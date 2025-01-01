DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCGraphicMarksToAxisAdd 

MarksToAxisAdd

Adiciona as marcas de escala para o eixo definido no gráfico.

bool  MarksToAxisAdd(
   const double        &marks[],        // coordenadas das marcas
   const int           mark_size,       // tamanho das marcas
   ENUM_MARK_POSITION  position,        // localização das marcas
   const int           dimension=0      // dimensão
   )

Parâmetros

&marks[]

[in]  Coordenadas das marcas

mark_size

[in]  Tamanho das marcas

position

[in]  Localização das marcas

dimension=0

[in]  0 – adição ao eixo X,

       1 – adição ao eixo Y

Valor de retorno

true no caso de sucesso, caso contrário false.