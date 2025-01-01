DocumentaçãoSeções
IndentDown (Método Get)

Retorna o recuo a partir da borda inferior do gráfico.

int  IndentDown()

Valor de retorno

Tamanho do recuo, em pixels.

IndentDown (Método Set)

Define o recuo a partir da borda inferior do gráfico.

void  IndentDown(
   const int  down      // tamanho do recuo
   )

Parâmetros

down

[in] Tamanho do recuo em pixels.