CExpertSignalDirection 

Direction

Retorna o valor da direção "ponderada".

virtual double  Direction()

Valor de retorno

Ele retorna o valor>0 na direção ascendente (provavelmente) e retorna valor<0 na direção descendente. O valor absoluto depende da "força" de um sinal.

Observação

Se são usados os filtros, o resultado dependerá dos filtros.