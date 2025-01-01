DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCCurveVisible 

Visible (Método Get)

Retorna o sinalizador que indica se a função é visível no gráfico.

void  Visible(
   const bool  visible      // 
   )

Valor de retorno

Valor do sinalizador que indica se a função é visível no gráfico.

Visible (Método Set)

Define o sinalizador que indica se a função é visível no gráfico.

void  Visible(
   const bool  visible      // valor do sinalizador
   )

Parâmetros

visible

[in]  Valor do sinalizador que indica se a função é visível no gráfico.