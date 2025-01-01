DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCGraphicBackgroundMainColor 

BackgroundMainColor (método Get)

Retorna a cor do cabeçalho.

color  BackgroundMainColor()

Valor de retorno

Cor do cabeçalho.

BackgroundMainColor (método Set)

Define a cor do cabeçalho.

void  BackgroundMainColor(
   const color  clr      // cor de cabeçalho
   )

Parâmetros

clr

[in]  Cor do cabeçalho.