Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertSignalThresholdClose BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection ThresholdClose Define novo valor do parâmetro "ThresholdClose". void ThresholdOpen( long value // new value ) Parâmetros value [in] O novo valor do limite para fechamento. Valor de retorno Nenhum. Observação A variação do limite para fechamento é de 0 a 100. Usado para fechar posição. ThresholdOpen PriceLevel