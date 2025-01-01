DocumentaçãoSeções
ScaleX

Dimensiona o valor no eixo X.

virtual int  ScaleX(
   double  x      // valor do eixo X
   )

Parâmetros

x

[in]  Valore real do eixo X.

Valor de retorno

Valor em pixels.

Observação

Dimensiona o valor real em os pixels para exibição no gráfico.