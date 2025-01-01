Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertSignalCheckCloseLong BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection CheckCloseLong Verifica condições para fechar a posição comprada. virtual bool CheckCloseLong( double& price // price ) Parâmetros price [in][out] Variável para fechamento de preço, transmitida por referência. Valor de retorno verdadeiro se a condição for satisfeita, caso contrário é falso. OpenShortParams CheckCloseShort