TakeLevel
Define novo valor do parâmetro "TakeLevel".
|
void TakeLevel(
Parâmetros
value
[in] O novo valor do nível para finalizar uma negociação com lucro.
Valor de retorno
Nenhum.
Observação
O valor de "TakeLevel" é definido em unidades de nível de preço. Os valores numéricos de unidade de nível de preços retorna pelo método PriceLevelUnit(). O "TakeLevel" é utilizado para definir o nível de preço para finalizar a negociação com lucro (Take Profit) em relação ao preço de abertura da posição.