GridCircleColor (método Get)

Retorna a cor dos pontos nos nós da rede.

color  GridCircleColor()

Valor de retorno

Cor dos pontos.

GridCircleColor (método Set)

Define a cor dos pontos nos nós da rede.

void  GridCircleColor(
   const color  clr      // cor dos pontos
   )

Parâmetros

clr

[in]  Cor dos pontos.