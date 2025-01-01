DocumentaçãoSeções
CloseLongParams

Define os parâmetros para o fechamento de posição comprada.

virtual bool  CloseLongParams(
   double&    price          // price
   )

Parâmetros

price

[in][out]  Variável para fechamento de preço, transmitida por referência.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.