Expiration

Define o valor do parâmetro "Expiration" .

void  Expiration(
   int    value         // new value
   )

Parâmetros

value

[in]  O novo valor da "Expiração".

Valor de retorno

Nenhum.

Observação

O valor do parâmetro "Expiration" é definido em barras. É usado como tempo de expiração para as Ordens Pendentes (quando de negociação com ordens pendentes).