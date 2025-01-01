DocumentaçãoSeções
Define novo valor do parâmetro "ThresholdOpen".

void  ThresholdOpen(
   long    value         // new value
   )

Parâmetros

value

[in]  O novo valor do limite para abertura.

Valor de retorno

Nenhum.

Observação

A variação do limite para abertura é de 0 a 100. Usado para abertura de posição.