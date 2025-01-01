DocumentaçãoSeções
BasePrice

Define o nível de preço base.

void  BasePrice(
   double    value         // new value
   )

Parâmetros

value

[in]  O novo valor do nível de preço Base.

Valor de retorno

Nenhum.