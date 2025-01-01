Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertSignalThresholdOpen BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection ThresholdOpen Define novo valor do parâmetro "ThresholdOpen". void ThresholdOpen( long value // new value ) Parâmetros value [in] O novo valor do limite para abertura. Valor de retorno Nenhum. Observação A variação do limite para abertura é de 0 a 100. Usado para abertura de posição. Invert ThresholdClose