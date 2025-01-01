- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurveRemoveByIndex
- CurveRemoveByName
- CurvesTotal
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- GridAxisLineColor
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- SetDefaultParameters
- ScaleX
- ScaleY
- Width
Attach
Versão para obter - a partir do objeto OBJ_BITMAP_LABEL - o objeto gráfico e sua vinculação à instância da classe CGraphic:
|
bool Attach(
Versão para criar o objeto gráfico para o objeto OBJ_BITMAP_LABEL e sua vinculação à instância da classe CGraphic:
|
bool Attach(
Parâmetros
chart_id
[in] Identificador do gráfico.
objname
[in] Título (nome) do objeto gráfico.
width
[in] Largura de imagem no recurso.
height
[in] Altura de imagem no recurso.
Valor de retorno
true – ser for bem-sucedido, false – se não for possível vincular o objeto.