StopLevel

Define novo valor do parâmetro "StopLevel".

void StopLevel(

double value

)

Parâmetros

value

[in] O novo valor do nível para finalizar a perda de uma negociação.

Valor de retorno

Nenhum.

Observação

O valor do "StopLevel" é definido em unidades de nível de preço. Os valores numéricos de unidade do nível de preço retorna pelo método PriceLevelUnit() . O "StopLevel" é usado para definir o nível de preço para finalizar a perda de uma negociação (Stop Loss) em relação ao preço de abertura da posição.