершенно новый метод оптимизации, основанный на принципах бионических интеллектуальных алгоритмов. Он моделирует поведение природных племен, используя их способности к размножению и миграции для достижения оптимальных решений. В этом алгоритме племя состоит из индивидов, которые взаимодействуют друг с другом, чтобы найти глобальный оптимум.


Реализация алгоритма

Процесс работы алгоритма ATA начинается с установки параметров и случайной инициализации племени, после чего рассчитывается значение приспособленности. Далее увеличивается счетчик итераций, и оценивается текущая ситуация племени. Если ситуация благоприятна (разница в оптимальном значении приспособленности между поколениями больше заданного критерия), выполняется поведение размножения, где особи обмениваются информацией. В противном случае, используется поведение миграции, при котором индивиды перемещаются с учетом опыта как отдельной особи, так и всего племени. Миграция не может выполняться постоянно, чтобы избежать чрезмерной дисперсии. Затем вновь рассчитывается значение приспособленности и сравнивается с лучшими значениями, зарегистрированными для племени и каждого индивида. Если найдено лучшее решение, оно заносится в память. Проверяется, удовлетворяют ли условия завершения, и если они выполнены, итерация завершается. В противном случае, процесс возвращается к шагу оценки ситуации.

Включение глобальной информации в ATA придает вес историческому опыту племени, что помогает находить лучшие решения и улучшать способность поиска. Увеличение веса опыта племени способствует повышению эффективности алгоритма, ускоряя сходимость. Для этого ATA вводит глобальный инерционный вес, который усиливает поисковые способности и ускоряет процесс.

Основной инновацией ATA является наличие двойной системы поведения, которая адаптируется в зависимости от ситуации: размножение используется для углубленного исследования, когда прогресс хороший, а миграция активируется при застревании в локальных оптимумах, что способствует более глубокой исследовательской деятельности. Также важно сочетание индивидуального и социального обучения. Индивидуальная память (Xs) используется при миграции, а глобальная память (Xg) взвешивается по инерционному коэффициенту AT_w. При размножении партнеры выбираются случайным образом, что помогает улучшить разнообразие и ускорить поиск.

Система параметров в ATA проста, но эффективна. Она контролирует численность популяции (tribe_size), критерий переключения поведения (AT_criterion) и глобальное влияние на поиск (AT_w), что делает алгоритм гибким и мощным инструментом, который легко, как утверждают авторы, конкурирует с более сложными алгоритмами, особенно при работе с малыми размерами популяции.

Основные компоненты алгоритма включают поведение размножения, которое применяется при хорошем прогрессе, когда разница в приспособленности больше установленного критерия. В этом случае особи обмениваются частичной информацией. Поведение миграции используется при плохой ситуации, когда разница в приспособленности мала, и включает движение на основе индивидуального и глобального опыта, с учетом веса инерции для усиления глобального поиска. Критерий существования оценивает изменения лучшей приспособленности между итерациями: если изменения значительны, то используется размножение, если изменения незначительны, происходит миграция.

Алгоритм также включает систему обновления памяти, которая отслеживает лучшие позиции как для отдельных особей, так и для всего племени. Эти позиции обновляются, когда находятся новые лучшие решения.

Особенности проектирования ATA заключаются в простоте параметров, интеграции индивидуального и социального обучения, а также в самоадаптивном переключении между размножением и миграцией. Глобальный вес инерции улучшает способность поиска, ускоряя нахождение оптимальных решений.

Итак, правила индивидуального поведения можно описать следующим образом:

1. Распространение. Индивид использует информацию в популяции для формирования генетического материала будущих поколений. Если существующая ситуация в окружающей среде благоприятна, индивид случайным образом выбирает другого индивида из племени и скрещивается, чтобы возродить следующее поколение через обмен генетической информацией.

2. Миграция. Если существующая ситуация плохая (что указывает на то, что межпоколенческая разница в оптимальном значении приспособленности меньше существующего критерия), индивид перемещается, в соответствии со своим и племенным историческим опытом, для реализации миграции племени.

Визуально схематично ключевые фазы, происходящие в популяции алгоритма, можно представить как на рисунке 1.

ATA_2

Рисунок 1. Фазы перемещения индивидов в популяции алгоритма ATA

Напишем псевдокод алгоритма ATA:

// Алгоритм искусственного племени
// Основные параметры:
// размер_племени - размер популяции племени
// ATA_criterion - пороговое значение критерия существования
// ATA_w - глобальный вес инерции
// X - вектор позиции особи
// Xs - лучшая историческая позиция особи
// Xg - глобальная лучшая историческая позиция племени

Алгоритм ATA:
    Инициализация:
        Создать племя из tribe_size особей со случайными позициями X
        Вычислить начальные значения пригодности для всех особей
        Инициализировать Xs и Xg найденными лучшими позициями
        итерация = 0
        
    Пока (итерация < макс_итераций):
        итерация = итерация + 1
        
        // Проверить благоприятность ситуации для существования
        разница = |текущая_лучшая_пригодность - предыдущая_лучшая_пригодность|
        
        Если (разница > ATA_criterion):
            // Хорошая ситуация - выполнить поведение размножения
            Для каждой особи i:
                // Выбрать случайного партнера j из племени
                j = случайное (1, размер_племени) где j ≠ i
                
                // Формулы размножения:
                r1 = случайное (0,1)
                Yi+1 = r1 * Yj + (1 - r1) * Xi  // Новая позиция партнера
                Xi+1 = r1 * Xi + (1- r1) * Yi  // Новая позиция особи
                
        Иначе:
            // Плохая ситуация - выполнить поведение миграции
            Для каждой особи i:
                // Формула миграции:
                r1 = случайное (0,1)
                r2 = случайное (0,1)
                Xi+1 = Xi + r1 * (Xs - Xi) + ATA_w * r2 * (Xg - Xi)
                
        // Обновить значения пригодности и лучшие позиции
        Для каждой особи i:
            Вычислить новая_пригодность для Xi
            
            Если новая_пригодность лучше, чем лучшая_пригодность_особи:
                Обновить Xs для особи i
                
            Если новая_пригодность лучше, чем глобальная_лучшая_пригодность:
                Обновить Xg
                
        Сохранить текущую_лучшую_пригодность для следующей итерации
        
    Вернуть Xg как найденное лучшее решение

ATA

Рисунок 2. Логическая схема работы алгоритма ATA

Определим класс C_AO_ATA, который реализует алгоритм ATA. Кратко опишем его содержание:

Наследование и основные члены:
  • Класс наследуется от базового класса C_AO
  • Содержит деструктор и конструктор
Конструктор инициализирует базовые параметры:
  • popSize = 50 (размер племени)
  • AT_criterion = 0.3 (критерий благоприятности обстановки)
  • AT_w = 1.46 (инерционный вес)
Методы:
  • SetParams () - установка параметров из массива "params"
  • Init () - инициализация с диапазонами поиска
  • Moving () - реализация движения особей
  • Revision () - оценка и обновление решений
Приватные члены:
  • prevBestFitness - хранит предыдущее лучшее значение для сравнения

Это базовый каркас алгоритма, где определены все необходимые параметры и методы для его работы.

//——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
class C_AO_ATA : public C_AO
{
  public: //--------------------------------------------------------------------
  ~C_AO_ATA () { }
  C_AO_ATA ()
  {
    ao_name = "ATA";
    ao_desc = "Artificial Tribe Algorithm";
    ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/16588";

    popSize      = 50;   // Размер популяции
    AT_criterion = 0.3;  // Критерий оценки текущей ситуации
    AT_w         = 1.46; // Глобальный инерционный вес

    ArrayResize (params, 3);

    // Инициализация параметров
    params [0].name = "popSize";      params [0].val = popSize;
    params [1].name = "AT_criterion"; params [1].val = AT_criterion;
    params [2].name = "AT_w";         params [2].val = AT_w;
  }

  void SetParams () // Метод для установки параметров
  {
    popSize      = (int)params [0].val;
    AT_criterion = params     [1].val;
    AT_w         = params     [2].val;
  }

  bool Init (const double &rangeMinP  [], // Минимальный диапазон поиска
             const double &rangeMaxP  [], // Максимальный диапазон поиска
             const double &rangeStepP [], // Шаг поиска
             const int     epochsP = 0);  // Количество эпох

  void Moving   ();       // Метод перемещения
  void Revision ();       // Метод ревизии

  //----------------------------------------------------------------------------
  double AT_criterion;    // Критерий оценки текущей ситуации
  double AT_w;            // Глобальный инерционный вес

  private: //-------------------------------------------------------------------
  double prevBestFitness; //Предыдущее лучшее решение
};
//——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Метод "Init" класса C_AO_ATA отвечает за инициализацию алгоритма. Разберем его по частям:

Параметры метода:
  • rangeMinP [] - массив минимальных значений для каждой размерности поиска
  • rangeMaxP [] - массив максимальных значений
  • rangeStepP [] - массив шагов дискретизации
  • epochsP - количество эпох (по умолчанию 0)
Основные действия:
  • Вызывает "StandardInit" из базового класса для инициализации стандартных параметров
  • Если "StandardInit" вернул "false", метод прерывается
  • Устанавливает "prevBestFitness" в "-DBL_MAX" (для задачи максимизации)
Возвращает:
  • true в случае успешной инициализации
  • false если стандартная инициализация не удалась

Это минимальная реализация инициализации, которая подготавливает алгоритм к работе.

//——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
bool C_AO_ATA::Init (const double &rangeMinP  [], // Минимальный диапазон поиска
                     const double &rangeMaxP  [], // Максимальный диапазон поиска
                     const double &rangeStepP [], // Шаг поиска
                     const int     epochsP = 0)   // Количество эпох
{
  if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; // Инициализация стандартных параметров

  //----------------------------------------------------------------------------
  prevBestFitness = -DBL_MAX;
  return true;
}
//——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Метод "Moving ()" отвечает за перемещение особей племени и состоит из двух основных частей:

Если это первый запуск (revision = false):
  • Случайно размещает все особи в пространстве поиска
  • приводит их позиции к допустимым дискретным значениям
  • помечает, что начальное размещение выполнено (revision = true)
Если это не первый запуск, вычисляет критерий текущей ситуации "diff" и, если ситуация хорошая (diff > AT_criterion):
  • каждая особь выбирает случайного партнера
  • они обмениваются информацией о своих позициях
  • формируют новые позиции на основе этого обмена
Если ситуация плохая (diff ≤ AT_criterion), каждая особь перемещается с учетом:
  • своей лучшей позиции
  • глобальной лучшей позиции
  • инерционного веса "AT_w"

При любых перемещениях все новые позиции проверяются и приводятся к допустимым значениям в заданных диапазонах. Дополнительно можно отметить следующий нюанс, так как критерий оценки ситуации является внешним параметром и имеет безразмерную величину, то необходимо нормировать разницу текущей лучшей приспособленности и предыдущей на разницу между самой лучшей исторической приспособленностью и самой худшей: diff = (fB - prevBestFitness) / (fB - fW). Именно для этих целей в данном алгоритме отслеживается не только глобально лучшее решение, но и глобально худшее.

//——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
void C_AO_ATA::Moving ()
{
  // Начальное случайное позиционирование
  if (!revision) // Если еще не было ревизии
  {
    for (int i = 0; i < popSize; i++) // Для каждой частицы
    {
      for (int c = 0; c < coords; c++) // Для каждой координаты
      {
        a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]);                             // Генерация случайной позиции
        a [i].c [c] = u.SeInDiSp  (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); // Приведение к дискретным значениям
      }
    }

    revision = true; // Установка флага ревизии
    return;          // Выход из метода
  }

  //----------------------------------------------------------------------------
  // Проверка критерия существования
  double diff = (fB - prevBestFitness) / (fB - fW);

  double Xi   = 0.0;
  double Xi_1 = 0.0;
  double Yi   = 0.0;
  double Yi_1 = 0.0;
  double Xs   = 0.0;
  double Xg   = 0.0;
  int    p    = 0;
  double r1   = 0.0;
  double r2   = 0.0;

  if (diff > AT_criterion)
  {
    // Поведение распространения (хорошая ситуация)
    for (int i = 0; i < popSize; i++)
    {
      for (int c = 0; c < coords; c++)
      {
        p  = u.RNDminusOne (popSize);
        r1 = u.RNDprobab ();

        Xi = a [i].cP [c];
        Yi = a [p].cP [c];

        Xi_1 = r1 * Xi + (1.0 - r1) * Yi;
        Yi_1 = r1 * Yi + (1.0 - r1) * Xi;

        a [i].c [c] = u.SeInDiSp  (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]);
        a [p].c [c] = u.SeInDiSp  (Yi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]);
      }
    }
  }
  else
  {
    // Поведение миграции (плохая ситуация)
    for (int i = 0; i < popSize; i++)
    {
      for (int c = 0; c < coords; c++)
      {
        r1 = u.RNDprobab ();
        r2 = u.RNDprobab ();

        Xi = a [i].cP [c];
        Xs = a [i].cB [c];
        Xg = cB [c];

        Xi_1 = Xi + r1 * (Xs - Xi) + AT_w * r2 * (Xg - Xi);

        a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]);
      }
    }
  }
}
//——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Метод "Revision ()" отвечает за оценку и обновление лучших решений после перемещения особей. Вот что он делает:

Для всех особей в племени:
    • проверяет, улучшено ли глобальное лучшее решение (fB)
    • обновляет худшее найденное решение (fW)
    • проверяет и обновляет личное лучшее решение каждой особи (a [i].fB)
    • сохраняет текущие позиции как предыдущие (в cP)
    Если найдено новое лучшее решение (indB не равен -1):
      • сохраняет предыдущее лучшее значение (prevBestFitness = tempB)
      • копирует координаты лучшей особи в глобальное лучшее решение (cB)

      По сути, это метод "ревизии" текущего состояния племени, где обновляются все важные показатели: глобальные лучшие/худшие значения, личные лучшие значения каждой особи и сохраняется история позиций.

      //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
void C_AO_ATA::Revision ()
{
  //----------------------------------------------------------------------------
  int    indB  = -1;                // Индекс лучшей частицы
  double tempB = fB;

  for (int i = 0; i < popSize; i++) // Для каждой частицы
  {
    if (a [i].f > fB)               // Если значение функции лучше, чем текущее лучшее
    {
      fB   = a [i].f;               // Обновление лучшего значения функции
      indB = i;                     // Сохранение индекса лучшей частицы
    }

    if (a [i].f < fW)               // Если значение функции хуже, чем текущее худшее
    {
      fW   = a [i].f;               // Обновление худшего значения функции
    }

    if (a [i].f > a [i].fB)
    {
      a [i].fB = a [i].f;
      ArrayCopy (a [i].cB, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY);
    }

    ArrayCopy (a [i].cP, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY);
  }

  if (indB != -1)
  {
    prevBestFitness = tempB;
    ArrayCopy (cB, a [indB].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); // Копирование координат лучшей частицы
  }
}
//——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

      Переходим к результатам тестирования алгоритма ATA на испытательном стенде.

      ATA|Artificial Tribe Algorithm|50.0|0.3|0.5|
      =============================
      5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.540711768815426
      25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.31409437631469717
      500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2512638813618161
      =============================
      5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.40309649266442193
      25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2572536671383149
      500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.18349902023635473
      =============================
      5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.24
      25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.13600000000000004
      500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09518461538461616
      =============================
      All score: 2.42110 (26.90%)

      Как видно из распечатки результатов работы алгоритма и на визуализации, при таких показателях алгоритм, к сожалению, не способен попасть в нашу рейтинговую таблицу. На визуализации ниже заметны слабые возможности алгоритма выбираться из локальных ловушек, в которых ATA застревает. Алгоритму явно не хватает разнообразия в популяции решений, что ведет к ее вырождению.

      Hilly Orig

      ATAm на тестовой функции Hilly

      Попробуем улучшить алгоритм ATA, сосредоточив внимание на недостатке разнообразия решений в популяции. Это важный аспект, поскольку разнообразие является ключевым для эффективного поиска в пространстве решений. В нашей модификации мы введем динамическую вероятность, которая будет зависеть от состояния приспособленности популяции.

      Когда популяция сжимается в узком диапазоне пространства решений, это может привести к тому, что алгоритм застрянет в локальном оптимуме. Мы будем, как и в оригинальной версии алгоритма отслеживать разницу между текущим и предыдущим лучшими глобальными решениями, но при этом, если эта разница оказывается слишком малой, это будет сигналом о том, что популяция недостаточно разнообразна и, возможно, приближается к коллапсу решений.

      Для предотвращения такой ситуации, мы будем с определенной вероятностью выбрасывать особей, которые находятся далеко от текущего глобального решения. Это будет происходить в пределах допустимых границ задачи, что обеспечит соблюдение условий задачи и предотвратит выход за ее рамки. Мы будем использовать нормальное распределение для определения того, насколько далеко от текущего глобального решения будут находиться выбрасываемые особи.

      Интересно, что чем больше разница между текущим и предыдущим лучшими решениями (обозначена как "diff"), тем выше вероятность таких выбросов. Это позволит нам адаптивно реагировать на состояние популяции: когда она начинает застревать, мы будем более активно более активно использовать фазу миграции, что в свою очередь повысит шансы покинуть локальный оптимум и найти более оптимальные решения.

      Таким образом, наша модификация алгоритма ATA будет способствовать не только поддержанию разнообразия решений, но и улучшению общей эффективности поиска в пространстве решений. Это может привести к более устойчивым результатам и более высокому качеству найденных решений.

      //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
void C_AO_ATAm::Moving ()
{
  // Начальное случайное позиционирование
  if (!revision) // Если еще не было ревизии
  {
    for (int i = 0; i < popSize; i++) // Для каждой частицы
    {
      for (int c = 0; c < coords; c++) // Для каждой координаты
      {
        a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]);                             // Генерация случайной позиции
        a [i].c [c] = u.SeInDiSp  (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); // Приведение к дискретным значениям
      }
    }

    revision = true; // Установка флага ревизии
    return;          // Выход из метода
  }

  //----------------------------------------------------------------------------
  // Проверка критерия существования
  double diff = (fB - prevBestFitness) / (fB - fW);

  double Xi   = 0.0;
  double Xi_1 = 0.0;
  double Yi   = 0.0;
  double Yi_1 = 0.0;
  double Xs   = 0.0;
  double Xg   = 0.0;
  int    p    = 0;
  double r1   = 0.0;
  double r2   = 0.0;

  if (diff > AT_criterion)
  {
    // Поведение распространения (хорошая ситуация)
    for (int i = 0; i < popSize; i++)
    {
      for (int c = 0; c < coords; c++)
      {
        p  = u.RNDminusOne (popSize);
        r1 = u.RNDprobab ();

        Xi = a [i].cP [c];
        Yi = a [p].cP [c];

        Xi_1 = r1 * Xi + (1.0 - r1) * Yi;
        Yi_1 = r1 * Yi + (1.0 - r1) * Xi;

        a [i].c [c] = u.SeInDiSp  (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]);
        a [p].c [c] = u.SeInDiSp  (Yi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]);
      }
    }
  }
  else
  {
    // Поведение миграции (плохая ситуация)
    for (int i = 0; i < popSize; i++)
    {
      for (int c = 0; c < coords; c++)
      {
        if (u.RNDprobab () < diff)
        {
          Xi_1 = u.GaussDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 1);
          a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]);
        }
        else
        {
          r1 = u.RNDprobab ();
          r2 = u.RNDprobab ();

          Xi = a [i].cP [c];
          Xs = a [i].cB [c];
          Xg = cB [c];

          Xi_1 = Xi + r1 * (Xs - Xi) + AT_w * r2 * (Xg - Xi);

          a [i].c [c] = u.SeInDiSp (Xi_1, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]);
        }
      }
    }
  }
}
//——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


      Результаты тестов

      Результаты работы модифицированной версии алгоритма ATAm:

      ATAm|Artificial Tribe Algorithm M|50.0|0.9|0.8|
      =============================
      5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7177133636761123
      25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.553035897955171
      500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.25234636879284034
      =============================
      5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8249072382287125
      25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.5590392181296365
      500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2047284499286112
      =============================
      5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.43999999999999995
      25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.18615384615384617
      500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09410769230769304
      =============================
      All score: 3.83203 (42.58%)

      На этот раз результаты оказались значительно более перспективными и уже достойны внесения в рейтинговую таблицу, что позволит вытеснить очередного аутсайдера. Визуализация показывает гораздо более активное перемещение особей в популяции по пространству решений. Однако, возникла новая проблема: наблюдается значительный разброс результатов, и полностью избавиться от застревания в локальных оптимумах не удалось.

      Hilly

      ATAm на тестовой функции Hilly

      Forest

      ATAm на тестовой функции Forest

      Megacity

      ATAm на тестовой функции Megacity

      Алгоритм искусственного племени разместился на 33-м месте в рейтинговой таблице.

      AO Description Hilly Hilly final Forest Forest final Megacity (discrete) Megacity final Final result % of MAX
      10 p (5 F) 50 p (25 F) 1000 p (500 F) 10 p (5 F) 50 p (25 F) 1000 p (500 F) 10 p (5 F) 50 p (25 F) 1000 p (500 F)
      1 ANS across neighbourhood search 0,94948 0,84776 0,43857 2,23581 1,00000 0,92334 0,39988 2,32323 0,70923 0,63477 0,23091 1,57491 6,134 68,15
      2 CLA code lock algorithm (joo) 0,95345 0,87107 0,37590 2,20042 0,98942 0,91709 0,31642 2,22294 0,79692 0,69385 0,19303 1,68380 6,107 67,86
      3 AMOm animal migration ptimization M 0,90358 0,84317 0,46284 2,20959 0,99001 0,92436 0,46598 2,38034 0,56769 0,59132 0,23773 1,39675 5,987 66,52
      4 (P+O)ES (P+O) evolution strategies 0,92256 0,88101 0,40021 2,20379 0,97750 0,87490 0,31945 2,17185 0,67385 0,62985 0,18634 1,49003 5,866 65,17
      5 CTA comet tail algorithm (joo) 0,95346 0,86319 0,27770 2,09435 0,99794 0,85740 0,33949 2,19484 0,88769 0,56431 0,10512 1,55712 5,846 64,96
      6 SDSm stochastic diffusion search M 0,93066 0,85445 0,39476 2,17988 0,99983 0,89244 0,19619 2,08846 0,72333 0,61100 0,10670 1,44103 5,709 63,44
      7 AAm archery algorithm M 0,91744 0,70876 0,42160 2,04780 0,92527 0,75802 0,35328 2,03657 0,67385 0,55200 0,23738 1,46323 5,548 61,64
      8 ESG evolution of social groups (joo) 0,99906 0,79654 0,35056 2,14616 1,00000 0,82863 0,13102 1,95965 0,82333 0,55300 0,04725 1,42358 5,529 61,44
      9 SIA simulated isotropic annealing (joo) 0,95784 0,84264 0,41465 2,21513 0,98239 0,79586 0,20507 1,98332 0,68667 0,49300 0,09053 1,27020 5,469 60,76
      10 ACS artificial cooperative search 0,75547 0,74744 0,30407 1,80698 1,00000 0,88861 0,22413 2,11274 0,69077 0,48185 0,13322 1,30583 5,226 58,06
      11 ASO anarchy society optimization 0,84872 0,74646 0,31465 1,90983 0,96148 0,79150 0,23803 1,99101 0,57077 0,54062 0,16614 1,27752 5,178 57,54
      12 AOSm atomic orbital search M 0,80232 0,70449 0,31021 1,81702 0,85660 0,69451 0,21996 1,77107 0,74615 0,52862 0,14358 1,41835 5,006 55,63
      13 TSEA turtle shell evolution algorithm (joo) 0,96798 0,64480 0,29672 1,90949 0,99449 0,61981 0,22708 1,84139 0,69077 0,42646 0,13598 1,25322 5,004 55,60
      14 DE differential evolution 0,95044 0,61674 0,30308 1,87026 0,95317 0,78896 0,16652 1,90865 0,78667 0,36033 0,02953 1,17653 4,955 55,06
      15 CRO chemical reaction optimisation 0,94629 0,66112 0,29853 1,90593 0,87906 0,58422 0,21146 1,67473 0,75846 0,42646 0,12686 1,31178 4,892 54,36
      16 BSA bird swarm algorithm 0,89306 0,64900 0,26250 1,80455 0,92420 0,71121 0,24939 1,88479 0,69385 0,32615 0,10012 1,12012 4,809 53,44
      17 HS harmony search 0,86509 0,68782 0,32527 1,87818 0,99999 0,68002 0,09590 1,77592 0,62000 0,42267 0,05458 1,09725 4,751 52,79
      18 SSG saplings sowing and growing 0,77839 0,64925 0,39543 1,82308 0,85973 0,62467 0,17429 1,65869 0,64667 0,44133 0,10598 1,19398 4,676 51,95
      19 BCOm bacterial chemotaxis optimization M 0,75953 0,62268 0,31483 1,69704 0,89378 0,61339 0,22542 1,73259 0,65385 0,42092 0,14435 1,21912 4,649 51,65
      20 ABO african buffalo optimization 0,83337 0,62247 0,29964 1,75548 0,92170 0,58618 0,19723 1,70511 0,61000 0,43154 0,13225 1,17378 4,634 51,49
      21 (PO)ES (PO) evolution strategies 0,79025 0,62647 0,42935 1,84606 0,87616 0,60943 0,19591 1,68151 0,59000 0,37933 0,11322 1,08255 4,610 51,22
      22 TSm tabu search M 0,87795 0,61431 0,29104 1,78330 0,92885 0,51844 0,19054 1,63783 0,61077 0,38215 0,12157 1,11449 4,536 50,40
      23 BSO brain storm optimization 0,93736 0,57616 0,29688 1,81041 0,93131 0,55866 0,23537 1,72534 0,55231 0,29077 0,11914 0,96222 4,498 49,98
      24 WOAm wale optimization algorithm M 0,84521 0,56298 0,26263 1,67081 0,93100 0,52278 0,16365 1,61743 0,66308 0,41138 0,11357 1,18803 4,476 49,74
      25 AEFA artificial electric field algorithm 0,87700 0,61753 0,25235 1,74688 0,92729 0,72698 0,18064 1,83490 0,66615 0,11631 0,09508 0,87754 4,459 49,55
      26 AEO artificial ecosystem-based optimization algorithm 0,91380 0,46713 0,26470 1,64563 0,90223 0,43705 0,21400 1,55327 0,66154 0,30800 0,28563 1,25517 4,454 49,49
      27 ACOm ant colony optimization M 0,88190 0,66127 0,30377 1,84693 0,85873 0,58680 0,15051 1,59604 0,59667 0,37333 0,02472 0,99472 4,438 49,31
      28 BFO-GA bacterial foraging optimization - ga 0,89150 0,55111 0,31529 1,75790 0,96982 0,39612 0,06305 1,42899 0,72667 0,27500 0,03525 1,03692 4,224 46,93
      29 SOA simple optimization algorithm 0,91520 0,46976 0,27089 1,65585 0,89675 0,37401 0,16984 1,44060 0,69538 0,28031 0,10852 1,08422 4,181 46,45
      30 ABHA artificial bee hive algorithm 0,84131 0,54227 0,26304 1,64663 0,87858 0,47779 0,17181 1,52818 0,50923 0,33877 0,10397 0,95197 4,127 45,85
      31 ACMO atmospheric cloud model optimization 0,90321 0,48546 0,30403 1,69270 0,80268 0,37857 0,19178 1,37303 0,62308 0,24400 0,10795 0,97503 4,041 44,90
      32 ADAMm adaptive moment estimation M 0,88635 0,44766 0,26613 1,60014 0,84497 0,38493 0,16889 1,39880 0,66154 0,27046 0,10594 1,03794 4,037 44,85
      33 ATAm artificial tribe algorithm M 0,71771 0,55304 0,25235 1,52310 0,82491 0,55904 0,20473 1,58867 0,44000 0,18615 0,09411 0,72026 3,832 42,58
      34 ASHA artificial showering algorithm 0,89686 0,40433 0,25617 1,55737 0,80360 0,35526 0,19160 1,35046 0,47692 0,18123 0,09774 0,75589 3,664 40,71
      35 ASBO adaptive social behavior optimization 0,76331 0,49253 0,32619 1,58202 0,79546 0,40035 0,26097 1,45677 0,26462 0,17169 0,18200 0,61831 3,657 40,63
      36 MEC mind evolutionary computation 0,69533 0,53376 0,32661 1,55569 0,72464 0,33036 0,07198 1,12698 0,52500 0,22000 0,04198 0,78698 3,470 38,55
      37 IWO invasive weed optimization 0,72679 0,52256 0,33123 1,58058 0,70756 0,33955 0,07484 1,12196 0,42333 0,23067 0,04617 0,70017 3,403 37,81
      38 Micro-AIS micro artificial immune system 0,79547 0,51922 0,30861 1,62330 0,72956 0,36879 0,09398 1,19233 0,37667 0,15867 0,02802 0,56335 3,379 37,54
      39 COAm cuckoo optimization algorithm M 0,75820 0,48652 0,31369 1,55841 0,74054 0,28051 0,05599 1,07704 0,50500 0,17467 0,03380 0,71347 3,349 37,21
      40 SDOm spiral dynamics optimization M 0,74601 0,44623 0,29687 1,48912 0,70204 0,34678 0,10944 1,15826 0,42833 0,16767 0,03663 0,63263 3,280 36,44
      41 NMm Nelder-Mead method M 0,73807 0,50598 0,31342 1,55747 0,63674 0,28302 0,08221 1,00197 0,44667 0,18667 0,04028 0,67362 3,233 35,92
      42 FAm firefly algorithm M 0,58634 0,47228 0,32276 1,38138 0,68467 0,37439 0,10908 1,16814 0,28667 0,16467 0,04722 0,49855 3,048 33,87
      43 GSA gravitational search algorithm 0,64757 0,49197 0,30062 1,44016 0,53962 0,36353 0,09945 1,00260 0,32667 0,12200 0,01917 0,46783 2,911 32,34
      44 BFO bacterial foraging optimization 0,61171 0,43270 0,31318 1,35759 0,54410 0,21511 0,05676 0,81597 0,42167 0,13800 0,03195 0,59162 2,765 30,72
      45 ABC artificial bee colony 0,63377 0,42402 0,30892 1,36671 0,55103 0,21874 0,05623 0,82600 0,34000 0,14200 0,03102 0,51302 2,706 30,06



      Выводы

      В данной статье мы подробно рассмотрели один из самых современных алгоритмов оптимизации — алгоритм ATA. Несмотря на то, что этот алгоритм не может похвастаться выдающимися результатами в сравнении с другими методами, его значимость заключается в том, что он вносит ценный вклад в наше понимание динамического управления состоянием популяции и методов анализа проблем, связанных с застреванием в локальных оптимумах.

      Интерес к алгоритму ATA не ограничивается лишь его двумя основными фазами, которые сами по себе представляют небольшую ценность в качестве методов поиска решений. Куда более важным является подход, использующий динамический выбор фаз передвижения особей и контроль за состоянием популяции. Именно этот аспект позволяет более эффективно адаптировать алгоритм к изменяющимся условиям задачи и улучшать качество получаемых решений. Таким образом, изучение ATA открывает новые горизонты для дальнейших исследований в области алгоритмической оптимизации и может служить основой для разработки более совершенных методов.

      Я также уверен, что к обсуждаемому алгоритму можно применить различные операторы, которые значительно повысят его эффективность. Например, использование операторов селекции, основанных на сортировке или кроссовере, может значительно улучшить результаты.

      Однако стоит отметить, что в текущей версии алгоритма отсутствуют зависимости от качества решения, а также не хватает комбинаторных свойств, что ограничивает его возможности. Все эти аспекты представляют собой интересные направления для дальнейших исследований и улучшений, хотя и выходят за рамки данной статьи. Я был бы очень рад, если кто-то из читателей решит поэкспериментировать с предложенными изменениями и поделится своими версиями алгоритма в комментариях.

      Tab

      Рисунок 3. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам. Белым цветом подсвечены результаты больше или равные 0.99

      chart

      Рисунок 4. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 - максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)

      Плюсы и минусы алгоритма ATAm:

      Плюсы:

      1. Мало внешних параметров.
      2. Простая реализация.
      3. Интересная идея динамического переключения стратегий поиска.

      Минусы:

      1. Большой разброс результатов.
      2. Низкая точность сходимости.
      3. Склонность к застреванию.

      К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.

      Программы, используемые в статье

      # Имя Тип Описание
      1 #C_AO.mqh
      		 Включаемый файл
      		 Родительский класс популяционных алгоритмов оптимизации
      2 #C_AO_enum.mqh
      		 Включаемый файл
      		 Перечисление популяционных алгоритмов оптимизации
      3 TestFunctions.mqh
      		 Включаемый файл
      		 Библиотека тестовых функций
      4
      		 TestStandFunctions.mqh
      		 Включаемый файл
      		 Библиотека функций тестового стенда
      5
      		 Utilities.mqh
      		 Включаемый файл
      		 Библиотека вспомогательных функций
      6
      		 CalculationTestResults.mqh
      		 Включаемый файл
      		 Скрипт для расчета результатов в сравнительную таблицу
      7
      		 Testing AOs.mq5
      		 Скрипт Единый испытательный стенд для всех популяционных алгоритмов оптимизации
      8
      		 Simple use of population optimization algorithms.mq5
      		 Скрипт
      		Простой пример использования популяционных алгоритмов оптимизации без визуализации
      9
      		Test_AO_ATAm.mq5
      		 Скрипт Испытательный стенд для ATAm

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      Andrey Dik
      Andrey Dik
      РАССМОТРЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗДАНИЮ КНИГИ (УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ) ОБ АЛГОРИТМАХ ОПТИМИЗАЦИИ.
      Группа для общения по вопросам оптимизации и бесплатного тестирования продуктов: https://t.me/+vazsAAcney4zYmZi
      Внимание! Появились мои двойники в телеграм, мой настоящий ник @JQS_aka_Joo
      Мой github с алгоритмами оптимизации: https://github.com/JQSakaJoo/Population-optimization-algorithms-MQL5
      Все мои публикации: https://www.mql5.com/en/users/joo/publications
      Разрабатываю системы по технологиям машинного обучения с 2007 года и в области искусственного
      интеллекта, оптимизации и прогнозирования.

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