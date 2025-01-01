DocumentaçãoSeções
MajorMarkSize (método Get)

Retorna o tamanho de marcas da escala no eixo de coordenadas.

int  MajorMarkSize()

MajorMarkSize (método Set)

Define o tamanho de marcas da escala no eixo de coordenadas.

void  MajorMarkSize(
   const int  size      // tamanho das marcas
   )

Parâmetros

size

[in]  Tamanho das marcas em pixels.  