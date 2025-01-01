DocumentaçãoSeções
BackgroundMainSize (método Get)

Retorna o tamanho do cabeçalho.

int  BackgroundMainSize()

Valor de retorno

Tamanho da fonte do cabeçalho.

BackgroundMainSize (método Set)

Define o tamanho do cabeçalho.

void  BackgroundMainSize(
   const int  size     // tamanho do cabeçalho
   )

Parâmetros

size

[in]  Tamanho da fonte do cabeçalho.