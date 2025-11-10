Разработка динамического советника на нескольких парах (Часть 2): Диверсификация и оптимизация портфеля

Введение

Одной из самых настойчивых проблем в профессиональной торговле является поддержание согласованности портфеля и надежных протоколов управления рисками. Зачастую трейдеры чрезмерно полагаются на отдельные активы или стратегии, что увеличивает риск значительных просадок во время резких изменений рыночных режимов. Усугубляет этот риск преобладающая тенденция к чрезмерному использованию коррелирующих инструментов, что увеличивает вероятность одновременных убытков и подрывает стабильность доходов. При отсутствии строго диверсифицированного и оптимизированного портфеля трейдеры сталкиваются с непредсказуемыми результатами, что часто приводит к принятию решений на основе эмоций и волатильной прибыльности. Таким образом, для устойчивой долгосрочной эффективности необходима систематическая структура, которая стратегически балансирует доходность с учетом риска по спектру некоррелирующих активов.

Надежное решение для минимизации этих проблем, предлагает количественная методология, интегрирующая оптимизацию портфеля, диверсификацию на несколько активов и стратегию торговли на пробой, дополненную подтверждением на основе осцилляторов. Разворачивая стратегию пробоя на нескольких валютных парах, трейдеры могут использовать высоковероятные движения цены, движимые моментумом, одновременно распределяя риск за счет экспозиции на некоррелирующие рынки. Интеграция осцилляторного индикатора обеспечивает подтверждение сигналов на вход, минимизируя участие в ложных пробоях и сокращая неэффективные сделки. Этот подход не только увеличивает потенциал прибыли, но и укрепляет стабильность портфеля, систематически используя возможности в различных рыночных фазах. Итоговая стратегия демонстрирует повышенную устойчивость к волатильности, обеспечивая согласованность эффективности с изменяющимися макроэкономическими и техническими условиями.





Логика советника



Модель покупки:

Советник начинает с расчета диапазона цен между 10:00 и 12:00 по времени UTC+2, определяя наибольшую и наименьшую цены на данном таймфрейме. В 12:00 или в любое время после, если цена пробьет ранее установленный максимум, будет активирована потенциальная возможность для покупки. Однако для подтверждения стохастический осциллятор должен находиться на уровне 20 или ниже, что указывает на перепроданность рынка. Это гарантирует, что пробой не является чрезмерным и имеет пространство для движения вверх. Как только оба условия выполнены, советник выполняет покупку, стремясь извлечь выгоду из пробоя, при этом минимизируя ложные сигналы с помощью фильтрации осциллятором.

Модель продажи:

Для модели продажи советник следует тому же процессу расчета диапазона с 10:00 до 12:00 по времени UTC+2, определяя максимумы и минимумы сессии. Если в 12:00 или позже цена опустится ниже установленного минимума, это считается возможностью для продажи. Однако сделка выполняется только в том случае, если стохастический осциллятор находится на уровне 80 или выше, что указывает на перекупленность рынка. Это гарантирует, что пробой вниз поддерживается потенциальным давлением продаж, а не ложным движением. Как только оба условия совпадают, советник открывает сделку на продажу, используя медвежий моментум и избегая преждевременных входов.

Приступаем:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Trade/Trade.mqh> CTrade trade; enum Signal_Breakout{ Normal_Signal, Reversed_Signal, };

`#include <Trade/Trade.mqh>` – данная строка включает библиотеку MQL5 Trade. Файл заголовка `Trade.mqh` определяет классы и функции, которые упрощают торговые задачи, такие как открытие, корректировка или закрытие ордеров. Здесь объект с именем `trade` создается из класса `CTrade`. Этот класс содержит методы для выполнения торговых операций (например, подачи заявок на покупку/продажу, изменения открытых сделок или закрытия позиций) структурированным образом.

input group "--------------General Inputs--------------" input string Symbols = "XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY" ; input Signal_Breakout BreakOutMode = Reversed_Signal; input double In_Lot = 0.01 ; input int TakeProfit = 500 ; double StopLoss = 500 ; input bool TrailYourStop = false ; input int TrailingStop = 50 ; input int KPeriod = 21 ; input int upprer_level = 80 ;

Строка `Symbols` указывает активы для торговли (например, "XAUUSD, GBPUSD"), `In_Lot` устанавливает фиксированный размер сделки (0,01 лота), `TakeProfit` (500 пунктов) и `StopLoss` (1 000 пунктов) определяют уровни взятия прибыли и ограничения риска, в то время как `TrailYourStop` и `Trailing Stop` (70 пунктов) активируют и настраивают динамический трейлинг стоп-лосс. Для стохастического осциллятора `KPeriod` (20) определяет период расчета для процентной линии, а `upper_level` (80) обозначает порог перекупленности. Эти входные данные в совокупности уравновешивают правила исполнения сделок, управление рисками и генерацию технических сигналов.

int handles[]; double bufferM[]; int RangeStart = 600 ; int RangeDuration = 120 ; int RangeClose = 1200 ; int Num_symbs = 0 ; string symb_List[]; string Formatted_Symbs[];

В этом разделе определяются глобальные переменные. Массив `handles` хранит хэндлы для стохастического осциллятора, что позволяет советнику эффективно управлять несколькими активами. Массив `buffer` хранит рассчитанные значения, такие как показания индикаторов или исторические уровни цен. Переменная `RangeStart` установлена на 600 минут (10:00 AM UTC+2), что обозначает начало измерения диапазона, в то время как `RangeDuration` установлена на 120 минут, определяя 2-часовой период для захвата максимума и минимума. Как только время `RangeClose` в 1200 минут (12:00 PM UTC+2) будет достигнуто, советник прекращает вычисление диапазона и начинает мониторинг условий пробоя.

Для управления символами массив `symb_List` содержит сырой список символов, которые подлежат обработке. Кроме того, массив `Formatted_Symbs` содержит общее количество символов, которые будут использоваться после разбора входных данных `Symbols`. Эти переменные в совокупности позволяют советнику динамически выполнять сделки по нескольким активам, обеспечивая при этом точные расчеты диапазона для обнаружения пробоя.

struct RANGER{ datetime start_time; datetime end_time; datetime close_time; double high; double low; bool b_entry; bool b_high_breakout; bool b_low_breakout; RANGER() : start_time( 0 ), end_time( 0 ), close_time( 0 ), high( 0 ), low( 999999 ), b_entry( false ), b_high_breakout( false ), b_low_breakout( false ) {}; };

Структура `Ranger` хранит и управляет ключевыми данными для стратегии пробоя диапазона. Он определяет структурированный способ отслеживания временных границ диапазона, уровней цен и условий пробоя. Переменные `start_time`, `end_time` и `close_time` представляют собой время начала, окончания и закрытия расчета диапазона, обеспечивая правильное определение окна пробоя советником. Переменные `high` и `low` хранят максимальную и минимальную цены, зафиксированные в пределах диапазона, при этом `low` инициализируется очень высоким значением (999999), чтобы обеспечить точные обновления цен. `low (999999)` является стандартным паттерном для нахождения минимальных значений в ценовых рядах.

Кроме того, у нас есть три булевых флага. `b_entry` отслеживает, была ли выполнена торговая сделка, предотвращая размещение нескольких сделок в рамках одного события пробоя. `b_high_breakout` сигнализирует о том, что цена пробила верхнюю границу диапазона, подтверждая потенциальный сетап на покупку, а `b_low_breakout` указывает, если цена пробила нижнюю границу диапазона, подтверждая сетап на продажу. Конструктор `Ranger()` инициализирует все значения в состояния по умолчанию, обеспечивая, чтобы структура начиналась с чистых данных перед динамическим обновлением во время живой торговли.

RANGER rangeArray[]; MqlTick prevTick[], currTick[];

Эти переменные играют ключевую роль в отслеживании ценового движения и управлении логикой пробоя диапазона в советнике. `rangeArray` — это массив структур `RANGER`, который хранит несколько экземпляров определенных параметров пробоя диапазона. Это позволяет советнику отслеживать несколько символов одновременно, обеспечивая наличие у каждого символа своих данных диапазона, включая время начала и окончания, максимальную и минимальную цены, а также условия пробоя.

int OnInit (){ string separator = "," ; ushort usprtr; usprtr = StringGetCharacter (separator, 0 ); StringSplit (Symbols, usprtr, symb_List); Num_symbs = ArraySize (symb_List); ArrayResize (Formatted_Symbs, Num_symbs); for ( int i = 0 ; i < Num_symbs; i++){ Formatted_Symbs[i] = symb_List[i]; } ArrayResize (rangeArray, Num_symbs); ArrayResize (prevTick, Num_symbs); ArrayResize (currTick, Num_symbs); ArrayResize (handles, Num_symbs); ArraySetAsSeries (bufferM, true ); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (Formatted_Symbs); i++) { CalculateRange(i, Formatted_Symbs[i]); handles[i] = iStochastic (Formatted_Symbs[i], PERIOD_CURRENT , KPeriod, 1 , 3 , MODE_SMA , STO_LOWHIGH ); if (handles[i] == INVALID_HANDLE ){ Alert ( "Failed to create indicator handle" ); return INIT_FAILED ; } StopLoss = SymbolInfoDouble (Formatted_Symbs[i], SYMBOL_POINT )*TrailingStop; } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Функция `OnInit` отвечает за инициализацию и настройку ключевых переменных, обработку символов и подготовку необходимых структур данных. Мы все еще используем разделитель `,` для разделения списка символов на отдельные торгуемые активы, которые хранятся в `symb_List`. Мы определяем общее количество символов `Num_symbs`, а затем изменяем размер массива `Formatted_Symbs` соответственно, обеспечивая правильное форматирование и доступность каждого символа для торговли.

Затем советник динамически изменяет размер нескольких массивов, включая `rangeArray` для хранения данных о пробое диапазона, `prevTick` и `currTick` для отслеживания обновлений цен, `handles` для стохастического осциллятора и `bufferM` для значений индикатора, обеспечивая правильное выделение всех необходимых структур данных перед началом выполнения советника.

После настройки массивов, советник проходит через каждый символ в `Formatted_Symbs`, чтобы рассчитать начальный диапазон с помощью функции `CalculateRange()`. Он также создает хэндл стохастического осциллятора (istochastic) для каждого символа, которую мы будем использовать позже для подтверждения пробоев, проверяя условия перекупленности и перепроданности. Если хэндл индикатора не удается инициализировать (INVALID_HANDLE), советник вызывает алерт и завершает работу с статусом INIT_FAILED. Кроме того, мы рассчитываем уровень Stop Loss для каждого символа на основе его значения пункта и параметра трейлинг-стопа. Если все успешно инициализировано, функция возвращает INIT_SUCCEEDED, позволяя советнику продолжить мониторинг движения цены и выполнение сделок.

void OnDeinit ( const int reason){ for ( int i = 0 ; i < ArraySize (Formatted_Symbs); i++){ if (handles[i] != INVALID_HANDLE ){ IndicatorRelease (handles[i]); } } }

Функция OnDeinit() является функцией деинициализации советника, отвечающей за правильное освобождение ресурсов, когда советник удаляется с графика или прекращает работу.

void OnTick (){ for ( int i = 0 ; i < ArraySize (Formatted_Symbs); i++){ string symbol = Formatted_Symbs[i]; prevTick[i] = currTick[i]; SymbolInfoTick (symbol, currTick[i]); if (currTick[i].time > rangeArray[i].start_time && currTick[i].time < rangeArray[i].end_time){ rangeArray[i].b_entry = true ; if (currTick[i].ask > rangeArray[i].high){ rangeArray[i].high = currTick[i].ask; } if (currTick[i].bid < rangeArray[i].low){ rangeArray[i].low = currTick[i].bid; } } if (((RangeClose >= 0 && currTick[i].time >= rangeArray[i].close_time) || (rangeArray[i].b_high_breakout && rangeArray[i].b_low_breakout) || (rangeArray[i].end_time == 0 ) || (rangeArray[i].end_time != 0 && currTick[i].time > rangeArray[i].end_time && !rangeArray[i].b_entry))){ CalculateRange(i, Formatted_Symbs[i]); } checkBreak(i, Formatted_Symbs[i]); } }

Функция `OnTick` является основным циклом выполнения советника, который запускается при каждом обновлении тика, как мы все знаем. Он управляет анализом цен в реальном времени, настраивает параметры диапазона и оценивает возможности пробоя по всем настроенным торговым инструментам. Процесс начинается с последовательной оценки каждого символа в списке `Formatted_Symbs`. Для каждого символа он архивирует текущие тиковые данные в исторический буфер (prevTick) и извлекает самое последнее состояние рынка через `SymbolInfoTick`.

В течение предопределенного активного торгового окна (от start_time до end_time) система динамически отслеживает ценовые экстремумы. Он повышает максимальное значение сессии, используя пиковое значение ask, и снижает минимальное значение сессии, используя низовое значение bid. Если текущее время попадает в этот диапазон, активируется флаг b_entry, обозначая диапазон как действительный для торговли.

После торгового окна логика оценивает три триггера обновления:

запланированное закрытие сессии – `(close_time)`; случаи одновременного пробоя вниз и вверх; недействительные или истекшие временные метки `end_time`.

void CalculateRange( int index, string symbol) { for (index = 0 ; index < ArraySize (Formatted_Symbs); index++){ symbol = Formatted_Symbs[index]; rangeArray[index].start_time = 0 ; rangeArray[index].end_time = 0 ; rangeArray[index].close_time = 0 ; rangeArray[index].high = 0.0 ; rangeArray[index].low = 999999 ; rangeArray[index].b_entry = false ; rangeArray[index].b_high_breakout = false ; rangeArray[index].b_low_breakout = false ; int time_cycle = 86400 ; rangeArray[index].start_time = (currTick[index].time - (currTick[index].time % time_cycle)) + RangeStart * 60 ; for ( int i = 0 ; i < 8 ; i++){ MqlDateTime tmp; TimeToStruct (rangeArray[index].start_time, tmp); int dotw = tmp.day_of_week; if (currTick[index].time >= rangeArray[index].start_time || dotw == 6 || dotw == 0 ){ rangeArray[index].start_time += time_cycle; } } rangeArray[index].end_time = rangeArray[index].start_time + RangeDuration * 60 ; for ( int i = 0 ; i < 2 ; i++){ MqlDateTime tmp; TimeToStruct (rangeArray[index].end_time, tmp); int dotw = tmp.day_of_week; if (dotw == 6 || dotw == 0 ){ rangeArray[index].end_time += time_cycle; } } rangeArray[index].close_time = (rangeArray[index].end_time - (rangeArray[index].end_time % time_cycle)) + RangeClose * 60 ; for ( int i = 0 ; i < 3 ; i++){ MqlDateTime tmp; TimeToStruct (rangeArray[index].close_time, tmp); int dotw = tmp.day_of_week; if (rangeArray[index].close_time <= rangeArray[index].end_time || dotw == 6 || dotw == 0 ){ rangeArray[index].close_time += time_cycle; } } } }

Если выполнено любое из условий,генерирует новые параметры диапазона. Цикл завершается вызовом функции, которая проводит сканирование на предмет нарушений цен за пределами границ диапазона и инициирует соответствующие сделки. Данная система обеспечивает непрерывный мониторинг рынка и стратегическое размещение ордеров, согласованных с динамикой пробоев, что гарантирует реакцию на движения цены в реальном времени.

Функция `CalculateRange` инициализирует и настраивает торговые диапазоны на основе времени для нескольких символов. Для каждого символа в массиве `Formatted_Symbs` сначала сбрасываются критические параметры диапазона — время начала/окончания/закрытия, пороговые значения высоких/низких цен и флаги пробоя — на значение по умолчанию. `start_time` вычисляется путем выравнивания текущего тика времени к дневной границе (с использованием 24-часового временного цикла), а затем смещения его на заданный пользователем `RangeStart` (в минутах). Цикл гарантирует, что время начала избегает выходных (суббота/воскресенье) и остается хронологически валидным, увеличивая временную метку на полные дни в случае возникновения конфликтов. Это создает основу для торгового окна, учитывая при этом периоды закрытия рынка.

После установки времени начала диапазона функция вычисляет время окончания диапазона, добавляя `RangeDuration` к `start_time`. Аналогично расчету времени начала, это гарантирует, что время окончания не попадает на выходные, пройдя через цикл валидации. Наконец, функция определяет диапазон времени закрытия, который отмечает момент, в котором советник прекращает мониторинг пробоев. Это время получено из `RangeClose` и скорректировано, чтобы избежать выходных. Поддерживая эти динамические расчеты, функция гарантирует, что советник точно настраивает условия диапазонной торговли по различным символам, избегая торговли в нерабочие часы и выходные, при этом обеспечивая точное определение пробоя.

bool CLots( double sl, double &lots){ lots = In_Lot; if (!CHLots(lots)){ return false ;} return true ; }

Функция `CLots()` устанавливает и проверяет размер лота перед выполнением сделки, она принимает два параметра: ваш стоп-лосс (sl) и лоты (ссылочная переменная, которая хранит окончательный размер лота).

bool CHLots( double &lots){ for ( int i = 0 ; i < ArraySize (Formatted_Symbs); i++){ string symbol = Formatted_Symbs[i]; double min = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); double max = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX ); double step = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP ); if (lots < min){ lots = min; return true ; } if (lots > max){ return false ; } lots = ( int ) MathFloor (lots / step) * step; } return true ; }

Функция `CHLots()` проверяет размеры лотов на соответствие торговым правилам, устанавливаемым брокером, для каждого инструмента. Он проходит по списку символов в `Formatted_Symbs`, извлекая определенные брокером ограничения — минимальный размер лота, максимальный размер лота и допустимый шаг увеличения. Эти параметры устанавливают операционные границы для объема ордера. Когда предложенное значение лота падает ниже минимального порога, функция автоматически корректирует его до минимального допустимого объема и подтверждает действительность, возвращая true. Напротив, если запрашиваемый размер лота превышает максимальный лимит брокера, функция отменяет запрос, возвращая false, тем самым блокируя несоответствующие сделки.

Чтобы обеспечить точность, функция обеспечивает выравнивание шагов, округляя размер лота вниз с помощью формулы `MathFloor(lots/step) * step`. Это устраняет дробные или нерегулярные приросты, которые могут вызвать отказ брокера. Если размер лота соответствует всем ограничениям без корректировок, функция возвращает true, подтверждая его приемлемость. Строго соблюдая эти проверки, функция `CHLots()` служит в качестве критической меры предосторожности, предотвращая отклонение ордеров из-за нарушений объема и повышая надежность работы советника в условиях реальной торговли.

void checkBreak( int i, string symbol) { for (i = 0 ; i < ArraySize (Formatted_Symbs); i++) { symbol = Formatted_Symbs[i]; if ( CopyBuffer (handles[i], 0 , 1 , 2 , bufferM) != 2 ){ Print ( "Failed to get indicator values" ); return ; } int stopLevel = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); int spread = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_SPREAD ); double Bid = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_BID ); double Ask = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ); if (currTick[i].time >= rangeArray[i].end_time && rangeArray[i].end_time > 0 && rangeArray[i].b_entry) { double rangeSize = rangeArray[i].high - rangeArray[i].low; bool upperBreak = bufferM[ 0 ] >= upprer_level && bufferM[ 1 ] < upprer_level; bool lowerBreak = bufferM[ 0 ] <= ( 100 - upprer_level) && bufferM[ 1 ] > ( 100 - upprer_level); bool HighSigType,LowSigType; if (BreakOutMode == Normal_Signal){ HighSigType = upperBreak; } else {HighSigType = lowerBreak;} if (!rangeArray[i].b_high_breakout && currTick[i].ask >= rangeArray[i].high && HighSigType) { rangeArray[i].b_high_breakout = true ; double entry = NormalizeDouble (Ask + 100 * _Point , _Digits ); double sl = rangeArray[i].low; double tp = entry + TakeProfit * _Point ; double lots; if (!CLots(entry - sl, lots)) continue ; if (!trade.PositionOpen(symbol, ORDER_TYPE_BUY , lots, currTick[i].ask, sl, tp, "High Breakout" )) Print ( "Buy Order Failed: " , GetLastError ()); } if (BreakOutMode == Normal_Signal){ LowSigType = upperBreak; } else {LowSigType = lowerBreak; } if (!rangeArray[i].b_low_breakout && currTick[i].bid <= rangeArray[i].low && LowSigType) { rangeArray[i].b_low_breakout = true ; double entry = NormalizeDouble (Bid - 100 * _Point , _Digits ); double sl = rangeArray[i].high; double tp = entry - TakeProfit * _Point ; double lots; if (!CLots(sl - entry, lots)) continue ; if (!trade.PositionOpen(symbol, ORDER_TYPE_SELL , lots, currTick[i].bid, sl, tp, "Low Breakout" )) Print ( "Sell Order Failed: " , GetLastError ()); } } } }

Эта функция отслеживает пробои цены и управляет выполнением сделок, сочетая движение цены с сигналами стохастического осциллятора. Он проходит через каждый символ в `Formatted_Symbs`, сначала пытаясь получить значения осциллятора с помощью `CopyBuffer()`. Если извлечение данных не удается, функция записывает ошибку в лог и завершает работу, чтобы избежать ошибочных решений. Для каждого символа собираются критические параметры, такие как уровни стопов, спред и текущие цены Bid/Ask. Оценка пробоя происходит только после завершения диапазона, что подтверждается проверкой, превышает ли текущее время `end_time` диапазона, и активен ли флаг `b_entry`, что гарантирует, что анализ ограничен действительными торговыми окнами.

Для пробоев вверх (сигнал на покупку) функция подтверждает два критерия: цена предложения превышает максимум сессии, а осциллятор отражает перепроданность (ниже 100 - upper_level). После валидации он инициирует ордер на покупку, рассчитывая цену входа, уровень стоп-лосса (на основе волатильности диапазона) и уровни тейк-профита, а затем проверяет соответствие размера лота через `CLots()`.

Напротив, для пробоя вниз (сигнал на продажу) требуется, чтобы цена предложения упала ниже минимума сессии, в то время как осциллятор указывает на перекупленность (выше upper_level). Если условие выполнено, создается ордер на продажу с аналогичными параметрами риска. Оба сценария включают ведение журнала ошибок для неудачных ордеров, обеспечивая прозрачность. Синхронизируя ценовые пороги с подтверждением на основе осцилляторов, функция обеспечивает дисциплинированное выполнение сделок на основе критериев.

void Trailler(){ if (!TrailYourStop) return ; for ( int i = PositionsTotal ()- 1 ; i >= 0 ; i--){ ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket <= 0 ) continue ; if (! PositionSelectByTicket (ticket)) continue ; string symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); long magic; if (! PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC , magic)) continue ; if (magic != MagicNumber) continue ; MqlTick latestTick; if (! SymbolInfoTick (symbol, latestTick)) continue ; long type; double openPrice, currentSl, currentTp; PositionGetInteger ( POSITION_TYPE , type); PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN , openPrice); PositionGetDouble ( POSITION_SL , currentSl); PositionGetDouble ( POSITION_TP , currentTp); double pipSize = 10 * SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); double currentPrice = type == POSITION_TYPE_BUY ? latestTick.bid : latestTick.ask; double priceMove = MathAbs (currentPrice - openPrice); double requiredMove = 70 * pipSize; double trailAmount = 10 * pipSize; double newSl = currentSl; bool inProfit = type == POSITION_TYPE_BUY ? (currentPrice > openPrice) : (currentPrice < openPrice); if (inProfit && priceMove >= requiredMove){ int steps = int (priceMove / requiredMove); if (type == POSITION_TYPE_BUY ){ newSl = openPrice + (steps * trailAmount); newSl = MathMax (newSl, currentSl + trailAmount); } else { newSl = openPrice - (steps * trailAmount); newSl = MathMin (newSl, currentSl - trailAmount); } } if (newSl != currentSl){ double minDist = SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ) * _Point ; newSl = NormalizeDouble (newSl, _Digits ); if (type == POSITION_TYPE_BUY && (currentPrice - newSl) >= minDist){ if (!trade.PositionModify(ticket, newSl, currentTp)) Print ( "Buy Trailing Failed: " , GetLastError ()); } else if (type == POSITION_TYPE_SELL && (newSl - currentPrice) >= minDist){ if (!trade.PositionModify(ticket, newSl, currentTp)) Print ( "Sell Trailing Failed: " , GetLastError ()); } } } }

Функция `Trailing Stop Loss` (TSL) в торговле обеспечивает автоматическую корректировку стоп-лосса, как только сделка движется в благоприятном направлении, чтобы зафиксировать прибыль и минимизировать риски. Функция `Trailer()` пересчитывает и обновляет уровень стоп-лосса на основе движения цены и процента от диапазона максимума-минимума, предотвращая преждевременные выходы и обеспечивая прибыль.





Заключение

Подведем итог: оптимизация портфеля и диверсификация являются важными стратегиями в торговле, которые направлены на максимизацию доходности при минимизации риска за счет распределения инвестиций по нескольким активам. Традиционные методы торговли часто сосредоточены на стратегиях с одной парой, подвергая трейдеров более высокой волатильности и специфическим для рынка рискам. Диверсификация укрепляет устойчивость портфеля, в то время как методы оптимизации стратегически распределяют капитал, анализируя исторические паттерны эффективности, метрики волатильности активов и взаимосвязи между рынками для достижения эффективного баланса риска и вознаграждения.

Наконец, внедрение оптимизации и диверсификации портфеля в торговую стратегию обеспечивает более устойчивый и адаптивный подход к колебаниям рынка. Сочетая стратегию торговли на пробоях с осциллятором, трейдеры могут выявлять высоковероятные сетапы, при этом динамически управляя риском. Этот подход увеличивает шансы на стабильную прибыльность, а также повышает долгосрочную устойчивость, уменьшая просадки.

Для достижения нижеприведенных результатов советник был протестирован с использованием EURUSD в качестве базового символа с нулевыми задержками, идеальным исполнением и моделированием каждого тика для максимальной точности. Период тестирования – с 01.02.2022 по 22.03.2022. В настройках ввода переменной BreakoutMode было присвоено значение Reversed_signal, а TrailYourStop был включен (true), чтобы обеспечить динамическую корректировку стоп-лосса. Все остальные входные параметры были оставлены по умолчанию.