DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCGraphicGridHasCircle 

GridHasCircle (método Get)

Define o sinalizador que indica se é necessário plotar os pontos nos nós da rede.

bool  GridHasCircle()

Valor de retorno

Valor do sinalizador.

Observação

true – plotar pontos

false – não plotar pontos

GridHasCircle (método Set)

Define o sinalizador que indica se é necessário plotar os pontos nos nós da rede.

void  GridHasCircle(
   const bool  has      
   )

Parâmetros

has

[in]  Valor do sinalizador.

Observação

true – plotar pontos

false – não plotar pontos