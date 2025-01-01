DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCGraphicGridBackgroundColor 

GridBackgroundColor (método Get)

Retorna cor de fundo da grade

color  GridBackgroundColor()

Valor de retorno

Cor de fundo da grade

GridBackgroundColor (método Set)

Define a cor de fundo da grade

void  GridBackgroundColor(
   const color  clr      // cor de fundo da grade
   )

Parâmetros

clr

[in]  Cor de fundo da grade