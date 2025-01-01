Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertSignalExpiration BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection Expiration Define o valor do parâmetro "Expiration" . void Expiration( int value // new value ) Parâmetros value [in] O novo valor da "Expiração". Valor de retorno Nenhum. Observação O valor do parâmetro "Expiration" é definido em barras. É usado como tempo de expiração para as Ordens Pendentes (quando de negociação com ordens pendentes). TakeLevel Magic