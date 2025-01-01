Expiration

Define o valor do parâmetro "Expiration" .

void Expiration(

int value

)

Parâmetros

value

[in] O novo valor da "Expiração".

Valor de retorno

Nenhum.

Observação

O valor do parâmetro "Expiration" é definido em barras. É usado como tempo de expiração para as Ordens Pendentes (quando de negociação com ordens pendentes).