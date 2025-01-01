DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertSignalUsedSeries 

UsedSeries

Obtém os flags das timeseries usadas.

int  UsedSeries()

Valor de retorno

Flags das timeserie usadas (se o símbolo/timeframe corresponde ao símbolo/timeframe que está trabalhando), caso contrário retorna 0 (zero).