GapSize (método Get)

Retorna o tamanho do recuo entre os elementos do gráfico.

int  GapSize()

Valor de retorno

Tamanho do recuo, em pixels.

GapSize (método Set)

Define o tamanho do recuo entre os elementos do gráfico.

void  GapSize(
   const int  size     // tamanho do recuo
   )

Parâmetros

size

[in] Tamanho do recuo em pixels.