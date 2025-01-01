DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertSignalMagic 

Magic

Define o valor do parâmetro "Magic".

void  Magic(
   int    value         // new value
   )

Parâmetros

value

[in]  O novo valor de número mágico(ID do Expert Advisor).

Valor de retorno

Nenhum.