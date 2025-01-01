DocumentaçãoSeções
HistorySymbolSize (método Get)

Retorna o tamanho dos símbolos para o gráfico  

int  HistorySymbolSize()

Valor de retorno

Tamanho dos símbolos

HistorySymbolSize (método Set)

Define o tamanho dos símbolos para o gráfico

void  HistorySymbolSize(
   const int  size      // tamanho do símbolo
   )

Parâmetros

size

[in]  Tamanho dos símbolos.