Attach

Versão para obter - a partir do objeto OBJ_BITMAP_LABEL - o objeto gráfico e sua vinculação à instância da classe CGraphic:

bool  Attach(
   const long    chart_id,     // identificador de gráfico
   const string  objname       // nome de objeto gráfico
   )

Versão para criar o objeto gráfico para o objeto OBJ_BITMAP_LABEL e sua vinculação à instância da classe CGraphic:

bool  Attach(
   const long    chart_id,     // identificador de gráfico
   const string  objname,      // nome de objeto gráfico
   const int     width,        // largura de imagem
   const int     height        // altura de imagem
   )

Parâmetros

chart_id

[in]  Identificador do gráfico.

objname

[in]  Título (nome) do objeto gráfico.

width

[in]  Largura de imagem no recurso.

height

[in]  Altura de imagem no recurso.

Valor de retorno

true – ser for bem-sucedido, false – se não for possível vincular o objeto.