OpenShortParams

Define os parâmetros para abertura de posição vendida.

virtual bool OpenShortParams(

double& price,

double& sl,

double& tp,

datetime& expiration

)

Parâmetros

price

[in][out] Variável do preço, transmitida por referência.

sl

[in][out] Variável do preço de Stop Loss, transmitida por referência.

tp

[in][out] Variável do preço de Take Profit, transmitida por referência.

expiration

[in][out] Variável para expiração do tempo, transmitida por referência.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.