DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertSignalLongCondition 

LongCondition

Verifica as condições para abrir posição comprada.

virtual int  LongCondition()

Valor de retorno

As condições são satisfeitas quando retorna o valor de 1 a 100 (dependendo da "força" do sinal). Retorna 0 (zero) quando não existe um sinal para abertura de posição comprada.

Observação

O método LongCondition() de uma classe base não tem nenhuma implementação a fim de verificar condições para abrir posição comprada e sempre retorna 0 (zero).