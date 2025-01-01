Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertSignalCloseShortParams BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection CloseShortParams Define os parâmetros para o fechamento de posição vendida. virtual bool CloseShortParams( double& price // price ) Parâmetros price [in][out] Variável para fechamento de preço, transmitida por referência. Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. CloseLongParams CheckReverseLong