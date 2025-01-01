DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertSignalShortCondition 

ShortCondition

Verifica condições para abertura de posição vendida.

virtual int  ShortCondition()

Valor de retorno

As condições são satisfeitas quando retorna o valor de 1 a 100 (dependendo da "força" do sinal). Retorna 0 (zero) quando não existe um sinal para abertura de posição vendida.

Observação

O método ShortCondition() de uma classe base não tem nenhuma implementação a fim de verificar condições para abrir posição vendida e sempre retorna 0 (zero).