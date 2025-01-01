DocumentaçãoSeções
IndentUp (Método Get)

Retorna o recuo do gráfico a partir da borda superior.

int  IndentUp()

Valor de retorno

Tamanho do recuo, em pixels.

IndentUp (Método Set)

Define o recuo do gráfico a partir da borda superior.

void  IndentUp(
   const int  up      // tamanho do recuo
   )

Parâmetros

up

[in]  Valor do recuo em pixels.