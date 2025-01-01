- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
ShortCondition
Verifica condições para abertura de posição vendida.
|
virtual int ShortCondition()
Valor de retorno
As condições são satisfeitas quando retorna o valor de 1 a 100 (dependendo da "força" do sinal). Retorna 0 (zero) quando não existe um sinal para abertura de posição vendida.
Observação
O método ShortCondition() de uma classe base não tem nenhuma implementação a fim de verificar condições para abrir posição vendida e sempre retorna 0 (zero).