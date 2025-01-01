Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCGraphicBackgroundMainColor
- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurveRemoveByIndex
- CurveRemoveByName
- CurvesTotal
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- GridAxisLineColor
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- SetDefaultParameters
- ScaleX
- ScaleY
- Width
BackgroundMainColor (método Get)
Retorna a cor do cabeçalho.
|
color BackgroundMainColor()
Valor de retorno
Cor do cabeçalho.
BackgroundMainColor (método Set)
Define a cor do cabeçalho.
|
void BackgroundMainColor(
Parâmetros
clr
[in] Cor do cabeçalho.