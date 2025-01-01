DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertSignalPatternsUsage 

PatternUsage

Define o valor do parâmetro "PatternsUsage".

void  PatternUsage(
   double    value         // new value
   )

Parâmetros

value

[in]  O novo valor dos padrões de uso.

Valor de retorno

Nenhum.