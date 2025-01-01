DocumentaçãoSeções
General

Define novo valor do parâmetro "General" .

void  General(
   int    value         // new value
   )

Parâmetros

value

[in]  O novo valor "Geral".

Valor de retorno

Nenhum.