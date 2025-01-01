Gráficos científicos

Biblioteca gráfica que contém as classes e funções globais para plotagem rápida de gráficos personalizados no gráfico. A biblioteca fornece uma solução cômoda e pronta para a construção de eixos, curvas, bem como métodos de acesso rápido para alterar as propriedades gerais de um gráfico personalizado.

Para começar a trabalhar com a biblioteca, basta ler o artigo Visualize isto! Biblioteca gráfica em linguagem MQL5 como equivalente a plot de R.

A biblioteca gráfica está localizada no diretório de trabalho do terminal na pasta Include\Graphics.