DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertSignalIgnore 

Ignore

Define um novo valor de parâmetro "Ignore".

void  Ignore(
   long    value         // new value
   )

Parâmetros

value

[in]  O novo valor "Ignorar".

Valor de retorno

Nenhum.