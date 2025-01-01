Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertSignalDirection BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection Direction Retorna o valor da direção "ponderada". virtual double Direction() Valor de retorno Ele retorna o valor>0 na direção ascendente (provavelmente) e retorna valor<0 na direção descendente. O valor absoluto depende da "força" de um sinal. Observação Se são usados os filtros, o resultado dependerá dos filtros. ShortCondition CExpertTrailing