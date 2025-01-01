PriceLevel

Define novo valor do parâmetro "pricelevel".

void PriceLevel(

double value

)

Parâmetros

value

[in] O novo valor do nível de preço.

Valor de retorno

Nenhum.

Observação

O valor de "pricelevel" é definido em unidades de nível de preço. Os valores numéricos da unidade de nível de preços retorna pelo método PriceLevelUnit(). O "pricelevel" é usado para definir o preço de abertura em relação ao preço base.