Invert

Define novo valor do parâmetro "Invert".

void  Invert(
   long    value         // new value
   )

Parâmetros

value

[in]  O novo valor para "Inverter".

Valor de retorno

Nenhum.