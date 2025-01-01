DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCGraphicHistoryNameSize 

HistoryNameSize (método Get)

Retorna o tamanho da fonte para o nome da curva.

int  HistoryNameSize()

Valor de retorno

Tamanho da fonte para o nome da curva.

HistoryNameSize (método Set)

Define o tamanho da fonte para o nome da curva.

void  HistoryNameSize (método Set)(
   const int  size      // tamanho de fonte do nome
   )

Parâmetros

size

[in]  Tamanho de fonte do nome.