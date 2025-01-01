DocumentaçãoSeções
OpenShortParams

Define os parâmetros para abertura de posição vendida.

virtual bool  OpenShortParams(
   double&    price,          // price
   double&    sl,             // Stop Loss
   double&    tp,             // Take Profit
   datetime&  expiration      // expiration
   )

Parâmetros

price

[in][out]  Variável do preço, transmitida por referência.

sl

[in][out]  Variável do preço de Stop Loss, transmitida por referência.

tp

[in][out]  Variável do preço de Take Profit, transmitida por referência.

expiration

[in][out]  Variável para expiração do tempo, transmitida por referência.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.