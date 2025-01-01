DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertSignalCheckCloseLong 

CheckCloseLong

Verifica condições para fechar a posição comprada.

virtual bool  CheckCloseLong(
   double&  price      // price
   )

Parâmetros

price

[in][out]  Variável para fechamento de preço, transmitida por referência.

Valor de retorno

verdadeiro se a condição for satisfeita, caso contrário é falso.