AddFilter

Adiciona um filtro ao sinal composto.

virtual bool  AddFilter(
   CExpertSignal*  filter    // pointer
   )

Parâmetros

indicators

[in]  Ponteiro para filtrar objeto.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.