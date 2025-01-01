DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 Biblioteca Padrão Módulos de estratégias Classes Base para Expert Advisors CExpertSignal Weight 

Weight

Define novo valor do parâmetro "Weight".

void  Weight(
   double    value         // new value
   )

Parâmetros

value

[in]  O novo valor de peso.

Valor de retorno

Nenhum.