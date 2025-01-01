TakeLevel

Define novo valor do parâmetro "TakeLevel".

void TakeLevel(

double value

)

Parâmetros

value

[in] O novo valor do nível para finalizar uma negociação com lucro.

Valor de retorno

Nenhum.

Observação

O valor de "TakeLevel" é definido em unidades de nível de preço. Os valores numéricos de unidade de nível de preços retorna pelo método PriceLevelUnit(). O "TakeLevel" é utilizado para definir o nível de preço para finalizar a negociação com lucro (Take Profit) em relação ao preço de abertura da posição.