- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
OpenShortParams
Define os parâmetros para abertura de posição vendida.
virtual bool OpenShortParams(
Parâmetros
price
[in][out] Variável do preço, transmitida por referência.
sl
[in][out] Variável do preço de Stop Loss, transmitida por referência.
tp
[in][out] Variável do preço de Take Profit, transmitida por referência.
expiration
[in][out] Variável para expiração do tempo, transmitida por referência.
Valor de retorno
verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.